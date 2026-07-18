Коллекция мечты: 10 аутентичных пляжей Балтики за 1 день
Насладитесь уникальной фото-прогулкой по Балтике, посетив 10 пляжей за один день. Ощутите дух каждого места и увезите с собой яркие фото
Фото-прогулка по 10 аутентичным пляжам Балтики - это шанс увидеть побережье во всей его красе. Каждый пляж уникален: от оживлённого Зеленоградска до спокойного Янтарного.
Профессиональный фотограф создаст для вас запоминающиеся кадры, а арт-терапевт предложит расслабляющие практики. Программа включает мини-фотосессии, медитации и пикники. Вдохновляющее путешествие для тех, кто ищет перезагрузку и новые впечатления
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная. В это время можно насладиться пляжами и комфортной температурой. Октябрь и апрель также подходят для путешествия, но стоит учесть возможность дождей. Зимой прогулка будет менее комфортной из-за холода, но всё же возможна для тех, кто любит зимние пейзажи.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Зеленоградск
Малиновка-Сосновка
Куликово
Пионерск
Светлогорск
Отрадное
Лесное
Донское
Синявино
Янтарный
Описание фото-прогулки
Терапевтичное и эстетичное путешествие
Как философ-художник-фотограф и арт-терапевт я создам для вас запоминающееся приключение. Мы сделаем 10 мини-фотосессий в потрясающих локациях, проведём «купание-медитацию», вдохновимся красотой побережья во всех его красках и состояниях, порисуем на песках и, по желанию, расслабленно отдохнём с маленьким пикником.
10 пляжей, которые раскроют для вас Балтику
Мы полностью перезагрузимся и ощутим атмосферу каждого места. Какие пляжи мы посетим:
🌾 Зеленоградск — балтийская Турция, самый оживлённый и длинный пляж на побережье. 🌾 Малиновка-Сосновка: дачные районы, полуоткрытые холмы и дюны — местный Таиланд. Эти места облюбовали балтийские сёрферы, которых манят мощные ветра и волны. 🌾 Куликово, где нас встретят тихие сосны и живописные лагуны — местная Финляндия! Вы оцените этот природный санаторий с особым хвойным воздухом. 🌾 Пионерск. Камни-волшебники и гигантские сосновые боры — местная Дания. Вас покорит лесная береговая линия и песчано-каменистый пляж с небольшими лагунами. 🌾 Светлогорск. А вот и по-настоящему европейский курорт с новым променадом, высоким берегом и дорогими виллами — местная Швейцария. 🌾 Отрадное. Балтийские каланки и восхитительные прогулочные холмы — местная Франция. Зелёные луга и цветочные поляны — идеальное местечко для пикников. 🌾 Лесное — Средиземье Толкина. Поднявшись на высокий берег, вы ощутите себя покорителем вершин, а спустившись к морю, проникнетесь красотой огромных утесов. 🌾 Донское. Крутые обрывы и лунное побережье — местная Норвегия. Песчаные «скалы», изумрудные воды и шепчущиеся деревья создают магическую атмосферу. 🌾 Синявино. Побережье прозрачного озера с затонувшим лесом — мечта дайверов и местный Бали. 🌾 Янтарный. Широкие пляжи и белоснежные кафе — местный Майами. А дальше дойдём до дикой части Янтарного с дюнами и карьерами, окружёнными цветами и кустарниками.
И конечно, атмосферные фото!
На память о поездке у вас останутся не только эмоции, но и около 300 профессиональных фотографий в цветокоррекции. Перед путешествием мы обсудим, на чём вы хотите сделать фото-акценты:)
Организационные детали
Поездка проходит на моем автомобиле Subaru Legacy 2011 года, дополнительно оплачиваются только личные расходы — еда, сувениры и т. д.
Детали маршрута варьируются и согласуются по вашему запросу, в зависимости от времени и сезона
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Зеленоградске, Светлогорске или Янтарном
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провела экскурсии для 1549 туристов
Я родилась и выросла в Калининграде. По образованию историк-философ. У меня много творческих профессий — от дизайна предметов интерьера и авторской одежды до фотографии, флористики и организации мероприятий. Путешествиями по читать дальшеуменьшить
области занимаюсь с 2015 года, регулярно вожу друзей и знакомых по лучшим и скрытым местам красоты и силы бывшей Восточной Пруссии. Покажу вам всё самое-самое в Калининграде и области, поделюсь интересными байками, суевериями и историями нашего края. Со мной вам будет весело, интересно и комфортно!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
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2
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сергей
Экскурсия замечательная. Анастасия хороший рассказчик, реагирует на все наши просьбы и пожелания. Несмотря на капризы погоды, облачно с прояснениями оказалось туманом с сильным ветром. Но этот сюрприз не испортил хорошее впечатление от этого приключения. С нетерпением ждем фотографий!
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А
Анна
Полный восторг! понравилось всё: информация, визуальная и эстетичнская составляющая, маршрут! спасибо огромное! в следующий раз обязательно обратимся к Анастасии и исследует вместе с ней новый маршрут!!!
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А
Анна
Экскурсия превзошла ожидания: дикие пляжи, дюны, бухты среди сосен — красота, которую не встретишь в туристических путеводителях. Брал с собой собаку — организатор поддержал, и это был праздник для нас читать дальшеуменьшить
обоих! Фотограф ловил наши эмоции: пес гонялся за волнами, а я наслаждался тишиной и бескрайним песком. Никаких толп, только природа и свобода.
Если хотите уникальных кадров, прогулок с питомцем и секретных мест — очень рекомендую! Балтика вдохновляет, а эта экскурсия дарит море радости. Спасибо за незабываемый день!
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Наталья
Удивительное путешествие! Всего за день я увидела практически всю область, в том числе такие уголки, куда туристу просто так не попасть. Такие разные пляжи, каждый со своим колоритом, но все читать дальшеуменьшить
восхитительно прекрасные. Настя замечательный гид, прекрасное настроение, лёгкость общения, дух авантюризма и огромное количество потрясающих фотографий! Сначала я не очень хотела позировать, но Настя умеет очень тонко чувствовать красоту и ловить настроение - в результате я быстро вошла во вкус и этот день стал одним из лучших воспоминаний лета, которое так приятно снова и снова переживать, перелистывая прекрасные снимки. Однозначно рекомендую!
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галина
В наше путешествие непогода как раз подчеркнула всю красоту пляжей. Мы почувствовали пробу сил Балтики, увидели движение дюн и радуги. Анастасия очень светлый и позитивный человек, вместе с тем однозначно читать дальшеуменьшить
проффесионал. Рекомендую этот тур тем кто хочет получить фото в красивой локации и провести время с человеком любящим свой край и свою работу. P. S. Не могла не поделиться своими фото, так как от Анастасии мы получим их чуть позже
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K
Kseniya
Это был невероятно чудесный,легкий,наполненный день с Анастасией! путешествлвали семьей с двумя детьми и не заметили как пролетели 7 часов. Настя показала просто невероятные пляжи,где были только мы и природа,мы насладились видами,а Настя рассказывала огромное множество интересных фактов про все регионы! мы остались в восторге😍еще раз благодарим 😍
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