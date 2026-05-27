Экскурсия "Жемчужины Балтики" предлагает насыщенный день, в который включены посещения Балтийска, Янтарного и Светлогорска. Путешествие начинается с Балтийска, где можно увидеть военные корабли и маяк XVIII века. Затем экскурсия продолжается

в арт-деревне Витланд, где можно насладиться панорамными видами. В Янтарном вас ждет прогулка по пляжу с "Голубым флагом" и знакомство с историей янтаря. Завершает день посещение Светлогорска, известного своими старинными виллами и чистым воздухом

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и пляжного отдыха. В это время можно насладиться теплыми днями и чистым морем. Октябрь и апрель также подходят для посещения, но могут быть прохладнее, что делает их идеальными для тех, кто предпочитает меньшее количество туристов. В зимние месяцы экскурсия все еще возможна, но стоит учитывать более холодные условия.

Сейчас май — это идеальное время.