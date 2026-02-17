Описание тура
Групповые заезды: по четвергам и воскресеньям
В этом туре мы узнаем секреты Кенигсберга, погуляем по району Амалиенау, посетим необычный музей – Альтес Хаус, изучим форты. Мы отправимся в Балтийск и на Балтийскую косу – здесь история приоткроет вам свои тайны. А потом проедемся по Балтийскому побережью, посетим прибрежные городки и насладимся бухтами!
Тур состоится от 2 участников. Очередность экскурсий и показа локаций может быть изменена при полном сохранении программы!
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Калининграду, Форт 11
Встречаемся в аэропорту или на ж/д вокзале. Необходимо брать билеты с прибытием до 10:00. Время встречи может быть назначена и раньше, в зависимости от фактического времени прибытия участников тура.
Сразу же отправимся осматривать самые необычные достопримечательности Калининграда, а также узнаем о загадках связанных с городом, начиная с тайн рыцарских орденов до секретных обществ второй мировой войны.
Прогуляемся по району Амалиенау, довоенному «город-саду» с роскошными виллами, где каждый дом может поделиться интересной историей, вы услышите необычные рассказы о этих виллах. В этом районе посетим музей-квартиру Альтес Хаус – мы приглашаем вас в гости к одному кёнигсбергскому негоцианту. Его звали Густав Гроссманн. Столетие назад он жил здесь, в этой квартире — в доме, построенном в 1912 году, в которой удалось воссоздать интерьер его квартиры с точностью до мельчайших деталей.
Переезжаем к острову Канта — он расположен в центре города на реке Преголя и является парком с готическим Кафедральным собором. В Кафедральном соборе вас будет ждать органный концерт.
Далее отправимся на прогулку по территории Музея Мирового океана, без посещения объектов. Если вы хотите посетить объекты музея – советуем прилетать накануне.
Осмотрим Форт № 11 «Дёнхофф», который практически полностью сохранился в первоначальном виде.
Переезжаем в отель Нессельбек.
Отель Нессельбек – cредневековый рыцарский замок, воссозданный по старинным чертежам, как точная копия крепости Тевтонского ордена. Рыцарский дух всё ещё витает в этих коридорах и залах. Вы ощутите его и станете частью среднеевекового мира: примерите доспехи, прокатитесь верхом, постреляете из лука или оцените мощь холодного оружия, которое хранится здесь в музее.
В случае, если в отеле Нессельбек не будет мест, мы предлагаем размещение в отеле Усадьба. Усадьба находится в пешем доступе от отеля Нессельбек, куда можно будет сходить погулять, посетить СПА. Если вы хотите посетить СПА в отеле Нессельбек – берите с собой купальные принадлежности.
У вас будет возможность посмотреть рыцарское шоу в замке-отеле Нессельбек в даты его проведения. О времени проведения шоу уточняйте или у нас, или на ресепшн отеля.
Балтийск и Балтийская Коса
Завтракаем в отеле, выселяемся с вещами.
Сегодня мы посетим самую западную точку России – Балтийск, место силы и “танцующий лес” на Балтийской косе.
По дороге мы с вами увидим развалины замка Фишхаузен, где когда-то венчался с датской принцессой Доротеей последний магистр Тевтонского ордена и первый герцог Восточной Пруссии – Альбрехт Гогенцоллерн. Мост, который когда-то вёл к замку многие называют “разводным”.
В Балтийске мы посетим Елизаветинский форт, где постоим на географической отметке самой западной точки России. А потом увидим шведскую крепость XVII века, узнаем тайну памятника курфюрсту Фридриху Вильгельму.
Далее переправимся на Балтийскую косу. Здесь мы можем передвигаться пешком, на велосипедах, местных автомобилях – на ваш выбор, за доплату.
Посетим инфо-музей “Старый Люнет”, где узнаем много нового про фортификационные сооружения Балтийской Косы с XVII по XX век. Мы познакомимся с уникальными картами, чертежами, фотографиями и документами, а также увидим шифровальную машинку времён второй мировой войны “Энигма”. А небольшой кинозал поможет нам погрузится в атмосферу начала ХХ века…
Увидим “танцующий лес”: это не опечатка, на Балтийской косе действительно есть “танцующий лес” и вам приоткроют эту тайну и не только! А если вы выберете передвижение на автомобиле или велосипеде, то мы сможем доехать до “ржавого города”, а также прокатится по взлётной полосе.
В заключении экскурсионной части дня мы посмотрим на ангары аэродрома “Нойтиф”, а также военные корабли Балтийского флота.
Переезжаем в Светлогорск, где отправимся отдыхать в отель.
Заселяемся в отель: Фрам / Вилла Гретхен / Универсал / Раушен / География – стоимость дана за одного человека при двухместном размещении. Размещение идет на усмотрение организатора. С доплатой возможны другие отели – «Гранд Палас» 5*, Royal Falke Resort & SPA, Berry Hotel & SPA, Karmann’s – Yantar Hall, Kristall Hotel & SPA, Мадам Эль, Хартманн, Люмьер Отель & Spa.
Отели Фрам и География находятся в спокойном районе Светлогорска, на удалении от центра. Ресторанов рядом нет, но до них можно быстро доехать на такси. Если вам важно размещаться в центре Светлогорска – запрашивайте отели, с возможной доплатой на конкретную дату.
Зелёная тропа Янтарного побережья
Завтракаем в отеле, встреча с гидом.
Отправляемся в путешествие по Зеленой тропе Янтарного побережья, по самым тайным местам Калининградской области.
Филинская бухта — самое красивое место побережья, откуда открывается шикарный вид на Балтийское море.
Янтарный – Синявинское озеро — старый карьер по добыче янтаря «Вальтер».
Прогуляемся по парку Беккера и шикарному песчаному пляжу с деревянным променадом, проходящим прямо по воде!
Зеленоградск — прогулка по городу кошек никого не оставит равнодушным, одна кошачья «Рублёвка» чего стоит, не говоря обо всех остальных маленьких достопримечательностях этого городка. Пройдём по променаду, на котором находится бювет с настоящей минеральной водой.
Пионерский – в этом курортном городе находится резиденция Президента России и камень Лжи.
Светлогорск – прогуляемся по его уютным улочкам и посмотрим «маленькую Швейцарию», водонапорную башню и скульптуру «Несущая воду».
Возвращение в отель.
Свободное время.
Трансфер в аэропорт
Завтрак, освобождение номеров до 12:00
Трансфер в аэропорт / на жд вокзал – вы можете выбрать любой удобный для себя рейс или поезд с отправлением на диапазоне 8:00-22:00.
Что включено
- Проживание 1 ночь в отеле Нессельбек или Усадьба, 2 ночи в отеле Фрам / Вилла Гретхен / Универсал / Раушен / География в Светлогорске - стоимость дана за одного человека при двухместном размещении. Размещение идет на усмотрение организатора. С доплатой возможны другие отели - «Гранд Палас» 5*, Royal Falke Resort & SPA, Berry Hotel & SPA, Karmann’s - Yantar Hall, Kristall Hotel & SPA, Мадам Эль, Хартманн, Люмьер Отель & Spa
- Завтраки
- Транспортное и экскурсионное обслуживание согласно программе туре, возможен формат гид-водитель
- Входные билеты в объекты по программе
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты до Калининграда
- Одноместное размещение - доплата от 6000-9000 руб (стоимость уточняйте, зависит от сезона подселения нет!)
- Обеды в кафе по маршруту, ужины
- Конно-рыцарское / рыцарское шоу - 300 руб. /чел, оплачивается в отеле
- Аренда велосипедов или местного транспорта на Балтийской косе - по стоимости вас сориентирует гид
- Личные расходы
- Доплата за размещение в отелях «Гранд Палас» 5*, Royal Falke Resort & SPA, Berry Hotel & SPA, Karmann’s - Yantar Hall, Kristall Hotel & SPA, Мадам Эль, Хартманн, Люмьер Отель & Spa - стоимость по запросу