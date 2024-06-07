Экскурсии для студентов в Калининграде

Найдено 176 экскурсий в категории «Для студентов» в Калининграде, цены от 300 ₽, скидки до 55%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Утренняя Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
7.5 часов
4739 отзывов
Утренняя экскурсия: Куршская коса и Зеленоградск
Исследуйте живописные дюны, Танцующий лес и исторический Зеленоградск, наслаждаясь утренней прохладой и спокойствием
Начало: В одном из 10 мест на выбор, в том числе из Зелено...
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00 и 09:30
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
16551 490 за человека
Обзорная экскурсия по Калининграду + речная прогулка на катере для желающих
🚌 На автобусе
🚤 На катере
скидка
10%
Групповая
4 часа
657 отзывов
Обзорная экскурсия по Калининграду с захватывающей речной прогулкой
Погрузитесь в историю и красоты Калининграда, объединив земные прогулки с речным путешествием на катере. Уникальный опыт гарантирован
Начало: В одном из 5 мест на выбор
Расписание: ежедневно в 09:30, 12:00, 14:00 и 16:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
1055950 за человека
На двухэтажном автобусе - по Калининграду
🚌 На автобусе
🚌 Hop-on hop-off
скидка
10%
Групповая
3 часа
399 отзывов
Обзорная экскурсия по Калининграду: путешествие на двухэтажном автобусе
Исследуйте Калининград с уникальной точки зрения, наслаждаясь комфортом и захватывающими историями нашего гида
Начало: Ул. Проф. Баранова 34 и еще 2 адреса
Расписание: ежедневно в 09:30, 10:00, 13:30, 14:00 и 17:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
999900 за человека
Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
198 отзывов
Популярное предложение
Групповая экскурсия: Янтарный, Светлогорск, Балтийск и Филинская бухта
Исследуйте культурное наследие и природную красоту Калининградской области в однодневной поездке
Начало: В центре Калининграда
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
3 734 за человека
К курортам Светлогорск и Янтарный (с посещением янтарного производства)
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
1368 отзывов
Калининград: Путешествие к берегам Светлогорска и Янтарного
Исследуйте живописные уголки Калининградской области, вдохновляющие своей красотой и историей
Начало: Одна из 8 точек на выбор
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:00 и 09:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
17661 590 за человека
Калининград: самый смак за 3 часа
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
3.5 часа
2350 отзывов
Калининград: погружение в историю и культуру за 3 часа
Познакомьтесь с Калининградом через его исторические уголки и архитектурные шедевры. Уникальный маршрут без пробок и с лучшими рекомендациями
Начало: В одной из 6 точек на выбор
Расписание: ежедневно в 09:00, 09:30, 12:00, 13:30, 14:00, 16:30 и 18:40
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1055950 за человека
Дух старого Кёнигсберга
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
3.5 часа
1724 отзыва
Экскурсия по Калининграду: путешествие по следам довоенного Кёнигсберга
Погрузитесь в атмосферу довоенного Кенигсберга, пройдя по историческим районам Хуфен, Луизенваль и Амалиенау с профессиональным гидом
Начало: На площади Победы
Завтра в 11:00
10 июня в 15:00
от 1040936 за человека
Полюбить Калининград за 3 часа
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
1632 отзыва
Полюбить Калининград за 3 часа: путешествие по истории и культуре
Захватывающее путешествие по Калининграду, где история и современность переплетаются на каждом шагу
Начало: Около гостиницы Калининград
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 и 15:00, во вторник в 10:00
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
935 за человека
Экскурсия в «Дом с горгульей»: погружение в старый Кенигсберг
Мини-группа
1 час
268 отзывов
Погружение в историю Кенигсберга: экскурсия в «Дом с горгульей»
Откройте для себя уникальный «Дом с горгульей» в Калининграде, где история оживает через рассказы и аутентичные предметы быта
Начало: На улице Комсомольской
Завтра в 12:00
9 июня в 17:00
700 за человека
Вдохновляющий Амалиенау
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
2 часа
314 отзывов
Вдохновляющий Амалиенау: экскурсия по историческому району Калининграда
Окунитесь в уникальную атмосферу Калининграда, пройдя по маршруту старинного района Амалиенау с профессиональным гидом
Начало: У входа в Центральный парк
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
865736 за человека
Автобусная экскурсия «Гастрономическое Средневековье»
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
4.5 часа
215 отзывов
Автобусная экскурсия по Калининграду: Средневековье и сыры
Откройте для себя секреты средневекового Калининграда и насладитесь дегустацией местных сыров
Начало: Ул. Проф. Баранова 34
Расписание: ежедневно в 10:15
Завтра в 10:15
9 июня в 10:15
14991 350 за человека
Групповая экскурсия «Вечерний Калининград»
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
3 часа
462 отзыва
Вечерний Калининград: групповая экскурсия по ключевым местам города
Погрузитесь в атмосферу Калининграда, узнав его историю от 13 до 21 века, и насладитесь вечерней прогулкой по его знаковым местам
Начало: одна из 6 точек на выбор
Расписание: ежедневно в 15:55, 16:30, 18:00 и 18:40
Завтра в 15:55
9 июня в 15:55
1055950 за человека
Групповая обзорная экскурсия по Калининграду
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
3 часа
276 отзывов
Групповая экскурсия по Калининграду: путешествие по истории
Откройте для себя Калининград: от кирпичных ворот до острова Канта в компании опытного гида
Начало: Ул. Профессора Баранова 34 и еще 2 адреса
Расписание: ежедневно в 09:30, 10:00, 13:30, 14:00 и 17:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
999900 за человека
Комфортная поездка на Куршскую косу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
439 отзывов
Комфортная экскурсия на Куршскую косу с личным проводником
Исследуйте красоты Куршской косы в небольшой группе с профессиональным проводником и уютным транспортом
Начало: На площади Василевского
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
3 300 за человека
Групповая экскурсия по курортам Балтийского побережья
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
115 отзывов
Групповая экскурсия по курортам Балтийского побережья
Погрузитесь в атмосферу приморских городков Янтарного и Светлогорска, узнайте об их истории и насладитесь отдыхом на лучших пляжах Калининграда
Начало: Ул. Проф. Баранова 34
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
16661 500 за человека
Кёнигсберг. История трёх городов
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
56 отзывов
Кёнигсберг в Калининграде: путешествие по истории трёх городов
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Калининграду, открывая секреты Кёнигсберга и его исторические загадки
Начало: На Ленинском проспекте 81
Расписание: ежедневно в 09:00, 13:15 и 17:30
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
1 067 за человека
Амалиенау - в поисках Кёнигсберга
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
2.5 часа
470 отзывов
Амалиенау - в поисках Кёнигсберга
В деталях познакомиться с северной и южной частью атмосферного района на групповой прогулке
Начало: В районе в ЦПКиО (проспект Победы)
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 14:30, в среду, пятницу и воскресенье в 10:30
11 июня в 14:30
12 июня в 10:30
894805 за человека
Калининград - переплетение эпох
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
92 отзыва
Калининград: путешествие сквозь века
Откройте для себя уникальное сочетание историй и эпох в индивидуальной экскурсии по Калининграду
Начало: У гостиницы «Калининград»
9 июня в 18:00
10 июня в 14:00
45004 050 за всё до 8 чел.
Куршская коса и Зеленоградск за один день
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
396 отзывов
Популярное предложение
Куршская коса и Зеленоградск за один день
Насладитесь фантастическими видами Куршской косы, погуляйте по заповедному лесу и узнайте о необычных растениях лесничества Гренц
Начало: У гостиницы Калининград
Расписание: ежедневно в 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
3 340 за человека
Калининград на одном дыхании
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
2.5 часа
956 отзывов
Калининград на одном дыхании: путешествие по историческим местам
Познайте дух Калининграда, прогуливаясь по его историческим улицам, открывая тайны прошлого и настоящего
Начало: У входа в гостиницу Калининград
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 10:30, в среду и воскресенье в 14:30
9 июня в 14:30
11 июня в 10:30
894805 за человека
По акватории Балтийска - на скоростном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
30 минут
121 отзыв
По акватории Балтийска - на скоростном катере
На скоростном катере по Калининградскому каналу: военные корабли, старинные маяки и дюны Балтийской косы. Погружение в историю и природу Калининграда
Начало: Уже в Балтийске, куда вам нужно добраться самостоя...
Завтра в 09:00
9 июня в 09:30
3 400 за всё до 5 чел.
Ночная жизнь форта № 11 «Дёнхофф»
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
2 часа
190 отзывов
Ночная экскурсия по форту № 11 «Дёнхофф» в Калининграде
Откройте для себя тайны форта «Дёнхофф» в ночной обстановке, полной загадок и исторических открытий
Начало: В районе форта № 11 «Дёнхофф»
17 июня в 22:00
19 июня в 22:00
25002 000 за человека
Амалиенау - душа Кенигсберга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
38 отзывов
Популярное предложение
Амалиенау - душа Кенигсберга: индивидуальная экскурсия по Калининграду
Амалиенау - островок Старого Кенигсберга в Калининграде. Прогулка по эклектичному Северному и престижному Южному Амалиенау, погружение в историю и современность
Начало: В районе парка Центральный
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 940 за всё до 4 чел.
Сплав на байдарках по центру Калининграда
🚣‍♂️ На байдарках
Групповая
2.5 часа
182 отзыва
Групповая экскурсия на байдарках в Калининграде: порт и достопримечательности
Уникальная возможность увидеть Калининград с воды. Байдарочный сплав вдоль порта, Рыбной деревни и острова Канта. Безопасность и комфорт гарантированы
Начало: На набережной генерала Карбышева
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
2 100 за человека
По знаменитым мостам Кёнигсберга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
По знаменитым мостам Кёнигсберга - индивидуальная экскурсия
Приглашаем в увлекательное путешествие по мостам Калининграда! Прогулка по острову Канта, философская тропа и исторические загадки ждут вас
Начало: Неподалеку от Дровяного моста
Завтра в 12:00
9 июня в 10:00
3 500 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка «Чарующий Калининград»
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
182 отзыва
Фотопрогулка по историческим местам Калининграда с профессиональным фотографом
Погрузитесь в атмосферу Старого Калининграда и запечатлейте свои впечатления на профессиональные фотографии
Начало: Ул. Октябрьская 4а ориентир медовый мост остров Ка...
10 июня в 11:00
11 июня в 11:30
5 000 за всё до 5 чел.
Путешествие в Балтийск: от закрытого города до открытого моря
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
7 часов
20 отзывов
Путешествие в Балтийск: от исторических уголков до морских просторов
Откройте для себя Балтийск: исторические сокровища, военные корабли и поиски янтаря на берегу моря
Начало: Ул. Проф. Баранова 34
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
18881 700 за человека
Балтийск, Янтарный и Светлогорск: экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
192 отзыва
Популярное предложение
Балтийск, Янтарный и Светлогорск: экскурсия в мини-группе
Узнать о добыче смоляного камня, полюбоваться необычной архитектурой и красотой побережья
Начало: У гостиницы «Калининград»
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
19 июня в 08:00
от 3 600 за человека
Куршская коса и Зеленоградск для маленькой компании
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
544 отзыва
Куршская коса и Зеленоградск для маленькой компании
Белые дюны и сосновый воздух Куршской косы ждут вас! Песчаные пейзажи, миграция птиц и прогулка по Зеленоградску сделают день незабываемым
Начало: На Ленинском проспекте
Расписание: ежедневно в 09:00
17 июня в 09:00
20 июня в 09:00
от 3 600 за человека
Авторская экскурсия по Амалиенау с его жителем
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
2.5 часа
255 отзывов
Авторская экскурсия по Амалиенау: путешествие по историческим улочкам
Погрузитесь в атмосферу уникального района Калининграда, где каждый уголок хранит свою историю и архитектурные загадки
Начало: У входа в Центральный парк
14 июня в 08:30
17 июня в 15:30
от 36002 520 за всё до 8 чел.
Мистика ночного форта № 1 «Штайн»
🚶 Пешая
скидка
20%
Групповая
2 часа
59 отзывов
Ночная экскурсия по мистическому форту № 1 «Штайн» в Калининграде
Откройте для себя тайны форта № 1 «Штайн» и погрузитесь в атмосферу прошлого в ночной экскурсии
Начало: Около форта № 1 «Штайн»
11 июня в 22:00
13 июня в 22:00
25002 000 за человека
Автобусная экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга»
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
4 часа
231 отзыв
Экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга» в Калининграде
Погрузитесь в историю Калининграда, посетив знаковые форты и бастионы, сохранившиеся с времён Кёнигсберга
Начало: В одном из 5 мест в Калининграде на выбор
Расписание: в понедельник и субботу в 09:00
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
12111 090 за человека
Балтийские истории: путешествие в Светлогорск и Янтарный
🚗 На машине
Групповая
7 часов
82 отзыва
Балтийские истории: путешествие в Светлогорск и Янтарный
Найти солнечный камень на берегу моря и открыть секреты русской Швейцарии
Начало: На парковке здания Дома Советов
Расписание: в четверг и воскресенье в 09:00
9 июня в 09:00
13 июня в 09:00
2 750 за человека
История и аттракционы Обертайха, Верхнего озера
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
21 отзыв
Парк «Юность» в Калининграде: история и аттракционы Обертайха
Прогулка по парку «Юность» в Калининграде сочетает в себе историю и веселье. Увидите старинные дома, символы масонов и прокатитесь на аттракционах
Начало: Отель Mercure, Калининград
Расписание: ежедневно в 13:00, 15:00 и 17:00
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
1 300 за человека
Шесть эпох Кёнигсберга
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
132 отзыва
Шесть эпох Кёнигсберга
Погрузиться в историю немецкого города и услышать о поворотных событиях в его судьбе
Начало: На Центральной площади Калининграда
9 июня в 09:30
10 июня в 08:00
2 940 за всё до 3 чел.
Розенау: история южного предместья Кёнигсберга
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
71 отзыв
Розенау: история южного предместья Кёнигсберга
Авторская прогулка по оригинальному району Калининграда с погружением в его до - и послевоенные эпохи
Начало: В районе рынка Московского района Калининграда
11 июня в 11:00
12 июня в 12:00
1 340 за человека
На поиски ускользающей Восточной Пруссии - путешествие в Черняховск в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
46 отзывов
Популярное предложение
На поиски ускользающей Восточной Пруссии - путешествие в Черняховск в мини-группе
Открыть один из самых аутентичных городков Янтарного края и увидеть 3 замка Тевтонского ордена
Начало: В районе гостиницы «Калининград»
Расписание: ежедневно в 08:30
16 июня в 08:30
19 июня в 08:30
3 600 за человека
О Кёнигсберге на языке ароматов
Мини-группа
1.5 часа
21 отзыв
О Кёнигсберге на языке ароматов: мастер-класс в Калининграде
Узнайте историю Калининграда через ароматы на мастер-классе «О Кёнигсберге на языке ароматов». Создайте уникальное парфюмерное воспоминание
Начало: У Астрономического бастиона
Расписание: во вторник и пятницу в 14:00, 17:00 и 20:00, в субботу и воскресенье в 10:00, 14:00, 17:00 и 20:00
9 июня в 10:00
11 июня в 14:00
2 400 за человека
Сказки старого Калининграда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
697 отзывов
Сказки старого Калининграда: путешествие по кошачьим следам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Калининграда, следуя по кошачьим тропам, и откройте для себя историю города через его тайные уголки
Начало: У отелля Кайзерхоф в Рыбной деревне
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
3 000 за всё до 7 чел.
Фотоэкскурсия по атмосферному Амалиенау
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
3.5 часа
285 отзывов
Фотоэкскурсия по атмосферному Амалиенау: Погружение в историю и фотосессия
Путешествие по времени и кадрам: откройте секреты Амалиенау в Калининграде и сохраните воспоминания на ярких фотографиях
Начало: Главный вход в Центральный парк Культуры и Отдыха
Расписание: ежедневно в 11:30
Завтра в 13:00
10 июня в 11:30
26692 403 за человека
Амалиенау в деталях и историях
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
89 отзывов
Амалиенау в деталях и историях
Разобраться в архитектуре самого аутентичного района Калининграда и судьбах его жителей
Начало: У входа в Центральный парк
Завтра в 17:00
9 июня в 17:00
800 за человека
Калининград: город в центре Европы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
169 отзывов
Калининград: город в центре Европы
Погулять по колоритным кварталам и посетить главные достопримечательности с профессиональным гидом
Начало: У гостиницы «Калининград»
19 июня в 10:00
21 июня в 10:00
3 000 за всё до 5 чел.
Из аэропорта - в Калининград: трансфер с гидом
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
97 отзывов
Трансфер-экскурсия из аэропорта Калининграда: комфорт и история
Встреча в аэропорту с табличкой, комфортный минивэн и увлекательные рассказы о Калининграде в пути
Начало: У аэропорта
10 июня в 00:00
11 июня в 00:00
25002 250 за всё до 6 чел.
Знакомьтесь, Калининград
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
204 отзыва
Знакомьтесь, Калининград: Индивидуальная экскурсия по историческим местам
Познакомьтесь с уникальным городом, где история Кенигсберга переплетается с современным Калининградом, открывая его тайны и красоту
Начало: Площадь Победы, Триумфальная колонна или Рыбная де...
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 3 320 за всё до 10 чел.
Амалиенау: с любовью к Кёнигсбергу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
146 отзывов
Амалиенау: историческое путешествие по кварталу Кёнигсберга
Откройте для себя Амалиенау: уникальный район Калининграда, где каждый камень дышит историей старого Кёнигсберга
Начало: У Центрального парка
16 июня в 09:30
17 июня в 09:30
от 4 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Для студентов»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Утренняя Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
  2. Обзорная экскурсия по Калининграду + речная прогулка на катере для желающих
  3. На двухэтажном автобусе - по Калининграду
  4. Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск + Филинская бухта
  5. К курортам Светлогорск и Янтарный (с посещением янтарного производства)
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Для студентов" можно забронировать 176 экскурсий и билетов от 300 до 5 000 со скидкой до 55%. Туристы уже оставили гидам 27425 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Присоединяйтесь к нам для увлекательной экскурсии в Калининграде для всех студентов! Насладитесь превосходными видами, посещениями местных достопримечательностей и другими интересными впечатлениями
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