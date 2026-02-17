1 день

Обзорная экскурсия по Калининграду, Форт 11

Встречаемся в аэропорту или на ж/д вокзале. Необходимо брать билеты с прибытием до 10:00. Время встречи может быть назначена и раньше, в зависимости от фактического времени прибытия участников тура.

Сразу же отправимся осматривать самые необычные достопримечательности Калининграда, а также узнаем о загадках связанных с городом, начиная с тайн рыцарских орденов до секретных обществ второй мировой войны.

Прогуляемся по району Амалиенау, довоенному «город-саду» с роскошными виллами, где каждый дом может поделиться интересной историей, вы услышите необычные рассказы о этих виллах. В этом районе посетим музей-квартиру Альтес Хаус – мы приглашаем вас в гости к одному кёнигсбергскому негоцианту. Его звали Густав Гроссманн. Столетие назад он жил здесь, в этой квартире — в доме, построенном в 1912 году, в которой удалось воссоздать интерьер его квартиры с точностью до мельчайших деталей.

Переезжаем к острову Канта — он расположен в центре города на реке Преголя и является парком с готическим Кафедральным собором. В Кафедральном соборе вас будет ждать органный концерт.

Далее отправимся на прогулку по территории Музея Мирового океана, без посещения объектов. Если вы хотите посетить объекты музея – советуем прилетать накануне.

Осмотрим Форт № 11 «Дёнхофф», который практически полностью сохранился в первоначальном виде.

Переезжаем в отель Нессельбек.

Отель Нессельбек – cредневековый рыцарский замок, воссозданный по старинным чертежам, как точная копия крепости Тевтонского ордена. Рыцарский дух всё ещё витает в этих коридорах и залах. Вы ощутите его и станете частью среднеевекового мира: примерите доспехи, прокатитесь верхом, постреляете из лука или оцените мощь холодного оружия, которое хранится здесь в музее.

В случае, если в отеле Нессельбек не будет мест, мы предлагаем размещение в отеле Усадьба. Усадьба находится в пешем доступе от отеля Нессельбек, куда можно будет сходить погулять, посетить СПА. Если вы хотите посетить СПА в отеле Нессельбек – берите с собой купальные принадлежности.

У вас будет возможность посмотреть рыцарское шоу в замке-отеле Нессельбек в даты его проведения. О времени проведения шоу уточняйте или у нас, или на ресепшн отеля.

