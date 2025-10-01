читать дальше уменьшить

нашей радости этот первый блин не оказался комом))

Сразу хочу отметить, что данный маршрут будет интересен тем, кто интересуется историей наполеоновских войн, кто интересуется средневековой архитектурой и тем, кому будут не в тягость долгие пешие прогулки.

Во время экскурсии мы услышали историю городов, обследовали замки и кирхи. Удалось подняться на смотровую площадку в кирхе в Правдинске, откуда открывается живописный вид на город и окрестности. В Железнодорожном мы в прямом смысле прикоснулись к средневековью: в поселке до сих пор сохранились постройки и улочки 14 века. И это действительно рай для исторических съемок и реконструкций.

Во время переездов между городами Сергей развлекал нас интересными историческими подробностями, рассказами и местными легендами. Что характеризует Сергея как человека знающего и увлекающегося историей этих мест.

Ну и вишенкой на торте был шлюз. Теперь мы точно знаем, что такое когда "душа уходит в пятки". Узнаете и вы, если пройдете с Сергеем этот маршрут. Очень рекомендуем.