Отправиться на восток Калининградской области и оценить колоритные прусские города
Приглашаем совершить путешествие во времени и побывать в старинной европейской провинции! На комфортабельном автобусе, в группе до 50 человек, мы посетим Правдинск, Железнодорожный и посёлок Дружба — все они раньше входили в состав Восточной Пруссии.
Вы увидите немецкие брусчатые дороги, руины орденских замков и крепостных стен, замковую мельницу и довоенную гидроэлектростанцию. И это далеко не всё!
Вы увидите немецкие брусчатые дороги, руины орденских замков и крепостных стен, замковую мельницу и довоенную гидроэлектростанцию. И это далеко не всё!
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Посёлок Дружба. Вы оцените первый шлюз Мазурского канала, один из самых значимых объектов Третьего рейха в Восточной Пруссии.
Железнодорожный. Городок с замком, мельницей и патефонами, сохранивший аутентичную архитектуру довоенных времён. Вы увидите фахверковые постройки, характерные для баварских деревень. Подниметесь на гору к руинам замка Гердауэн и полюбуетесь великолепным видом на пруд и кирху.
Правдинск. Мы посетим башню собора Святого Георгия Победоносца — именно с неё в 1807 году офицеры русской армии наблюдали за ходом Фридландского сражения. Прогуляемся по атмосферным улицам с европейским колоритом и полюбуемся разнообразной немецкой архитектурой.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе, в группе до 50 человек.
- Место посадки — одна из 6 точек в центре Калининграда на выбор.
- Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды.
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
в пятницу в 09:45
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Рыбной деревни
- Когда и сколько длится?
- Когда: в пятницу в 09:45Экскурсия длится около 9 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — Организатор в Калининграде
Провёл 29978 экскурсий для 41830 туристов
Работаем с 2005 года. В нашей команде 5 высококлассных гидов. Наши экскурсии не про легенды и факты из Википедии: мы расскажем о современных реалиях, жизни, достижениях и проблемах Калининградской области. Мы показываем то, что действительно заслуживает внимания и восхищает. На экскурсии мы поделимся многолетним опытом жизни в любимом регионе, посоветуем интереснейшие места и поможем вам спланировать лучший отпуск в Калининградской области.Задать вопрос
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Выездные
На весь день
Кирхи
Религиозные
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