38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

При выборе гида руководствовалась отзывами и это огромная ошибка! Экскурсия по продолжительно 6-7 часов была назначена на 17.00. Меня время смутило, но Юрий уверил, что мы все успеем посмотреть. При встрече сразу началось давление: "мол что в Янтарный поедем, там и смотреть нечего". На этом моменте нужно было сразу отказываться, но нет, интересно, что же будет дальше... А дальше ничего хорошего. Ответы-вопросы, нет вопросов, молчим. Да привез до Светлогорска ( на пригородном поезде было бы дешевле в разы и быстрее, сложилось ощущения, что даже на трассе время тянул), да прогулялись, да обзорно посмотрели, зашли в пару мест, все вяло, информации минимум, то, что можно прочитать в любом источнике. Правда стоимость экскурсии ( это и экскурсией назвать сложно) Юрий немного уменьшил. Интересно, а европейцы (пунктуальностью которых Юрий так восторгается) заплатили бы за "экскурсию" такого качества вообще что-то. Или с ними он ведет себя совершенно по другому? В дни пребывания в Калининграде пользовались услугами двух других гидов. Полный восторг. Есть с чем сравнить. Отзывы не пишу, но в данной ситуации не могла промолчать. Делайте выводы.