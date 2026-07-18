Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная. В это время можно насладиться пляжами и комфортной температурой. Октябрь и апрель также подходят для путешествия, но стоит учесть возможность дождей. Зимой прогулка будет менее комфортной из-за холода, но всё же возможна для тех, кто любит зимние пейзажи.

Фото-прогулка по 10 аутентичным пляжам Балтики - это шанс увидеть побережье во всей его красе. Каждый пляж уникален: от оживлённого Зеленоградска до спокойного Янтарного. Профессиональный фотограф создаст для вас запоминающиеся кадры, а арт-терапевт предложит расслабляющие практики. Программа включает мини-фотосессии, медитации и пикники. Вдохновляющее путешествие для тех, кто ищет перезагрузку и новые впечатления

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание фото-прогулки

Терапевтичное и эстетичное путешествие

Как философ-художник-фотограф и арт-терапевт я создам для вас запоминающееся приключение. Мы сделаем 10 мини-фотосессий в потрясающих локациях, проведём «купание-медитацию», вдохновимся красотой побережья во всех его красках и состояниях, порисуем на песках и, по желанию, расслабленно отдохнём с маленьким пикником.

10 пляжей, которые раскроют для вас Балтику

Мы полностью перезагрузимся и ощутим атмосферу каждого места. Какие пляжи мы посетим:

🌾 Зеленоградск — балтийская Турция, самый оживлённый и длинный пляж на побережье.

🌾 Малиновка-Сосновка: дачные районы, полуоткрытые холмы и дюны — местный Таиланд. Эти места облюбовали балтийские сёрферы, которых манят мощные ветра и волны.

🌾 Куликово, где нас встретят тихие сосны и живописные лагуны — местная Финляндия! Вы оцените этот природный санаторий с особым хвойным воздухом.

🌾 Пионерск. Камни-волшебники и гигантские сосновые боры — местная Дания. Вас покорит лесная береговая линия и песчано-каменистый пляж с небольшими лагунами.

🌾 Светлогорск. А вот и по-настоящему европейский курорт с новым променадом, высоким берегом и дорогими виллами — местная Швейцария.

🌾 Отрадное. Балтийские каланки и восхитительные прогулочные холмы — местная Франция. Зелёные луга и цветочные поляны — идеальное местечко для пикников.

🌾 Лесное — Средиземье Толкина. Поднявшись на высокий берег, вы ощутите себя покорителем вершин, а спустившись к морю, проникнетесь красотой огромных утесов.

🌾 Донское. Крутые обрывы и лунное побережье — местная Норвегия. Песчаные «скалы», изумрудные воды и шепчущиеся деревья создают магическую атмосферу.

🌾 Синявино. Побережье прозрачного озера с затонувшим лесом — мечта дайверов и местный Бали.

🌾 Янтарный. Широкие пляжи и белоснежные кафе — местный Майами. А дальше дойдём до дикой части Янтарного с дюнами и карьерами, окружёнными цветами и кустарниками.

И конечно, атмосферные фото!

На память о поездке у вас останутся не только эмоции, но и около 300 профессиональных фотографий в цветокоррекции. Перед путешествием мы обсудим, на чём вы хотите сделать фото-акценты:)

Организационные детали