Анастасия проводит ещё 6 экскурсий

Огни современного Калининграда… Путешествие в новогодний Калининград мы начнем у величественных Росгартенских ворот, от которых направимся к Верхнему пруду — одному из двух старейших водоемов города, открывая по пути самые любопытные страницы многовековой истории 📖 Кенигсберга. Навестим четверку морских животных и полюбуемся разноцветными огнями, которые отражаются в глади пруда. А после по новой пешеходной улице прогуляемся к нарядной площади Победы, где Храм Христа Спасителя соседствует с главной городской елью.
И улочки рождественского Кенигсберга Одна из самых красивых 🤩 улиц города — проспект Мира — уведет нас к сохранившимся районам старого Кенигсберга, где вы узнаете о прусских праздничных традициях прошлых веков. У «Борющихся зубров» мы откроем тайны Дворца Правосудия, а затем отведаем кёнигсбергский марципан. У главного городского театра вспомним о писателе-романтике Гофмане, подарившем миру сказку о Щелкунчике. А конечной точкой новогоднего променада станет старейший зоопарк Европы, где вас окружат деревья 🌳, украшенные огоньками.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Кроме дегустации марципана (па желанию) дополнительных расходов не предполагается
Начало и место завершения
🚩 у Музея янтаря
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Коренная жительница Калининграда. Историк по образованию, окончила БФУ им. Канта. Будущий искусствовед, интересуюсь развитием локального уличного искусства. Дипломированный экскурсовод, работаю в команде таких же влюблённых в город единомышленников. С удовольствием поделимся увлекательными историями и секретами с гостями наших западных балтийских берегов.