Экскурсия в Балтийск «Тайны Пиллау»

Погрузиться в историю самого западного города России
26 апреля 1945 года самая мощная крепость на Балтике — немецкий Пиллау — был штурмом взят советскими войсками. С этого момента началась история советского города Балтийска. До 90-х годов 20 века это была закрытая территория. Сейчас Балтийск — одно из самых популярных и интересных мест янтарного края. Мы познакомим вас с историей города и уникальными сохранившимися объектами довоенного Пиллау.
5
1 отзыв
Экскурсия в Балтийск «Тайны Пиллау»
Экскурсия в Балтийск «Тайны Пиллау»
Экскурсия в Балтийск «Тайны Пиллау»
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

  • Мы прогуляемся по старой части Балтийска и набережной, рассмотрим корабли военно-морского флота, действующий маяк 1813 года и памятник Петру I, а ещё покормим лебедей.
  • Посетим Северный мол — самую западную точку материковой России — и Елизаветинский форт.
  • Посмотрим на памятник императрице Елизавете Петровне — единственную в мире парадную женскую конную статую.
  • В тёплое время года искупаемся в море, а если пройдёт шторм, попробуем отыскать янтарь на городском пляже.
  • По желанию заглянем в Свято-Георгиевский морской собор, где хранится ладья с частицей мощей адмирала Фёдора Ушакова, и побываем в музее Балтийского флота.
  • На пароме переправимся на Балтийскую косу.
  • Пройдём по взлётной полосе довоенного немецкого аэродрома Нойтиф с гидрогаванью и сохранившимся ангаром.
  • Доберёмся до «Ржавого города» — территории в стиле постапокалипсис, где проводят этно- и музыкальные фестивали. Здесь есть фотозона с бутафорским оружием, авто- и мототехникой в духе героев Мэла Гибсона и Кевина Костнера.
  • Взглянем на сохранившиеся сооружения береговых батарей Лемберг и Нойтиф.
  • Осмотрим часть Западного форта и Южный мол.
  • Посидим у камина с чашечкой кофе в музее «Старый люнет».
  • Покидая Балтийск, пройдём по Русской набережной, которую заложил в 1760 году генерал-губернатор В. И. Суворов.
  • Сделаем красивые фото на фоне боевых кораблей Балтийского флота.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Mazda CX-5 или другой аналогичной модели. Есть детский бустер.
  • Дополнительно оплачиваются билеты на паром — 70 ₽ за человека (туда/обратно), билеты в музей «Старый люнет» — 200 ₽ за человека и билеты в музей Балтийского флота — 300 ₽ за человека.
  • Паромная переправа может быть отменена из-за неблагоприятной погоды. В этом случае Балтийскую косу посетить невозможно.
  • При себе обязательно нужно иметь паспорт гражданина РФ.
  • Экскурсию рекомендуем взрослым и детям с 7 лет.
  • Можем провести экскурсию для 5–6 человек на автомобиле Chevrolet Orlando. Доплата составит 7000 ₽.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Калининграде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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12 окт 2024
Спасибо большое Инге, как организатору, и Юрию, как создателю маршрута)) мой запрос был: обязательно попасть в Крепость Пиллау (хотя это не входит в маршрут), т. к. муж туда очень хотел
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попасть. И это у них получилось, пришлось придумать схему как стыковать Балтийскую косу и Пиллау (т. к. попасть в нее можно только в определенное время). И эту схему можно брать за маршрут)) Юрий с большим познанием в области истории Балтийска- это чувствовалось в рассказе, подаче материала и в том, насколько увлечен своим делом и, конечно, это передается. Было очень интересно и познавательно.

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