38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Это путешествие познакомит вас с прибрежными городами Балтики. Мы посетим посёлок Янтарный и курортный Светлогорск, поговорим об истории края и добыче солнечного камня. Вы полюбуетесь красотой Земландского полуострова и местной архитектурой, увидите немецкие дороги, гнёзда аистов и руины кирх.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 10 500 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Калининграде

Описание экскурсии

Посёлок Янтарный

Здесь находится более 90% залежей янтаря. Вы увидите янтарную пирамиду, посетите карьер по добыче солнечного камня и рассмотрите его с высоты птичьего полета.

Мы прогуляемся по аллее парка «Беккер», спустимся к берегу моря и посетим смотровую площадку бывшей шахты «Анна» с панорамой побережья.

Город-курорт Светлогорск

Поговорим об истории его создания, погуляем по тихим улочкам и полюбуемся архитектурой. В центре вы встретите самую красивую водонапорную башню Восточной Пруссии.

Выйдем на набережную, познакомимся с работой скульптора Брахерта и увидим солнечные часы. Здесь можно купить янтарный сувенир на память, перекусить и полными впечатлений отправиться обратно в Калининград.

Организационные детали