Коллекция мечты: 10 аутентичных пляжей Балтики за 1 день

Насыщенное мини-путешествие для глубокой перезагрузки у Балтийского моря и 300+ фотографий

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Ответы на вопросы
Даже маленькое путешествие может стать большой перезагрузкой — и большим спасением от повседневной суеты. Приглашаю вас увидеть настоящую Балтику, очень разную и очень красивую.

Мы отправимся в путь по 10 лучшим пляжам побережья: каждый со своим ландшафтом, историей и энергетикой. Вы ощутите дух каждого места и увезёте на память качественные фото.
Коллекция мечты: 10 аутентичных пляжей Балтики за 1 день
Коллекция мечты: 10 аутентичных пляжей Балтики за 1 день
Коллекция мечты: 10 аутентичных пляжей Балтики за 1 день
Коллекция мечты: 10 аутентичных пляжей Балтики за 1 день
Коллекция мечты: 10 аутентичных пляжей Балтики за 1 день
Коллекция мечты: 10 аутентичных пляжей Балтики за 1 день
Коллекция мечты: 10 аутентичных пляжей Балтики за 1 день
Коллекция мечты: 10 аутентичных пляжей Балтики за 1 день
Коллекция мечты: 10 аутентичных пляжей Балтики за 1 день
Коллекция мечты: 10 аутентичных пляжей Балтики за 1 день
Коллекция мечты: 10 аутентичных пляжей Балтики за 1 день
Коллекция мечты: 10 аутентичных пляжей Балтики за 1 день
Коллекция мечты: 10 аутентичных пляжей Балтики за 1 день
Коллекция мечты: 10 аутентичных пляжей Балтики за 1 день
Коллекция мечты: 10 аутентичных пляжей Балтики за 1 день
Ближайшие даты:
9
июн
14
июн
15
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16
июн
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июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Терапевтичное и эстетичное путешествие

Как философ-художник-фотограф и арт-терапевт я создам для вас запоминающееся приключение. Мы сделаем 10 мини-фотосессий в потрясающих локациях, проведём «купание-медитацию», вдохновимся красотой побережья во всех его красках и состояниях, порисуем на песках и, по желанию, расслабленно отдохнём с маленьким пикником.

10 пляжей, которые раскроют для вас Балтику

Мы полностью перезагрузимся и ощутим атмосферу каждого места. Какие пляжи мы посетим:

🌾 Зеленоградск — балтийская Турция, самый оживленный и длинный пляж на побережье.
🌾 Малиновка-Сосновка: дачные районы, полуоткрытые холмы и дюны — местный Таиланд. Эти места облюбовали балтийские сёрферы, которых манят мощные ветра и волны.
🌾 Куликово, где нас встретят тихие сосны и живописные лагуны — местная Финляндия! Вы оцените этот природный санаторий с особым хвойным воздухом.
🌾 Пионерск. Камни-волшебники и гигантские сосновые боры — местная Дания. Вас покорит лесная береговая линия и песчано-каменистый пляж с небольшими лагунами.
🌾 Светлогорск. А вот и по-настоящему европейский курорт с новым променадом, высоким берегом и дорогими виллами — местная Швейцария.
🌾 Отрадное. Балтийские каланки и восхитительные прогулочные холмы — местная Франция. Зелёные луга и цветочные поляны — идеальное местечко для пикников.
🌾 Лесное — Средиземье Толкина. Поднявшись на высокий берег, вы ощутите себя покорителем вершин, а спустившись к морю, проникнетесь красотой огромных утесов.
🌾 Донское. Крутые обрывы и лунное побережье — местная Норвегия. Песчаные «скалы», изумрудные воды и шепчущиеся деревья создают магическую атмосферу.
🌾 Синявино. Побережье прозрачного озера с затонувшим лесом — мечта дайверов и местный Бали.
🌾 Янтарный. Широкие пляжи и белоснежные кафе — местный Майами. А дальше дойдем до дикой части Янтарного с дюнами и карьерами, окруженными цветами и кустарниками.

И конечно, атмосферные фото!

На память о поездке у вас останутся не только эмоции, но и около 300 профессиональных фотографий в цветокоррекции. Перед путешествием мы обсудим, на чем вы хотите сделать фото-акценты:)

Организационные детали

  • Поездка проходит на моем автомобиле Subaru Legacy 2010 года, дополнительно оплачиваются только личные расходы — еда, сувениры и т. д.
  • Детали маршрута варьируются и согласуются по вашему запросу, в зависимости от времени и сезона

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Калининграде, Зеленоградске, Светлогорске или Янтарном
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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