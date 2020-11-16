Как добраться до Калининграда на самолёте
В Калининграде 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Khrabrovo Airport» вам не избежать
Список аэропортов Калининграда
- Храброво KGDKhrabrovo Airport
Самые дешёвые билеты в Калининград из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|16.11.2020
|из 🇷🇺Калуги
|888
|1ч 50м
|13.12.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|888
|3ч 10м
|10.12.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|1 369
|3ч 20м
|14.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|1 723
|2ч
|12.12.2020
|из 🇷🇺Нижнего Новгорода
|1 776
|18ч 25м (⇵1)
|29.11.2020
|из Ялты
|1 776
|21ч 5м (⇵1)
|24.11.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|1 999
|1ч 35м
|04.12.2020
|из 🇷🇺Казани
|2 168
|15ч 55м (⇵1)
|14.12.2020
|из 🇷🇺Саратова
|2 168
|23ч (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Воронежа
|2 248
|12ч 25м (⇵1)
|19.12.2020
|из 🇷🇺Белгорода
|2 268
|23ч 20м (⇵1)
|14.12.2020
|из 🇷🇺Уфы
|2 376
|29ч 35м (⇵1)
|27.11.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|2 477
|17ч 15м (⇵1)
|26.11.2020
|из 🇷🇺Волгограда
|2 477
|16ч 40м (⇵1)
|06.02.2021
|из 🇷🇺Перми
|2 497
|20ч (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Пскова
|2 500
|1ч 10м
|18.10.2020
|из 🇷🇺Кургана
|2 520
|22ч (⇵1)
|15.12.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|2 587
|11ч 50м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Брянска
|2 683
|10ч 25м (⇵1)
|15.01.2021
|из 🇷🇺Архангельска
|2 740
|34ч 20м (⇵1)
|29.11.2020
|из 🇷🇺Мурманска
|2 748
|14ч (⇵1)
|18.11.2020
|из 🇷🇺Астрахани
|2 805
|23ч 10м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Махачкалы
|2 910
|19ч 55м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|2 920
|16ч 55м (⇵1)
|04.12.2020
|из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)
|2 968
|11ч 45м (⇵1)
|25.11.2020
|из 🇷🇺Петрозаводска
|3 000
|2ч
|08.12.2020
|из 🇷🇺Элисты
|3 049
|42ч 55м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Владикавказа
|3 057
|24ч 55м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Череповеца
|3 209
|2ч
|21.10.2020
|из 🇷🇺Сургута
|3 220
|15ч 5м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Нижневартовска
|3 234
|20ч 40м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Ярославля
|3 280
|44ч 5м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Ижевска
|3 282
|5ч 35м (⇵1)
|20.12.2020
|из 🇷🇺Сочи
|3 342
|19ч 55м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Магаса
|3 420
|10ч 40м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Оренбурга
|3 531
|16ч 5м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Ставрополя
|3 564
|26ч 30м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Самары
|3 570
|15ч 45м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|3 679
|10ч 25м (⇵1)
|19.11.2020
|из 🇷🇺Нальчика
|3 748
|8ч (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Ульяновска
|3 748
|12ч 55м (⇵1)
|02.12.2020
|из 🇷🇺Кирова
|3 748
|11ч 10м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Чебоксар
|3 748
|12ч 5м (⇵1)
|15.01.2021
|из 🇷🇺Анапы
|3 755
|10ч 20м (⇵1)
|01.09.2021
|из 🇧🇾Минска
|4 020
|1ч
|19.10.2020
|из 🇷🇺Грозного
|4 120
|6ч 25м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Омска
|4 396
|30ч 5м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Когалыма
|4 420
|14ч (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇮🇹Милана
|4 523
|35ч 35м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Сыктывкара
|4 570
|22ч 45м (⇵1)
|24.11.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|4 848
|17ч 20м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Нарьяна-Мара
|4 948
|17ч 20м (⇵2)
|17.12.2020
|из 🇷🇺Курска
|4 955
|5ч 25м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Кировска
|4 988
|15ч (⇵1)
|02.12.2020
|из 🇷🇺Магнитогорска
|4 995
|17ч (⇵1)
|26.11.2020
|из 🇷🇺Йошкар-Олы
|5 180
|12ч 55м (⇵1)
|28.01.2021
|из 🇵🇱Варшавы
|5 220
|20ч 30м (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Орска
|5 257
|15ч 5м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇷🇺Ноябрьска
|5 270
|12ч 50м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Геленджика
|5 297
|10ч 20м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Липецка
|5 312
|17ч 30м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇷🇺Горно-Алтайска
|5 348
|15ч 35м (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇷🇺Тамбова
|5 357
|27ч 45м (⇵1)
|17.12.2020
|из 🇵🇱Гданьска
|5 399
|29ч 5м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|5 419
|11ч 15м (⇵1)
|07.12.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|5 449
|20ч 15м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Иваново
|5 505
|9ч 25м (⇵1)
|29.11.2020
|из 🇧🇬Софии
|5 525
|21ч 50м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇷🇺Пензы
|5 535
|12ч 45м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇪🇸Аликанте
|5 647
|34ч 45м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇬🇷Афин
|5 723
|28ч 20м (⇵2)
|19.12.2020
|из 🇨🇿Праги
|5 804
|42ч 45м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Кемерово
|5 856
|12ч 40м (⇵1)
|19.11.2020
|из 🇱🇻Риги
|5 904
|22ч (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|5 923
|22ч 20м (⇵2)
|20.12.2020
|из 🇦🇹Вены
|5 923
|25ч 45м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇩🇪Берлина
|6 044
|34ч 45м (⇵2)
|05.11.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|6 106
|49ч 20м (⇵2)
|15.12.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|6 130
|45ч 35м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇭🇺Будапешта
|6 150
|40ч 25м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇮🇹Рима
|6 175
|31ч 55м (⇵2)
|22.11.2020
|из 🇷🇺Ханты-Мансийска
|6 193
|34ч 15м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|6 269
|32ч 45м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇳🇱Эйндховена
|6 366
|21ч 15м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Нового Уренгоя
|6 409
|16ч 55м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Улан-Удэ
|6 448
|18ч 10м (⇵1)
|02.12.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|6 448
|18ч 5м (⇵1)
|21.12.2020
|из 🇮🇸Рейкьявика
|6 623
|37ч 25м (⇵2)
|23.11.2020
|из 🇷🇺Вологды
|6 704
|5ч (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Костромы
|6 724
|23ч 20м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Барнаула
|6 772
|41ч (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇷🇺Саранска
|6 799
|32ч 5м (⇵1)
|29.11.2020
|из 🇷🇺Томска
|6 842
|33ч 15м (⇵2)
|23.11.2020
|из 🇷🇺Новокузнецка
|6 956
|33ч 15м (⇵2)
|20.12.2020
|из 🇫🇷Парижа
|7 087
|51ч 40м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|7 111
|44ч (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|7 164
|10ч 5м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇹🇷Антальи
|7 246
|43ч 15м (⇵1)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Великого Устюга
|7 351
|43ч (⇵1)
|01.03.2021
|из 🇲🇦Марракеша
|7 358
|38ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Калининграда
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Калининграда, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Сочи, Стамбул, Краснодар, Казань и Санкт-Петербург
- 04.12.202007.12.2020
- 06.11.202009.11.2020
- 10.12.202014.12.2020
- 26.11.202014.12.2020
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону
Авиакомпании которые летают из аэропортов Калининграда
Калининград – что нужно знать для поездки, интересные места, история
Туристический интерес к Калининграду только растёт, но не все знают, чем знаменит город кроме того, что раньше он назывался Кёнигсберг, а в его округах добывают янтарь. Хотим рассказать вам, что посмотреть, в каких отелях остановиться, как добраться до Калининграда, немного о кухне, праздниках, истории и особенностях города