Балтийск и Янтарный - тайны Балтики (из Калининграда)
Увидеть старинные кирхи, погулять по пляжам, остановиться у действующего маяка и проводить корабли
Это путешествие наполнено контрастами: первозданная природа и мощь морских укреплений, песчаные пляжи и история флота, спокойствие Балтики и дух приключений.
Вы посетите два удивительных уголка Калининградской области — Янтарный, где добывают 90% мирового янтаря, и Балтийск, самый западный город России, бережно хранящий морские традиции и военную славу.
Описание экскурсии
Янтарный — столица солнечного камня
Пешеходная экскурсия начнётся в историческом центре Янтарного. Вы увидите лютеранскую церковь 1892 года, изящное здание Шлосс-отеля, площадь с ремесленными мастерскими, а также храм Казанской иконы Божией Матери, поражающий деревянным убранством.
Затем вы прогуляетесь по реликтовому парку им. Беккера к знаменитому пляжу Янтарного — обладателю престижного «Голубого флага» за чистоту и экологичность.
Дополнит программу посещение янтарной мануфактуры, где вы изучите весь процесс обработки камня. Мастера расскажут о своём ремесле, а в фирменной лавке можно будет купить изделия ручной работы — частицу Балтики на память.
Балтийск — стратегический порт с богатым военным прошлым
Знакомство с городом начнётся с внешнего осмотра крепости Пиллау (Шведской крепости) — одного из старейших фортификационных сооружений региона. А на центральной площади вас встретит памятник Петру I, установленный в честь императора, основателя российского флота.
Далее вы рассмотрите действующий маяк, созданный по проекту знаменитого архитектора Карла Фридриха Шинкеля, и Свято-Георгиевский морской собор — величественное здание, некогда служившее кирхой реформатов.
Завершится прогулка на набережной у Елизаветинского форта, откуда открывается вид на морской горизонт и корабли Балтийского флота.
Примерный тайминг экскурсии
Дорога Калининград-Янтарный — 1,5 часа Посещение мануфактуры с экскурсией — 40–50 минут Пешеходная экскурсия по Янтарному — 60 минут Свободное время в Янтарном — 50 минут Дорога Янтарный-Балтитйск — 40 минут Пешеходная экскурсия по Балтийску — 60 минут Свободное время — 30 минут Дорога Балтийск-Калининград — 1,5 часа
Организационные детали
Путешествовать будем на комфортабельном туристическом автобусе с багажным отделением
Во время экскурсии предусмотрено свободное время для перекуса, но полноценный обед в программу не входит
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
во вторник и четверг в 09:30
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Взрослый
1850 ₽
Дети 8-18 лет
1800 ₽
Дети до 7 лет
Бесплатно
Пенсионеры
1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 09:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мадина — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 90 туристов
Мы — команда профессиональных гидов и организаторов с многолетним опытом, которые знают и любят этот регион. Наша цель — не просто рассказать вам историю, а создать для вас настоящее приключение! читать дальше
В каждой экскурсии — эмоции, интересные факты и атмосфера, которая погружает в эпоху Средневековья, времен Кёнигсберга и военных лет.
Что делает нас особенными? Проверенные маршруты — мы собрали самые красивые и знаковые места, чтобы каждое путешествие оставалось в памяти. Комфортные условия — наши автобусы оборудованы всем необходимым, а удобные точки посадки по городу делают поездку ещё приятнее. Экскурсии на любой вкус — классические обзорные маршруты, путешествия к замкам, фортам, природным достопримечательностям и даже уникальные авторские туры.