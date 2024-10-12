26 апреля 1945 года самая мощная крепость на Балтике — немецкий Пиллау — был штурмом взят советскими войсками. С этого момента началась история советского города Балтийска. До 90-х годов 20 века это была закрытая территория. Сейчас Балтийск — одно из самых популярных и интересных мест янтарного края. Мы познакомим вас с историей города и уникальными сохранившимися объектами довоенного Пиллау.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
- Мы прогуляемся по старой части Балтийска и набережной, рассмотрим корабли военно-морского флота, действующий маяк 1813 года и памятник Петру I, а ещё покормим лебедей.
- Посетим Северный мол — самую западную точку материковой России — и Елизаветинский форт.
- Посмотрим на памятник императрице Елизавете Петровне — единственную в мире парадную женскую конную статую.
- В тёплое время года искупаемся в море, а если пройдёт шторм, попробуем отыскать янтарь на городском пляже.
- По желанию заглянем в Свято-Георгиевский морской собор, где хранится ладья с частицей мощей адмирала Фёдора Ушакова, и побываем в музее Балтийского флота.
- На пароме переправимся на Балтийскую косу.
- Пройдём по взлётной полосе довоенного немецкого аэродрома Нойтиф с гидрогаванью и сохранившимся ангаром.
- Доберёмся до «Ржавого города» — территории в стиле постапокалипсис, где проводят этно- и музыкальные фестивали. Здесь есть фотозона с бутафорским оружием, авто- и мототехникой в духе героев Мэла Гибсона и Кевина Костнера.
- Взглянем на сохранившиеся сооружения береговых батарей Лемберг и Нойтиф.
- Осмотрим часть Западного форта и Южный мол.
- Посидим у камина с чашечкой кофе в музее «Старый люнет».
- Покидая Балтийск, пройдём по Русской набережной, которую заложил в 1760 году генерал-губернатор В. И. Суворов.
- Сделаем красивые фото на фоне боевых кораблей Балтийского флота.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Mazda CX-5 или другой аналогичной модели. Есть детский бустер.
- Дополнительно оплачиваются билеты на паром — 70 ₽ за человека (туда/обратно), билеты в музей «Старый люнет» — 200 ₽ за человека и билеты в музей Балтийского флота — 300 ₽ за человека.
- Паромная переправа может быть отменена из-за неблагоприятной погоды. В этом случае Балтийскую косу посетить невозможно.
- При себе обязательно нужно иметь паспорт гражданина РФ.
- Экскурсию рекомендуем взрослым и детям с 7 лет.
- Можем провести экскурсию для 5–6 человек на автомобиле Chevrolet Orlando. Доплата составит 7000 ₽.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Калининграде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инга — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 3819 туристов
Профессиональная прогульщица — это если коротко. Если подробнее, то моя работа — это моё хобби и призвание. Обожаю пешие прогулки и заражаю любовью к ним своих гостей, взрослых и детейЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
12 окт 2024
Спасибо большое Инге, как организатору, и Юрию, как создателю маршрута)) мой запрос был: обязательно попасть в Крепость Пиллау (хотя это не входит в маршрут), т. к. муж туда очень хотел
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