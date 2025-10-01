Мои заказы

Прусские воительницы и великие полководцы 19 века

Экскурсия в Багратионовск и Правдинск
Наполеоновские войны — это не только Бородинская битва и сожженная Москва.

В Багратионовске и Правдинске мы поговорим о кровавых баталиях — наша земля помнит сражения при Прейсиш-Эйлау и Фридланде, в которых прославились полководцы Барклай-де-Толли и Багратион — вы познакомитесь с довоенной архитектурой, узнаете о прусских «амазонках» и увидите самые значимые и красивые объекты этих мест.
5
14 отзывов
Прусские воительницы и великие полководцы 19 века
Прусские воительницы и великие полководцы 19 века
Прусские воительницы и великие полководцы 19 века

Описание экскурсии

В Багратионовске

  • услышите историю замка Прейсиш-Эйлау и знаменитой битвы 1807 года
  • пройдёте по следам грузинского князя и французского императора
  • увидите форбург средневековой крепости, памятник трем генералам и очень красивый храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

В посёлке Домново

  • я расскажу вам историю о легендарных прусских женщинах-воинах
  • вы полюбуетесь таинственной готической кирхой 14 века

В Правдинске

  • узнаете интересную историю возникновения города
  • разберётесь, почему местные бюргеры так ненавидели крепостную стену и что означает на прусском языке слово «насено»
  • увидите памятники, посвященные Фридландскому сражению, восстановленную кирху Святого Георга, дом Наполеона и висячий мост Индианы Джонса

В Железнодорожном, бывшем Гердауэне

  • познакомитесь с местным раем для кинематографистов — готовой площадкой для съемок «костюмных» и военных фильмов,
  • узнаете, где варили лучшее пиво в Восточной Пруссии,
  • а также погуляете по средневековым кварталам, увидите орденскую кирху и у живописного озера поднимитесь к развалинам древнего замка.

В завершение — поездка на Мазурский канал, проложенный ещё в 18 веке.

Организационные детали

В стоимость включены транспортные расходы. Не забудьте взять с собой удобную обувь и жажду приключений.

Оплачивается дополнительно:

  • посещение кирхи Святой Анны — 100 ₽ за чел.
  • экскурсия по замку Прейсиш-Эйлау (вт–вс)— 700 ₽ за чел., льготные билеты — 500 ₽
  • вход в кирху Домнау (чт–пн) — 300 ₽ за чел.
  • подъём на башню храма Георгия Победоносца — 200 ₽ за чел.
  • подъём на шлюз — 150 ₽ за чел., детям — 100 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в гостиницу «Калининград»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 6344 туристов
Не поверите, коренной калининградец. Образование высшее, совершенно не относящееся к историческому. После прочтения «Заповедника» Довлатова разум затуманился. Если у непризнанного писателя получилось стать экскурсоводом, то что мешает это сделать так
читать дальшеуменьшить

себе инженеру? К тому же плеск волн и перистые облака на готических шпилях мне нравятся больше, чем блеск металлической стружки в цеху. Езжу в путешествия по всей области. Приглашаю вас в качестве попутчиков. Немного расскажу о замках, Балтике, янтаре, приправлю байками, легендами и юмором. Считаю, что экскурсия должна приносить удовольствие. Притворюсь, что я — настоящий гид, и мы вместе отправимся в чудесный мир иллюзий.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
3
2
1
А
Нам очень понравилась экскурсия, невероятно насыщенная и интересная! Сергей прекрасный рассказчик, великолепно знает историю. Время пролетело незаметно. Спасибо большое! Обязательно будем рекомендовать друзьям!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Сергей отличный рассказчик, с юмором преподносит материал. Показывает такие местечки, куда не возят большие автобусы. А еще нам невероятно повезло с погодой- 25 тепла и это 20 сентября! Всем кто хочет узнать про сражение с Наполеоном при Прейсиш-Эйлау- вам сюда😀.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Очень насыщенная познавательная экскурсия, увидели много старинных объектов Калининградской области (кирхи, дома, канал, фрески и многое другое), поднимались на башню 60-ти метровой кирхи, откуда открываются красивейшие виды, гуляли по висячему
читать дальшеуменьшить

мосту и т. д., всё перечислять очень много. Сергей прекрасный рассказчик, чувствуется, что увлечён своим делом, экскурсию провёл без спешки, у нас была возможность всё спокойно осмотреть. Маршрут и заявленные достопримечательности Экскурсии соответствуют действительности. Рекомендую данную экскурсию всем, кто хочет составить представление о Калининградской области и об её истории. Благодарим Сергея за качественно проведённую экскурсию!

Вам был полезен этот отзыв?
Яна
Очень хорошая экскурсия. Во-первых, это по-настоящему длинный и насыщенный маршрут - отличная возможность побывать во многих интересных местах за один день. Если, к примеру, попробовать повторить такую поездку на такси,
читать дальшеуменьшить

то цена окажется гораздо выше (не говоря уже о том, что есть труднодоступные точки, откуда такси не вызовешь). Во-вторых, экскурсии Сергея (мы брали не только эту) имеют важное преимущество: исходный маршрут можно некоторым образом корректировать в зависимости от ваших предпочтений. То есть, например, в маршруте указан пункт "Х", который нам не особо интересен. Зато в окрестностях есть пункт "У", который нам интересен. Можно попросить не заезжать в пункт "Х", а вместо этого заехать в пункт "У" - Сергей идёт навстречу.
В-третьих (это очень важно!), у Сергея фиксированный тариф. То есть если продолжительность экскурсии на сайте 7 часов, а по факту она продлилась 8 часов, Сергей не требует доплаты - это крайне подкупает. Рассказывает он интересно, водит аккуратно, в общем - всё понравилось.

Вам был полезен этот отзыв?
Г
14 июля была на экскурсии" Прусские воительницы и великие полководцы 19 века", гид Сергей. Выбрала эту экскурсию не случайно, хотелось побывать в местах, связанных с военными событиями 1807 года. Осталась
читать дальшеуменьшить

очень довольна, Сергей показал все памятные места, связанные с этой страницей Наполеоновских войн, и ряд других интересных объектов, в своем рассказе коснулся истории прусских племен, Тевтонского ордена и орденских замков, показав при этом очень неплохое знание истории. Очень рекомендую эту экскурсию тем, кто любит открывать для себя новые города и памятники, тем, кому небезразлична история нашей страны, в частности история военная. Не пожалеете! Сергею большое спасибо!

Вам был полезен этот отзыв?
Т
Прежде всего большое спасибо Сергею за чудесно проведенный день. Столько впечатлений, что не сразу собралась написать отзыв.
Были очень удивлены, что по данному маршруту мы с Сергеем прошли первыми. И к
читать дальшеуменьшить

нашей радости этот первый блин не оказался комом))
Сразу хочу отметить, что данный маршрут будет интересен тем, кто интересуется историей наполеоновских войн, кто интересуется средневековой архитектурой и тем, кому будут не в тягость долгие пешие прогулки.
Во время экскурсии мы услышали историю городов, обследовали замки и кирхи. Удалось подняться на смотровую площадку в кирхе в Правдинске, откуда открывается живописный вид на город и окрестности. В Железнодорожном мы в прямом смысле прикоснулись к средневековью: в поселке до сих пор сохранились постройки и улочки 14 века. И это действительно рай для исторических съемок и реконструкций.
Во время переездов между городами Сергей развлекал нас интересными историческими подробностями, рассказами и местными легендами. Что характеризует Сергея как человека знающего и увлекающегося историей этих мест.
Ну и вишенкой на торте был шлюз. Теперь мы точно знаем, что такое когда "душа уходит в пятки". Узнаете и вы, если пройдете с Сергеем этот маршрут. Очень рекомендуем.

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Калининграда

Похожие экскурсии на «Прусские воительницы и великие полководцы 19 века»

Правдинск, Железнодорожный и посёлок Дружба за 1 день
На автобусе
9 часов
-
15%
53 отзыва
Групповая
Правдинск, Железнодорожный и посёлок Дружба за 1 день
Отправиться на восток Калининградской области и оценить колоритные прусские города
Начало: В одной из 5 точек в центре Калининграда на выбор
Расписание: в понедельник в 09:00
17 авг в 09:00
24 авг в 09:00
2490 ₽2929 ₽ за человека
Прусский Кёнигсберг
На машине
3 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Прусский Кёнигсберг
Исследуйте уникальное сочетание культур в сердце Калининграда, погрузитесь в историю Прусского Кенигсберга
Начало: На острове Канта
Завтра в 08:00
13 авг в 08:00
от 9500 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопутешествие: от прусского городища Варген до пляжей Янтарного
На машине
3.5 часа
-
5%
11 отзывов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопутешествие: от прусского городища Варген до пляжей Янтарного
Погрузитесь в атмосферу древнего городища и морских дюн. Уникальные кадры и яркие впечатления ждут вас на фотопрогулке с двумя фотографами
Начало: Калининград
14 авг в 08:30
15 авг в 08:30
от 15 105 ₽15 900 ₽ за всё до 3 чел.
Авторская экскурсия «Дорогами великой победы»
На машине
На микроавтобусе
2.5 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Авторская экскурсия «Дорогами великой победы»
Сложить цельную картину Калининграда, в котором история и настоящее переплетаются на каждом шагу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6800 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Калининграде
от 14 085 ₽ за экскурсию