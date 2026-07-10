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промежуток времени (всем таких гидов!) Но ставлю 3.5 звезды за стоимость. Суть экскурсии посмотреть улицы и строения поселков. В Железнодорожном много ремонтных работ. Могли бы договориться и не брать доп. плату за посещение шлюза #5 (там мало на что посмотреть) Включить надо в эту же стоимость посещение музея Патифонов. (сделали бы им и так кассу, перекусив у них) И смешно брать денежку дополнительно за посещение Кирхи… Не будьте скупы, пусть всë это входит в стоимость! Спасибо за экскурсию!