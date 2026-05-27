Описание экскурсии
Прокатимся на спортивном катере по военно-морской гавани, увидим действующий флот, расскажу про предназначение кораблей и обо всём, что встретится на нашем пути!
Изучим историческую часть города Балтийск, узнаем значимость этого золотого полуострова.
Посмотрим на бабушку Петропавловской крепости - Цитадель Пиллау. Я расскажу главные легенды связанные с самой не изученной крепостью в мире и подземельями.
Так же на нашем пути встретится символ города - Маяк первой категории, который более 200 лет работает без перерыва и самый западный православный храм Рф, который находится в реформистской кирхе.
Переправившись на катере на Балтийскую косу вы окажетесь на самом крупном аэродроме германии, масштаб которого впечатляет по сей день. Тут они победили ветер, воду и зиму, а так же были применены самые последние инженерные технологии в германии, а может и в мире.
Изучим несколько бункеров, времён войны. Сохранившиеся по сей день, они скрыты под песчаными дюнами.
Вы находитесь на диком западе, а это значит только одно - безлюдные, 25 километровые, песчаные пляжи, на берегу которого я научу вас искать янтарь - сердце Балтийского моря.
Воспользуемся уникальной возможность и посетим форт Западный, которому осталось жить несколько штормов. Тут потрясающий вид на Балтику с самой западной точки России.
На балтийской косе мы воспользуемся возможность посмотреть на остатки шифровальной машины- энигма! В пяти местах в мире это возможно, об этом всём я акцентирую внимание.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер с места вашего проживания
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание
- Экскурсия на катере по военной гавани - 5500 с группы
- Водное такси - 200 с человека
- Джипинг по желанию 7500 с группы
О чём нужно знать до поездки
Одежда по погоде.
При желание можно искупаться.
Рекомендую позавтракать.
Пожелания к путешественнику
Нет
Визы
Паспорт не потребуется