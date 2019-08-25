12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Путешествие начинается в посёлке Янтарный, где вы узнаете о добыче янтаря и посетите крупнейший в мире комбинат. В интерактивном музее вы
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная история янтаря
- 🏛️ Посещение музея и комбината
- 🕵️♂️ Легенды о Янтарной комнате
- 🏡 Дом-музей Германа Брахерта
- 🎨 Мастер-класс по украшениям
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Янтарный комбинат
- Интерактивный музей
- Дом-музей Германа Брахерта
- Кирха конца XIX века
Описание экскурсии
Исток янтарного пути и хроники добычи
Мы поедем туда, где началась история камня — в посёлок Янтарный. В пути я объясню, что такое янтарь и как началась его разработка. На крупнейшем в мире комбинате вы увидите карьер, где добывают самоцвет, и поймёте, в чём особенности калининградского производства. Заглянете в интерактивный музей завода, где рассмотрите необычную янтарную люстру и сувениры разных эпох. Узнаете о промышленнике и меценате Морисе Беккере и его роли в жизни Янтарного, а в посёлке Отрадное побываете в доме-музее Германа Брахерта, где хранятся работы художника для янтарной мануфактуры Кёнигсберга. При желании я организую мастер-класс по созданию украшений из самоцвета.
Прогулка под аккомпанемент легенд
Конечно, я проведу вас по старинным улочкам бывших прусских посёлков, где вы увидите кирху конца XIX века и полюбуетесь довоенными домиками с мансардами. Мы прогуляемся по дубовой аллеи, а летом отправимся на пляж, где вы окунётесь в Балтийское море. Во время променада я открою загадки Янтарной комнаты: почему она пропала, где шедевр может находиться сейчас, и как воссоздавали аналог комнаты в Царскосельском дворце. Вы услышите легенды о янтаре, например, предание о мастере Тевтонского ордена, который до сих пор следит за теми, кто собирает самоцветы на берегу моря.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билет в Янтарный комбинат — 350 руб. /взрослый и 200 руб. /льготный (при посещении музея — 450 руб. с человека). По желанию мастер-класс по изготовлению украшения — 500 руб.
- Я заберу вас из Калининграда в любом удобном для вас месте и отвезу обратно
- Экскурсия автомобильно-пешеходная. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды, Ирина или Константин