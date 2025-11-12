2 день

Пос. Янтарный - г. Светлогорск

Завтрак.

По программе экскурсия «Янтарный берег».

Маршрут: пос. Янтарный, г. Светлогорск.

9:00 Посадка от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского 53, центральный вход или холл гостиницы).

Два прекраснейших места на берегу моря – Янтарный и Светлогорск очаруют Вас и навсегда останутся в Вашем сердце!

Места, куда стремятся на отдых многие в нашей стране.

Пляж Янтарного один из лучших в России, с 2016 г. это ежегодно подтверждается вручением ему голубого флага (высший знак качества для пляжей).

А Светлогорск – всероссийская здравница с большим количеством санаториев и учреждений санаторно-курортного типа, где можно сочетать отдых у моря с поправкой здоровья.

Янтарный – это место добычи янтаря, где находится самое большое в мире месторождение солнечного камня.

Вы обязательно узнаете всё о янтаре, побывав на частном предприятии, занимающемся обработкой камня и производством ювелирных украшений.

У Вас будет возможность приобрести изделия из янтаря там, где они производятся.

В прошлом Янтарный назывался Пальмникен, это место с историей.

Вы увидите архитектурные «жемчужинки», украшающие место: старую лютеранскую кирху (сегодня русская православная церковь иконы Казанской Богоматери), здание 5* «Шлосс-отеля» (в прошлом дом богатого владельца горнодобывающего предприятия).

К морю Вы выйдите через парк им. Морица Беккера с вековыми деревьями.

Светлогорск – популярный город-курорт, утопающий в зелени город – ботанический сад, сохранил свою историческую застройку с виллами и отелями, которую достойно дополнила современная архитектура.

Во время пешеходной прогулки Вы у видите символ места – водонапорную башню, сказочное здание органного зала (прежде католическая капелла «Мария-звезда моря»), лиственничный парк со скульптурой известного немецкого скульптора Г. Брахерта «Несущая воду», театр эстрады «Янтарьхолл» и огромный лифт «Панорама», позволяющий легко спуститься с очень высокого берега на променад.

В программе предусмотрено свободное время на прогулку у моря, магазины и обед.

Обед оплачивается самостоятельно.

Продолжительность экскурсии 8 часов.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160