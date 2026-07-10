Приглашаем совершить путешествие во времени и побывать в старинной европейской провинции! Мы посетим Правдинск, Железнодорожный и посёлок Дружба — все они раньше входили в состав Восточной Пруссии.
Вы увидите немецкие брусчатые дороги, руины орденских замков и крепостных стен, замковую мельницу и довоенную гидроэлектростанцию. И это далеко не всё!
Вы увидите немецкие брусчатые дороги, руины орденских замков и крепостных стен, замковую мельницу и довоенную гидроэлектростанцию. И это далеко не всё!
Описание экскурсии
- Шлюз №5 Мазурского канала в посёлае Озерки. Построенный в конце 1930-х годов, он поражает своими размерами. Его длина — 45 метров, ширина — 7,5 метров, глубина — 15,5 метров. Сегодня это туристический объект со смотровыми площадками, и отличное место для фото. А ещё тут есть кафе.
- Железнодорожный. Городок с замком, мельницей и патефонами, сохранивший аутентичную архитектуру довоенных времён. Вы увидите фахверковые постройки, характерные для баварских деревень. Подниметесь на гору к руинам замка Гердауэн и полюбуетесь великолепным видом на пруд и кирху.
- Правдинск. Мы посетим башню собора Святого Георгия Победоносца — именно с неё в 1807 году офицеры русской армии наблюдали за ходом Фридландского сражения. Прогуляемся по атмосферным улицам с европейским колоритом и полюбуемся разнообразной немецкой архитектурой.
Эксклюзивно мы посетим тот самый Бастион Обертайх 1860 года, где нас ждёт не только бесплатное посещение и экскурсия, но также комплиментарная дегустация кёнигсбергского марципана. У вас будет свободное время для фотографий и осмотра уникальных музейных экспонатов.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе
- Место посадки — одна из 6 точек в центре Калининграда на выбор
- Посещение Шлюза №5 — 150 ₽ за чел.
- Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
в понедельник в 09:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 7 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|2490 ₽
|Дети до 18 лет
|2450 ₽
|Дети до 3 лет
|2450 ₽
|Пенсионеры
|2450 ₽
|Студенты
|2450 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В одной из 5 точек в центре Калининграда на выбор
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 133258 туристов
Работаем с 2005 года. В нашей команде пять высококлассных гидов. Наши экскурсии не про легенды и факты из Википедии — мы рассказываем о современных реалиях, жизни, достижениях и проблемах Калининградской области. Показываем то, что действительно заслуживает внимания и восхищает. На экскурсиях мы поделимся многолетним опытом жизни в любимом регионе, посоветуем интересные места и поможем вам спланировать лучший отпуск в Калининградской области.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 53 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Экскурсия прошла прекрасно. Гид Александра сделала этот день! 🤗 Было много историй, не сухие факты и цифры, а интересная, живая подача. Организация тоже на высшем уровне, удобно, что автобус проезжает по нескольким точкам в городе, можно выбрать наиболее удобную для посадки. По таймингу все чётко, без ожиданий.
Вам был полезен этот отзыв?
Поездка очень понравилась! Спасибо экскурсоводу Александре за познавательный рассказ и отлично проведенное время. Будем рекомендовать друзьям!
Вам был полезен этот отзыв?
В
Спасибо водителю Валерию, который доблестно выдержал все повороты не туда и маленькие парковки. Спасибо году Александре! За всё время экскурсии она перестала рассказывать на обратном пути и то, на короткий
Вам был полезен этот отзыв?
З
Огромное спасибо за потрясающую, и содержательную экскурсию! Она подарила массу ярких и незабываемых эмоций. Благодарю гида за профессиональную работу, продуманный маршрут и отличную организацию. Даже телефон разрядился от огромного количества увиденной красоты!
Вам был полезен этот отзыв?
Отличная экскурсия с доброжелательным экскурсоводом Александрой. Рекомендую к посещению!
Вам был полезен этот отзыв?
О
экскурсия была интересная, но надо понимать, что замков в Восточной Пруссии почти не сохранилось! По факту: где -то стена,где где-то часть подземелья и. т. д. Понятно, люди стараются и пытаются сохранить то, что осталось. Тот кто видел настоящие сохранившиеся замки могут испытать разочарование. Подача материала хорошая,организация тоже.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии на «Правдинск, Железнодорожный и посёлок Дружба за 1 день»
Индивидуальная
до 3 чел.
Ворота в Европу: путешествие на восток Калининградской области
Посетить старинные камерные города с изящными домами и раскрыть их русско-немецкую историю
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 19 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по востоку Калининградской области
Исследуйте нетуристические уголки Калининградской области. Замки, старинные улочки и уникальные памятники ждут вас в этом увлекательном путешествии
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 20 440 ₽ за всё до 3 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
«Немецкое лицо» Калининградской области
Посетить когда-то принадлежавшие Восточной Пруссии посёлки и раскрыть их тайны
Начало: На площади Победы
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 18 050 ₽
19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Средневековые Правдинск и Железнодорожный - из Калининграда
Пройти по следам Восточной Пруссии, увидеть памятники архитектуры и прикоснуться к вековой истории
Начало: На улице Шевченко
Расписание: в субботу в 12:00
Сегодня в 12:00
15 авг в 12:00
2150 ₽ за человека
-15%
до 1 сентября
2490 ₽ за человека