Туристический интерес к Калининграду только растёт, но не все знают, чем знаменит город кроме того, что раньше он назывался Кёнигсберг, а в его округах добывают янтарь. Хотим рассказать вам, что посмотреть, в каких отелях остановиться, как добраться до Калининграда, немного о кухне, праздниках, истории и особенностях города

Калининград

Калининград – столица Калининградской области, российский анклав, расположен между Польшей и Литвой на побережье Балтийского моря. Отделен от основной части России, поэтому культурно и исторически отличается от остальной территории страны. Раньше город был частью Восточной Пруссии, а затем Германии (тогда назывался Кенигсберг), следовательно, здесь сохранилась немецкая архитектура, красивые исторические здания, ворота и соборы.

В последние годы исторические районы Калининграда оживились новой волной в искусстве, городском дизайне и кухне. Город, который использовался в качестве военной базы до конца холодной войны, дистанцировался от боевого прошлого и теперь служит оживленной остановкой для путешественников, посещающих Балтийский регион Европы.

Если собираетесь посетить Калининград и задаетесь вопросом, как втиснуть всё, что может предложить этот очаровательный город, читайте дальше 😊

Общая информация

Население

В городе, ранее называвшемся Кенигсбергом, на 2020 год проживает 489 359 жителей, и в отличие от других городов России их число не уменьшается. Название жителей Калининграда – калининградцы, мужчина – калининградец, женщина – калининградка.

Язык

Русский – единственный официальный язык Калининграда и Калининградской области.

Религия

70% населения – православные христиане

Телефонный код города

+ 7 (4012)

Где находится на карте

Калининградская область – тот обособленный кусочек России, который расположен на побережье Балтийского моря между Литвой и Польшей. Расположен на реке Преголя, выше по течению от Калининградского залива.

Калининград, Калининградская область, Россия

Досто­приме­чатель­ности Калининграда

Калининградский собор Калининградский зоопарк Рыбная деревня

Калининград – наполнен красивыми соборами, церквями, музеями, воротами, немецкой архитектурой, рынками и т.д. ХорошоТАМ упростили вам задачу и подготовили список лучших мест, которые стоит посетить в городе:

Кафедральный собор в Калининграде – одно из наиболее популярных религиозных сооружений в готическом стиле, которое восходит к временам немецкого правления городом.

– одно из наиболее популярных религиозных сооружений в готическом стиле, которое восходит к временам немецкого правления городом. Рыбная деревня – живописный городской квартал, построенный в стиле довоенного Кёнигсберга. Одна из самых привлекательных достопримечательностей города, расположенная в нескольких минутах ходьбы от центра города на берегу реки Преголя.

– живописный городской квартал, построенный в стиле довоенного Кёнигсберга. Одна из самых привлекательных достопримечательностей города, расположенная в нескольких минутах ходьбы от центра города на берегу реки Преголя. Музей янтаря – расположен недалеко от старого города в башне XIX века, является местом, где собрана самая большая в мире коллекция предметов из янтаря (всего более 6000).

– расположен недалеко от старого города в башне XIX века, является местом, где собрана самая большая в мире коллекция предметов из янтаря (всего более 6000). Калининградский зоопарк – главная достопримечательность города для всей семьи. От медведей и бегемотов до тапиров и пеликанов, коллекция охватывает весь земной шар и насчитывает около 2200 существ.

– главная достопримечательность города для всей семьи. От медведей и бегемотов до тапиров и пеликанов, коллекция охватывает весь земной шар и насчитывает около 2200 существ. Музей Мирового океана – его центральной достопримечательностью является огромная коллекция исторических судов, в том числе подводная лодка, научно-исследовательский катер, ледокол и плавучий маяк. Но наряду с лодками есть также впечатляющий выставочный зал, где находятся скелеты кашалотов и восстановленные корабли.

– его центральной достопримечательностью является огромная коллекция исторических судов, в том числе подводная лодка, научно-исследовательский катер, ледокол и плавучий маяк. Но наряду с лодками есть также впечатляющий выставочный зал, где находятся скелеты кашалотов и восстановленные корабли. Фридрихсбургские ворота – являются последним физическим памятником Фридрихсбургской крепости. Эти ворота, как и Королевские ворота, теперь являются частью Музея Мирового океана и демонстрируют историю морского судостроения региона.

Досто­приме­чатель­ности за пределами Калининграда

Куршская коса Сетлогорск Танцующий лес

Неподалёку от Калининграда находится масса уникальных объектов и исторических памятников. Давайте подробнее познакомимся с некоторыми из них:

Куршская коса – хотя только половина Куршской косы принадлежит России (другая половина находится у Литвы), вам всё равно захочется её увидеть. Это песчаная полоска рая является местом, где собраны одни из лучших пейзажей Балтики, также здесь есть пляжи мирового класса и великолепный залив.

– хотя только половина Куршской косы принадлежит России (другая половина находится у Литвы), вам всё равно захочется её увидеть. Это песчаная полоска рая является местом, где собраны одни из лучших пейзажей Балтики, также здесь есть пляжи мирового класса и великолепный залив. Светлогорск – туристический городок на берегу Балтийского моря, до сих пор сохранивший свою популярность среди отдыхающих благодаря великолепной немецкой архитектуре, узкому, но уютному пляжу и солнечному лесу.

– туристический городок на берегу Балтийского моря, до сих пор сохранивший свою популярность среди отдыхающих благодаря великолепной немецкой архитектуре, узкому, но уютному пляжу и солнечному лесу. Посёлок Янтарный – неподалёку от которого находится янтарный рудник в котором можно найти 90% запасов янтаря в мире, а также один из лучших пляжей для купания, поскольку здесь менее ветрено.

– неподалёку от которого находится янтарный рудник в котором можно найти 90% запасов янтаря в мире, а также один из лучших пляжей для купания, поскольку здесь менее ветрено. Танцующий лес – назван так, потому что стволы деревьев скручены и искривлены в разные формы и в разных направлениях, словно застывшие в танце. Причудливый сосновый лес находится на Куршской косе.

– назван так, потому что стволы деревьев скручены и искривлены в разные формы и в разных направлениях, словно застывшие в танце. Причудливый сосновый лес находится на Куршской косе. Советск – второй по величине город после Калининграда. Здесь можно посмотреть на памятник тильзитскому трамваю, старый пограничный мост королевы Луизы и водонапорную башню 19 века.

– второй по величине город после Калининграда. Здесь можно посмотреть на памятник тильзитскому трамваю, старый пограничный мост королевы Луизы и водонапорную башню 19 века. Замок Бальга – руины средневекового замка Тевтонских рыцарей. Заросший вековыми деревьями в лесу на берегу Вислинского залива возле города Мамоново, примерно в 30 км от Калининграда.

Особенности города

История

На протяжении многих лет Калининград находился под властью Германии, Польши, Пруссии и России. К концу Второй мировой войны город, наконец, обрел стабильность при Советском Союзе, но постоянные войны сказались на инфраструктуре города, которую пришлось восстанавливать во времена холодной войны.

Калининград, расположенный на берегу Балтийского моря, был в то время ключевым портом Советов, где находился Балтийский флот. После распада Советского Союза в 1991 году город и его одноименная область превратились в эксклав – отчужденная часть, окруженная чужими землями. Но именно в это время Калининград пережил подъем в экономике благодаря рыболовству, производству и туризму.

Особенности населения

Побывавшие в городе путешественники отмечают дружелюбность, вежливость и услужливость местных жителей.

Калининград является анклавом, так как со всех сторон окружен другими странами, поэтому у каждого жителя имеется загранпаспорт. Если его нет, то добраться в остальную часть России можно будет только самолётом.

Финансовая сторона

Калининград – важный транспортный узел в регионе, так как является единственным незамерзающим российским портом на Балтийском море.

Одно из главных направлений города – развитие туризма. Всё благодаря тому, что тут сосредоточено большое количество культурных и исторических объектов, памятников архитектуры, музеев и развлекательных центров Калининградской области. В городе находится 536 объектов культурного наследия.

Безопасность

Калининград достаточно безопасный город для отдыха. Просто, как и в любой другой точке мира, стоит быть более бдительным в многолюдных туристических местах и внимательно следить за своими личными вещами.

Климат Калининград

Калининград находится в переходной климатической зоне – от морского к континентальному. Лучшее время для посещения в летний период с июля по август, когда температура составляет около 20 до 25° C. Осенью температура колеблется от 10 до 15° C. В зимнее время тут гораздо теплее, чем в центральной части России, температура от 5° С до минус 11° С.

Но независимо от того, когда вы решите спланировать поездку, будьте готовы ко всему – погода в Калининграде, как известно, быстро меняется😬

Праздники и фестивали Калининград

Празднование "Дня селёдки" в Калининграде Праздник длинной колбасы День города в Калининграде

"День селёдки" в Калининграде – гастрономический рыбный праздник отмечается в городе с 2005 года, проходит торжество на набережной рядом с Музеем Мирового Океана.

– гастрономический рыбный праздник отмечается в городе с 2005 года, проходит торжество на набережной рядом с Музеем Мирового Океана. День колеса – праздник в котором участвуют люди на велосипедах, самокатах и даже собачьих упряжках. В этот день проводится велогонка, заезды в костюмах и шуточная эстафета.

– праздник в котором участвуют люди на велосипедах, самокатах и даже собачьих упряжках. В этот день проводится велогонка, заезды в костюмах и шуточная эстафета. Праздник длинной колбасы – история кулинарного праздника началась в далёком 1502 году, тогда местные мясники приготовили колбасу длиной 20 метром, а уже в 1601 году она превышала 400 метров. Мероприятие сопровождается конкурсами, песнями и поеданием настоящей прусской колбасы.

– история кулинарного праздника началась в далёком 1502 году, тогда местные мясники приготовили колбасу длиной 20 метром, а уже в 1601 году она превышала 400 метров. Мероприятие сопровождается конкурсами, песнями и поеданием настоящей прусской колбасы. Музейная ночь – с 15 по 16 мая, в музеях Калининграда посетителей ожидают избранные экспозиции, неповторимое общение, интересные квесты, представления и спектакли.

– с 15 по 16 мая, в музеях Калининграда посетителей ожидают избранные экспозиции, неповторимое общение, интересные квесты, представления и спектакли. День города Калининграда и день рыбака – отмечаются во вторые выходные июля в центре города. В этот день проходят массовые гуляния с развлекательной программой, мастер-классами, соревнованиями, ярмаркой мастеров, парадом ретромобилей и ,конечно же, дегустацией стрит-фуда.

– отмечаются во вторые выходные июля в центре города. В этот день проходят массовые гуляния с развлекательной программой, мастер-классами, соревнованиями, ярмаркой мастеров, парадом ретромобилей и ,конечно же, дегустацией стрит-фуда. Фестиваль кино стран Европейского Союза – самый старый фестиваль, где вниманию зрителей представлены премьеры кино из главных европейских киносмотров.

Калининград – крупный морской порт, поэтому море играет важную роль в жизни местного населения. Третий тост во время застолья всегда произносится за тех, кто находится в море, чокаться не принято.

Что попробовать в Калиниграде

Кёнигсбергские клопсы Литовские цеппелины Спиртной напиток Полугар

Еда – одно из самых важных впечатлений во время путешествия. Это один из способов познакомиться с культурой страны или города, она необходима для поддержания хорошего настроения во время долго осмотра достопримечательностей. Поэтому ХорошоТАМ подготовили список блюд, а также напитков, которые следует попробовать, находясь в Калининграде.

Литовские цеппелины (фаршированный картофель) – горячее блюдо, основным ингредиентом которого является картофель с различными начинками.

(фаршированный картофель) – горячее блюдо, основным ингредиентом которого является картофель с различными начинками. Строганина – блюдо состоит из тонко нарезанных завитков лент замороженной рыбы, обычно сиги, подаётся с луком, солью и перцем. Рекомендуем попробовать строганину в ресторане Британника.

– блюдо состоит из тонко нарезанных завитков лент замороженной рыбы, обычно сиги, подаётся с луком, солью и перцем. Рекомендуем попробовать строганину в ресторане Британника. Кёнигсбергские клопсы – фрикадельки традиционно приготовленные из мелко измельченной телятины, хотя иногда её заменяют говядиной или свининой, которые смешивают с яйцами, луком, панировочными сухарями и белым перцем. В традиционном рецепте кёнигсбергских клопсов используются анчоусы.

– фрикадельки традиционно приготовленные из мелко измельченной телятины, хотя иногда её заменяют говядиной или свининой, которые смешивают с яйцами, луком, панировочными сухарями и белым перцем. В традиционном рецепте кёнигсбергских клопсов используются анчоусы. Гренки чесночные под сыром – ломтики жареного чёрного хлеба, обычно бородинского, покрытого чесноком и плавленым сыром. Идеальная закуска к калининградскому пиву.

– ломтики жареного чёрного хлеба, обычно бородинского, покрытого чесноком и плавленым сыром. Идеальная закуска к калининградскому пиву. Полугар – алкогольный пшеничный напиток, его часто называют отцом водки, а также хлебным вином.

Где остановиться в Калининграде

Отель Рэдиссон Гостиница "Москва" Номер в отеле "Калининград"

Комнаты отдыха . Внутри главного железнодорожного вокзала, имеются комнаты отдыха. Хороший бюджетный вариант, особенно если приезжаете в город поздно вечером (стоимость от 500 до 1500 руб.).

. Внутри главного железнодорожного вокзала, имеются комнаты отдыха. Хороший бюджетный вариант, особенно если приезжаете в город поздно вечером (стоимость от 500 до 1500 руб.). Отель Калининград . Знаменитый отель в центре, чистый и хорошо отремонтированный, в нескольких минутах ходьбы от большинства достопримечательностей. Стоимость завтрака "шведский стол" от 250 руб, стоимость качественных номеров от 3800 руб за сутки.

. Знаменитый отель в центре, чистый и хорошо отремонтированный, в нескольких минутах ходьбы от большинства достопримечательностей. Стоимость завтрака "шведский стол" от 250 руб, стоимость качественных номеров от 3800 руб за сутки. Гостиница Москва. Аффилирована с гостиницей «Калининград» и очень похожа на неё, хотя расположена немного дальше, но всё же недалеко от центра. Стоимость номера от 2100 руб; Завтрак: от 350 руб.

Аффилирована с гостиницей «Калининград» и очень похожа на неё, хотя расположена немного дальше, но всё же недалеко от центра. Стоимость номера от 2100 руб; Завтрак: от 350 руб. Отель Рэдиссон Калининград . Находится на главной исторической площади. 178 номеров и люксов созданы шведским дизайнером Кристианом Лундвельдом.

. Находится на главной исторической площади. 178 номеров и люксов созданы шведским дизайнером Кристианом Лундвельдом. Хостел Утро. Расположен на улице Фрунзе предлагает хорошее базовое размещение в центре города от 400 руб. за ночь.

Популярные районы Калининграда

Московский – административный центр города, с большинством правительственных зданий, хорошими отелями и магазинами.

– административный центр города, с большинством правительственных зданий, хорошими отелями и магазинами. Центральный – исторический центр города с множеством интересных мест и музеев.

– исторический центр города с множеством интересных мест и музеев. Остров Канта – это Кафедральный собор и Рыбная деревня с традиционными постройками и смотровой башней-маяком.

Как добраться до Калининграда

Калининградский аэропорт "Храброво" Железнодорожный вокзал Калининграда Паром Усть-Луга–Балтийск

Самолётом

В Калининградский аэропорт Храброво можно легко попасть из многих других городов России (Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Ростов, Екатеринбург, Пермь, Сыктывкар, Мурманск), а также из Берлина, Копенгагена, Минска и Риги. Например, время в пути из Москвы приблизительно 2 часа, стоимость билета за эконом начинает от 2200 руб. Автобус №144 следующий из аэропорта добирается до города за 45 минут и будет стоить 50 рублей. Стоимость такси от 550 руб.

Поездом

Прямые поезда курсируют в Калининград из Москвы и Санкт-Петербурга. Для поездки на поезде обязательно понадобится загранпаспорт. Так как все поезда следуют через Литовскую границу, то также понадобиться шенгенская виза (или литовская). Если виза отсутствует, то нужен УПД-ЖД (упрощенный транзитный документ для железнодорожного транспорта) оформление бесплатное при покупке билета. Билеты можно приобрести онлайн или в кассах.

Автобусом

Увы, прямого автобусного сообщения с Калининградом у остальной России нет, есть вариант добраться через Минск или близлежащих городов Польши, Германии, Латвии, Литвы, Украины. Для поездки на автобусе гражданам России также понадобится: загранпаспорт с действующей Шенгенской визой и туристическая страховка.

Паромом

Из Усть-Луга, что находится в Ленинградской области курсирует паром в город Балтийск. Также паром предназначен для перевозки автомобилей и грузов.

Что привезти из Калининграда

Сувениры из янтаря Кёнигсбергский марципан Полугар

Ищете отличный подарок или сувенир и вам нужно вдохновение? Вот топ уникальных и классических подарков родом из Калининграда:

Янтарь – самый популярный сувенир из Калининграда. Этот солнечный камень – символ города. Ещё его прозвали "слезами моря" и "балтийским золотом". Из янтаря изготавливают украшения, иконы, панно и другие памятные вещи. Покупать изделия из янтаря лучше только в специализированных магазинах.

– самый популярный сувенир из Калининграда. Этот солнечный камень – символ города. Ещё его прозвали "слезами моря" и "балтийским золотом". Из янтаря изготавливают украшения, иконы, панно и другие памятные вещи. Покупать изделия из янтаря лучше только в специализированных магазинах. Кёнигсбергский марципан – был знаменит в былые времена, потом производство было прекращено на много лет, но сейчас снова обрёл популярность, как среди местного населения так и среди туристов. Лучше всего его покупать в сувенирном отделе в музее марципана или в фирменном магазине в аэропорту.

– был знаменит в былые времена, потом производство было прекращено на много лет, но сейчас снова обрёл популярность, как среди местного населения так и среди туристов. Лучше всего его покупать в сувенирном отделе в музее марципана или в фирменном магазине в аэропорту. Рыба – тот сувенир из Калининграда, который везёт каждый турист. Популярные места для покупки копченого леща, угря или соленой сельди: Центральный рынок, Куршская коса и специализированные рыбные магазины.

– тот сувенир из Калининграда, который везёт каждый турист. Популярные места для покупки копченого леща, угря или соленой сельди: Центральный рынок, Куршская коса и специализированные рыбные магазины. Полугар – знаменитое русское хлебное вино, возвращенное к жизни по традиционным технологиям и рецептам XVIII-XIX веков.

– знаменитое русское хлебное вино, возвращенное к жизни по традиционным технологиям и рецептам XVIII-XIX веков. Калининградский шоколад – замечательный презент для любителей сладкого. В Калининграде есть кондитерские, которые готовят потрясающие изделия из шоколада. Шоколад имеет европейское качество.

Плюсы и минусы отдыха в Калининграде

Музей янтаря (бывшая Башня "Дона")

Если задаётесь вопросом стоит ли ехать в Калининград? Мы ответим, что Калининград стоит посетить хотя бы из-за местоположения и интригующей истории. Обязательно добавьте в следующую поездку отдаленный регион России.

Но как у любого другого города у Калининграда есть плюсы и минусы, давайте перечислим их, начнём с минусов:

Непредсказуемая погода;

шумновато (впрочем, как и в другом туристическом городе);

дорого (особенно в туристических местах);

все же не Европа (советское достояние никуда не делось, а тут его немало).

Теперь о плюсах:

Чистый и уютный город;

много достопримечательностей;

вкусная еда;

рядом с городом много курортов и интересных мест;

можно искупаться (если будете посещать в июле или августе).

Что сделать и увидеть в Калининграде

Купеческие дома на реке Преголя

Независимо от того, какой маршрут будет выбран, многочисленные исторические места, музеи и развлекательные заведения Калининграда очаруют любого. Так что приступайте к исследованиям, потому что здесь есть чем заняться.

Оцените красоту Калининградского Кафедрального собора,

посетите Калининградский зоопарк,

изучите военно-морскую историю в Музее Мирового океана,

исследуйте Куршскую косу,

прогуляйтесь по танцующему лесу,

прокатитесь на велосипеде или прогуляйтесь по Верхнему озеру (Верхнему пруду),

увидеть всю Россию за час в Парке миниатюр,

отведайте сытного русского обеда в знаменитом ресторане-пивоварне Хмель,

совершите путешествие по истории у Бранденбургских ворот,

устройте танцы до рассвета в ночном клубе «Вагонка».

Что сделать в первый и последний день

Калининградский Кафедральный собор Парк Юность

В первый день определенно стоит посетить Рыбную деревню – городской квартал, здания которого построены в стиле традиционной немецкой застройки. Рыбная деревня – отличное место для пеших прогулок и тихого отдыха. Недалеко от Рыбной деревни находится остров Кнайпхов, где стоит шикарный Калининградский Кафедральный собор. Местные жители обязательно рекомендуют увидеть его, чтобы ощутить атмосферу города.

Когда достопримечательности хорошо изучены, расслабьтесь и отправляйтесь в парк Юность, он предлагает множество приключений, подходящих как для детей, так и для взрослых. Прогуляйтесь по парку, останавливаясь, чтобы покататься на аттракционах по пути. Взгляните на город с высоты птичьего полета с вершины колеса обозрения, чтобы напоследок запечатлеть его в памяти.

Напоследок предлагаем посмотреть видео о том, чем можно заняться и что можно посмотреть в космополитичном городе Калининград.

Видео: Орёл и Решка в Калининграде