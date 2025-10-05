Вы узнаете о прошлом и настоящем балтийской столицы и насладитесь звуками органа в Кафедральном соборе. Полюбуетесь дюнами Куршской
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуется одеваться по погоде. Удобная обувь.
Оставляем за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Программа тура по дням
Прошлое и настоящее Калининграда и органный концерт
Начнём знакомство с городом с экскурсии по его основным достопримечательностям. Забираем вас у аэропорта или ж/д вокзала, и после выезжаем в 12:00-12:50. В программе: осмотр старинных городских ворот, главного православного храма Калининграда — собора Христа Спасителя, а также важных исторических зданий Кёнигсберга, таких как вокзалы, здания суда, почты и драматического театра. Мы посетим зоопарк, церковь памяти королевы Луизы, ставшую кукольным театром, и прогуляемся по немецкому району Амалиенау. Одна из остановок будет в Рыбной деревне, откуда мы отправимся к Кафедральному собору, где находится могила великого философа Иммануила Канта.
Затем посетим главную улицу советского Калининграда — Ленинский проспект, а также насладимся панорамой реки и погуляем по территории музея Мирового океана. Заключительным аккордом станет органный концерт в Кафедральном соборе и посещение Музея марципана в Бранденбургских воротах.
Продолжительность экскурсии — 5-6 часов.
Куршская коса и Зеленоградск
Выезжаем в 8:00-8:45. Сегодня вас ждёт прогулка по национальному парку «Куршская коса»: вы насладитесь свежим морским воздухом и живописностью дюн. Мы пройдёмся по Танцующему лесу меж деревьев с изогнутыми стволами, также будет возможность подняться на самую высокую дюну — высоту Эфа. Желающие смогут поискать на берегу янтарь.
Затем отправимся на курорт Зеленоградск. Старинная архитектура, уютные улицы и расслабляющая атмосфера — всё это сделает приятным посещение города. Особое внимание уделим фигуркам кошек: всё началось с Музея кошек в старой водонапорной башне, а теперь городские дома расписаны на кошачью тему и повсюду стоят скульптуры хвостатых. После экскурсии у вас будет свободное время: вы сможете отдохнуть на пляже, насладиться закатом на променаде или отправиться в Музей курортной моды.
Продолжительность экскурсии — 8-9 часов.
Янтарный и Светлогорск
Выезжаем в 10:00-10:45. В последний день тура вас ждёт поездка в посёлок Янтарный и город Светлогорск. Янтарный — это место, где добывается самый крупный в мире янтарь. Вы узнаете всё о солнечном камне, посетив частное предприятие по его обработке. Также осмотрим местные архитектурные жемчужины — старую кирху и «Шлосс-отель». Через парк с вековыми деревьями прогуляемся к морю.
Светлогорск — популярный курорт, утопающий в зелени. Во время прогулки по городу вы увидите его символ — водонапорную башню, органный зал и лиственничный парк с уникальными скульптурами. После экскурсии будет свободное время для отдыха на пляже или покупки сувениров.
Продолжительность экскурсии — 8-9 часов. После отвезём вас в аэропорт или на ж/д вокзал.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|2-местное размещение (за 1 чел.)
|24 000 ₽
|1-местное размещение
|27 000 ₽
|3-местное размещение (за 1 чел.)
|22 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 2 завтрака
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал и обратно
- Входные билеты и экологические сборы
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Калининграда и обратно
- Дополнительные ночи к туру (по желанию)
- Обеды по программе (оплачиваются на месте)
- Ужины
- 1-местное размещение
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