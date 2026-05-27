Описание Фото Ответы на вопросы Приглашаем вас в путешествие по двум колоритным городам области. В Багратионовске вы увидите памятник русским офицерам и пройдете по местам сражений армии Наполеона.



Правдинск встретит нас готическим собором, подвесным мостом к старинной ГЭС и зданием госпиталя, описанным в «Войне и мир».

Балтийские Ваш гид в Калининграде

Описание экскурсии Юг области часто остается неохваченным у путешественников — однако здесь вас ждут подлинные кирхи и прусские домики и загадки прошлого. Вы отправитесь в Багратионовск и Правдинск, где перенесетесь в Средневековье. Вы отправитесь туда, где всё дышит историей, и увидите именно то, что ожидали увидеть в бывшей Германии: узкие улочки, пряничные домики, гранитную брусчатку, полюбуетесь панорамой и побываете там, где сражались русская и французская армии. . Осмотрим два прусских города, которые навсегда вписаны в историю войны с Наполеоном. Вы услышите историю блистательного триумфа и начала крушения империи Наполеона I.

