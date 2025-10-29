Мы отправляемся в поездку по самым необычным приморским городам Балтики.
Вы увидите самый западный, военный и таинственный город региона — Балтийск, поразитесь величию его флота.
А после посетите посёлок с самым крупным в мире комбинатом по добыче янтаря и самым восхитительным пляжем области — Янтарный.
Описание экскурсии
По следам Янтарной комнатыПриглашаем вас почувствовать запах моря, рассмотреть корабли российского флота и ощутить дух романтики! Мы отправляемся в путешествие по Балтийскому побережью. Первым делом изучим историческую часть Балтийска — осмотрим крепость Пиллау, Свято-Георгиевский морской собор и памятник Петру I. Сделаем остановку у самого старинного и западного маяка России. Восхитимся статью кораблей Балтийского флота и попробуем разгадать загадку о его тайном оружии. После отправимся в гости к Елизавете Петровне. Вы узнаете, почему памятник великой императрице — самая большая конная женская статуя в мире — установлен именно здесь. А затем мы отправимся в утопающий в зелени поселок Янтарный. Его история неразрывно с солнечным камнем. Вы узнаете всё о добыче, переработке и удивительных свойствах самого янтаря. А еще мы осмотрим основные достопримечательности Янтарного: зайдём в лютеранскую кирху XIX века с уникальной росписью, полюбуемся великолепным парком Беккера и самым лучшим пляжем края. У вас будет свободное время, чтобы подышать морским воздухом и погулять по берегу моря.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость Пиллау
- Свято-Георгиевский морской собор
- Памятник Петру I
- Памятник Елизавете Петровне
- Лютеранская кирха в Янтарном
- Парк Беккера
- Лучший пляж Калининградской области
Что включено
- Транспорт
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Обед (по желанию)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 168 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
29 окт 2025
Любая экскурсия начинается с гида, так вот эта экскурсия благодаря гиду Роману, прошла на одном дыхании, хотя она длилась весь день и погода была дождливая. Очень интересный рассказ, множество пояснений и интересных фактов о посещенных местах и исторических событиях.
В
Виктория
22 окт 2025
Е
Елена
21 окт 2025
Все понравились!
Спасибо организаторам - Юноне!
Впечатления превзошли все ожидания!
Благодарим экскурсовода Михаила!
Он поразил энциклопедическими знаниями, обаянием и харизмой!
Два города, два разных видов моря -супер!
Спасибо организаторам - Юноне!
Впечатления превзошли все ожидания!
Благодарим экскурсовода Михаила!
Он поразил энциклопедическими знаниями, обаянием и харизмой!
Два города, два разных видов моря -супер!
Д
Дмитрий
17 окт 2025
Хороший маршрут и позитивные впечатлния!
Т
Татьяна
10 окт 2025
П
Полина
4 окт 2025
Хорошая экскурсия! Подарила массу впечатлений. Хочу отметить профессионализм гида, который с глубоким знанием и искренней любовью поведал нам о давних событияхи и о современной истории. Большое спасибо турфирме за такую прекрасную программу и её отличную реализацию!
Д
Дарья
3 окт 2025
С
Светлана
3 окт 2025
Экскурсовод Роман провёл экскурсию просто замечательно, рассказал много интересного 👍!
С
Сергей
17 сен 2025
Ужасная экскурсия. Больше не будем связываться с универсал тур. Автобусы старые, экскурсовод не компетентен.
И
Ирина
12 сен 2025
М
Мария
5 сен 2025
Н
Наталья
3 сен 2025
Я отдохнула душой в этой поездке, не смотря на длительность и расстояния. Всё понравилсь - и тихий Янтарный, и брутальный Балтийск. Отдельное спасибо за качественную организацию от и до!
T
Tatiana2515
29 авг 2025
Экскурсия замечательная, очень насыщенная. Гид Елена потрясающий рассказчик и профессионал.
Е
Елена
18 авг 2025
Экскурсия очень понравилась. Балтийск - небольшой город с большой историей. Крепость Пиллау, которой несколько сотен лет, а она до сих пор непреступна. Янтарный - огромный пляж, лучший в Европе. Много моря, солнца.
О
Ольга
15 авг 2025
Очень хороший маршрут, хороший гид, но автобусы отвратительные, без кондиционера в жару. Меняли дважды за маршрут, причем первый раз в худшую сторону
