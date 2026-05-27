Тайны Пиллау и Дикий Запад

Прокатиться на катере по военно-морской гавани, побывать на самой западной точке РФ, найти янтарь
Описание экскурсии

Прокатимся на спортивном катере по военно-морской гавани, увидим действующий флот, расскажу про предназначение кораблей и обо всём, что встретится на нашем пути!

Изучим историческую часть города Балтийск, узнаем значимость этого золотого полуострова.

Посмотрим на бабушку Петропавловской крепости - Цитадель Пиллау. Я расскажу главные легенды связанные с самой не изученной крепостью в мире и подземельями.

Так же на нашем пути встретится символ города - Маяк первой категории, который более 200 лет работает без перерыва и самый западный православный храм Рф, который находится в реформистской кирхе.

Переправившись на катере на Балтийскую косу вы окажетесь на самом крупном аэродроме германии, масштаб которого впечатляет по сей день. Тут они победили ветер, воду и зиму, а так же были применены самые последние инженерные технологии в германии, а может и в мире.

Изучим несколько бункеров, времён войны. Сохранившиеся по сей день, они скрыты под песчаными дюнами.

Вы находитесь на диком западе, а это значит только одно - безлюдные, 25 километровые, песчаные пляжи, на берегу которого я научу вас искать янтарь - сердце Балтийского моря.

Воспользуемся уникальной возможность и посетим форт Западный, которому осталось жить несколько штормов. Тут потрясающий вид на Балтику с самой западной точки России.

На балтийской косе мы воспользуемся возможность посмотреть на остатки шифровальной машины- энигма! В пяти местах в мире это возможно, об этом всём я акцентирую внимание.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер с места вашего проживания
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Питание
  • Экскурсия на катере по военной гавани - 5500 с группы
  • Водное такси - 200 с человека
  • Джипинг по желанию 7500 с группы
О чём нужно знать до поездки

Одежда по погоде.

При желание можно искупаться.

Рекомендую позавтракать.

Пожелания к путешественнику

Нет

Визы

Паспорт не потребуется

Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Виталий
Виталий — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Родился и вырос в Балтийске, знаю все тайные тропы и дикие места. Провожу экскурсии с 2014 года. Получил образование в области «Сервис и Туризм». Предлагаю интересное и многогранное направление, самый
западный город России Балтийск и Балтийская коса. Экскурсия на автомобиле/катере/пешком. В городе Вас ждёт его историческая часть в виде потрясающей архитектуры, корабли, памятники. Прогулка на катере по гавани. На косе осмотр ангаров, форта, посещение немецких бункеров, пешая прогулка по пейзажным тропкам. Всё это в сочетание с отличным настроением, интересными историями создаст незабываемые впечатления и воспоминания!) До встречи!

