Анастасия проводит ещё 6 экскурсий

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Новогодние огни Калининграда

Прогуляться по украшенным улочкам города и собрать мешок кенигсбергских историй

Анастасия
Анастасия – представитель из Калининграда
Калининград прекрасен в любое время суток, но в преддверии Нового гора город 🏙️ непременно стоит увидеть вечером, когда дневной свет уступает место разноцветной иллюминации, а на старых улочках оживают волшебные сюжеты прошлого.

Мы прогуляемся от Верхнего пруда до проспекта Мира, отведаем марципан, вспомним сказки Гофмана и поговорим о традициях кенигсбержцев.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 2 380 ₽ за экскурсию

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Новогодние огни Калининграда
Новогодние огни Калининграда

Что вас ожидает

Огни современного Калининграда…
Путешествие в новогодний Калининград мы начнем у величественных Росгартенских ворот, от которых направимся к Верхнему пруду — одному из двух старейших водоемов города, открывая по пути самые любопытные страницы многовековой истории 📖 Кенигсберга. Навестим четверку морских животных и полюбуемся разноцветными огнями, которые отражаются в глади пруда. А после по новой пешеходной улице прогуляемся к нарядной площади Победы, где Храм Христа Спасителя соседствует с главной городской елью.

И улочки рождественского Кенигсберга
Одна из самых красивых 🤩 улиц города — проспект Мира — уведет нас к сохранившимся районам старого Кенигсберга, где вы узнаете о прусских праздничных традициях прошлых веков. У «Борющихся зубров» мы откроем тайны Дворца Правосудия, а затем отведаем кёнигсбергский марципан. У главного городского театра вспомним о писателе-романтике Гофмане, подарившем миру сказку о Щелкунчике. А конечной точкой новогоднего променада станет старейший зоопарк Европы, где вас окружат деревья 🌳, украшенные огоньками.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Кроме дегустации марципана (па желанию) дополнительных расходов не предполагается
Начало и место завершения
🚩 у Музея янтаря
Новогодние огни Калининграда
Новогодние огни Калининграда
Новогодние огни Калининграда
Новогодние огни Калининграда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анастасия
Анастасия
Коренная жительница Калининграда. Историк по образованию, окончила БФУ им. Канта. Будущий искусствовед, интересуюсь развитием локального уличного искусства. Дипломированный экскурсовод, работаю в команде таких же влюблённых в город единомышленников. С удовольствием поделимся увлекательными историями и секретами с гостями наших западных балтийских берегов.
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Анастасия проводит ещё 6 экскурсий

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