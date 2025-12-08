Едем на родину балтийского самоцвета! Исследуем производство солнечного камня, прогуляемся по красивому парку, выйдем на один из лучших пляжей в России, увидим кирху и бывший охотничий замок, который стал отелем.
Я расскажу, почему именно здесь сосредоточены крупнейшие запасы янтаря в мире и почему янтарь — рай для палеонтологов.
Я расскажу, почему именно здесь сосредоточены крупнейшие запасы янтаря в мире и почему янтарь — рай для палеонтологов.
Описание экскурсии
Мы посетим янтарное производство — у вас будет возможность рассмотреть и, если захотите, купить ювелирные изделия из солнечного камня.
Увидим кирху 19 века, построенную для добытчиков янтаря и самое красивое здание посёлка, которое прошло путь от охотничьего домика к замку, частному имению и отелю.
Прогуляемся по живописному парку и найдём в нём 300-летнюю ель, тюльпановое дерево и даже жирафов.
Пройдёмся по одному из лучших пляжей России, который отмечен голубым флагом качества.
Я расскажу:
- почему в Калининградской области сосредоточено 90% мировых запасов янтаря
- какие ещё бывают застывшие смолы и где их находятся
- сколько всего оттенков балтийского янтаря встречается в природе
- как в смолу попадают стрекозы и мушки
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автомобиле
- Посещение производства включено в стоимость, покупки — по желанию
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 41 туриста
Я дипломированный и аттестованный гид по Калининградской области. Почти всю жизнь живу в Янтарном крае, люблю его невероятно и постоянно открываю с разных сторон: учась сначала на историческом факультете, затем
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии из Калининграда
Индивидуальная
до 4 чел.
Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный
Путешествие в Светлогорск и Янтарный подарит вам уникальные впечатления и возможность создать собственное янтарное украшение
Начало: По договорённости с гидом
Завтра в 08:00
9 дек в 08:00
14 600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Калининграда - в Янтарный
Путешествие в Янтарный обещает удивительные открытия: широкий пляж, редкие деревья и величественный карьер ждут вас
Завтра в 08:00
9 дек в 08:00
от 15 000 ₽ за всё до 7 чел.
-
15%
Групповая
Калининград: Путешествие к берегам Светлогорска и Янтарного
Исследуйте живописные уголки Калининградской области, вдохновляющие своей красотой и историей
Начало: Одна из 8 точек на выбор
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:00, 09:30 и 09:45
Завтра в 08:30
9 дек в 08:30
1790 ₽
2105 ₽ за человека