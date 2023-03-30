Что вас ожидает

Посёлок Дружба. Вы оцените первый шлюз Мазурского канала, один из самых значимых объектов Третьего рейха в Восточной Пруссии.

Железнодорожный. Городок с замком, мельницей и патефонами, сохранивший аутентичную архитектуру довоенных времён. Вы увидите фахверковые постройки, характерные для баварских деревень. Подниметесь на гору к руинам замка Гердауэн и полюбуетесь великолепным видом на пруд и кирху.

Правдинск. Мы посетим башню собора Святого Георгия Победоносца — именно с неё в 1807 году офицеры русской армии наблюдали за ходом Фридландского сражения. Прогуляемся по атмосферным улицам с европейским колоритом и полюбуемся разнообразной немецкой архитектурой.

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