Янтарный

Город добычи солнечного камня — янтаря. Вы узнаете все о добыче янтаря, начиная с Тевтонского ордена и древних пруссов до настоящего дня, и увидите, как добывают янтарь. А еще мы побываем с вами на пляже с «Голубым флагом» и пройдемся по парку, носящему имя Морица Беккера.

Филинская бухта

Мекка всех блогеров и инстаграмщиков страны с красивейшим видом на Балтийское море. Вы увидите удивительные пейзажи Балтийского побережья и сможете увезти в своих фотоаппаратах частичку этой завораживающей красоты.

Светлогорск

Город курорт на побережье Балтийского моря. Этот город будет «вишенкой на торте» нашего путешествия. Мы пройдем с вами по тихим улочкам Светлогорска мимо красивейших вилл и гостевых домов конца XIX-начала XX века. Вы узнаете интересные факты о городе, в частности почему его называют самым медленным городом России.

Программа

9:00 – 10:00 выезд в Янтарный.

10:00 – 11:00 посещение Приморского карьера.

11:00 – 12:00 посещение Янтарной палаты.

12:00 – 13:00 осмотр достопримечательностей пос. Янтарный.

13:00 – 14:00 обед.

14:00 – 14:15 переезд в Филинскую бухту.

14:15 – 14:45 осмотр достопримечательностей Филинской бухты.

14:45 – 15:00 переезд в Светлогорск.

15:00 – 16:30 осмотр достопримечательностей Светлогорска.

16:30 – 17:15 переезд в Калининград.

17:15 окончание экскурсии.