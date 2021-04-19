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Полезная информация о Калининграде

Что нужно знать о Калининграде: 🌇 2 статьи о том, куда сходить и что посмотреть, расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Храброво, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, а так же 412 экскурсий
Местное время в Калининграде
15:0014
19 апреля 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаКалининград
По-английскиKaliningrad
Столица регионаКалининград является столицей региона
Статья о городеСтатья о Калининграде
Население города434 954 чел.
АэропортХраброво KGD
Часовой поясEurope/Kaliningrad
Средняя высота2 м. от уровня моря

Подробная статья

Калининград
Калининград – что нужно знать для поездки, интересные места, история
Туристический интерес к Калининграду только растёт, но не все знают, чем знаменит город кроме того, что раньше он назывался Кёнигсберг, а в его округах добывают янтарь. Хотим рассказать вам, что посмотреть, в каких отелях остановиться, как добраться до Калининграда, немного о кухне, праздниках, истории и особенностях города

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