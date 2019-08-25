12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Янтарная душа Калининграда

Путешествие в Калининград, где история янтаря оживает. Узнайте о добыче, легендах и загадках солнечного камня. Погрузитесь в атмосферу мистики
Экскурсия «Янтарная душа Калининграда» приглашает вас в мир солнечного камня.

Путешествие начинается в посёлке Янтарный, где вы узнаете о добыче янтаря и посетите крупнейший в мире комбинат. В интерактивном музее вы
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увидите уникальные экспонаты и узнаете о Морисе Беккере. Прогулка по старинным улочкам и легенды о Янтарной комнате добавят экскурсии особую атмосферу.

Посещение дома-музея Германа Брахерта и возможность создания украшений из янтаря сделают поездку незабываемой

4.8
14 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная история янтаря
  • 🏛️ Посещение музея и комбината
  • 🕵️‍♂️ Легенды о Янтарной комнате
  • 🏡 Дом-музей Германа Брахерта
  • 🎨 Мастер-класс по украшениям

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии «Янтарная душа Калининграда» - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и купания в Балтийском море. Весной и осенью, в мае и сентябре, также можно насладиться поездкой, но стоит учитывать возможность дождей и более прохладную погоду. Зимой экскурсия тоже доступна, однако прогулки могут быть менее комфортными из-за низких температур и ветра, но посещение музеев остаётся отличным вариантом.
Сейчас август — это идеальное время.
Янтарная душа Калининграда
Янтарная душа Калининграда
Янтарная душа Калининграда

Что можно увидеть

  • Янтарный комбинат
  • Интерактивный музей
  • Дом-музей Германа Брахерта
  • Кирха конца XIX века

Описание экскурсии

Исток янтарного пути и хроники добычи

Мы поедем туда, где началась история камня — в посёлок Янтарный. В пути я объясню, что такое янтарь и как началась его разработка. На крупнейшем в мире комбинате вы увидите карьер, где добывают самоцвет, и поймёте, в чём особенности калининградского производства. Заглянете в интерактивный музей завода, где рассмотрите необычную янтарную люстру и сувениры разных эпох. Узнаете о промышленнике и меценате Морисе Беккере и его роли в жизни Янтарного, а в посёлке Отрадное побываете в доме-музее Германа Брахерта, где хранятся работы художника для янтарной мануфактуры Кёнигсберга. При желании я организую мастер-класс по созданию украшений из самоцвета.

Прогулка под аккомпанемент легенд

Конечно, я проведу вас по старинным улочкам бывших прусских посёлков, где вы увидите кирху конца XIX века и полюбуетесь довоенными домиками с мансардами. Мы прогуляемся по дубовой аллеи, а летом отправимся на пляж, где вы окунётесь в Балтийское море. Во время променада я открою загадки Янтарной комнаты: почему она пропала, где шедевр может находиться сейчас, и как воссоздавали аналог комнаты в Царскосельском дворце. Вы услышите легенды о янтаре, например, предание о мастере Тевтонского ордена, который до сих пор следит за теми, кто собирает самоцветы на берегу моря.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билет в Янтарный комбинат — 350 руб. /взрослый и 200 руб. /льготный (при посещении музея — 450 руб. с человека). По желанию мастер-класс по изготовлению украшения — 500 руб.
  • Я заберу вас из Калининграда в любом удобном для вас месте и отвезу обратно
  • Экскурсия автомобильно-пешеходная. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды, Ирина или Константин

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 110 туристов
Главный принцип нашей команды: «Ваш отдых-наша работа!» И мы делаем её качественно, ответственно, безопасно, соблюдая законодательство. Наши экскурсии интересные, лёгкие, познавательные и вкусные. Такие, на которых самим хотелось бы побывать. Покажем
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и расскажем, подскажем и посоветуем, покормим и отвезём — всё это сделаем, исходя из ваших пожеланий, ведь никто лучше вас не знает, каким должен быть ваш отдых и что вы хотите от него получить. Я Ирина, ко мне регулярно возвращаются, потому что я провожу экскурсии интересно и душевно. Я Константин, провожу индивидуальные экскурсии по всей области, подстраиваясь под запросы гостей. Со мной интересно, удобно, безопасно и пожилым гостям, и семьям с детьми, и просто компаниям друзей.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Екатерина
24.08 мы имели возможность посетить янтарный край с замечательным экскурсоводом Ириной. Экскурсия была построена очень грамотно, по дороге было озвучено много исторической информации, которая была доведена до нас простым языком.
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Посетили два города Светлогорск и Янтарный. Светлогорск поразил своей архитектурой и тишиной. В Янтарном поразили масштабы карьера. Благодаря Ирине я смогла приобрести украшение с большой скидкой. Спасибо Вам большое. Рекомендую всем посетить экскурсии с Ириной. Информация преподносится очень легко и доступно. Ирина, ещё раз спасибо Вам за прекрасно проведенное время.

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О
Были на экскурсии семьей -мама, папа и двое подрощенных детей (13 и 17 лет). Очень понравилось. Прошлись по Светлогорску, посетили мастеркласс по обработке янтаря, по пути заходили в магазины янтаря,
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потом посетили карьер, где добывают янтарь, там пообедали в столовой комбината за довольно смешные деньги (800руб за четверых). В Янтарном погуляли, посетили пляж с голубым флагом (признанный в Европе лучшей категории), искупались в море - нас подождали и доставили обратно к дому, где мы снимали квартиру. Спасибо Ирине, а также водителю - с ними было интересно и весело - день пролетел незаметно.

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Н
В Калининград приехала всего на 4 дня, поэтому хотелось хотя бы обзорно познакомиться с городом и его особенностями. Случайно наткнулась на данный сайт и звезды сошлись! Я нашла то, что
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искала! С чем ассоциируется Калининградская область, конечно же с янтарем, прекрасным солнечным камушком, но вот как делают красоту, которую мы, женщины, потом скупаем в ювелирных магазинах, мало кто знает! Что такое янтарь, где его добывают, как он обрабатывается и уже в готовом виде в виде ювелирных изделий доходит до нас, мало кто знает. Описание экскурсии меня заинтересовало и я забронировала. И не ошиблась, Ирина мой экскурсовод, знакома с янтарем не по наслышке, компетентна по теме своей экскурсии. Чудесно провела время, было ощущение не экскурсии, а прогулки с доброй приятельницей! Ира рассказала мне о янтаре, организовала мне мастер-класс по обработке янтаря, где я самостоятельно изготовила себе небольшое украшение. А прекрасные прогулки по Янтарному и Светлогорску, по пляжам Балтийского моря и улочкам этих курортных городков…. Я не забуду их никогда! Экскурсия была спланирована по моему желанию, мы не торопились, никуда не бежали! Это огромный плюс, когда хочешь спокойного отдыха! Ирина, огромное Вам спасибо! В следующий раз обязательно обращусь к Вам, если задумаю поехать на экскурсию в Калининграде!

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Ольга
Отличная получилась поездка! Константин учел все наши пожелания и нам было и интересно, и комфортно. В Янтарном было очень интересно послушать о способах добычи и обработки янтаря, а пляж просто
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поразил! Мы успели и искупаться в море, и посмотреть потом необычайно красивый и уютный Светлогорск. Очень благодарны Константину за прекрасно организованную экскурсию, внимание к нашим пожеланиям и очень интересные рассказы о прошлом и будущем Янтарного края.

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О
Экскурсию проводил Константин. Интересно, без занудства, но очень содержательно. Были с детьми 10-12 лет, им тоже понравилось. Очень многое увидели в Янтарном и Светлогорске - всё, что хотели, и даже
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больше!
Сэкономили кучу денег, т. к. Константин давал очень дельные советы, что стоит посмотреть, а что нет. По сравнению с автобусной экскурсией компания 3-4 человека сэкономит несколько тысяч, а комфорт, удобство и полнота впечатлений несравнимы.

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Наталья
Хотим поблагодарить Ирину за интересную, содержательную экскурсию на камфортабельном автомобиле с водителем Сергеем. Она познакомила нас с курортными городами Янтарный, Светлогорск. Мы окунулись в волшебный мир добычи и обработки янтаря. Побывали на янтарном карьере и приняли участие в мастер-классе. Ирина, профессионал своего дела, умеющая заинтересовать и увлечь. Огромное спасибо за экскурсию! Рекумендуем всем воспользоваться услугами Ирины!
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