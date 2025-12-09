Мои заказы

Балтийск и Янтарный - тайны Балтики (из Калининграда)

Увидеть старинные кирхи, погулять по пляжам, остановиться у действующего маяка и проводить корабли
Это путешествие наполнено контрастами: первозданная природа и мощь морских укреплений, песчаные пляжи и история флота, спокойствие Балтики и дух приключений.

Вы посетите два удивительных уголка Калининградской области — Янтарный, где добывают 90% мирового янтаря, и Балтийск, самый западный город России, бережно хранящий морские традиции и военную славу.
Балтийск и Янтарный - тайны Балтики (из Калининграда)© Мадина
Балтийск и Янтарный - тайны Балтики (из Калининграда)© Мадина
Балтийск и Янтарный - тайны Балтики (из Калининграда)© Мадина

Описание экскурсии

Янтарный — столица солнечного камня

Пешеходная экскурсия начнётся в историческом центре Янтарного. Вы увидите лютеранскую церковь 1892 года, изящное здание Шлосс-отеля, площадь с ремесленными мастерскими, а также храм Казанской иконы Божией Матери, поражающий деревянным убранством.

Затем вы прогуляетесь по реликтовому парку им. Беккера к знаменитому пляжу Янтарного — обладателю престижного «Голубого флага» за чистоту и экологичность.

Дополнит программу посещение янтарной мануфактуры, где вы изучите весь процесс обработки камня. Мастера расскажут о своём ремесле, а в фирменной лавке можно будет купить изделия ручной работы — частицу Балтики на память.

Балтийск — стратегический порт с богатым военным прошлым

Знакомство с городом начнётся с внешнего осмотра крепости Пиллау (Шведской крепости) — одного из старейших фортификационных сооружений региона. А на центральной площади вас встретит памятник Петру I, установленный в честь императора, основателя российского флота.

Далее вы рассмотрите действующий маяк, созданный по проекту знаменитого архитектора Карла Фридриха Шинкеля, и Свято-Георгиевский морской собор — величественное здание, некогда служившее кирхой реформатов.

Завершится прогулка на набережной у Елизаветинского форта, откуда открывается вид на морской горизонт и корабли Балтийского флота.

Примерный тайминг экскурсии

Дорога Калининград-Янтарный — 1,5 часа
Посещение мануфактуры с экскурсией — 40–50 минут
Пешеходная экскурсия по Янтарному — 60 минут
Свободное время в Янтарном — 50 минут
Дорога Янтарный-Балтитйск — 40 минут
Пешеходная экскурсия по Балтийску — 60 минут
Свободное время — 30 минут
Дорога Балтийск-Калининград — 1,5 часа

Организационные детали

  • Путешествовать будем на комфортабельном туристическом автобусе с багажным отделением
  • Во время экскурсии предусмотрено свободное время для перекуса, но полноценный обед в программу не входит
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

во вторник и четверг в 09:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый1850 ₽
Дети 8-18 лет1800 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Пенсионеры1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 09:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мадина
Мадина — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 90 туристов
Мы — команда профессиональных гидов и организаторов с многолетним опытом, которые знают и любят этот регион. Наша цель — не просто рассказать вам историю, а создать для вас настоящее приключение!
читать дальше

В каждой экскурсии — эмоции, интересные факты и атмосфера, которая погружает в эпоху Средневековья, времен Кёнигсберга и военных лет. Что делает нас особенными? Проверенные маршруты — мы собрали самые красивые и знаковые места, чтобы каждое путешествие оставалось в памяти. Комфортные условия — наши автобусы оборудованы всем необходимым, а удобные точки посадки по городу делают поездку ещё приятнее. Экскурсии на любой вкус — классические обзорные маршруты, путешествия к замкам, фортам, природным достопримечательностям и даже уникальные авторские туры.

Входит в следующие категории Калининграда

Похожие экскурсии из Калининграда

Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный за один день (из Калининграда)
На машине
7 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный
Путешествие в Светлогорск и Янтарный подарит вам уникальные впечатления и возможность создать собственное янтарное украшение
Начало: По договорённости с гидом
Завтра в 08:00
10 дек в 08:00
14 600 ₽ за всё до 4 чел.
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: исследуем балтийское побережье из Калининграда
На машине
8 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: исследуем побережье
Откройте для себя Балтийск с его военной историей, пляжи Янтарного и уют Светлогорска. Уникальная экскурсия на автомобиле для всех любителей приключений
Завтра в 08:00
10 дек в 08:00
15 900 ₽ за всё до 4 чел.
Золото Балтики: тайны Янтарного и величие Балтийска
На автобусе
9 часов
-
10%
171 отзыв
Групповая
Золото Балтики: тайны Янтарного и величие Балтийска
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
1890 ₽2100 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Калининграде