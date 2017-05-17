Экскурсовод, сертифицированный гид по Куршской косе. Коренной калининградец. Образование высшее. Увлекаюсь кино, театром, рок-музыкой, чтением художественной литературы и историей Восточной Пруссии. Обожаю путешествовать по родному краю, как на своем автомобиле Мицубиси Ланцер, так и пешком. Очень хочу показать всем, любящим активный отдых, самые прекрасные и затаенные уголки Калининграда и области.
Прежде всего большое спасибо Сергею за чудесно проведенный день. Столько впечатлений, что не сразу собралась написать отзыв.
Были очень удивлены, что по данному маршруту мы с Сергеем прошли первыми. И к нашей радости этот первый блин не оказался комом ))
Сразу хочу отметить, что данный маршрут будет интересен тем, кто интересуется историей наполеоновских войн, кто интересуется средневековой архитектурой и тем, кому будут не в тягость долгие пешие прогулки.
Во время экскурсии мы услышали историю городов, обследовали замки и кирхи. Удалось подняться на смотровую площадку в кирхе в Правдинске, откуда открывается живописный вид на город и окрестности. В Железнодорожном мы в прямом смысле прикоснулись к средневековью: в поселке до сих пор сохранились постройки и улочки 14 века. И это действительно рай для исторических съемок и реконструкций.
Во время переездов между городами Сергей развлекал нас интересными историческими подробностями, рассказами и местными легендами. Что характеризует Сергея как человека знающего и увлекающегося историей этих мест.
Ну и вишенкой на торте был шлюз. Теперь мы точно знаем, что такое когда "душа уходит в пятки". Узнаете и вы, если пройдете с Сергеем этот маршрут. Очень рекомендуем.
Наследие рыцарской эпохи и европейское очарование старинных городков в историческом авто-туре
Ведь Калининград-Кенигсберг — бывшая столица Тевтонского ордена. Когда-то здесь возводили свои замки рыцари. Эта экскурсия — возможность увидеть наследие раннегерманской готики, аналогов которой в России нет, и узнать историю расцвета и упадка Тевтонского государства. В моей компании вы прикоснетесь к стенам из полевых камней, вспомните о рыцарских временах и прогуляетесь по городкам, сохранившим европейское очарование.
Полюбить город за обилие исторических образов и многоликость атмосферы на авто-пешеходной экскурсии
Я хочу открыть вам свой город в лучшем виде: живым и сказочным, хранителем традиций и образов, философским и драматургическим, с янтарным отблеском непростой истории и многоликостью атмосферы. Я стану вашим проводником из царства теней в современный мир иллюзий и постараюсь заразить вас своей любовью.
Ощутить мощь фортификационных сооружений и заглянуть в мрачные закоулки города-крепости
Я погружу вас в атмосферу главного мифа Калининграда – существование подземного города с тайными заводами, подводными лодками, железнодорожными станциями и спрятанной Янтарной комнатой. Все эти сокровища, конечно, охраняют вервольфы в ржавых немецких касках. Вы пройдете по «зеленому поясу» Кенигсберга и с необычного ракурса увидите наши бастионы и городские ворота.
Полюбить город за его непарадные символы и народные предания в стороне от туристических маршрутов
«В некотором царстве, в тридевятом государстве…» — так начинаются многие сказки. Между тем это про нас, ведь Калининград является тридцать девятым регионом. В компании гида-чародея — меня — вы прикоснетесь к городским тайнам немного в стороне от привычных туристических маршрутов, проникнитесь атмосферой романтики и таинственности, полюбите город за его непарадные символы и народные предания.
Военно-морской флот, шведская крепость, русские императоры и прусские легенды
Я погружу вас в атмосферу главной базы военно-морского флота России на Балтике. Здесь над Морским бульваром витает дух Великого курфюрста, а любое проходящее судно встречает императрица Елизавета Петровна. Вы прогуляетесь по Балтийской косе, сестрице прославленной Куршской, и увидите грозные памятники истории в обрамлении живописной природы.
Познакомиться с хранительницей Пруссии в курортном Кранце и самом живописном уголке янтарного края
«Я знал, что вы красивейшая из императриц, но не знал, что вы красивейшая из женщин», — такими словами Наполеон впервые встретил королеву Луизу. Наше путешествие охватит приморские места, связанные с именем «прусской Мадонны»: вы прогуляетесь по уютному Зеленоградску, вдохновитесь природой Куршской косы и проникнете в мир северных преданий.
Очарование немецких вилл, истории оборонительных башен и пейзажи Верхнего озера
Путеводитель по Калининграду часто рассказывает о районе-саде Амалиенау, но почему-то лишь вскользь упоминает о другом, не менее колоритном и ностальгическом районе Марауненхоф. Предлагаю вместе прогуляться по булыжной мостовой вдоль Верхнего пруда в атмосферу Восточной ярмарки, изящных скульптур и старинных прусских особняков, отражающихся в озерном глянце. Перед вами оживут картинки городской жизни начала прошлого века и откроются живописные улочки, оставшиеся в наследство от старого Кенигсберга.
Имперское прошлое города и его военная история на прогулке по старым кварталам и форту № 5
В 19 веке Кенигсберг считался самой защищенной крепостью Германии после строительства кольца фортов. На прогулке я расскажу о взятии неприступного города и проведу вас по местам, связанным с боевыми страницами истории Восточной Пруссии. Вы увидите скульптуры, посвященные советским воинам, посетите сохранившийся форт «Король Фридрих Вильгельм III» и погрузитесь в довоенную эпоху на набережной озера, в воде которого отражаются немецкие виллы и дворцы.
Средневековые замки Нойхаузен и Лабиау, конная прогулка и утерянная фреска Отто Хайхерта
Это путешествие познакомит вас с историей Восточной Пруссии, её легендами и архитектурным наследием. Вы прогуляетесь по средневековым тевтонским замкам Нойхаузен и Лабиау, погружаясь в эпоху рыцарей и прекрасных дам. Побродите по старинным улочкам и мостам Полесска, совершите верховую прогулку на конезаводе «Георгенбург» и станете свидетелем встречи прусского короля и переселенцев из Зальцбурга.
Древняя Пруссия, православная обитель и настоящий тильзитский сыр
На экскурсии вы познакомитесь с красочным Свято-Елисаветинским монастырем, увидите гомонящий парк пернатых, прогуляетесь по очаровательной пешеходной улице Советска, увидите величественные развалины замка Рагнит и ощутите незабываемый вкус тильзитского сыра.
Прогуляться по старинным районам города и рассмотреть знаковые постройки начала 20 века
Эта прогулка — погружение в атмосферу Кенигсберга 1920-х годов. Здесь вы найдете всё, чтобы прочувствовать жизнь довоенного города: готические кирхи, грозные казармы, брусчатые мостовые и ярмарочные площади. Я помогу вам представить быт столицы Восточной Пруссии, проведу дорогой философа Канта и расшифрую символы старинных барельефов.
Ладушкин, Мамоново и Кройцбург: старинные крепости, кирхи и легенды о рыцарях и алхимиках
Поездка по югу Янтарного края перенесет вас во времена Натангии, Вармии и их завоевателей — Тевтонского ордена. Вы прикоснетесь к стенам замка Бранденбург, увидите старейшую кирху Пёршкен и древнее место силы — 900-летний дуб. Прогуляетесь вдоль средневековой стены Хайлигенбайля и услышите мрачные предания у церковной башни Кройцбурга. Шаг за шагом перед вами откроются захватывающие страницы истории Восточной Пруссии!
Прогуляться среди живописных немецких вилл, погружаясь в историю и жизнь города начала ХХ века
Приглашаю вас на променад по маршруту, вдохновленному немецкой историей и духом старого Кенигсберга. На авторской прогулке вы прикоснетесь к прошлому и настоящему знаменитого района Амалиенау, услышите истории его жителей и легенды его мощеных улочек. Я открою секреты, которые хранят красивейшие виллы работы Фридриха Хайманна, проведу вас тропами королевы Луизы, расскажу о традициях и любимых лакомствах кенигсбержцев. Вы увидите совершенно особенный Кенигсберг — уютный и цветущий, наполненный ароматами жасмина и марципана.
Погрузиться в средневековые, довоенные и современные будни города у Верхнего и Нижнего озер
Если вы уже прогулялись по острову Канта и Рыбной деревне, самое время открыть для себя неизведанные достопримечательности Калининграда. Я проведу вас по живописным окрестностям Верхнего и Нижнего озер, расскажу о повседневной жизни Кенигсберга времен тевтонцев и помогу взглянуть на город с самых атмосферных и фотогеничных ракурсов.
Самые интересные районы и главные достопримечательности города на авто-пешеходной экскурсии
Вы совершите настоящее путешествие во времени: узнаете о событиях и людях, определивших непростую судьбу города, услышите любопытные легенды и предания, ощутите дух Старого Кенигсберга и увидите то, что осталось от его архитектуры сегодня. А еще поймете, чем и как живет современный Калининград!
Исследовать старинные оборонительные сооружения и побывать в лабиринтах форта № 3
Кенигсберг — это не только столица Восточной Пруссии, но и легендарный город-крепость, который смогла покорить лишь Красная армия. На примере знаменитых Королевских ворот, бастиона «Грольман», казармы «Кронпринц» и труднодоступного форта № 3 вы откроете историю несокрушимого Кенигсберга. Приготовьтесь пройти по лабиринтам подземелий и разобраться в архитектурных особенностях уникальных фортификационных сооружений.
Перенестись на столетие назад и почувствовать атмосферу престижного района старого Калининграда
Чтобы ваше путешествие не закончилось фразой «в Калининграде побывали, а Кенигсберг так и не увидели!», предлагаю прогуляться по Южному Амалиенау, где я познакомлю вас со старинным кварталом немецких вилл. Вас будут сопровождать рассказы о творениях знаменитого архитектора Хайтманна, благотворительности в Кенигсберге и судьбах людей, которым посчастливилось здесь жить и работать. В результате вы откроете историю «зеленого сердца» Старого города и получите удовольствие от уютного и самобытного района.
Погрузиться в эпоху Средневековья и увидеть крепости Тапиау, Вальдау, Нойхаузен и Нессельбек
Путешествие в эпоху господства Тевтонского ордена приведет вас к руинам грозных замков Кенигсберга. Их стены помнят стрелы лучников, паутины интриг, шепот монахов, звон мечей и грохот пушечных залпов. Вы погрузитесь в историю могущественного ордена, рассмотрите прусские святилища и отыщете призраков замков Нойхаузен и Шаакен. А в современном замке Нессельбек сможете оседлать коня, поучаствовать в соколиной охоте и примерить на себя рыцарские доспехи!