Прогулка по Амалиенау - это уникальная возможность узнать о жизни меценатов и промышленников Калининграда. Участники экскурсии смогут увидеть Кирху памяти королевы Луизы, приют Хагедорна и виллу Фюнфштюк. Гид расскажет о
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура
- 📜 Исторические факты
- 🎥 Кинематографические места
- 🌿 Символика природы
- 🏡 Атмосфера старого города
Что можно увидеть
- Кирха памяти королевы Луизы
- Приют Хагедорна
- Вилла Фюнфштюк
- Сельский дом Landhaus Ruth
- Вилла Лео
Описание экскурсии
Покажу главное и скрытое. Например:
- Кирху памяти королевы Луизы, чьи колокола во время войны переплавили на оружие
- Приют Хагедорна, где заботились о сирых и несчастных, престарелых чиновниках и их вдовах
- Виллу Фюнфштюк с барельефом всевидящего ока в центре 16-лучевой звезды
- Сельский дом с сохранившемся на фасаде картушем с надписью Landhaus Ruth
- Виллу Лео, в саду которой в 17–18 веках устраивали чаепития для всех желающих
- Необычные маскароны в египетских головных уборах и барельефы женщин в древнегреческих одеждах
И вы узнаете:
- Почему омела, зелёные шарики на ветках калининградских деревьев — символ победы жизни над смертью, а ещё — при чём тут Эркюль Пуаро и Гарри Поттер
- В каком фильме снималась одна из вилл Амалиенау
- На что ушли все сбережения профессора Кёнигсбергского университета Людвикаса Реза после его смерти
- Почему зимнее жильё в России называли избой и какое отношение это имеет к виллам Амалиенау
Кому будет интересно
Тем, кто приехал к нам впервые, и частым гостям нашего города. А ещё местным жителям, которые смогли вырвались из потока безотлагательных дел, чтобы лучше узнать любимый город.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия, главные вопросы перед началом:
— Удобна ли ваша обувь?
— Есть ли необходимость взять с собой питьевую воду, зонтик или дождевик?
— Готов ли ваш гаджет к обилию фотографий?
во вторник, среду, четверг и пятницу в 09:00 и 11:30, в субботу в 10:00 и 12:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Театра кукол
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг и пятницу в 09:00 и 11:30, в субботу в 10:00 и 12:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 207 туристов
Здравствуйте, друзья мои! Я коренной калининградец. Мальчишкой лазил по руинам и фортам, прыгал в Прегель с Берлинского моста, потому что если не прыгнул — не пацан. Живу в историческом районе Амалиенау. Во время прогулки с нами будут здороваться местные собачники, а соседи поинтересуются, откуда вы приехали. Вы будете моими гостями. Приезжайте — у нас уютно, доброжелательно и очень интересно.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 32 отзывов
Фотографии от путешественников
О
Ольга
5 ноя 2025
Всё замечательно!
И
Ирина
8 окт 2025
Отличная экскурсия. Интересно, с юмором. Мне понравилось. Руслан спасибо большое!
Руслан
Ответ организатора:
Ирина, спасибо! Приезжайте к нам ещё.
А
Анна
18 сен 2025
Потрясающий гид! Благодарю за маленькое путешествие и юмор!
Руслан
Ответ организатора:
Анна, спасибо за приятную компанию. Приезжайте, у нас ещё много интересного.
О
Олеся
18 сен 2025
Всё прошло отлично! Руслан хороший рассказчик, с юмором. С удовольствием и пользой прогулялись😊
Руслан
Ответ организатора:
Олеся, спасибо Вам большое
М
Мария
11 сен 2025
Отличная, интересная экскурсия!
Руслан
Ответ организатора:
Мария, благодарю Вас
Александр
4 сен 2025
Экскурсовод Руслан замечательный гид! Всё прекрасно рассказал и показал, провел по району старинных вилл ознакомил с историей возникновения города! Всё очень содержательно и красиво! Очень рекомендую!
Руслан
Ответ организатора:
Александр, Спасибо за Ваш отзыв. Приезжайте к нам ещё.
М
Мария
2 сен 2025
Экскурсия с Русланом по Амалиенау понравилась. Вообще на таких индивидуальных, не форматных экскурсиях узнаешь массу интересных фактов, которые вряд ли услышишь во время стандартных экскурсий. Так исторически сложилось, что Калининградский регион имеет ментальность, которая отличает его от других российских регионов. Поэтому интересно послушать историю с точки зрения коренного калининградца. Однозначно рекомендую!
Руслан
Ответ организатора:
Мария, благодарю Вас за отзыв. Приезжайте, у нас ещё много интересного.
И
Игорь
31 авг 2025
Всё было здорово! Рекомендую.
Руслан
Ответ организатора:
Спасибо, Игорь. Приезжайте к нам ещё.
Д
Дарья
22 авг 2025
Экскурсия прошла бодро, маршрут продуманный, экскурсовод старался шутить. Для первого знакомства с городом подойдет.
Руслан
Ответ организатора:
Дарья, благодарю Вас
Т
Татьяна
21 авг 2025
Доступно, интересно, с чувством юмора. Рекомендую гида))
Руслан
Ответ организатора:
Татьяна, спасибо Вам.
Е
Елена
16 авг 2025
Все было просто супер. Отличный гид.
Руслан
Ответ организатора:
Елена, благодарю Вас.
Юлия
11 авг 2025
Суровое рекомендую! (С)😁
Экскурсия хороша тем, что не перегружена длинным повествованием, когда можно отвлечься и потерять мысль.
Короткие истории и максимально интересные факты, которые точно удивят и останутся в памяти. Руслан, спасибо!
Короткие истории и максимально интересные факты, которые точно удивят и останутся в памяти. Руслан, спасибо!
Короткие истории и максимально интересные факты, которые точно удивят и останутся в памяти. Руслан, спасибо!
Руслан
Ответ организатора:
Юлия, категорически благодарю Вас за отзыв. Приезжайте, у нас ещё много интересного.
Елена
10 авг 2025
Обожаю такие экскурсии, в которые вплетены исторические, инженерные, событийные, архитектурные факты и все через призму юмора. Гид просто шикарен!
Узнаете и найдете небольшие артефакты города, которые самостоятельно не найти, потому что даже не подозреваете о них.
Хоть и была солнечная погода, прогулка по тенистым улочкам принесла настоящее наслаждение путешественника! Рекомендую
Узнаете и найдете небольшие артефакты города, которые самостоятельно не найти, потому что даже не подозреваете о них.
Хоть и была солнечная погода, прогулка по тенистым улочкам принесла настоящее наслаждение путешественника! Рекомендую
Руслан
Ответ организатора:
Елена, очень рад, что Вам понравилась экскурсия. Огромное спасибо Вам за отзыв о моей работе. Всего Вам наилучшего.
Л
Лейда
6 авг 2025
Экскурсия с юмором. Был дождик, пришлось передвигаться быстро _ не всегда успевали за Русланом. А когда бежишь сзади, не все слышно: либо нужна гарнитура, либо более тесный контакт с экскурсоводом. Но позитивное впечатление о районе Амалиенау и экскурсии это не испортило. Спасибо за полезные советы по Калининграду: воспользовались ими.
Руслан
Ответ организатора:
Лейда, Спасибо Вам за отзыв. Я обязательно учту Ваши пожелания.
С
Светлана
5 авг 2025
В компании с Русланом прошлись по Амалиенау, много все посмотрели и получили массу разнообразных сведений. Было увлекательно и интересно.
Руслан
Ответ организатора:
Светлана, спасибо Вам.
