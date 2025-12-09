Погрузитесь в атмосферу довоенного города-сада в районе Амалиенау.
Описание экскурсииНаша прогулка по тихим улочкам со старинной брусчаткой среди вилл в изысканном стиле модерн перенесет вас в прошлое — в довоенное прошлое города-сада. Каждый дом в районе Амалиенау хранит свою историю. Здесь жили ученые, архитекторы, промышленники. Каждая постройка была индивидуальной и отражала вкус своего владельца. Вы узнаете увлекательные истории бывших обитателей этих вилл, услышите рассказы о событиях, происходивших в этих местах много десятилетий назад. Эта экскурсия подойдет для всех, кто ценит красоту архитектуры, любит историю и хочет прикоснуться к атмосфере города-сада, где природа гармонично сочетается с творениями человеческих рук.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кирха памяти Королевы Луизы
- Приют Карла Альбрехта
- Вилла Либек
- Вилла Штайнкопф
- Допельвилла
- Вилла Штински
- Вилла Хонкамп
- Виллы Шмидта старшего и младшего
- Штернплац
- Кирха Святого Адальберта
- Вилла Винтер
- Пруд Поплавок
- Вилла Розенталь и много других вилл
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Победы, 1
Завершение: Центральный парк
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
