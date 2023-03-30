Правдинск, Железнодорожный и посёлок Дружба за 1 день

Отправиться на восток Калининградской области и оценить колоритные прусские города

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Приглашаем совершить путешествие во времени и побывать в старинной европейской провинции! На комфортабельном автобусе, в группе до 50 человек, мы посетим Правдинск, Железнодорожный и посёлок Дружба — все они раньше входили в состав Восточной Пруссии.

Вы увидите немецкие брусчатые дороги, руины орденских замков и крепостных стен, замковую мельницу и довоенную гидроэлектростанцию. И это далеко не всё!
Правдинск, Железнодорожный и посёлок Дружба за 1 день
Правдинск, Железнодорожный и посёлок Дружба за 1 день
Правдинск, Железнодорожный и посёлок Дружба за 1 день
Правдинск, Железнодорожный и посёлок Дружба за 1 день
Правдинск, Железнодорожный и посёлок Дружба за 1 день
Правдинск, Железнодорожный и посёлок Дружба за 1 день
Правдинск, Железнодорожный и посёлок Дружба за 1 день
Правдинск, Железнодорожный и посёлок Дружба за 1 день
Правдинск, Железнодорожный и посёлок Дружба за 1 день
Правдинск, Железнодорожный и посёлок Дружба за 1 день
Правдинск, Железнодорожный и посёлок Дружба за 1 день
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Посёлок Дружба. Вы оцените первый шлюз Мазурского канала, один из самых значимых объектов Третьего рейха в Восточной Пруссии.
Железнодорожный. Городок с замком, мельницей и патефонами, сохранивший аутентичную архитектуру довоенных времён. Вы увидите фахверковые постройки, характерные для баварских деревень. Подниметесь на гору к руинам замка Гердауэн и полюбуетесь великолепным видом на пруд и кирху.
Правдинск. Мы посетим башню собора Святого Георгия Победоносца — именно с неё в 1807 году офицеры русской армии наблюдали за ходом Фридландского сражения. Прогуляемся по атмосферным улицам с европейским колоритом и полюбуемся разнообразной немецкой архитектурой.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе, в группе до 50 человек.
  • Место посадки — одна из 6 точек в центре Калининграда на выбор.
  • Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

в пятницу в 09:45

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Рыбной деревни
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 09:45
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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