38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Это путешествие познакомит вас с прибрежными городами Балтики.
Мы посетим посёлок Янтарный и курортный Светлогорск, поговорим об истории края и добыче солнечного камня.
Вы полюбуетесь красотой Земландского полуострова и местной архитектурой, увидите немецкие дороги, гнёзда аистов и руины кирх.
Мы посетим посёлок Янтарный и курортный Светлогорск, поговорим об истории края и добыче солнечного камня.
Вы полюбуетесь красотой Земландского полуострова и местной архитектурой, увидите немецкие дороги, гнёзда аистов и руины кирх.
Описание экскурсии
Посёлок Янтарный
Здесь находится более 90% залежей янтаря. Вы увидите янтарную пирамиду, посетите карьер по добыче солнечного камня и рассмотрите его с высоты птичьего полета.
Мы прогуляемся по аллее парка «Беккер», спустимся к берегу моря и посетим смотровую площадку бывшей шахты «Анна» с панорамой побережья.
Город-курорт Светлогорск
Поговорим об истории его создания, погуляем по тихим улочкам и полюбуемся архитектурой. В центре вы встретите самую красивую водонапорную башню Восточной Пруссии.
Выйдем на набережную, познакомимся с работой скульптора Брахерта и увидим солнечные часы. Здесь можно купить янтарный сувенир на память, перекусить и полными впечатлений отправиться обратно в Калининград.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном микроавтобусе
- Дополнительно и по желанию оплачивается посещение янтарного карьера — 900 ₽ за чел.
- Дорога из Калининграда в Янтарный занимает около часа, из Светлогорска в Калининград — тоже около часа
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 6324 туристов
Я гид с большим стажем работы на русском и немецком языках. Богатый опыт общения с бывшими жителями Кёнигсберга помогли мне лучше понять историю и характер моего города. Я покажу вам очень многое. Мы всегда сможем изменить маршрут по вашему желанию.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 86 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ездили на экскурсию с подругой и экскурсией остались очень довольны. Заранее обговорили маршрут и очередность посещения Светлогорска и Янтарного, т. к. выезжали мы во второй половине дня. Успели посетить все, что запланировали, а так же встретили закат в Янтарном на берегу моря! Юрий не только хороший экскурсовод, но и аккуратный водитель.
Вам был полезен этот отзыв?
Спасибо большое за экскурсию! Юрий очень быстро принял заявку и вышел на связь практически моментально, подъехал в течение получаса, что очень важно было для нас. Мне понравилось, что экскурсовод хорошо
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Уважаемые дамы и господа, а сегодня вас ждёт замечательный город Светлогорск. С его необычайной историей, с никуда не спешащими улицами, со всегда приветливыми людьми, и с прекрасным гидом, который расскажет
Вам был полезен этот отзыв?
Юрий очень грамотный гид, повозил, поводил, очень много красот показал, вкусно накормил! Остались очень довольны, спасибо большое!!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Несмотря на погодные условия, все прошло хорошо. Спасибо Юрию за хорошую увлекательную прогулку по Светлогорску и п. Янтарный. Увидели как обрабатывают янтарь, узнали много нового. В целом все понравилось!
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Наша группа - три пары бодрых пенсионеров - осталась очень довольна тем днем, который мы провели с Юрием на Балтийском море. Нам повезло с погодой, а неспешный прогулочный темп Юрия
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии на «В Янтарный и Светлогорск - из Калининграда»
Мини-группа
до 9 чел.
Уютное путешествие в Балтийск, Янтарный и Светлогорск: в мини-группе из Калининграда
Погрузитесь в атмосферу старой Европы, исследуя янтарные сокровища и балтийские красоты в уникальной экскурсии
Начало: В центре Калининграда
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
3700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Зеленоградск, Светлогорск, Филинская бухта и Янтарный за 1 день (из Калининграда)
Побывать в четырёх живописных местах русской Прибалтики с местным гидом
11 авг в 08:30
12 авг в 08:30
от 16 950 ₽ за всё до 3 чел.
-
15%
Групповая
Янтарное кольцо - Балтийск, Янтарный и Светлогорск
Из Калининграда - к городам, полным янтаря, истории и моря
Начало: На улице Черняховского
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
2190 ₽
2576 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный за один день (из Калининграда)
Побывать в янтарном сердце Калининграда и очароваться атмосферой курортного Раушена
Начало: По договорённости с гидом
15 авг в 15:00
16 авг в 15:00
от 16 600 ₽ за всё до 4 чел.
от 10 500 ₽ за экскурсию