Описание Фото Ответы на вопросы Погрузитесь в атмосферу довоенного города-сада в районе Амалиенау.



Вы пройдёте по тихим улочкам с брусчаткой, где изысканные виллы в стиле модерн хранят истории своих жителей — учёных, архитекторов, промышленников.



Гид расскажет увлекательные истории о прошлом этих особняков, чья индивидуальность отражала вкус владельцев.

Описание экскурсии Наша прогулка по тихим улочкам со старинной брусчаткой среди вилл в изысканном стиле модерн перенесет вас в прошлое — в довоенное прошлое города-сада. Каждый дом в районе Амалиенау хранит свою историю. Здесь жили ученые, архитекторы, промышленники. Каждая постройка была индивидуальной и отражала вкус своего владельца. Вы узнаете увлекательные истории бывших обитателей этих вилл, услышите рассказы о событиях, происходивших в этих местах много десятилетий назад. Эта экскурсия подойдет для всех, кто ценит красоту архитектуры, любит историю и хочет прикоснуться к атмосфере города-сада, где природа гармонично сочетается с творениями человеческих рук.

