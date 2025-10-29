Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Мы отправляемся в поездку по самым необычным приморским городам Балтики.



Вы увидите самый западный, военный и таинственный город региона — Балтийск, поразитесь величию его флота.



А после посетите посёлок с самым крупным в мире комбинатом по добыче янтаря и самым восхитительным пляжем области — Янтарный.

Описание экскурсии По следам Янтарной комнаты Приглашаем вас почувствовать запах моря, рассмотреть корабли российского флота и ощутить дух романтики! Мы отправляемся в путешествие по Балтийскому побережью. Первым делом изучим историческую часть Балтийска — осмотрим крепость Пиллау, Свято-Георгиевский морской собор и памятник Петру I. Сделаем остановку у самого старинного и западного маяка России. Восхитимся статью кораблей Балтийского флота и попробуем разгадать загадку о его тайном оружии. После отправимся в гости к Елизавете Петровне. Вы узнаете, почему памятник великой императрице — самая большая конная женская статуя в мире — установлен именно здесь. А затем мы отправимся в утопающий в зелени поселок Янтарный. Его история неразрывно с солнечным камнем. Вы узнаете всё о добыче, переработке и удивительных свойствах самого янтаря. А еще мы осмотрим основные достопримечательности Янтарного: зайдём в лютеранскую кирху XIX века с уникальной росписью, полюбуемся великолепным парком Беккера и самым лучшим пляжем края. У вас будет свободное время, чтобы подышать морским воздухом и погулять по берегу моря.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Крепость Пиллау

Свято-Георгиевский морской собор

Памятник Петру I

Памятник Елизавете Петровне

Лютеранская кирха в Янтарном

Парк Беккера

Лучший пляж Калининградской области Что включено Транспорт

