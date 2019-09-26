12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с судьбой солнечного камня и разгадать его тайны

Irina
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Irina – ваш гид
От Тевтонского ордена до советского комбината — янтарной истории Калининграда много веков.

Я расскажу самое интересное о самоцвете: как ещё его называют, когда начали добывать камень, чем он отличается от других.

Конечно, вы прикоснётесь и к главной загадке солнечного минерала — Янтарной комнате.

Легенды о таинственной пропаже шедевра и предания о добыче камня в Средневековье добавят экскурсии налёт мистики, а занимательные факты позволят проникнуть в янтарную жизнь Калининграда.
5500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии12 отзывов
4.67
Янтарная душа Калининграда
Янтарная душа Калининграда

Что вас ожидает

Исток янтарного пути и хроники добычи
Мы поедем туда, где началась история камня — в посёлок Янтарный. В пути я объясню, что такое янтарь и как началась его разработка. На крупнейшем в мире комбинате вы увидите карьер, где добывают самоцвет, и поймёте, в чём особенности калининградского производства. Заглянете в интерактивный музей завода, где рассмотрите необычную янтарную люстру и сувениры разных эпох. Узнаете о промышленнике и меценате Морисе Беккере и его роли в жизни Янтарного, а в посёлке Отрадное побываете в доме-музее Германа Брахерта, где хранятся работы художника для янтарной мануфактуры Кёнигсберга. При желании я организую мастер-класс по созданию украшений из самоцвета.

Прогулка под аккомпанемент легенд
Конечно, я проведу вас по старинным улочкам бывших прусских посёлков, где вы увидите кирху конца XIX века и полюбуетесь довоенными домиками с мансардами. Мы прогуляемся по дубовой аллеи, а летом отправимся на пляж, где вы окунётесь в Балтийское море. Во время променада я открою загадки Янтарной комнаты: почему она пропала, где шедевр может находиться сейчас, и как воссоздавали аналог комнаты в Царскосельском дворце. Вы услышите легенды о янтаре, например, предание о мастере Тевтонского ордена, который до сих пор следит за теми, кто собирает самоцветы на берегу моря.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билет в Янтарный комбинат — 350 руб./взрослый и 200 руб./льготный (при посещении музея — 450 руб. с человека). По желанию мастер-класс по изготовлению украшения — 500 руб.
  • Я заберу вас из Калининграда в любом удобном для вас месте и отвезу обратно.
  • Экскурсия автомобильно-пешеходная. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.
Янтарная душа Калининграда
Янтарная душа Калининграда
Янтарная душа Калининграда
Янтарная душа Калининграда
Янтарная душа Калининграда
Янтарная душа Калининграда
Янтарная душа Калининграда
Янтарная душа Калининграда
Янтарная душа Калининграда
Янтарная душа Калининграда
Янтарная душа Калининграда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Irina
Irina
Меня зовут Ирина и я рада буду приветствовать вас на нашей земле! В Калининградской области есть всё, что вы могли бы пожелать — море с яхтами и заливы с байдарками, косы с дюнами и пляжи с поющим песком, корабли, музеи и корабли-музеи, янтарь и рыба! Если вы за архитектурными особенностями — это к нам, за пляжными путешествиями — к нам, за природой — к нам, за историей — к нам, даже за янтарем и рыбой- тоже к нам! Ну, а я буду рада показать, рассказать и подсказать, и счастлива, если впечатления от путешествия останутся в вашем сердце навсегда!
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12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

26 сентября 2019
Ирина потрясающий экскурсовод со знанием своего дела,которое она несомненно любит Спасибо за интересную экскурсию Рекомендую только этого экскурсовода с Уважением Матвеева Людмтла гМосква
25 августа 2019
24.08 мы имели возможность посетить янтарный край с замечательным экскурсоводом Ириной. Экскурсия была построена очень грамотно, по дороге было озвучено много исторической информации, которая была доведена до нас простым языком. Посетили два города Светлогорск и Янтарный. Светлогорск поразил своей архитектурой и тишиной. В Янтарном поразили масштабы карьера. Благодаря Ирине я смогла приобрести украшение с большой скидкой. Спасибо Вам большое. Рекомендую всем посетить экскурсии с Ириной. Информация преподносится очень легко и доступно. Ирина, ещё раз спасибо Вам за прекрасно проведенное время.
15 августа 2019
Экскурсия не впечатлила. Описание на сайте гораздо красочнее, чем реальность. Из описания складывается впечатление, что вы посетите некое производство и увидите все этапы превращения невзрачного камешка в красоту. По факту, вам покажут только большой песчаный карьер, и то издалека. Фильм о производстве, который предлагается посмотреть прямо в местном невзрачном кафе, это не научно популярный фильм, а бравурный ролик Ростеха. Поиски янтаря туристами происходят в песочнице! на территории смотровой площадки)). Камешки там малюсенькие, не более 0.5 см. И билет на это великолепие стоит не 250, а 350 руб. Мастер класс проходит в торговом центре, помещение при янтарном магазине, и занимает минут 20.
Сама Ирина человек жёсткий и авторитарный, была бы хороша на автобусной экскурсии для большой группы туристов, но как персональный гид она мне не очень понравилась. Она четко следовала своему плану,не пытаясь подстроиться под индивидуальные потребности клиента. Подача материала не захватила ни меня ни детей. Нашим друзьям, которые ездили с ней в другой день тоже не очень понравилось. Но все люди разные и наличие хороших отзывов это подтверждает)).
9 августа 2019
Спасибо! Было интересно. Рекомендуем!
5 августа 2019
Были на экскурсии семьей -мама, папа и двое подрощенных детей (13 и 17 лет). Очень понравилось. Прошлись по Светлогорску, посетили мастеркласс по обработке янтаря, по пути заходили в магазины янтаря, потом посетили карьер, где добывают янтарь, там пообедали в столовой комбината за довольно смешные деньги (800руб за четверых). В Янтарном погуляли, посетили пляж с голубым флагом (признанный в Европе лучшей категории), искупались в море - нас подождали и доставили обратно к дому, где мы снимали квартиру. Спасибо Ирине, а также водителю - с ними было интересно и весело - день пролетел незаметно.
3 августа 2019
Спасибо Ирине за прекрасный день! Несмотря на скверную погоду мы увлекательно провели время. Узнали много нового и интересного. Ребенок был в восторге от мастер-класса. Мы за эту поездку в Калининград были на трёх экскурсиях и эта - однозначно лучшая! Ещё раз спасибо от нас всех! Дарья, Марина, Яся и Макар
18 июля 2019
Я очень рада, что попала в надёжные и профессиональные руки Ирины. Очень информативное содержание экскурсии, но при этом в очень мягкой форме подачи. Время пролетело незаметно, даже вышли за временные рамки экскурсии. Все наши капризы принимались с пониманием. Полнейший восторг!
10 июля 2019
Хотим поблагодарить Ирину за интересную, содержательную экскурсию на камфортабельном автомобиле с водителем Сергеем. Она познакомила нас с курортными городами Янтарный, Светлогорск. Мы окунулись в волшебный мир добычи и обработки янтаря. Побывали на янтарном карьере и приняли участие в мастер-классе. Ирина, профессионал своего дела, умеющая заинтересовать и увлечь. Огромное спасибо за экскурсию! Рекумендуем всем воспользоваться услугами Ирины!
18 июня 2019
Прекрасная экскурсия! Наш гид Ирина — ответственная, опытная! Услуга удобная! Рекомендую иностранцам выбрать наш гид!
12 июня 2019
Экскурсия очень понравилась . Мы с женой отлично провели время. Ирина большой молодец!
Ещё 2 отзыва

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