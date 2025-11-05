Прогулка по Амалиенау - это уникальная возможность узнать о жизни меценатов и промышленников Калининграда. Участники экскурсии смогут увидеть Кирху памяти королевы Луизы, приют Хагедорна и виллу Фюнфштюк. Гид расскажет о

чаепитиях в саду виллы Лео и необычных маскаронах. Узнайте, почему омела стала символом победы жизни, и какие фильмы снимались в этом районе. Эта экскурсия станет настоящим путешествием в прошлое и подарит незабываемые впечатления

Описание экскурсии

Покажу главное и скрытое. Например:

Кирху памяти королевы Луизы, чьи колокола во время войны переплавили на оружие

Приют Хагедорна, где заботились о сирых и несчастных, престарелых чиновниках и их вдовах

Виллу Фюнфштюк с барельефом всевидящего ока в центре 16-лучевой звезды

Сельский дом с сохранившемся на фасаде картушем с надписью Landhaus Ruth

Виллу Лео, в саду которой в 17–18 веках устраивали чаепития для всех желающих

Необычные маскароны в египетских головных уборах и барельефы женщин в древнегреческих одеждах

И вы узнаете:

Почему омела, зелёные шарики на ветках калининградских деревьев — символ победы жизни над смертью, а ещё — при чём тут Эркюль Пуаро и Гарри Поттер

В каком фильме снималась одна из вилл Амалиенау

На что ушли все сбережения профессора Кёнигсбергского университета Людвикаса Реза после его смерти

Почему зимнее жильё в России называли избой и какое отношение это имеет к виллам Амалиенау

Кому будет интересно

Тем, кто приехал к нам впервые, и частым гостям нашего города. А ещё местным жителям, которые смогли вырвались из потока безотлагательных дел, чтобы лучше узнать любимый город.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия, главные вопросы перед началом:

— Удобна ли ваша обувь?

— Есть ли необходимость взять с собой питьевую воду, зонтик или дождевик?

— Готов ли ваш гаджет к обилию фотографий?