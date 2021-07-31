Экскурсии на Куршскую косу

Куршская коса – ТОП-10 лучших индивидуальных экскурсий из Калининграда

Индивидуальные экскурсии 🧭 из Калининграда на Куршскую косу. Сделали подборку самых интересных предложений, с низкими ценами и с лучшими отзывами, в большинство из этих экскурсий вы отправитесь на микро-автобусе 🚌 или автомобиле 🚘 с личным гидом
Содержание статьи
Куршская коса
Куршская коса
Куршская коса
Куршская коса

Куршская коса – это удивительное место, где можно встретить бескрайнее песчаное побережье и дюны, хвойные леса и вересковые пустоши, Балтийское море и Куршский залив.

Подготовили ТОП-10 экскурсий на Куршскую косу с выездом из Калининграда — с ценами на поездку, последними отзывами и описанием, а так же, что включено в саму экскурсию и что вы можете увидеть в поездке с личным гидом.

1. Куршская коса - необыкновенное место, созданное природой

Куршская коса - узкая песчаная полоска земли в водах Балтийского моря

Куршская коса - необыкновенное место, созданное природой
Куршская коса - необыкновенное место, созданное природой
Куршская коса - необыкновенное место, созданное природой
Куршская коса - необыкновенное место, созданное природой
Куршская коса - необыкновенное место, созданное природой
Куршская коса - необыкновенное место, созданное природой

Куршская коса — узкая песчаная полоска земли в водах Балтийского моря. Удивляет не только ее местоположение, но и природа. Такого вы скорее всего больше нигде не видели. Танцующий лес и песчаные дюны, вековые деревья и маяк на берегу. А еще через Куршскую косу пролетает множество птиц. Именно поэтому здесь находится орнитологическая станция, которую мы тоже посетим.

  • 🏷 Сколько стоит: цена от ₽ 10950 за 1-4 чел.
  • 😎 Это индивидуальная экскурсия
  • 🚗 Проходит на машине
  • 🚩 Где начинается: улица Шевченко, 2, Калининград
  • 👥 Максимум 7 человек
  • 🕑 По времени займёт 6 часов
  • 📆 Когда проводится: Ежедневно по договоренности

Выбрать день и время

В эту цену уже включено 4 человека, всё будет только для вас и не важно, будете вы 1 или возьмёте с собой ещё +3 друга

Если что, там есть возможность большего количества людей, до 7 человек, но будет чуть дороже.

Что можно увидеть

  • Королевский бор
  • Посёлок Лесной
  • Визит-центр «Музейный комплекс»
  • Орнитологическая станция «Фрингилла»
  • Высота Мюллера
  • Танцующий лес
  • Высота Эфа
  • Озеро Лебедь
  • Авторские маршруты

Что включено

  • Услуги опытного гида
  • Комфортабельный автомобиль
  • Горячий чай
  • При необходимости предоставляются дождевики.
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2. Неизвестная Куршская коса

Посетить самые популярные и тайные места природного заповедника на авто-пешеходной экскурсии

Неизвестная Куршская коса
Неизвестная Куршская коса
Неизвестная Куршская коса
Неизвестная Куршская коса
Неизвестная Куршская коса
Неизвестная Куршская коса

Куршская Коса — особое место на карте страны. Вы увидите ее «визитные карточки»: высоту Мюллера, Танцующий лес и дюну Эфа. А также побываете в менее раскрученных точках, скрытых от массового туризма. Я не буду нагружать вас спорными историческими фактами и дам не спеша насладиться красотой парка.

  • 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 8500 за 1-3 чел.
  • 😎 Это индивидуальная экскурсия
  • 🚗 Проходит на машине
  • 👥 Максимум 3 человека
  • 🕑 По времени займёт 6 часов

Выбрать день и время

В эту цену уже включено 3 человека, всё будет только для вас и не важно, будете вы 1 или возьмёте с собой ещё +2 друга

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Отзыв от туриста

Елизавета: Очень понравилась экскурсия с Викторией! Посмотрели прекрасные пейзажи Зеленоградска и Куршской косы. Виктория прекрасный рассказчик, не перегружает лишней информацией. Обед в ресторане с видом на дюну был замечательным. Однозначно рекомендую:)
Оценка: 5. 1 августа 2021

3. Природное и историческое богатство Куршской косы

Великолепные пейзажи, аромат моря, шум ветра в соснах и вкус свежей копченой рыбы

Природное и историческое богатство Куршской косы
Природное и историческое богатство Куршской косы
Природное и историческое богатство Куршской косы
Природное и историческое богатство Куршской косы
Природное и историческое богатство Куршской косы
Природное и историческое богатство Куршской косы

На прогулке по Куршской косе вы разберетесь, в чем же уникальность этого популярного природного объекта, узнаете, что тут происходило после ледникового периода, какие народы и племена здесь обитали, какой след оставили в истории и чем богат животный и растительный мир нашего края. Будьте готовы к захватывающим дух панорамным видам, величественным сосновым борам и множеству любопытных историй!

  • 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 9600 за 1-6 чел.
  • 😎 Это индивидуальная экскурсия
  • 🚗 Проходит на машине
  • 👥 Максимум 6 человек
  • 🕑 По времени займёт 8 часов

Выбрать день и время

В эту цену уже включено 6 человек, всё будет только для вас и не важно, будете вы 1 или возьмёте с собой ещё +5 друзей

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Отзыв от туриста

Екатерина: Если ехать на Куршскую косу, то только с Сергеем! Всё схвачено и организовано. Комфортная и интересная экскурсия - я больше чем уверена, что такууую косу мы бы не увидели никогда. Сергеем подобраны интересные маршруты о которых мы вряд ли бы нашли в интернете. Уникальный подход к гостям так же сыграл свою роль - иногда Сергей оставлял нашу разновозрастную компанию наедине, тем самым не доминируя своими знаниями (нет, он не оставлял нас в диком лесу))) Резюмирую, знакомство с этим уникальным местом было потрясающим и незабываемым! Сергею бесконечная за это благодарность! Tripster, спасибо за Сергея. ) Он уникален!
Оценка: 5. 28 июля 2021

4. Куршская коса — путешествие в мир волшебства

Песчаные дюны, Танцующий лес, высота Мюллера и орнитологическая станция на авто-пешеходной экскурсии

Куршская коса — путешествие в мир волшебства
Куршская коса — путешествие в мир волшебства
Куршская коса — путешествие в мир волшебства
Куршская коса — путешествие в мир волшебства
Куршская коса — путешествие в мир волшебства
Куршская коса — путешествие в мир волшебства

Приглашаю отвлечься от городской суеты и провести день в царстве природы, наполненной голосами птиц и ароматами моря и леса. Вы ощутите приятный бриз Балтики, погрузитесь в мир легенд и преданий древних куршей, посетите Танцующий лес и отведаете местные рыбные деликатесы.

  • 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 7900 за 1-3 чел.
  • 😎 Это индивидуальная экскурсия
  • 🚗 Проходит на машине
  • 👥 Максимум 3 человека
  • 🕑 По времени займёт 6 часов

Выбрать день и время

В эту цену уже включено 3 человека, всё будет только для вас и не важно, будете вы 1 или возьмёте с собой ещё +2 друга

Подробнее
Здесь полное описание

Отзыв от туриста

Ольга: Поездка на Куршскую косу получилась душевной и очень насыщенной. Глеб - отличный рассказчик, прекрасной знающий свой край, внимательный к экскурсантам и искренней интересующийся историей Калининграда. Прекрасно подстраивался к нашим пожеланиям. День получился насыщенный и запомнившийся. Большое спасибо!
Оценка: 5. 5 августа 2021

5. На Куршскую косу с заездом в Зеленоградск

Куршская коса - уникальное природное явление

На Куршскую косу с заездом в Зеленоградск
На Куршскую косу с заездом в Зеленоградск
На Куршскую косу с заездом в Зеленоградск
На Куршскую косу с заездом в Зеленоградск
На Куршскую косу с заездом в Зеленоградск
На Куршскую косу с заездом в Зеленоградск

Куршская коса – уникальное природное явление. Длинный песчаный пляж, отделяющий Куршский залив от Балтийского моря. Простирается от Калининградской области до Литвы. Именно здесь снимали фильм «Остров сокровищ» 1982-ого года. Здесь добывают нефть, здесь расположена граница Литвы и России, но объединяет их одно – восхитительные природные ландшафты, которые обе страны берегут и чтут. С 2000 года Куршскую косу включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы предлагаем вам познакомиться с этим удивительным местом поближе!

  • 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 7000 за 1-6 чел.
  • 😎 Это индивидуальная экскурсия
  • 🚗 Проходит на машине
  • 🚩 Где начинается: Адрес вашей гостиницы в Калининграде
  • 👥 Максимум 6 человек
  • 🕑 По времени займёт 7 часов
  • 📆 Когда проводится: 8:00-21:00 ежедневно

Выбрать день и время

В эту цену уже включено 6 человек, всё будет только для вас и не важно, будете вы 1 или возьмёте с собой ещё +5 друзей

Что можно увидеть

  • Национальный парк "Куршская коса": высота Эфа, высота Мюллера, танцующий лес, орнитологическую станцию, море, дюны, Королевский бор.
  • В Зеленоградске: пляж и променад, бювет «Королева Луиза», здание Администрации Кранца, водонапорная башня Кранца а ныне музей кошек "Мурариум", памятник зеленоградским котам, городские часы Зеленоградска, домик ангелов, Кирха Святого Адальберта.

Что включено

  • индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия с персональным гидом
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6. Куршская коса. Индивидуальная поездка с посещением Танцующего леса

Бесконечная линия пляжа, невероятные пляжи, песчаные дюны - все это Куршская коса

Куршская коса. Индивидуальная поездка с посещением Танцующего леса
Куршская коса. Индивидуальная поездка с посещением Танцующего леса
Куршская коса. Индивидуальная поездка с посещением Танцующего леса
Куршская коса. Индивидуальная поездка с посещением Танцующего леса
Куршская коса. Индивидуальная поездка с посещением Танцующего леса
Куршская коса. Индивидуальная поездка с посещением Танцующего леса

Бесконечная линия пляжа, невероятные пляжи, песчаные дюны — все это Куршская коса. Это удивительное место. Это must see во время вашего путешествия по Калининграду. Со мной вы прочувствуете местную природу, сделаете красивые фотографии и насладитесь панорамными пейзажами на Балтийское море. Нас будет немного — я собираю группу до 6 человек.

  • 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 9000 за 1-4 чел.
  • 😎 Это индивидуальная экскурсия
  • 🛥 Проходит на кораблике
  • 🚩 Где начинается: По договоренности по Вашему адресу в черте города
  • 👥 Максимум 4 человека
  • 🕑 По времени займёт 6 часов

Выбрать день и время

В эту цену уже включено 4 человека, всё будет только для вас и не важно, будете вы 1 или возьмёте с собой ещё +3 друга

Что можно увидеть

  • Высота Мюллера - самая древняя часть Куршской косы
  • Озеро Чайка - самый живописный водоем Куршской косы
  • Танцующий Лес - очень таинственная местная достопримечательность, окутанная ореолом легенд и суеверий
  • Высота Эфа - одна из самых высоких дюн в Европе
  • Выход к пляжу Куршской косы с чистейшим белоснежным песком

Что включено

  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель или аэропорт
  • Знакомство с природными красотами, от которых захватывает дух
  • Увлекательный рассказ гида
  • Транспортное обслуживание
  • Возможность обогатить ваши знания о Куршской косе
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7. К дюнам Куршской косы

Проехать по самому колоритному и красивому маршруту Калининградского края

К дюнам Куршской косы
К дюнам Куршской косы
К дюнам Куршской косы
К дюнам Куршской косы
К дюнам Куршской косы
К дюнам Куршской косы

В этом путешествии окажетесь лицом к лицу с балтийскими пейзажами Куршской косы — места, без которого знакомство с Калининградской областью не может быть полным. Вы прикоснетесь к легендам заповедника, совершите восхождение к высотам дюн и оцените местную кухню в рыбацких деревушках.

  • 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 9950 за 1-7 чел.
  • 😎 Это индивидуальная экскурсия
  • 🚗 Проходит на машине
  • 👥 Максимум 7 человек
  • 🕑 По времени займёт 7 часов

Выбрать день и время

В эту цену уже включено 7 человек, всё будет только для вас и не важно, будете вы 1 или возьмёте с собой ещё +6 друзей

Подробнее
Здесь полное описание

Отзыв от туриста

Наталья: Очень понравился экскурсовод Юрий. Хороший удобный автомобиль. Было очень много интересных рассказов из истории, рассказанные простым языком. Много смеялись.
Оценка: 5. 30 июля 2021

8. Маршруты Куршской косы

Индивидуальная экскурсия в национальный парк "Куршская коса" в сопровождении профессионального гида

Маршруты Куршской косы
Маршруты Куршской косы
Маршруты Куршской косы
Маршруты Куршской косы
Маршруты Куршской косы
Маршруты Куршской косы

Индивидуальная экскурсия в национальный парк «Куршская коса» в сопровождении профессионального гида. Это узкий песчаный полуостров длиной 98 км, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Полуостров населяют уникальные виды растений и животных. Вы сможете посетить орнитологическую станцию, увидите красивые озера с водоплавающими птицами. Вы можете самостоятельно выбрать три маршрута из списка для шестичасовой экскурсии, либо посетить 5 достопримечательностей на восьмичасовой экскурсии.

  • 🏷 Сколько стоит: цена от ₽ 8999 за 1-4 чел.
  • 😎 Это индивидуальная экскурсия
  • 🚩 Где начинается: пл. Победы, 1 или любое
  • 👥 Максимум 4 человека
  • 🕑 По времени займёт 6 часов
  • 📆 Когда проводится: Ежедневно в 8:00 или 9:00

Выбрать день и время

В эту цену уже включено 4 человека, всё будет только для вас и не важно, будете вы 1 или возьмёте с собой ещё +3 друга

Что можно увидеть

  • Куршская коса
  • Танцующий лес
  • Королевский бор
  • Орнитологическая станция (1.04-1.11)
  • озера Чайка и Лебедь
  • и город-курорт Зеленоградск

Что включено

  • услуги гида
  • транспортное обслуживание.
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Здесь полное описание

9. Куршская коса — природная сказка Балтики

Классическая экскурсия по главным местам национального парка с посещением Зеленоградска

Куршская коса — природная сказка Балтики
Куршская коса — природная сказка Балтики
Куршская коса — природная сказка Балтики
Куршская коса — природная сказка Балтики
Куршская коса — природная сказка Балтики
Куршская коса — природная сказка Балтики

Песчаная полоса суши, разделяющая Балтийское море и Куршский залив, — главное место притяжения в регионе. Вы узнаете, чем покоряет ее природа и чем интересна ее история. Увидите озеро Лебедь эолового происхождения и подниметесь на две легендарных дюны — высоты Мюллера и Эфа. Также в программе рыбные дегустации и знакомство с бывшим курортом Кранц.

  • 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 9100 за 1-4 чел.
  • 😎 Это индивидуальная экскурсия
  • 🚗 Проходит на машине
  • 👥 Максимум 4 человека
  • 🕑 По времени займёт 7 часов

Выбрать день и время

В эту цену уже включено 4 человека, всё будет только для вас и не важно, будете вы 1 или возьмёте с собой ещё +3 друга

Подробнее
Здесь полное описание

Отзыв от туриста

Александр: Сказать, что экскурсия понравилась, наверное недостаточно, это наверно одно из самых лучших событий за время проведенное в Калининграде, воспоминания о котором запомнятся на долгие годы. Степан замечательный человек, общительный, воспитанный, образованный, эрудированный человек, прекрасно знающий Калининград и окрестности. Коротко можно сказать, что человек знает и любит свое дело. За день мы побывали во всех знаковых местах Куршской Косы, сверх программы Степан показал нам Береговую Батарею Рауль, заранее заказал нам обед в кафе в Рыбачьем, до обеда отвёз нас на малолюдный пляж, где мы плавали и загорали более 1 часа. После обеда побывали в Зеленоградске. Кроме информации по экскурсии, Степан очень много дал нам информации по Калининграду, где вкусно покушать и т. д. В завершение отзыва могу сказать, что всем моим знакомым, которые будут в Калининграде, буду рекомендовать экскурсии со Степаном.
Оценка: 5. 6 августа 2021

10. Загадочная Куршская коса

Полюбоваться песчаными дюнами, сказочными лесами, морскими просторами и волшебным заливом

Загадочная Куршская коса
Загадочная Куршская коса
Загадочная Куршская коса
Загадочная Куршская коса
Загадочная Куршская коса
Загадочная Куршская коса

Куршская коса — отдельный мир с удивительными птицами, деревьями, рыбацкими поселками, заливом и дюнами. Вы подниметесь на лучшие смотровые площадки, погуляете по таинственному Танцующему лесу и оцените красоту местной природы. На обратном пути заглянете в Зеленоградск и пройдете по его тихим, уютным улицам.

  • 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 6890 за 1-3 чел.
  • 😎 Это индивидуальная экскурсия
  • 🚗 Проходит на машине
  • 👥 Максимум 3 человека
  • 🕑 По времени займёт 6 часов

Выбрать день и время

В эту цену уже включено 3 человека, всё будет только для вас и не важно, будете вы 1 или возьмёте с собой ещё +2 друга

Подробнее
Здесь полное описание

Отзыв от туриста

Валерия: Провели с семьей замечательный день на экскурсии с Алексеем! Хотя это была и не экскурсия даже, а небольшое путешествие! Алексей смог показать и дал возможность прочувствовать атмосферу этого удивительного места! Получилась очень грамотно спланированная поездка, учитывающая все наши пожелания, очень насыщенная, но не "бегом-бегом"! Кольцевание птиц, потрясающий вид дюн, реликтовый лес и много моря! Алексей привозил нас на лучшие пляжи (у нас была потом возможность сравнить) и мы накупались от души! А какая потрясающая рыба, только выловленная и приготовленная, со свежим местным пивом! Это же просто восторг! Было ощущение, что мы в компании с хорошим другом, который от всей души хочет, чтобы у его гостей остались только лучшие воспоминания о поездке! Ещё раз спасибо Алексею!
Оценка: 5. 6 августа 2021
🇷🇺