Анастасия проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Огни современного Калининграда…

Путешествие в новогодний Калининград мы начнем у величественных Росгартенских ворот, от которых направимся к Верхнему пруду — одному из двух старейших водоемов города, открывая по пути самые любопытные страницы многовековой истории 📖 Кенигсберга. Навестим четверку морских животных и полюбуемся разноцветными огнями, которые отражаются в глади пруда. А после по новой пешеходной улице прогуляемся к нарядной площади Победы, где Храм Христа Спасителя соседствует с главной городской елью.

И улочки рождественского Кенигсберга

Одна из самых красивых 🤩 улиц города — проспект Мира — уведет нас к сохранившимся районам старого Кенигсберга, где вы узнаете о прусских праздничных традициях прошлых веков. У «Борющихся зубров» мы откроем тайны Дворца Правосудия, а затем отведаем кёнигсбергский марципан. У главного городского театра вспомним о писателе-романтике Гофмане, подарившем миру сказку о Щелкунчике. А конечной точкой новогоднего променада станет старейший зоопарк Европы, где вас окружат деревья 🌳, украшенные огоньками.

Организационные детали