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Как добраться до Калининграда на самолёте

В Калининграде 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Khrabrovo Airport» вам не избежать

Список аэропортов Калининграда

  1. Храброво KGD
    Khrabrovo Airport

Самые дешёвые билеты в Калининград из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
16.11.2020из 🇷🇺Калуги8881ч 50м
13.12.2020из 🇷🇺Краснодара8883ч 10м
10.12.2020из 🇷🇺Минеральных Вод1 3693ч 20м
14.12.2020из 🇷🇺Москвы1 723
12.12.2020из 🇷🇺Нижнего Новгорода1 77618ч 25м (⇵1)
29.11.2020из Ялты1 77621ч 5м (⇵1)
24.11.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга1 9991ч 35м
04.12.2020из 🇷🇺Казани2 16815ч 55м (⇵1)
14.12.2020из 🇷🇺Саратова2 16823ч (⇵1)
19.10.2020из 🇷🇺Воронежа2 24812ч 25м (⇵1)
19.12.2020из 🇷🇺Белгорода2 26823ч 20м (⇵1)
14.12.2020из 🇷🇺Уфы2 37629ч 35м (⇵1)
27.11.2020из 🇷🇺Тюмени2 47717ч 15м (⇵1)
26.11.2020из 🇷🇺Волгограда2 47716ч 40м (⇵1)
06.02.2021из 🇷🇺Перми2 49720ч (⇵1)
27.10.2020из 🇷🇺Пскова2 5001ч 10м
18.10.2020из 🇷🇺Кургана2 52022ч (⇵1)
15.12.2020из 🇷🇺Челябинска2 58711ч 50м (⇵1)
18.10.2020из 🇷🇺Брянска2 68310ч 25м (⇵1)
15.01.2021из 🇷🇺Архангельска2 74034ч 20м (⇵1)
29.11.2020из 🇷🇺Мурманска2 74814ч (⇵1)
18.11.2020из 🇷🇺Астрахани2 80523ч 10м (⇵1)
30.11.2020из 🇷🇺Махачкалы2 91019ч 55м (⇵1)
19.10.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону2 92016ч 55м (⇵1)
04.12.2020из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)2 96811ч 45м (⇵1)
25.11.2020из 🇷🇺Петрозаводска3 000
08.12.2020из 🇷🇺Элисты3 04942ч 55м (⇵1)
20.10.2020из 🇷🇺Владикавказа3 05724ч 55м (⇵1)
20.10.2020из 🇷🇺Череповеца3 209
21.10.2020из 🇷🇺Сургута3 22015ч 5м (⇵1)
19.10.2020из 🇷🇺Нижневартовска3 23420ч 40м (⇵1)
17.10.2020из 🇷🇺Ярославля3 28044ч 5м (⇵1)
13.10.2020из 🇷🇺Ижевска3 2825ч 35м (⇵1)
20.12.2020из 🇷🇺Сочи3 34219ч 55м (⇵1)
19.10.2020из 🇷🇺Магаса3 42010ч 40м (⇵1)
10.11.2020из 🇷🇺Оренбурга3 53116ч 5м (⇵1)
20.10.2020из 🇷🇺Ставрополя3 56426ч 30м (⇵1)
18.10.2020из 🇷🇺Самары3 57015ч 45м (⇵1)
30.11.2020из 🇷🇺Екатеринбурга3 67910ч 25м (⇵1)
19.11.2020из 🇷🇺Нальчика3 748 (⇵1)
11.11.2020из 🇷🇺Ульяновска3 74812ч 55м (⇵1)
02.12.2020из 🇷🇺Кирова3 74811ч 10м (⇵1)
09.11.2020из 🇷🇺Чебоксар3 74812ч 5м (⇵1)
15.01.2021из 🇷🇺Анапы3 75510ч 20м (⇵1)
01.09.2021из 🇧🇾Минска4 020
19.10.2020из 🇷🇺Грозного4 1206ч 25м (⇵1)
26.10.2020из 🇷🇺Омска4 39630ч 5м (⇵2)
21.10.2020из 🇷🇺Когалыма4 42014ч (⇵1)
20.11.2020из 🇮🇹Милана4 52335ч 35м (⇵2)
13.10.2020из 🇷🇺Сыктывкара4 57022ч 45м (⇵1)
24.11.2020из 🇷🇺Красноярска4 84817ч 20м (⇵1)
26.10.2020из 🇷🇺Нарьяна-Мара4 94817ч 20м (⇵2)
17.12.2020из 🇷🇺Курска4 9555ч 25м (⇵1)
19.10.2020из 🇷🇺Кировска4 98815ч (⇵1)
02.12.2020из 🇷🇺Магнитогорска4 99517ч (⇵1)
26.11.2020из 🇷🇺Йошкар-Олы5 18012ч 55м (⇵1)
28.01.2021из 🇵🇱Варшавы5 22020ч 30м (⇵2)
23.10.2020из 🇷🇺Орска5 25715ч 5м (⇵1)
27.10.2020из 🇷🇺Ноябрьска5 27012ч 50м (⇵1)
01.11.2020из 🇷🇺Геленджика5 29710ч 20м (⇵1)
13.10.2020из 🇷🇺Липецка5 31217ч 30м (⇵1)
28.10.2020из 🇷🇺Горно-Алтайска5 34815ч 35м (⇵1)
04.11.2020из 🇷🇺Тамбова5 35727ч 45м (⇵1)
17.12.2020из 🇵🇱Гданьска5 39929ч 5м (⇵2)
21.10.2020из 🇬🇧Лондона5 41911ч 15м (⇵1)
07.12.2020из 🇷🇺Новосибирска5 44920ч 15м (⇵1)
20.10.2020из 🇷🇺Иваново5 5059ч 25м (⇵1)
29.11.2020из 🇧🇬Софии5 52521ч 50м (⇵2)
02.11.2020из 🇷🇺Пензы5 53512ч 45м (⇵1)
08.11.2020из 🇪🇸Аликанте5 64734ч 45м (⇵2)
05.11.2020из 🇬🇷Афин5 72328ч 20м (⇵2)
19.12.2020из 🇨🇿Праги5 80442ч 45м (⇵2)
30.11.2020из 🇷🇺Кемерово5 85612ч 40м (⇵1)
19.11.2020из 🇱🇻Риги5 90422ч (⇵2)
25.10.2020из 🇺🇦Киева5 92322ч 20м (⇵2)
20.12.2020из 🇦🇹Вены5 92325ч 45м (⇵2)
25.10.2020из 🇩🇪Берлина6 04434ч 45м (⇵2)
05.11.2020из 🇩🇪Кёльна6 10649ч 20м (⇵2)
15.12.2020из 🇮🇱Тель-Авива6 13045ч 35м (⇵2)
20.10.2020из 🇭🇺Будапешта6 15040ч 25м (⇵2)
15.11.2020из 🇮🇹Рима6 17531ч 55м (⇵2)
22.11.2020из 🇷🇺Ханты-Мансийска6 19334ч 15м (⇵2)
29.10.2020из 🇱🇹Вильнюса6 26932ч 45м (⇵2)
01.11.2020из 🇳🇱Эйндховена6 36621ч 15м (⇵2)
19.10.2020из 🇷🇺Нового Уренгоя6 40916ч 55м (⇵2)
10.11.2020из 🇷🇺Улан-Удэ6 44818ч 10м (⇵1)
02.12.2020из 🇷🇺Иркутска6 44818ч 5м (⇵1)
21.12.2020из 🇮🇸Рейкьявика6 62337ч 25м (⇵2)
23.11.2020из 🇷🇺Вологды6 704 (⇵1)
01.11.2020из 🇷🇺Костромы6 72423ч 20м (⇵1)
13.10.2020из 🇷🇺Барнаула6 77241ч (⇵2)
23.10.2020из 🇷🇺Саранска6 79932ч 5м (⇵1)
29.11.2020из 🇷🇺Томска6 84233ч 15м (⇵2)
23.11.2020из 🇷🇺Новокузнецка6 95633ч 15м (⇵2)
20.12.2020из 🇫🇷Парижа7 08751ч 40м (⇵2)
30.11.2020из 🇹🇷Стамбула7 11144ч (⇵1)
20.10.2020из 🇲🇩Кишинёва7 16410ч 5м (⇵1)
30.11.2020из 🇹🇷Антальи7 24643ч 15м (⇵1)
01.12.2020из 🇷🇺Великого Устюга7 35143ч (⇵1)
01.03.2021из 🇲🇦Марракеша7 35838ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Калининграда, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Сочи, Стамбул, Краснодар, Казань и Санкт-Петербург

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Калининграда

Калининград
Калининград – что нужно знать для поездки, интересные места, история
Туристический интерес к Калининграду только растёт, но не все знают, чем знаменит город кроме того, что раньше он назывался Кёнигсберг, а в его округах добывают янтарь. Хотим рассказать вам, что посмотреть, в каких отелях остановиться, как добраться до Калининграда, немного о кухне, праздниках, истории и особенностях города