Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Прокатимся на спортивном катере по военно-морской гавани, увидим действующий флот, расскажу про предназначение кораблей и обо всём, что встретится на нашем пути!

Изучим историческую часть города Балтийск, узнаем значимость этого золотого полуострова.

Посмотрим на бабушку Петропавловской крепости - Цитадель Пиллау. Я расскажу главные легенды связанные с самой не изученной крепостью в мире и подземельями.

Так же на нашем пути встретится символ города - Маяк первой категории, который более 200 лет работает без перерыва и самый западный православный храм Рф, который находится в реформистской кирхе.

Переправившись на катере на Балтийскую косу вы окажетесь на самом крупном аэродроме германии, масштаб которого впечатляет по сей день. Тут они победили ветер, воду и зиму, а так же были применены самые последние инженерные технологии в германии, а может и в мире.

Изучим несколько бункеров, времён войны. Сохранившиеся по сей день, они скрыты под песчаными дюнами.

Вы находитесь на диком западе, а это значит только одно - безлюдные, 25 километровые, песчаные пляжи, на берегу которого я научу вас искать янтарь - сердце Балтийского моря.

Воспользуемся уникальной возможность и посетим форт Западный, которому осталось жить несколько штормов. Тут потрясающий вид на Балтику с самой западной точки России.

На балтийской косе мы воспользуемся возможность посмотреть на остатки шифровальной машины- энигма! В пяти местах в мире это возможно, об этом всём я акцентирую внимание.