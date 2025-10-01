Наполеоновские войны — это не только Бородинская битва и сожженная Москва.
В Багратионовске и Правдинске мы поговорим о кровавых баталиях — наша земля помнит сражения при Прейсиш-Эйлау и Фридланде, в которых прославились полководцы Барклай-де-Толли и Багратион — вы познакомитесь с довоенной архитектурой, узнаете о прусских «амазонках» и увидите самые значимые и красивые объекты этих мест.
В Багратионовске и Правдинске мы поговорим о кровавых баталиях — наша земля помнит сражения при Прейсиш-Эйлау и Фридланде, в которых прославились полководцы Барклай-де-Толли и Багратион — вы познакомитесь с довоенной архитектурой, узнаете о прусских «амазонках» и увидите самые значимые и красивые объекты этих мест.
Описание экскурсии
В Багратионовске
- услышите историю замка Прейсиш-Эйлау и знаменитой битвы 1807 года
- пройдёте по следам грузинского князя и французского императора
- увидите форбург средневековой крепости, памятник трем генералам и очень красивый храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
В посёлке Домново
- я расскажу вам историю о легендарных прусских женщинах-воинах
- вы полюбуетесь таинственной готической кирхой 14 века
В Правдинске
- узнаете интересную историю возникновения города
- разберётесь, почему местные бюргеры так ненавидели крепостную стену и что означает на прусском языке слово «насено»
- увидите памятники, посвященные Фридландскому сражению, восстановленную кирху Святого Георга, дом Наполеона и висячий мост Индианы Джонса
В Железнодорожном, бывшем Гердауэне
- познакомитесь с местным раем для кинематографистов — готовой площадкой для съемок «костюмных» и военных фильмов,
- узнаете, где варили лучшее пиво в Восточной Пруссии,
- а также погуляете по средневековым кварталам, увидите орденскую кирху и у живописного озера поднимитесь к развалинам древнего замка.
В завершение — поездка на Мазурский канал, проложенный ещё в 18 веке.
Организационные детали
В стоимость включены транспортные расходы. Не забудьте взять с собой удобную обувь и жажду приключений.
Оплачивается дополнительно:
- посещение кирхи Святой Анны — 100 ₽ за чел.
- экскурсия по замку Прейсиш-Эйлау (вт–вс)— 700 ₽ за чел., льготные билеты — 500 ₽
- вход в кирху Домнау (чт–пн) — 300 ₽ за чел.
- подъём на башню храма Георгия Победоносца — 200 ₽ за чел.
- подъём на шлюз — 150 ₽ за чел., детям — 100 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в гостиницу «Калининград»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 6344 туристов
Не поверите, коренной калининградец. Образование высшее, совершенно не относящееся к историческому. После прочтения «Заповедника» Довлатова разум затуманился. Если у непризнанного писателя получилось стать экскурсоводом, то что мешает это сделать так
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Нам очень понравилась экскурсия, невероятно насыщенная и интересная! Сергей прекрасный рассказчик, великолепно знает историю. Время пролетело незаметно. Спасибо большое! Обязательно будем рекомендовать друзьям!
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Н
Сергей отличный рассказчик, с юмором преподносит материал. Показывает такие местечки, куда не возят большие автобусы. А еще нам невероятно повезло с погодой- 25 тепла и это 20 сентября! Всем кто хочет узнать про сражение с Наполеоном при Прейсиш-Эйлау- вам сюда😀.
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Е
Очень насыщенная познавательная экскурсия, увидели много старинных объектов Калининградской области (кирхи, дома, канал, фрески и многое другое), поднимались на башню 60-ти метровой кирхи, откуда открываются красивейшие виды, гуляли по висячему
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Очень хорошая экскурсия. Во-первых, это по-настоящему длинный и насыщенный маршрут - отличная возможность побывать во многих интересных местах за один день. Если, к примеру, попробовать повторить такую поездку на такси,
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Г
14 июля была на экскурсии" Прусские воительницы и великие полководцы 19 века", гид Сергей. Выбрала эту экскурсию не случайно, хотелось побывать в местах, связанных с военными событиями 1807 года. Осталась
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Т
Прежде всего большое спасибо Сергею за чудесно проведенный день. Столько впечатлений, что не сразу собралась написать отзыв.
Были очень удивлены, что по данному маршруту мы с Сергеем прошли первыми. И к
Были очень удивлены, что по данному маршруту мы с Сергеем прошли первыми. И к
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