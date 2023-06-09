Насыщенное мини-путешествие для глубокой перезагрузки у Балтийского моря и 300+ фотографий
Мы отправимся в путь по 10 лучшим пляжам побережья: каждый со своим ландшафтом, историей и энергетикой. Вы ощутите дух каждого места и увезёте на память качественные фото.
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Описание
Терапевтичное и эстетичное путешествие
Как философ-художник-фотограф и арт-терапевт я создам для вас запоминающееся приключение. Мы сделаем 10 мини-фотосессий в потрясающих локациях, проведём «купание-медитацию», вдохновимся красотой побережья во всех его красках и состояниях, порисуем на песках и, по желанию, расслабленно отдохнём с маленьким пикником.
10 пляжей, которые раскроют для вас Балтику
Мы полностью перезагрузимся и ощутим атмосферу каждого места. Какие пляжи мы посетим:
🌾 Зеленоградск — балтийская Турция, самый оживленный и длинный пляж на побережье.
🌾 Малиновка-Сосновка: дачные районы, полуоткрытые холмы и дюны — местный Таиланд. Эти места облюбовали балтийские сёрферы, которых манят мощные ветра и волны.
🌾 Куликово, где нас встретят тихие сосны и живописные лагуны — местная Финляндия! Вы оцените этот природный санаторий с особым хвойным воздухом.
🌾 Пионерск. Камни-волшебники и гигантские сосновые боры — местная Дания. Вас покорит лесная береговая линия и песчано-каменистый пляж с небольшими лагунами.
🌾 Светлогорск. А вот и по-настоящему европейский курорт с новым променадом, высоким берегом и дорогими виллами — местная Швейцария.
🌾 Отрадное. Балтийские каланки и восхитительные прогулочные холмы — местная Франция. Зелёные луга и цветочные поляны — идеальное местечко для пикников.
🌾 Лесное — Средиземье Толкина. Поднявшись на высокий берег, вы ощутите себя покорителем вершин, а спустившись к морю, проникнетесь красотой огромных утесов.
🌾 Донское. Крутые обрывы и лунное побережье — местная Норвегия. Песчаные «скалы», изумрудные воды и шепчущиеся деревья создают магическую атмосферу.
🌾 Синявино. Побережье прозрачного озера с затонувшим лесом — мечта дайверов и местный Бали.
🌾 Янтарный. Широкие пляжи и белоснежные кафе — местный Майами. А дальше дойдем до дикой части Янтарного с дюнами и карьерами, окруженными цветами и кустарниками.
И конечно, атмосферные фото!
На память о поездке у вас останутся не только эмоции, но и около 300 профессиональных фотографий в цветокоррекции. Перед путешествием мы обсудим, на чем вы хотите сделать фото-акценты:)
Организационные детали
- Поездка проходит на моем автомобиле Subaru Legacy 2010 года, дополнительно оплачиваются только личные расходы — еда, сувениры и т. д.
- Детали маршрута варьируются и согласуются по вашему запросу, в зависимости от времени и сезона
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Калининграде, Зеленоградске, Светлогорске или Янтарном
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.