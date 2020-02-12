38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Увлекательное путешествие к прибрежным красотам Балтийского региона

Юрий
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Юрий – ваш гид
Приглашаю вас в путешествие по побережью Балтики с посещением поселка Янтарный и курортного города Светлогорск.
5950 ₽
4760 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 8 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии38 отзывов
4.74
Янтарный и Светлогорск
Янтарный и Светлогорск

Программа

  • В пути из Калининграда к побережью мы поговорим об истории этого края, образовании янтаря, полюбуемся ландшафтами Земландского полуострова, немецкими дорогами, увидим развалины кирх и гнезда аистов.
  • На берегу моря в поселке Янтарный, где находится более 90% залежей янтаря, мы сможем посетить карьер по добыче солнечного камня и рассмотреть его с высоты птичьего полета. Там же находится янтарная пирамида и другие сюрпризы для туристов.
  • Мы прогуляемся по аллее парка «Беккер», спустимся к берегу моря, посетим смотровую площадку бывшей шахты «Анна» с красивейшей панорамой побережья.
  • Проехав дальше вдоль побережья, мы попадем в красивейший курорт Светлогорск, поговорим об истории его создания, погуляем по тихим улочкам и полюбуемся архитектурой, увидим самую красивую водонапорную башню Восточной Пруссии.
  • Выйдем на набережную, познакомимся с работой скульптора Брахерта, увидим солнечные часы. Здесь можно будет купить янтарный сувенир на память, перекусить и полными впечатлений отправиться назад в Калининград.

Организационные детали

Посещение янтарного карьера — 350 руб. с человека.

Янтарный и Светлогорск
Янтарный и Светлогорск
Янтарный и Светлогорск
Янтарный и Светлогорск
Янтарный и Светлогорск
Янтарный и Светлогорск

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юрий
Юрий
Экскурсовод, опыт работы гидом- более 20 лет на русском и немецком языках. Большой опыт общения с бывшими жителями Кенигсберга и масса историй их жизни помогут лучше понять историю и характер моего города! Я повезу вас на комфортабельном микроавтобусе на 8 мест. В описании маршрутов только схема, конечно мы увидим намного больше и всегда сможем изменить маршрут по вашему желанию!
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38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 февраля 2020
Спасибо за экскурсии, с пользой провели два зимних дня! Удобно, что начало экскурсии начиналось у нашего места проживания, а потом нас отвезли прямо в аэропорт к вылету!
18 июня 2019
Прекрасные впечатления .Интересные факты об истории и современности калининградской области, прекрасные места , виды. Юрий опытный, знающий экскурсовод, понимающий потребности аудитории . Удобный для 5-ти человек с вещами микроавтобус. Увидели чудесные пляжи Янтарного , совершили приятную прогулку по Светлогорску в сопровождении Юрия. Спасибо!!!
9 июня 2019
Спасибо, все хорошо.
30 мая 2019
При выборе гида руководствовалась отзывами и это огромная ошибка! Экскурсия по продолжительно 6-7 часов была назначена на 17.00. Меня время смутило, но Юрий уверил, что мы все успеем посмотреть. При встрече сразу началось давление: "мол что в Янтарный поедем, там и смотреть нечего". На этом моменте нужно было сразу отказываться, но нет, интересно, что же будет дальше... А дальше ничего хорошего. Ответы-вопросы, нет вопросов, молчим. Да привез до Светлогорска ( на пригородном поезде было бы дешевле в разы и быстрее, сложилось ощущения, что даже на трассе время тянул), да прогулялись, да обзорно посмотрели, зашли в пару мест, все вяло, информации минимум, то, что можно прочитать в любом источнике. Правда стоимость экскурсии ( это и экскурсией назвать сложно) Юрий немного уменьшил. Интересно, а европейцы (пунктуальностью которых Юрий так восторгается) заплатили бы за "экскурсию" такого качества вообще что-то. Или с ними он ведет себя совершенно по другому? В дни пребывания в Калининграде пользовались услугами двух других гидов. Полный восторг. Есть с чем сравнить. Отзывы не пишу, но в данной ситуации не могла промолчать. Делайте выводы.
13 мая 2019
спасибо за проведенную экскурсию. Все было достаточно хорошо : маршрут, рассказ гида и красота посещаемых мест.
8 мая 2019
Спасибо большое Юрию за замечательную экскурсию и за терпение , проявленное к нашей разновозрастной компании. Несмотря на не самые лучшие погодные условия, насладились видами, рассказами и вкусным кофе!
2 мая 2019
Прекрасный и замечательный гид Юрий. Рекомендую всем, получила массу положительных эмоций и влюбилась в Светлогорск. Захотелось поселиться здесь. Огромное всем спасибо!
30 апреля 2019
Интересная экскурсия, красивейший Светлогорск. Формат подойдет для тех, кто путешествует небольшой группой, можно с детьми. Юрий всегда сможет скорректировать маршрут специально для вас. Мне показалось, что гид не меньше нас получает удовольствие от экскурсии, раскрывая прекрасные места балтийского побережья. Мы очень благодарны Юрию за чудесно проведенное время.
1 января 2019
Спасибо огромное нашему гиду Юрию. Его профессионализм достоин уважения. За увлекательной беседой мы прогулялись по улицам Светлогорска и Янтарного. Хотели выразить огромную признательность за тяжёлый, но благодарный труд экскурсовода. Шесть часов пролетели незаметно. Мы получили массу положительных эмоций и интересной информации. Не взирая на то,что нашей дочке постоянно было не до прекрасных видов, куда-то тянуло и вообще она неблагодарный зритель и слушатель, Юрий был учтив и терпелив.
4 декабря 2018
Отличная экскурсия !!! Юрий блестящий рассказчик , очень рекомендую !
Ещё 28 отзывов

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