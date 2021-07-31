Куршская коса — узкая песчаная полоска земли в водах Балтийского моря. Удивляет не только ее местоположение, но и природа. Такого вы скорее всего больше нигде не видели. Танцующий лес и песчаные дюны, вековые деревья и маяк на берегу. А еще через Куршскую косу пролетает множество птиц. Именно поэтому здесь находится орнитологическая станция, которую мы тоже посетим.

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