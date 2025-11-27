Мои заказы

Куршская коса и Зеленоградск - идеальный день на Балтике

Отправиться из Калининграда к танцующему лесу, дюнам и старинному прусскому курорту
Наше путешествие объединяет два символа Балтики — природное чудо Куршской косы и уютный Зеленоградск.

Вы пройдёте по деревянным настилам среди изогнутых сосен Танцующего леса, подниметесь на смотровую площадку дюны Эфа и вдохнёте морской воздух. А затем окунётесь в атмосферу старого курорта с архитектурой модерна, котами и видом на Балтику.
5
2 отзыва
Куршская коса и Зеленоградск - идеальный день на Балтике© Мадина
Куршская коса и Зеленоградск - идеальный день на Балтике© Мадина
Куршская коса и Зеленоградск - идеальный день на Балтике© Мадина

Описание экскурсии

  • Куршская коса — природный заповедник, где песчаные дюны соседствуют с легендами
  • Танцующий лес — причудливо изогнутые сосны и таинственная энергия места
  • Высота Эфа — самая высокая дюна косы с панорамой моря и залива
  • Зеленоградск — старинный прусский курорт с рыбацкими домиками и отелями в норвежском драконьем стиле
  • Уличные арт-объекты и кошачьи граффити — символы современного Зеленоградска
  • Набережная Балтийского моря — финал маршрута и бескрайние волны

Примерный тайминг

10:00 — выезд из Калининграда
11:00 — прибытие на Куршскую косу, Танцующий лес
11:00–11:40 — прогулка по Танцующему лесу
11:40–12:10 — переезд на высоту Эфа
12:20–13:00 — подъём и осмотр смотровых площадок
13:00–14:00 — свободное время
14:10–15:10 — переезд в Зеленоградск
15:10–15:50 — пешеходная экскурсия по Зеленоградску
15:50–16:50 — свободное время, прогулка по набережной
17:00–18:00 — возвращение в Калининград

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном туристическом автобусе с багажным отделением
  • Дополнительные расходы: экологический сбор — 400 ₽, дети и пенсионеры не оплачивают, обед (по желанию) — предусмотрено свободное время для перекуса
  • Время указано примерно, тайминг поездки зависит от дорожной обстановки
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в среду, пятницу и субботу в 10:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 9 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мадина
Мадина — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 77 туристов
Мы — команда профессиональных гидов и организаторов с многолетним опытом, которые знают и любят этот регион. Наша цель — не просто рассказать вам историю, а создать для вас настоящее приключение!
читать дальше

В каждой экскурсии — эмоции, интересные факты и атмосфера, которая погружает в эпоху Средневековья, времен Кёнигсберга и военных лет. Что делает нас особенными? Проверенные маршруты — мы собрали самые красивые и знаковые места, чтобы каждое путешествие оставалось в памяти. Комфортные условия — наши автобусы оборудованы всем необходимым, а удобные точки посадки по городу делают поездку ещё приятнее. Экскурсии на любой вкус — классические обзорные маршруты, путешествия к замкам, фортам, природным достопримечательностям и даже уникальные авторские туры.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
Андрей
27 ноя 2025
Все отлично, очень понравилось. Гид Константин, очень интересно все рассказывал, советовал что нужно посетить и посмотреть на каждой точке маршрута. В каждой локации было достаточно свободного времени, что бы погулять, покушать и купить каких- нибудь сувениров. Однозначно рекомендую
Елена
Елена
20 ноя 2025
Все замечательно!!! Организация поездки,автобус,маршрут и экскурсовод Ирина -всё отлично!!!! Спасибо!!!🌺

Входит в следующие категории Калининграда

Похожие экскурсии из Калининграда

Утренняя Куршская коса, Зеленоградск, Нессельбек и Танцующий лес
На автобусе
8 часов
-
15%
7574 отзыва
Групповая
Утренняя Куршская коса, Зеленоградск, Нессельбек и Танцующий лес
Начало: Ул. Черняховского, 4Б
Расписание: Ежедневно в 7:30 (с 01.11.2023 по 31.03.2024 в 08:30)
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
1689.80 ₽1988 ₽ за человека
Куршская коса (Высота Эфа, Танцующий лес) и Зеленоградск с дегустацией
На автобусе
6 часов
-
10%
5151 отзыв
Групповая
Куршская коса (Высота Эфа, Танцующий лес) и Зеленоградск с дегустацией
Сегодня в 07:50
Завтра в 07:50
1500 ₽1666.70 ₽ за человека
Куршская коса: от Танцующего леса до дюны Эфа
На автобусе
7 часов
-
8%
719 отзывов
Групповая
Куршская коса: от Танцующего леса до дюны Эфа
Начало: Ул. Шевченко, д. 2 (паркинг у бывш. Дом Советов)
Расписание: По пн, ср, пт, вскр в 13:00 По ср, пт, суб в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 13:00
1200 ₽1300 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Калининграде