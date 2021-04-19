Полезная информация о Калининграде
Что нужно знать о Калининграде: 🌇 2 статьи о том, куда сходить и что посмотреть, расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Храброво, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, а так же 412 экскурсий
Местное время в Калининграде
15:0014
19 апреля 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Калининград
|По-английски
|Kaliningrad
|Столица региона
|Калининград является столицей региона
|Статья о городе
|Статья о Калининграде
|Население города
|434 954 чел.
|Аэропорт
|Храброво KGD
|Часовой пояс
|Europe/Kaliningrad
|Средняя высота
|2 м. от уровня моря
Подробная статья
Калининград – что нужно знать для поездки, интересные места, история
Туристический интерес к Калининграду только растёт, но не все знают, чем знаменит город кроме того, что раньше он назывался Кёнигсберг, а в его округах добывают янтарь. Хотим рассказать вам, что посмотреть, в каких отелях остановиться, как добраться до Калининграда, немного о кухне, праздниках, истории и особенностях города
Где находится Калининград на карте
Календарь низких цен на туры в Калининград
О поездках
Популярные экскурсии в Калининграде
4.7
650 отзывов
1180
₽
за чел.
Устали от толп туристов? Вы до сих пор мечтаете прогуляться по Куршской косе? У нас есть выход! Мы о...
4.9
217 отзывов
800
₽
за чел.
Объехать топовые места города, раскрыть его историю, понять современность и сделать лучшие снимки
4.7
502 отзыва
794
₽
за чел.
Вас ждёт обзорная экскурсия по Калининграду на комфортабельном автобусе. Профессиональный гид расска...
5
137 отзывов
653
₽
за чел.
Главные достопримечательности и нескучные факты о городе на обзорной экскурсии
4.6
118 отзывов
950
₽
за чел.
Форты Кёнигсберга остаются главными достопримечательностями Калининграда. Средневековая крепость дав...