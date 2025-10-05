Начнём знакомство с городом с экскурсии по его основным достопримечательностям. Забираем вас у аэропорта или ж/д вокзала, и после выезжаем в 12:00-12:50. В программе: осмотр старинных городских ворот, главного православного храма Калининграда — собора Христа Спасителя, а также важных исторических зданий Кёнигсберга, таких как вокзалы, здания суда, почты и драматического театра. Мы посетим зоопарк, церковь памяти королевы Луизы, ставшую кукольным театром, и прогуляемся по немецкому району Амалиенау. Одна из остановок будет в Рыбной деревне, откуда мы отправимся к Кафедральному собору, где находится могила великого философа Иммануила Канта.

Затем посетим главную улицу советского Калининграда — Ленинский проспект, а также насладимся панорамой реки и погуляем по территории музея Мирового океана. Заключительным аккордом станет органный концерт в Кафедральном соборе и посещение Музея марципана в Бранденбургских воротах.

Продолжительность экскурсии — 5-6 часов.