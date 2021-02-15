Давайте разберёмся в том, как добраться из аэропорта Храброво в Калининграде в центр города или свой отель 🏨. Какие виды транспорта доступны, например, на автобусе 🚌, такси 🚕, трансфере или арендованном автомобиле

Аэропорт Храброво в Калининграде

Калининград – красивый город, который пользуется популярностью среди туристов. Каждый год сюда прилетают многие, чтобы посмотреть на его особенности и познакомиться с культурой местных жителей. Вопрос свободного передвижения всегда стоит одним из первых, если необходимо увидеть как можно больше городских красот. Стоит рассмотреть, как добраться из аэропорта более подробно.

Где находится аэропорт

Аэропорт Храброво на карте

Аэропорт Храброво, Калининградская область, Россия

Как добраться из аэропорта Храброво в Калининграде

Трансфер и такси в аэропорту

Существует несколько способов добраться из аэропорта Храброво до Калининграда:

на такси с руки , которые встречают прилетающих на месте, но цена, как правило, сильно завышена;

, которые встречают прилетающих на месте, но цена, как правило, сильно завышена; на такси , позвонив в одну из компаний или заказать через приложение ;

, позвонив в одну из компаний или заказать ; на автобусе , если прилет был днем, так как ночью общественный транспорт недоступен;

, если прилет был днем, так как ночью общественный транспорт недоступен; на арендованном автомобиле , что считается наиболее комфортным способом;

, что считается наиболее комфортным способом; или на трансфере, заранее заказав нужную машину трансферных компаний.

В зависимости от финансовых возможностей и собственных предпочтений, можно выбрать один из существующих способов.

Какие маршруты автобусов идут из аэропорта

Автобус по маршруту 244Э

Согласно расписанию, автобусы находятся на линии до 22.00. В это время идет последний автобус. Сегодня существует два маршрута, которые идут до центра города: 144 и 244Э. Оба маршрута проезжают мимо нескольких достопримечательностей типа церкви Александра Невского и Музея Янтаря. Также на них можно доехать до главной гостиницы Калининграда с одноименным названием.

Автобусы ходят каждые 30-40 минут, а время в пути не более 1 часа. Стоимость 244Э в два раза выше, так как это экспресс, поэтому он останавливается не на всех остановках.

Как добраться на такси и сколько в среднем выйдет

Если ехать на такси, то стоимость будет в пределах 500 рублей. Это относительно недорого, а доехать до центра можно за 30 минут. Если поездка ночная, когда дороги свободны, то достичь конечной точки маршрута можно минут за 20.

Сегодня существуют различные приложения, через которые тоже можно заказать такси, находясь еще в самолете. В этом случае цены могут быть значительно ниже. Так, добраться из аэропорта до города возможно за 340-400 рублей.

Трансфер до отеля

Многие отели Калининграда предлагают трансфер из аэропорта. В этом случае необходимо указать номер рейса и заполнить анкету. Услуга является платной, но она весьма популярная, так как в чужом городе сложно ориентироваться. Водитель обычно ждет на выходе из аэропорта. С ним также можно связаться по телефону. Заказав трансфер, можно быстро и с комфортом добраться до отеля в любое время дня и ночи. Также существует обратный трансфер, который предусматривает доставку человека в аэропорт.

Аренда авто

Аренда автомобиля в аэропорту Калининграда

Это довольно популярная услуга. Суть ее заключается в том, что можно заказать машину заранее и самостоятельно доехать до конечной точки маршрута. Стоимость данной услуги начинается от 1 700 рублей. При этом все машины в отличном техническом состоянии. Автомобили и цены можно посмотреть на этом сайте аренды авто в Храброво «Myrentacar», они являются агрегатором, то есть вы сможете выбрать автомобиль среди многих компаний предоставляющих данную услугу, а именно – выбрать самый выгодный или подходящий вариант.

Есть несколько причин арендовать машину, чтобы добраться из аэропорта до Калининграда:

максимальный комфорт во время поездки;

умеренные цены;

полная свобода передвижения;

широкий ассортимент автомобилей;

можно забронировать машину заранее.

Требования к клиентам стандартные: возраст от 25 лет, водительский стаж не менее 5 лет, наличие водительского удостоверения и паспорта. Если арендатор машины – иностранец, то требуется предоставить водительское удостоверение международного образа и загранпаспорт.