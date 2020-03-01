Индивидуальные экскурсии в Калининграде

Что вас ожидает

Судьбы хозяев

Прекрасные виллы Амалиенау строились для богатейших людей Кёнигсберга: здесь жили врачи и юристы, военные, политики и архитекторы. Вы услышите о судьбе промышленника Маковски, почетного консула Карла Шмидта, младшего, японского дипломата Тиунэ Сугихары, спасшего больше 2 тысяч еврейский семей. А еще я расскажу, где жил всемирно известный скрипач и кто из советских актеров штурмовал Кенигсберг.

Секреты архитектуры

Поговорим и о конструктивных особенностях зданий и назначении различных элементов, объясню, как немецкие архитекторы обманывали законодательство и что такое декроттуар. На моих иллюстрациях вы увидите довоенные и современные интерьеры вилл, а одну из них мы даже посетим.

Этот дом сперва принадлежал придворному ювелиру-еврею, чей след затерялся в 36 году, а после — немецкому промышленнику. Сегодня же здесь находится музыкальная студия, поэтому вы не только осмотрите планировку особняка и столетнюю лестницу, но и при желании узнаете много любопытных деталей о работе студии.