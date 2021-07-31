Куршская коса – это удивительное место, где можно встретить бескрайнее песчаное побережье и дюны, хвойные леса и вересковые пустоши, Балтийское море и Куршский залив.
Подготовили ТОП-10 экскурсий на Куршскую косу с выездом из Калининграда — с ценами на поездку, последними отзывами и описанием, а так же, что включено в саму экскурсию и что вы можете увидеть в поездке с личным гидом.
1. Куршская коса - необыкновенное место, созданное природой
Куршская коса - узкая песчаная полоска земли в водах Балтийского моря
Куршская коса — узкая песчаная полоска земли в водах Балтийского моря. Удивляет не только ее местоположение, но и природа. Такого вы скорее всего больше нигде не видели. Танцующий лес и песчаные дюны, вековые деревья и маяк на берегу. А еще через Куршскую косу пролетает множество птиц. Именно поэтому здесь находится орнитологическая станция, которую мы тоже посетим.
- 🏷 Сколько стоит: цена от ₽ 10950 за 1-4 чел.
- 😎 Это индивидуальная экскурсия
- 🚗 Проходит на машине
- 🚩 Где начинается: улица Шевченко, 2, Калининград
- 👥 Максимум 7 человек
- 🕑 По времени займёт 6 часов
- 📆 Когда проводится: Ежедневно по договоренности
В эту цену уже включено 4 человека, всё будет только для вас и не важно, будете вы 1 или возьмёте с собой ещё +3 друга
Если что, там есть возможность большего количества людей, до 7 человек, но будет чуть дороже.
Что можно увидеть
- Королевский бор
- Посёлок Лесной
- Визит-центр «Музейный комплекс»
- Орнитологическая станция «Фрингилла»
- Высота Мюллера
- Танцующий лес
- Высота Эфа
- Озеро Лебедь
- Авторские маршруты
Что включено
- Услуги опытного гида
- Комфортабельный автомобиль
- Горячий чай
- При необходимости предоставляются дождевики.
2. Неизвестная Куршская коса
Посетить самые популярные и тайные места природного заповедника на авто-пешеходной экскурсии
Куршская Коса — особое место на карте страны. Вы увидите ее «визитные карточки»: высоту Мюллера, Танцующий лес и дюну Эфа. А также побываете в менее раскрученных точках, скрытых от массового туризма. Я не буду нагружать вас спорными историческими фактами и дам не спеша насладиться красотой парка.
- 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 8500 за 1-3 чел.
- 😎 Это индивидуальная экскурсия
- 🚗 Проходит на машине
- 👥 Максимум 3 человека
- 🕑 По времени займёт 6 часов
В эту цену уже включено 3 человека, всё будет только для вас и не важно, будете вы 1 или возьмёте с собой ещё +2 друга
Отзыв от туриста
Елизавета: Очень понравилась экскурсия с Викторией! Посмотрели прекрасные пейзажи Зеленоградска и Куршской косы. Виктория прекрасный рассказчик, не перегружает лишней информацией. Обед в ресторане с видом на дюну был замечательным. Однозначно рекомендую:)Оценка: 5. 1 августа 2021
3. Природное и историческое богатство Куршской косы
Великолепные пейзажи, аромат моря, шум ветра в соснах и вкус свежей копченой рыбы
На прогулке по Куршской косе вы разберетесь, в чем же уникальность этого популярного природного объекта, узнаете, что тут происходило после ледникового периода, какие народы и племена здесь обитали, какой след оставили в истории и чем богат животный и растительный мир нашего края. Будьте готовы к захватывающим дух панорамным видам, величественным сосновым борам и множеству любопытных историй!
- 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 9600 за 1-6 чел.
- 😎 Это индивидуальная экскурсия
- 🚗 Проходит на машине
- 👥 Максимум 6 человек
- 🕑 По времени займёт 8 часов
В эту цену уже включено 6 человек, всё будет только для вас и не важно, будете вы 1 или возьмёте с собой ещё +5 друзей
Отзыв от туриста
Екатерина: Если ехать на Куршскую косу, то только с Сергеем! Всё схвачено и организовано. Комфортная и интересная экскурсия - я больше чем уверена, что такууую косу мы бы не увидели никогда. Сергеем подобраны интересные маршруты о которых мы вряд ли бы нашли в интернете. Уникальный подход к гостям так же сыграл свою роль - иногда Сергей оставлял нашу разновозрастную компанию наедине, тем самым не доминируя своими знаниями (нет, он не оставлял нас в диком лесу))) Резюмирую, знакомство с этим уникальным местом было потрясающим и незабываемым! Сергею бесконечная за это благодарность! Tripster, спасибо за Сергея. ) Он уникален!Оценка: 5. 28 июля 2021
4. Куршская коса — путешествие в мир волшебства
Песчаные дюны, Танцующий лес, высота Мюллера и орнитологическая станция на авто-пешеходной экскурсии
Приглашаю отвлечься от городской суеты и провести день в царстве природы, наполненной голосами птиц и ароматами моря и леса. Вы ощутите приятный бриз Балтики, погрузитесь в мир легенд и преданий древних куршей, посетите Танцующий лес и отведаете местные рыбные деликатесы.
- 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 7900 за 1-3 чел.
- 😎 Это индивидуальная экскурсия
- 🚗 Проходит на машине
- 👥 Максимум 3 человека
- 🕑 По времени займёт 6 часов
В эту цену уже включено 3 человека, всё будет только для вас и не важно, будете вы 1 или возьмёте с собой ещё +2 друга
Отзыв от туриста
Ольга: Поездка на Куршскую косу получилась душевной и очень насыщенной. Глеб - отличный рассказчик, прекрасной знающий свой край, внимательный к экскурсантам и искренней интересующийся историей Калининграда. Прекрасно подстраивался к нашим пожеланиям. День получился насыщенный и запомнившийся. Большое спасибо!Оценка: 5. 5 августа 2021
5. На Куршскую косу с заездом в Зеленоградск
Куршская коса - уникальное природное явление
Куршская коса – уникальное природное явление. Длинный песчаный пляж, отделяющий Куршский залив от Балтийского моря. Простирается от Калининградской области до Литвы. Именно здесь снимали фильм «Остров сокровищ» 1982-ого года. Здесь добывают нефть, здесь расположена граница Литвы и России, но объединяет их одно – восхитительные природные ландшафты, которые обе страны берегут и чтут. С 2000 года Куршскую косу включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы предлагаем вам познакомиться с этим удивительным местом поближе!
- 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 7000 за 1-6 чел.
- 😎 Это индивидуальная экскурсия
- 🚗 Проходит на машине
- 🚩 Где начинается: Адрес вашей гостиницы в Калининграде
- 👥 Максимум 6 человек
- 🕑 По времени займёт 7 часов
- 📆 Когда проводится: 8:00-21:00 ежедневно
В эту цену уже включено 6 человек, всё будет только для вас и не важно, будете вы 1 или возьмёте с собой ещё +5 друзей
Что можно увидеть
- Национальный парк "Куршская коса": высота Эфа, высота Мюллера, танцующий лес, орнитологическую станцию, море, дюны, Королевский бор.
- В Зеленоградске: пляж и променад, бювет «Королева Луиза», здание Администрации Кранца, водонапорная башня Кранца а ныне музей кошек "Мурариум", памятник зеленоградским котам, городские часы Зеленоградска, домик ангелов, Кирха Святого Адальберта.
Что включено
- индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия с персональным гидом
6. Куршская коса. Индивидуальная поездка с посещением Танцующего леса
Бесконечная линия пляжа, невероятные пляжи, песчаные дюны - все это Куршская коса
Бесконечная линия пляжа, невероятные пляжи, песчаные дюны — все это Куршская коса. Это удивительное место. Это must see во время вашего путешествия по Калининграду. Со мной вы прочувствуете местную природу, сделаете красивые фотографии и насладитесь панорамными пейзажами на Балтийское море. Нас будет немного — я собираю группу до 6 человек.
- 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 9000 за 1-4 чел.
- 😎 Это индивидуальная экскурсия
- 🛥 Проходит на кораблике
- 🚩 Где начинается: По договоренности по Вашему адресу в черте города
- 👥 Максимум 4 человека
- 🕑 По времени займёт 6 часов
В эту цену уже включено 4 человека, всё будет только для вас и не важно, будете вы 1 или возьмёте с собой ещё +3 друга
Что можно увидеть
- Высота Мюллера - самая древняя часть Куршской косы
- Озеро Чайка - самый живописный водоем Куршской косы
- Танцующий Лес - очень таинственная местная достопримечательность, окутанная ореолом легенд и суеверий
- Высота Эфа - одна из самых высоких дюн в Европе
- Выход к пляжу Куршской косы с чистейшим белоснежным песком
Что включено
- Встреча в отеле и доставка обратно в отель или аэропорт
- Знакомство с природными красотами, от которых захватывает дух
- Увлекательный рассказ гида
- Транспортное обслуживание
- Возможность обогатить ваши знания о Куршской косе
7. К дюнам Куршской косы
Проехать по самому колоритному и красивому маршруту Калининградского края
В этом путешествии окажетесь лицом к лицу с балтийскими пейзажами Куршской косы — места, без которого знакомство с Калининградской областью не может быть полным. Вы прикоснетесь к легендам заповедника, совершите восхождение к высотам дюн и оцените местную кухню в рыбацких деревушках.
- 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 9950 за 1-7 чел.
- 😎 Это индивидуальная экскурсия
- 🚗 Проходит на машине
- 👥 Максимум 7 человек
- 🕑 По времени займёт 7 часов
В эту цену уже включено 7 человек, всё будет только для вас и не важно, будете вы 1 или возьмёте с собой ещё +6 друзей
Отзыв от туриста
Наталья: Очень понравился экскурсовод Юрий. Хороший удобный автомобиль. Было очень много интересных рассказов из истории, рассказанные простым языком. Много смеялись.Оценка: 5. 30 июля 2021
8. Маршруты Куршской косы
Индивидуальная экскурсия в национальный парк "Куршская коса" в сопровождении профессионального гида
Индивидуальная экскурсия в национальный парк «Куршская коса» в сопровождении профессионального гида. Это узкий песчаный полуостров длиной 98 км, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Полуостров населяют уникальные виды растений и животных. Вы сможете посетить орнитологическую станцию, увидите красивые озера с водоплавающими птицами. Вы можете самостоятельно выбрать три маршрута из списка для шестичасовой экскурсии, либо посетить 5 достопримечательностей на восьмичасовой экскурсии.
- 🏷 Сколько стоит: цена от ₽ 8999 за 1-4 чел.
- 😎 Это индивидуальная экскурсия
- 🚩 Где начинается: пл. Победы, 1 или любое
- 👥 Максимум 4 человека
- 🕑 По времени займёт 6 часов
- 📆 Когда проводится: Ежедневно в 8:00 или 9:00
В эту цену уже включено 4 человека, всё будет только для вас и не важно, будете вы 1 или возьмёте с собой ещё +3 друга
Что можно увидеть
- Куршская коса
- Танцующий лес
- Королевский бор
- Орнитологическая станция (1.04-1.11)
- озера Чайка и Лебедь
- и город-курорт Зеленоградск
Что включено
- услуги гида
- транспортное обслуживание.
9. Куршская коса — природная сказка Балтики
Классическая экскурсия по главным местам национального парка с посещением Зеленоградска
Песчаная полоса суши, разделяющая Балтийское море и Куршский залив, — главное место притяжения в регионе. Вы узнаете, чем покоряет ее природа и чем интересна ее история. Увидите озеро Лебедь эолового происхождения и подниметесь на две легендарных дюны — высоты Мюллера и Эфа. Также в программе рыбные дегустации и знакомство с бывшим курортом Кранц.
- 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 9100 за 1-4 чел.
- 😎 Это индивидуальная экскурсия
- 🚗 Проходит на машине
- 👥 Максимум 4 человека
- 🕑 По времени займёт 7 часов
В эту цену уже включено 4 человека, всё будет только для вас и не важно, будете вы 1 или возьмёте с собой ещё +3 друга
Отзыв от туриста
Александр: Сказать, что экскурсия понравилась, наверное недостаточно, это наверно одно из самых лучших событий за время проведенное в Калининграде, воспоминания о котором запомнятся на долгие годы. Степан замечательный человек, общительный, воспитанный, образованный, эрудированный человек, прекрасно знающий Калининград и окрестности. Коротко можно сказать, что человек знает и любит свое дело. За день мы побывали во всех знаковых местах Куршской Косы, сверх программы Степан показал нам Береговую Батарею Рауль, заранее заказал нам обед в кафе в Рыбачьем, до обеда отвёз нас на малолюдный пляж, где мы плавали и загорали более 1 часа. После обеда побывали в Зеленоградске. Кроме информации по экскурсии, Степан очень много дал нам информации по Калининграду, где вкусно покушать и т. д. В завершение отзыва могу сказать, что всем моим знакомым, которые будут в Калининграде, буду рекомендовать экскурсии со Степаном.Оценка: 5. 6 августа 2021
10. Загадочная Куршская коса
Полюбоваться песчаными дюнами, сказочными лесами, морскими просторами и волшебным заливом
Куршская коса — отдельный мир с удивительными птицами, деревьями, рыбацкими поселками, заливом и дюнами. Вы подниметесь на лучшие смотровые площадки, погуляете по таинственному Танцующему лесу и оцените красоту местной природы. На обратном пути заглянете в Зеленоградск и пройдете по его тихим, уютным улицам.
- 🏷 Сколько стоит: цена ₽ 6890 за 1-3 чел.
- 😎 Это индивидуальная экскурсия
- 🚗 Проходит на машине
- 👥 Максимум 3 человека
- 🕑 По времени займёт 6 часов
В эту цену уже включено 3 человека, всё будет только для вас и не важно, будете вы 1 или возьмёте с собой ещё +2 друга
Отзыв от туриста
Валерия: Провели с семьей замечательный день на экскурсии с Алексеем! Хотя это была и не экскурсия даже, а небольшое путешествие! Алексей смог показать и дал возможность прочувствовать атмосферу этого удивительного места! Получилась очень грамотно спланированная поездка, учитывающая все наши пожелания, очень насыщенная, но не "бегом-бегом"! Кольцевание птиц, потрясающий вид дюн, реликтовый лес и много моря! Алексей привозил нас на лучшие пляжи (у нас была потом возможность сравнить) и мы накупались от души! А какая потрясающая рыба, только выловленная и приготовленная, со свежим местным пивом! Это же просто восторг! Было ощущение, что мы в компании с хорошим другом, который от всей души хочет, чтобы у его гостей остались только лучшие воспоминания о поездке! Ещё раз спасибо Алексею!Оценка: 5. 6 августа 2021