Приглашаем вас в путешествие по двум колоритным городам области. В Багратионовске вы увидите памятник русским офицерам и пройдете по местам сражений армии Наполеона.
Правдинск встретит нас готическим собором, подвесным мостом к старинной ГЭС и зданием госпиталя, описанным в «Войне и мир».
Описание экскурсииЮг области часто остается неохваченным у путешественников — однако здесь вас ждут подлинные кирхи и прусские домики и загадки прошлого. Вы отправитесь в Багратионовск и Правдинск, где перенесетесь в Средневековье. Вы отправитесь туда, где всё дышит историей, и увидите именно то, что ожидали увидеть в бывшей Германии: узкие улочки, пряничные домики, гранитную брусчатку, полюбуетесь панорамой и побываете там, где сражались русская и французская армии. . Осмотрим два прусских города, которые навсегда вписаны в историю войны с Наполеоном. Вы услышите историю блистательного триумфа и начала крушения империи Наполеона I.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кирха Борхерсдорф
- Памятник-обелиск славы русского оружия
- Музей истории Багратионовска
- Кирха Фридланда
- Здание госпиталя
- Старинная ГЭС
- Элемент оборонительной стены
- Памятник Георгиевскому кресту
- Могила генерал-майора Н.Н. Мазовского
- Памятник Багратиону П. И
- Подвесной мост
- Бывшая тюрьма
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Улица Шевченко, 2к5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
