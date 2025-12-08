Едем на родину балтийского самоцвета! Исследуем производство солнечного камня, прогуляемся по красивому парку, выйдем на один из лучших пляжей в России, увидим кирху и бывший охотничий замок, который стал отелем. Я расскажу, почему именно здесь сосредоточены крупнейшие запасы янтаря в мире и почему янтарь — рай для палеонтологов.

Описание экскурсии

Мы посетим янтарное производство — у вас будет возможность рассмотреть и, если захотите, купить ювелирные изделия из солнечного камня.

Увидим кирху 19 века, построенную для добытчиков янтаря и самое красивое здание посёлка, которое прошло путь от охотничьего домика к замку, частному имению и отелю.

Прогуляемся по живописному парку и найдём в нём 300-летнюю ель, тюльпановое дерево и даже жирафов.

Пройдёмся по одному из лучших пляжей России, который отмечен голубым флагом качества.

Я расскажу:

почему в Калининградской области сосредоточено 90% мировых запасов янтаря

какие ещё бывают застывшие смолы и где их находятся

сколько всего оттенков балтийского янтаря встречается в природе

как в смолу попадают стрекозы и мушки

Организационные детали