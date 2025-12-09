Это путешествие наполнено контрастами: первозданная природа и мощь морских укреплений, песчаные пляжи и история флота, спокойствие Балтики и дух приключений. Вы посетите два удивительных уголка Калининградской области — Янтарный, где добывают 90% мирового янтаря, и Балтийск, самый западный город России, бережно хранящий морские традиции и военную славу.

Описание экскурсии

Янтарный — столица солнечного камня

Пешеходная экскурсия начнётся в историческом центре Янтарного. Вы увидите лютеранскую церковь 1892 года, изящное здание Шлосс-отеля, площадь с ремесленными мастерскими, а также храм Казанской иконы Божией Матери, поражающий деревянным убранством.

Затем вы прогуляетесь по реликтовому парку им. Беккера к знаменитому пляжу Янтарного — обладателю престижного «Голубого флага» за чистоту и экологичность.

Дополнит программу посещение янтарной мануфактуры, где вы изучите весь процесс обработки камня. Мастера расскажут о своём ремесле, а в фирменной лавке можно будет купить изделия ручной работы — частицу Балтики на память.

Балтийск — стратегический порт с богатым военным прошлым

Знакомство с городом начнётся с внешнего осмотра крепости Пиллау (Шведской крепости) — одного из старейших фортификационных сооружений региона. А на центральной площади вас встретит памятник Петру I, установленный в честь императора, основателя российского флота.

Далее вы рассмотрите действующий маяк, созданный по проекту знаменитого архитектора Карла Фридриха Шинкеля, и Свято-Георгиевский морской собор — величественное здание, некогда служившее кирхой реформатов.

Завершится прогулка на набережной у Елизаветинского форта, откуда открывается вид на морской горизонт и корабли Балтийского флота.

Примерный тайминг экскурсии

Дорога Калининград-Янтарный — 1,5 часа

Посещение мануфактуры с экскурсией — 40–50 минут

Пешеходная экскурсия по Янтарному — 60 минут

Свободное время в Янтарном — 50 минут

Дорога Янтарный-Балтитйск — 40 минут

Пешеходная экскурсия по Балтийску — 60 минут

Свободное время — 30 минут

Дорога Балтийск-Калининград — 1,5 часа

Организационные детали