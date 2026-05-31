38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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В Янтарный и Светлогорск - из Калининграда

Прогуляться по курортным улочкам, увидеть янтарный карьер и подышать морем
Это путешествие познакомит вас с прибрежными городами Балтики.

Мы посетим посёлок Янтарный и курортный Светлогорск, поговорим об истории края и добыче солнечного камня.

Вы полюбуетесь красотой Земландского полуострова и местной архитектурой, увидите немецкие дороги, гнёзда аистов и руины кирх.
5
86 отзывов
В Янтарный и Светлогорск - из Калининграда
В Янтарный и Светлогорск - из Калининграда
В Янтарный и Светлогорск - из Калининграда

Описание экскурсии

Посёлок Янтарный

Здесь находится более 90% залежей янтаря. Вы увидите янтарную пирамиду, посетите карьер по добыче солнечного камня и рассмотрите его с высоты птичьего полета.

Мы прогуляемся по аллее парка «Беккер», спустимся к берегу моря и посетим смотровую площадку бывшей шахты «Анна» с панорамой побережья.

Город-курорт Светлогорск

Поговорим об истории его создания, погуляем по тихим улочкам и полюбуемся архитектурой. В центре вы встретите самую красивую водонапорную башню Восточной Пруссии.

Выйдем на набережную, познакомимся с работой скульптора Брахерта и увидим солнечные часы. Здесь можно купить янтарный сувенир на память, перекусить и полными впечатлений отправиться обратно в Калининград.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном микроавтобусе
  • Дополнительно и по желанию оплачивается посещение янтарного карьера — 900 ₽ за чел.
  • Дорога из Калининграда в Янтарный занимает около часа, из Светлогорска в Калининград — тоже около часа

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий
Юрий — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 6324 туристов
Я гид с большим стажем работы на русском и немецком языках. Богатый опыт общения с бывшими жителями Кёнигсберга помогли мне лучше понять историю и характер моего города. Я покажу вам очень многое. Мы всегда сможем изменить маршрут по вашему желанию.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 86 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Марина
Ездили на экскурсию с подругой и экскурсией остались очень довольны. Заранее обговорили маршрут и очередность посещения Светлогорска и Янтарного, т. к. выезжали мы во второй половине дня. Успели посетить все, что запланировали, а так же встретили закат в Янтарном на берегу моря! Юрий не только хороший экскурсовод, но и аккуратный водитель.
Ездили на экскурсию с подругой и экскурсией остались очень довольны. Заранее обговорили маршрут и очередность посещения
Ездили на экскурсию с подругой и экскурсией остались очень довольны. Заранее обговорили маршрут и очередность посещения
Ездили на экскурсию с подругой и экскурсией остались очень довольны. Заранее обговорили маршрут и очередность посещения
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Алина
Спасибо большое за экскурсию! Юрий очень быстро принял заявку и вышел на связь практически моментально, подъехал в течение получаса, что очень важно было для нас. Мне понравилось, что экскурсовод хорошо
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понимает то, какая с ним компания и подстраивается под нее. Благодарю за интересные факты, за то, что показали/рассказали нам мелочи, которые не всем дано знать. Экскурсия прошла очень комфортно, без спешки. Хочу отметить, что заезжали в частное янтарное производство, о чем кстати, не заявлено в экскурсии, поэтому я уточняла в личных сообщениях. Все было на высшем уровне, на производстве работники рассказали про янтарь, а после Юрий помог закрепить нам информацию уже рассказами от себя. Очень вкусно поели по рекомендации Юрия в местной столовой, советую! В общем, было очень комфортный, уютный и приятный день!

Спасибо большое за экскурсию! Юрий очень быстро принял заявку и вышел на связь практически моментально, подъехал
Спасибо большое за экскурсию! Юрий очень быстро принял заявку и вышел на связь практически моментально, подъехал
Спасибо большое за экскурсию! Юрий очень быстро принял заявку и вышел на связь практически моментально, подъехал
Спасибо большое за экскурсию! Юрий очень быстро принял заявку и вышел на связь практически моментально, подъехал
Спасибо большое за экскурсию! Юрий очень быстро принял заявку и вышел на связь практически моментально, подъехал
Спасибо большое за экскурсию! Юрий очень быстро принял заявку и вышел на связь практически моментально, подъехал
Спасибо большое за экскурсию! Юрий очень быстро принял заявку и вышел на связь практически моментально, подъехал
Спасибо большое за экскурсию! Юрий очень быстро принял заявку и вышел на связь практически моментально, подъехал+2
Спасибо большое за экскурсию! Юрий очень быстро принял заявку и вышел на связь практически моментально, подъехал
Спасибо большое за экскурсию! Юрий очень быстро принял заявку и вышел на связь практически моментально, подъехал
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Елена
Уважаемые дамы и господа, а сегодня вас ждёт замечательный город Светлогорск. С его необычайной историей, с никуда не спешащими улицами, со всегда приветливыми людьми, и с прекрасным гидом, который расскажет
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историю каждой улицы, и каждого домика. Расскажет, где рождаются сказки, и как бывает прекрасно море. Впечатление нового за каждым поворотом, и ответов на твои вопросы. Когда "хочушка" в твоей душе удовлетворяется до самых глубин, а Юрий знает все твои желания. Хотите ли вы сфотографироваться, или желаете отобедать, или спросить про вон тот особняк с красивой черепичной крышей и ухоженным газоном. После экскурсии остаются только положительные эмоции, и хочется выразить благодарность замечательному гиду-экскурсоводу.

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Родионова
Юрий очень грамотный гид, повозил, поводил, очень много красот показал, вкусно накормил! Остались очень довольны, спасибо большое!!!!
Юрий очень грамотный гид, повозил, поводил, очень много красот показал, вкусно накормил! Остались очень довольны, спасибо большое!!!!
Юрий очень грамотный гид, повозил, поводил, очень много красот показал, вкусно накормил! Остались очень довольны, спасибо большое!!!!
Юрий очень грамотный гид, повозил, поводил, очень много красот показал, вкусно накормил! Остались очень довольны, спасибо большое!!!!
Юрий очень грамотный гид, повозил, поводил, очень много красот показал, вкусно накормил! Остались очень довольны, спасибо большое!!!!
Юрий очень грамотный гид, повозил, поводил, очень много красот показал, вкусно накормил! Остались очень довольны, спасибо большое!!!!
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Лидия
Несмотря на погодные условия, все прошло хорошо. Спасибо Юрию за хорошую увлекательную прогулку по Светлогорску и п. Янтарный. Увидели как обрабатывают янтарь, узнали много нового. В целом все понравилось!
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Л
Наша группа - три пары бодрых пенсионеров - осталась очень довольна тем днем, который мы провели с Юрием на Балтийском море. Нам повезло с погодой, а неспешный прогулочный темп Юрия
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как нельзя лучше способствовал возможности любоваться и познавать этот великолепный янтарный край. С Юрием было особенно интересно еще и и потому, что в дополнение к фактам из путеводителей он рассказывал локальные легенды, истории своего поколения и собственной семьи, показал несколько мест, как говорится,"не отмеченных на картах". Юрия отличает искренняя любовь к родным местам, умение тактично выразить свое личное отношение, это способствовало эмоциональности рассказа, пониманию непростой истории края, трудных жизненных путей, восприятию местной специфики, менталитета, культуры. Море и сосны, гуманист Томас Манн и сказочник Гофман, магия янтаря и тайны мастеров, обилие фотографий - нам есть что вспомнить об этом прекрасном дне с экскурсоводом Юрием.

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