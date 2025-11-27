Наше путешествие объединяет два символа Балтики — природное чудо Куршской косы и уютный Зеленоградск.
Вы пройдёте по деревянным настилам среди изогнутых сосен Танцующего леса, подниметесь на смотровую площадку дюны Эфа и вдохнёте морской воздух. А затем окунётесь в атмосферу старого курорта с архитектурой модерна, котами и видом на Балтику.
Описание экскурсии
- Куршская коса — природный заповедник, где песчаные дюны соседствуют с легендами
- Танцующий лес — причудливо изогнутые сосны и таинственная энергия места
- Высота Эфа — самая высокая дюна косы с панорамой моря и залива
- Зеленоградск — старинный прусский курорт с рыбацкими домиками и отелями в норвежском драконьем стиле
- Уличные арт-объекты и кошачьи граффити — символы современного Зеленоградска
- Набережная Балтийского моря — финал маршрута и бескрайние волны
Примерный тайминг
10:00 — выезд из Калининграда
11:00 — прибытие на Куршскую косу, Танцующий лес
11:00–11:40 — прогулка по Танцующему лесу
11:40–12:10 — переезд на высоту Эфа
12:20–13:00 — подъём и осмотр смотровых площадок
13:00–14:00 — свободное время
14:10–15:10 — переезд в Зеленоградск
15:10–15:50 — пешеходная экскурсия по Зеленоградску
15:50–16:50 — свободное время, прогулка по набережной
17:00–18:00 — возвращение в Калининград
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном туристическом автобусе с багажным отделением
- Дополнительные расходы: экологический сбор — 400 ₽, дети и пенсионеры не оплачивают, обед (по желанию) — предусмотрено свободное время для перекуса
- Время указано примерно, тайминг поездки зависит от дорожной обстановки
- С вами будет один из гидов нашей команды
в среду, пятницу и субботу в 10:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мадина — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 77 туристов
Мы — команда профессиональных гидов и организаторов с многолетним опытом, которые знают и любят этот регион. Наша цель — не просто рассказать вам историю, а создать для вас настоящее приключение!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
27 ноя 2025
Все отлично, очень понравилось. Гид Константин, очень интересно все рассказывал, советовал что нужно посетить и посмотреть на каждой точке маршрута. В каждой локации было достаточно свободного времени, что бы погулять, покушать и купить каких- нибудь сувениров. Однозначно рекомендую
Елена
20 ноя 2025
Все замечательно!!! Организация поездки,автобус,маршрут и экскурсовод Ирина -всё отлично!!!! Спасибо!!!🌺
