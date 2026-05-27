Экскурсия "Жемчужины Балтики" предлагает насыщенный день, в который включены посещения Балтийска, Янтарного и Светлогорска. Путешествие начинается с Балтийска, где можно увидеть военные корабли и маяк XVIII века. Затем экскурсия продолжается
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные приморские города
- 🏖️ Пляж с «Голубым флагом»
- 🗿 Исторические памятники
- 🌿 Природные красоты
- 🎨 Арт-деревня Витланд
- 💎 Янтарные сокровища
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок и пляжного отдыха. В это время можно насладиться теплыми днями и чистым морем. Октябрь и апрель также подходят для посещения, но могут быть прохладнее, что делает их идеальными для тех, кто предпочитает меньшее количество туристов. В зимние месяцы экскурсия все еще возможна, но стоит учитывать более холодные условия.
Сейчас май — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Лютеранская кирха
- Маяк XVIII века
- Памятник Петру Первому
- Цитадель Пиллау
- Тюльпановое дерево
Описание экскурсииПрограмма экскурсии В Балтийске мы прогуляемся от лютеранской кирхи до набережной с военными кораблями. Покормим лебедей, при желании покатаемся на катере. Увидим яркий маяк XVIII века, памятники Петру Первому и Елизавете Петровне. Осмотрим снаружи цитадель Пиллау и увидим Балтийскую косу через пролив. Затем отправляемся в очень колоритное место, абсолютно не туристическое – в арт-деревню Витланд. Здесь, на берегу моря, по желанию Вы можете выпить кофе или даже перекусить в кафе с шикарным панорамным видом на окрестности. Прогуляемся по побережью, поищем янтарики и обязательно сделаем потрясающие запоминающиеся фото. После Витланда нас ждет поселок Янтарный. Прогуляемся от бывшей лютеранской кирхи Пальмникена в красивейший парк имени Морица Беккера. Сфотографируемся у редкого Тюльпанового дерева и покатаемся на качелях на самом краю парка с видом на море. Спустимся на пляж, который в поселке Янтарном первым в России был отмечен «Голубым флагом». Вы услышите легенды города, его историю. И, конечно, янтарь! В Янтарном находится более 90% мирового запаса солнечного камня. О янтаре, где его лучше купить, как отличить оригинал и многое другое я вам расскажу во время нашей экскурсии. По желанию мы посетим янтарный комбинат. Далее наша дорога лежит в живописнейший город области, в Светлогорск (бывший Раушен). Светлогорск – тихий курортный город, излюбленное место отдыха прусской знати. Прогуляемся по городу, осмотрим основные достопримечательности и прогуляемся по променаду. Вы полюбуетесь на старинные виллы немецких аристократов, надышитесь чистейшим воздухом, насладитесь великолепным сочетанием природы и архитектуры.
Ежедневно c 8:30 до 11:00, по вашему желанию
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Балтийск
- Крепость Пиллау
- Арт-деревня Витланд
- Поселок Янтарный
- Светлогорск
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Трансфер.
Что не входит в цену
- Вход на смотровую площадку приморского карьера (при желании, 350 руб. /взрослый)
- Траты на обед
- Прогулка на катере в Балтийске (по желанию, 2000 руб.)
- Лифт и фуникулер в Светлогорске (50 руб.)
- Трансфер из аэропорта и по области из других городов.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваше место пребывания Калининграде
Завершение: Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно c 8:30 до 11:00, по вашему желанию
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии на «Жемчужины Балтики»
Индивидуальная
до 7 чел.
На самый запад России
Балтийск и Балтийская коса - за 1 день
1 июн в 08:00
2 июн в 08:00
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Балтийское ожерелье
Балтийск, Светлогорск и Янтарный - за 1 день
1 июн в 08:00
2 июн в 08:00
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Балтийск - город у подножия Каменной звезды
Начало: Железнодорожная станция Балтийск
Расписание: Ежедневно с 9.00 до 17.00
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
20 000 ₽ за экскурсию