12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для экскурсии «Янтарная душа Калининграда» - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и купания в Балтийском море. Весной и осенью, в мае и сентябре, также можно насладиться поездкой, но стоит учитывать возможность дождей и более прохладную погоду. Зимой экскурсия тоже доступна, однако прогулки могут быть менее комфортными из-за низких температур и ветра, но посещение музеев остаётся отличным вариантом.

Описание экскурсии

Исток янтарного пути и хроники добычи

Мы поедем туда, где началась история камня — в посёлок Янтарный. В пути я объясню, что такое янтарь и как началась его разработка. На крупнейшем в мире комбинате вы увидите карьер, где добывают самоцвет, и поймёте, в чём особенности калининградского производства. Заглянете в интерактивный музей завода, где рассмотрите необычную янтарную люстру и сувениры разных эпох. Узнаете о промышленнике и меценате Морисе Беккере и его роли в жизни Янтарного, а в посёлке Отрадное побываете в доме-музее Германа Брахерта, где хранятся работы художника для янтарной мануфактуры Кёнигсберга. При желании я организую мастер-класс по созданию украшений из самоцвета.

Прогулка под аккомпанемент легенд

Конечно, я проведу вас по старинным улочкам бывших прусских посёлков, где вы увидите кирху конца XIX века и полюбуетесь довоенными домиками с мансардами. Мы прогуляемся по дубовой аллеи, а летом отправимся на пляж, где вы окунётесь в Балтийское море. Во время променада я открою загадки Янтарной комнаты: почему она пропала, где шедевр может находиться сейчас, и как воссоздавали аналог комнаты в Царскосельском дворце. Вы услышите легенды о янтаре, например, предание о мастере Тевтонского ордена, который до сих пор следит за теми, кто собирает самоцветы на берегу моря.

Организационные детали