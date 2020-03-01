Индивидуальные экскурсии в Калининграде

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  3. Амалиенау в деталях и историях

Разобраться в архитектуре самого аутентичного района Калининграда и судьбах его жителей

Валерий
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Валерий – ваш гид
Амалиенау — удивительный район, где соседствуют самые разные архитектурные стили: от неоготики и модерна до баухауса.

Мы прогуляемся по его улочкам, полюбуемся изящными особняками — я не только раскрою вам секреты их конструкции, но и поделюсь захватывающими рассказами о владельцах вилл.
2000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Встреча у перекрестка ул. Красной и пр. Мира
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Амалиенау в деталях и историях
Амалиенау в деталях и историях

Что вас ожидает

Судьбы хозяев
Прекрасные виллы Амалиенау строились для богатейших людей Кёнигсберга: здесь жили врачи и юристы, военные, политики и архитекторы. Вы услышите о судьбе промышленника Маковски, почетного консула Карла Шмидта, младшего, японского дипломата Тиунэ Сугихары, спасшего больше 2 тысяч еврейский семей. А еще я расскажу, где жил всемирно известный скрипач и кто из советских актеров штурмовал Кенигсберг.

Секреты архитектуры
Поговорим и о конструктивных особенностях зданий и назначении различных элементов, объясню, как немецкие архитекторы обманывали законодательство и что такое декроттуар. На моих иллюстрациях вы увидите довоенные и современные интерьеры вилл, а одну из них мы даже посетим.
Этот дом сперва принадлежал придворному ювелиру-еврею, чей след затерялся в 36 году, а после — немецкому промышленнику. Сегодня же здесь находится музыкальная студия, поэтому вы не только осмотрите планировку особняка и столетнюю лестницу, но и при желании узнаете много любопытных деталей о работе студии.

Организационные детали

Посещение виллы входит в стоимость экскурсии.

Амалиенау в деталях и историях
Амалиенау в деталях и историях
Амалиенау в деталях и историях
Амалиенау в деталях и историях
Амалиенау в деталях и историях
Амалиенау в деталях и историях
Амалиенау в деталях и историях
Амалиенау в деталях и историях
Амалиенау в деталях и историях
Амалиенау в деталях и историях
Амалиенау в деталях и историях

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у перекрестка ул. Красной и пр. Мира.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Валерий
Валерий
Меня зовут Валерий. Я дипломированный экскурсовод, родился и вырос в Калининграде. Мое призвание — рассказывать путешественникам о нашем замечательном городе и его истории, показывать красивейшие места. Я специализируюсь на архитектуре, фортификации, писал дипломную работу о штурме Кёнигсберга. Самое главное в моих экскурсиях — передать любовь к родному городу.
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