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Балтийские выходные: природные достопримечательности и города-курорты

Послушать органный концерт, посчитать кошек в Зеленоградске и поискать янтарь на Куршской косе
Всего за одни выходные мы познакомим вас с главными локациями Калининграда и области.

Вы узнаете о прошлом и настоящем балтийской столицы и насладитесь звуками органа в Кафедральном соборе. Полюбуетесь дюнами Куршской
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косы и послушаете успокаивающий шум прибоя. Мы погуляем по Танцующему лесу и живописным пляжам.

Ощутим уют и расслабляющую атмосферу Зеленоградска и Светлогорска, а в посёлке Янтарный вы узнаете много интересного о солнечном камне и его обработке. Мы также заглянем в Музей марципана и пройдёмся по территории музея Мирового океана. Это путешествие наполнит вас яркими впечатлениями, и вам обязательно захочется вернуться!

5
1 отзыв
Балтийские выходные: природные достопримечательности и города-курорты
Балтийские выходные: природные достопримечательности и города-курорты
Балтийские выходные: природные достопримечательности и города-курорты

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуется одеваться по погоде. Удобная обувь.

Оставляем за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.

Программа тура по дням

1 день

Прошлое и настоящее Калининграда и органный концерт

Начнём знакомство с городом с экскурсии по его основным достопримечательностям. Забираем вас у аэропорта или ж/д вокзала, и после выезжаем в 12:00-12:50. В программе: осмотр старинных городских ворот, главного православного храма Калининграда — собора Христа Спасителя, а также важных исторических зданий Кёнигсберга, таких как вокзалы, здания суда, почты и драматического театра. Мы посетим зоопарк, церковь памяти королевы Луизы, ставшую кукольным театром, и прогуляемся по немецкому району Амалиенау. Одна из остановок будет в Рыбной деревне, откуда мы отправимся к Кафедральному собору, где находится могила великого философа Иммануила Канта.

Затем посетим главную улицу советского Калининграда — Ленинский проспект, а также насладимся панорамой реки и погуляем по территории музея Мирового океана. Заключительным аккордом станет органный концерт в Кафедральном соборе и посещение Музея марципана в Бранденбургских воротах.

Продолжительность экскурсии — 5-6 часов.

Прошлое и настоящее Калининграда и органный концертПрошлое и настоящее Калининграда и органный концертПрошлое и настоящее Калининграда и органный концертПрошлое и настоящее Калининграда и органный концерт
2 день

Куршская коса и Зеленоградск

Выезжаем в 8:00-8:45. Сегодня вас ждёт прогулка по национальному парку «Куршская коса»: вы насладитесь свежим морским воздухом и живописностью дюн. Мы пройдёмся по Танцующему лесу меж деревьев с изогнутыми стволами, также будет возможность подняться на самую высокую дюну — высоту Эфа. Желающие смогут поискать на берегу янтарь.

Затем отправимся на курорт Зеленоградск. Старинная архитектура, уютные улицы и расслабляющая атмосфера — всё это сделает приятным посещение города. Особое внимание уделим фигуркам кошек: всё началось с Музея кошек в старой водонапорной башне, а теперь городские дома расписаны на кошачью тему и повсюду стоят скульптуры хвостатых. После экскурсии у вас будет свободное время: вы сможете отдохнуть на пляже, насладиться закатом на променаде или отправиться в Музей курортной моды.

Продолжительность экскурсии — 8-9 часов.

Куршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и ЗеленоградскКуршская коса и Зеленоградск
3 день

Янтарный и Светлогорск

Выезжаем в 10:00-10:45. В последний день тура вас ждёт поездка в посёлок Янтарный и город Светлогорск. Янтарный — это место, где добывается самый крупный в мире янтарь. Вы узнаете всё о солнечном камне, посетив частное предприятие по его обработке. Также осмотрим местные архитектурные жемчужины — старую кирху и «Шлосс-отель». Через парк с вековыми деревьями прогуляемся к морю.

Светлогорск — популярный курорт, утопающий в зелени. Во время прогулки по городу вы увидите его символ — водонапорную башню, органный зал и лиственничный парк с уникальными скульптурами. После экскурсии будет свободное время для отдыха на пляже или покупки сувениров.

Продолжительность экскурсии — 8-9 часов. После отвезём вас в аэропорт или на ж/д вокзал.

Янтарный и СветлогорскЯнтарный и СветлогорскЯнтарный и СветлогорскЯнтарный и Светлогорск

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

ТарифСтоимость
2-местное размещение (за 1 чел.)24 000 ₽
1-местное размещение27 000 ₽
3-местное размещение (за 1 чел.)22 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
  • Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал и обратно
  • Входные билеты и экологические сборы
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Калининграда и обратно
  • Дополнительные ночи к туру (по желанию)
  • Обеды по программе (оплачиваются на месте)
  • Ужины
  • 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, аэропорт или ж/д вокзал, 12:00
Завершение: Калининград, аэропорт или ж/д вокзал, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 51 туриста
Туроператор, организуем групповые туры по Калининграду и области с 2008 года. За более чем 15 лет успешной работы в сфере путешествий мы вырастили квалифицированных специалистов, у нас завязались не только
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деловые, но и дружеские отношения с гостиницами, ресторанами, музеями и другими организациями, что позволяет гарантировать высокое качество обслуживания гостей на самых выгодных условиях. Наличие собственного транспорта является несомненным плюсом нашей компании. Ждём вас в Калининграде!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Екатерина
Прекрасный насыщенный тур по Калининграду и областным городам, от которых мы, как туристы, пришли в не меньший восторг. Организация на высшем уровне, начиная от гостиницы и заканчивая чистыми комфортными автобусами.
Отдельно
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хочется отметить гидов, которые сопровождали нас все дни тура: Владимир, Ирина, Анна - профессионалы своего дела, которые знают и любят свой регион, очень тактичны и терпеливы с разными категориями туристов🙂 Маааленькое замечание: жаль, что не все экскурсоводы были с микрофоном. Иногда было плохо слышно то, что они рассказывали.
Большое спасибо за такой великолепный познавательный тур!

Прекрасный насыщенный тур по Калининграду и областным городам, от которых мы, как туристы, пришли в не
Прекрасный насыщенный тур по Калининграду и областным городам, от которых мы, как туристы, пришли в не
Прекрасный насыщенный тур по Калининграду и областным городам, от которых мы, как туристы, пришли в не
Прекрасный насыщенный тур по Калининграду и областным городам, от которых мы, как туристы, пришли в не
Прекрасный насыщенный тур по Калининграду и областным городам, от которых мы, как туристы, пришли в не
Прекрасный насыщенный тур по Калининграду и областным городам, от которых мы, как туристы, пришли в не
Прекрасный насыщенный тур по Калининграду и областным городам, от которых мы, как туристы, пришли в не
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Тур входит в следующие категории Калининграда

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