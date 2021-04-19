Калининград – что нужно знать для поездки, интересные места, история

Туристический интерес к Калининграду только растёт, но не все знают, чем знаменит город кроме того, что раньше он назывался Кёнигсберг, а в его округах добывают янтарь. Хотим рассказать вам, что посмотреть, в каких отелях остановиться, как добраться до Калининграда, немного о кухне, праздниках, истории и особенностях города