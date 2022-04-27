Прогулка по Светлогорску и Янтарному с обзором красивейших пляжей

Мы с вами посетим красивейшие места на побережье Балтийского моря, Самбийского или Земландского полуострова

Индивидуальная
Мы с вами посетим красивейшие места на побережье Балтийского моря, Самбийского или Земландского полуострова.

Узнаем всё о добыче солнечного камня — янтаря.

Побываем на красивейших пляжах с белым морским песком, увидим самые красивые пейзажи Балтийского моря и пройдём по тихим улочкам курортного Светлогорска.
Прогулка по Светлогорску и Янтарному с обзором красивейших пляжей
Прогулка по Светлогорску и Янтарному с обзором красивейших пляжей
Прогулка по Светлогорску и Янтарному с обзором красивейших пляжей
Прогулка по Светлогорску и Янтарному с обзором красивейших пляжей
Прогулка по Светлогорску и Янтарному с обзором красивейших пляжей
Прогулка по Светлогорску и Янтарному с обзором красивейших пляжей

Что вас ожидает 🤩

  • Янтарный – город добычи солнечного камня янтаря
  • Филинская бухта – красивейшие пейзажи Балтийского моря
  • Светлогорск – город-курорт на Балтике

Янтарный

Город добычи солнечного камня — янтаря. Вы узнаете все о добыче янтаря, начиная с Тевтонского ордена и древних пруссов до настоящего дня, и увидите, как добывают янтарь. А еще мы побываем с вами на пляже с «Голубым флагом» и пройдемся по парку, носящему имя Морица Беккера.

Филинская бухта

Мекка всех блогеров и инстаграмщиков страны с красивейшим видом на Балтийское море. Вы увидите удивительные пейзажи Балтийского побережья и сможете увезти в своих фотоаппаратах частичку этой завораживающей красоты.

Светлогорск

Город курорт на побережье Балтийского моря. Этот город будет «вишенкой на торте» нашего путешествия. Мы пройдем с вами по тихим улочкам Светлогорска мимо красивейших вилл и гостевых домов конца XIX-начала XX века. Вы узнаете интересные факты о городе, в частности почему его называют самым медленным городом России.
Программа
9:00 – 10:00 выезд в Янтарный.
10:00 – 11:00 посещение Приморского карьера.
11:00 – 12:00 посещение Янтарной палаты.
12:00 – 13:00 осмотр достопримечательностей пос. Янтарный.
13:00 – 14:00 обед.
14:00 – 14:15 переезд в Филинскую бухту.
14:15 – 14:45 осмотр достопримечательностей Филинской бухты.
14:45 – 15:00 переезд в Светлогорск.
15:00 – 16:30 осмотр достопримечательностей Светлогорска.
16:30 – 17:15 переезд в Калининград.
17:15 окончание экскурсии.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты в Янтарную палату, Приморский карьер и на канатную дорогу
  • Обед
Место начала и завершения?
Центральная площадь, 1, Калининград
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 9:00

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