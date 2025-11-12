Мои заказы

Дыхание Балтики. Майские в Калининграде

Добро пожаловать в Калининградскую область! Начнем с прогулки по вечернему Калининграду с посещением знаменитого Кафедрального собора.

Затем отправимся в поселок Янтарный, чтобы узнать все секреты янтаря и полюбоваться изысканными изделиями.

У вас
будет возможность выбора экскурсий: Куршская коса и средневековые замки дадут возможность насладиться прекрасной природой и архитектурой, а если вы интересуетесь историей и хотите продегустировать местную кухню, то руины замка Шаакен и современный замок Нессельбек – это то, что вам нужно!

Дыхание Балтики. Майские в КалининградеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Дыхание Балтики. Майские в КалининградеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Дыхание Балтики. Майские в КалининградеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
29
апр

Программа тура по дням

1 день

Г. Калининград

Прибытие в аэропорт или на ж/д. вокзал г. Калининград.

Заселение в отель в г. Калининград с 14:00.

Внимание: в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное).

Убедительная просьба не опаздывать и соблюдать назначенное место посадки на экскурсии, автобус отправляется по расписанию.

В связи с возможной транспортной загруженностью дорог, время ожидания подачи автобуса может составить 10-15 минут.

По программе экскурсия «Калининград – прошлое и настоящее».

Маршрут: г. Калининград.

15:00 Посадка от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского 53, центральный вход или холл гостиницы).

Осмотр основных достопримечательностей и памятных мест города: старинные городские ворота;

Главный в области русский православный Храм Христа Спасителя на площади Победы.

Важные общественные здания Кёнигсберга – вокзалы, земельно-ведомственный суд, дирекция почт, драматический театр; зоопарк; церковь памяти королевы Луизы, ставшая областным детским кукольным театром, район вилл «Амалиенау».

Прогулка на островной части города от Рыбной деревни к древнему Кафедральному собору, у стен которого находится могила великого сына этого города- философа Иммануила Канта;

Главная улица советского Калининграда – Ленинский проспект с преобразившимися до неузнаваемости хрущёвками и монументом «Россия-мать».

Панорама реки с территорией музея мирового океана и зданием биржи, открывающаяся с высокого эстакадного моста.

Продолжительность экскурсии 3 часа.

Г. КалининградГ. КалининградГ. Калининград
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Пос. Янтарный - г. Светлогорск

Завтрак.

По программе экскурсия «Янтарный берег».

Маршрут: пос. Янтарный, г. Светлогорск.

9:00 Посадка от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского 53, центральный вход или холл гостиницы).

Два прекраснейших места на берегу моря – Янтарный и Светлогорск очаруют Вас и навсегда останутся в Вашем сердце!

Места, куда стремятся на отдых многие в нашей стране.

Пляж Янтарного один из лучших в России, с 2016 г. это ежегодно подтверждается вручением ему голубого флага (высший знак качества для пляжей).

А Светлогорск – всероссийская здравница с большим количеством санаториев и учреждений санаторно-курортного типа, где можно сочетать отдых у моря с поправкой здоровья.

Янтарный – это место добычи янтаря, где находится самое большое в мире месторождение солнечного камня.

Вы обязательно узнаете всё о янтаре, побывав на частном предприятии, занимающемся обработкой камня и производством ювелирных украшений.

У Вас будет возможность приобрести изделия из янтаря там, где они производятся.

В прошлом Янтарный назывался Пальмникен, это место с историей.

Вы увидите архитектурные «жемчужинки», украшающие место: старую лютеранскую кирху (сегодня русская православная церковь иконы Казанской Богоматери), здание 5* «Шлосс-отеля» (в прошлом дом богатого владельца горнодобывающего предприятия).

К морю Вы выйдите через парк им. Морица Беккера с вековыми деревьями.

Светлогорск – популярный город-курорт, утопающий в зелени город – ботанический сад, сохранил свою историческую застройку с виллами и отелями, которую достойно дополнила современная архитектура.

Во время пешеходной прогулки Вы у видите символ места – водонапорную башню, сказочное здание органного зала (прежде католическая капелла «Мария-звезда моря»), лиственничный парк со скульптурой известного немецкого скульптора Г. Брахерта «Несущая воду», театр эстрады «Янтарьхолл» и огромный лифт «Панорама», позволяющий легко спуститься с очень высокого берега на променад.

В программе предусмотрено свободное время на прогулку у моря, магазины и обед.

Обед оплачивается самостоятельно.

Продолжительность экскурсии 8 часов.

Пос. Янтарный - г. СветлогорскПос. Янтарный - г. СветлогорскПос. Янтарный - г. СветлогорскПос. Янтарный - г. СветлогорскПос. Янтарный - г. СветлогорскПос. Янтарный - г. СветлогорскПос. Янтарный - г. Светлогорск
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Пешеходная экскурсия по г. Зеленоградск

Завтрак.

Освобождение номеров в отеле г. Калининград.

  • 11:20 Сбор в холле отеля «Гламур».
  • 11:30 Сбор в холле гостевого дома «Вилла Надежда»

Пешеходная экскурсия по г. Зеленоградск.

Вас ждёт прогулка по красивейшему городу-курорту Зеленоградску.

Старинная курортная архитектура, особая атмосфера отдыха и удовольствий!

В этот город невозможно не влюбиться!

А ещё здесь очень любят кошек: всё началось с музея кошек в старой водонапорной башне, а теперь городские дома расписаны на кошачью тему, милая городская скульптура с кошками, кошачий городок с котофейней и, конечно, живые пушистики на улицах города.

После экскурсии в свободное время Вы можете погулять на променаде у моря, подняться на смотровую площадку водонапорной башни (она же музей кошек) или заглянуть в музей Курортной моды.

Если Вам не захочется уезжать, Вы можете остаться – вернуться в Калининград легко.

При хорошей погоде Вас ждёт пляж Зеленоградска и потрясающий закат солнца над морем, которым Вы можете любоваться через окна какого-нибудь кафе или ресторана на променаде (вкусно и романтично!)

Продолжительность пешеходной экскурсии 2 часа.

Заселение в отель г. Зеленоградск.

Свободное время.

Пешеходная экскурсия по г. ЗеленоградскПешеходная экскурсия по г. ЗеленоградскПешеходная экскурсия по г. ЗеленоградскПешеходная экскурсия по г. Зеленоградск
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Свободный день на курорте. Экскурсия по желанию: Куршская коса

Завтрак.

Свободный день на курорте.

Или по желанию за доп. плату экскурсия в «Национальный Парк Куршская коса».

Стоимость полный/льготный: 1800/1500 руб.

Маршрут: НП Куршская коса.

10:00 Посадка осуществляется по адресу: Зеленоградск, ул. Ленина 10 (ориентир – ЭКО-МАРКЕТ «Основа здоровья», напротив Ж/Д и АВТО вокзалов).

Куршская коса – удивительный уголок природы, полуостров, где на узенькой полоске суши между Балтийским морем и Куршским заливом можно увидеть и зелень леса, и болото, и дюны – самая крупная песчаная пересыпь в мире.

В 1987 году российская часть Куршской косы стала национальным парком – природоохраняемой территорией, а в 2000 году Куршская коса была включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО в номинации «культурный ландшафт».

У Вас есть возможность отдохнуть на природе, насладиться красотой места, надышаться чистейшим морским воздухом, наполненным фитонцидами хвойного леса, погулять по берегу Балтийского моря, полюбоваться видами дюнного ландшафта и Куршского залива.

В программе предусмотрено свободное время на прогулку у моря/пляж и обед.

Обед оплачивается самостоятельно.

Продолжительность экскурсии 6-7 часов.

Свободный день на курорте. Экскурсия по желанию: Куршская косаСвободный день на курорте. Экскурсия по желанию: Куршская косаСвободный день на курорте. Экскурсия по желанию: Куршская косаСвободный день на курорте. Экскурсия по желанию: Куршская косаСвободный день на курорте. Экскурсия по желанию: Куршская коса
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Свободный день на курорте. Экскурсия по желанию: «Замки Шаакен, Нойхаузен, Нессельбек, и Сыроварня Шаакен Дорф»

Завтрак.

Освобождение номеров до 12:00.

Свободный день на курорте воскресенье.

Или по желанию за доп. плату экскурсия «Замки Шаакен, Нойхаузен, Нессельбек, и Сыроварня Шаакен Дорф».

Стоимость полный/льготный: 3200/3000 руб.

Маршрут: г. Гурьевск, пос. Некрасово, пос. Орловка.

9:00 Посадка осуществляется по адресу: Зеленоградск, ул. Ленина 10 (ориентир – ЭКО-МАРКЕТ «Основа здоровья», напротив Ж/Д и АВТО вокзалов).

Интересная, насыщенная и неутомительная экскурсия по замкам с дегустацией сыров, шоколада и сладостей на сыроварне «Шаакендорф» в пос. Некрасово.

В программе предусмотрено свободное время на покупки в магазине при производстве.

Калининградская область – единственный регион Российской Федерации, где есть рыцарские замки.

Вас ждёт увлекательное путешествие в прошлое.

В подвалах замка Шаакен Вы побываете в музее инквизиции;

Экспозиция музея замка расскажет об истории крепости, где неоднократно бывал российский император Пётр I и другие известные исторические личности.

В оружейной замка Вы сможете сделать эффектные фото в рыцарском шлеме и с оружием той эпохи.

У Вас будет возможность увидеть восстанавливаемый замок Нойхаузен в г. Гурьевск, который входил в ближайшую линию средневековой обороны Кёнигсберга (теперь Калининград), потом был резиденцией соборного капитула (высший церковный совет) замландского епископства, позже в XVI веке станет резиденцией герцогини – супруги герцога Альбрехта, великого правителя Пруссии.

Также Вы остановитесь на фотопаузу перед современным замком Нессельбек в пос. Орловка, который был построен как комфортабельный отель и пивоваренный ресторан в рыцарском стиле.

Сюда Вам непременно захочется ещё вернуться, может быть, на пивные ванны в спа-центре замка, а может на рыцарское шоу-турнир в один из вечеров Вашего отпуска.

Продолжительность: 5 часов.

По желанию за доплату трансфер в аэропорт или на жд вокзал.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в г. Калининграде и в г. Зеленоградске.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ОтельДвухместное*ОдноместноеТрехместное
“Вилла Надежда” и отель "Королева Луиза"30 00052 50032 000
Отель “Гламур” и отель "Королева Луиза"30 00056 50032 000

*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.

Варианты проживания

Вилла Надежда

2 ночи

«Вилла Надежда» находится в историческом районе «Марауненхоф» недалеко от центра города. В шаговой доступности самые живописные места Калининграда – ботанический сад, Верхнее озеро, парк Юность. В 6 километрах разместился железнодорожный вокзал, а до аэропорта Храброво дорога займет менее получаса. Трехэтажное здание, стилизованное под особняк начала XX века, расположено на тихой зеленой улице района.

Гостей ожидают двухместные номера с удобствами. В каждом номере имеется собственная ванная комната с душевой кабиной, есть плазменный телевизор, фен и мини-холодильник.

Для отдыхающих работает кафе, среди услуг — беспроводной интернет, охраняемая парковка, малышам предоставляются детские кроватки и стульчики для кормления.

двухместныйодноместныйтрехместный
двуспальные кровати,
раздельные кровати
номер стандарт
одноместное
размещение номер
стандарт мини
двуспальные кровати,
раздельные кровати+ доп. место
евро раскладушка/диван

Отель «Гламур»

2 ночи

Гостиница «Вилла Гламур» находится в Калининграде. За отдельную плату вы можете заказать себе трансфер. Стойка регистрации работает 24 часа в сутки.

Каждый номер оснащен удобной мягкой мебелью и современной техникой. Из окон открывается красивый вид на город.

При гостинице есть ресторан, в котором гости могут попробовать блюда кухонь различных стран. Кроме того, есть бар с прохладительными напитками.

Калининградский историко-художественный музей расположен в нескольких километрах от отеля. Площадь Бисмарка в 400 метрах.

двухместныйодноместныйтрехместный
двуспальные кровати,
раздельные кровати
номер стандарт
одноместное
размещение номер
стандарт
двуспальные кровати,
раздельные кровати+ доп. место
евро раскладушка
Отель «Гламур»Отель «Гламур»Отель «Гламур»Отель «Гламур»Отель «Гламур»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Королева Луиза»

2 ночи

Отель «Королева Луиза» располагается в городе Зеленоградск Калининградской области, напротив Городского парка.

В стильном и красивом здании располагается 48 комфортных номеров. Каждый выполнен в современном стиле и оборудован необходимой мебелью и техникой. В ванной установлен стандартный набор сантехники.

Вкусно перекусить можно прямо на месте, в ресторане на первом этаже. Также имеется небольшой чайный набор.

двухместныйодноместныйтрехместный
Двуспальные кровати,
раздельные кровати
номер стандарт вид на
город
Одноместное
размещение в
двухместном номере
Стандарт вид на город
Раздельные
кровати/двуспальная кровать +
доп. место евро раскладушка
Номер стандарт с двуспальной
кроватью вид на парк
Отель «Королева Луиза»Отель «Королева Луиза»Отель «Королева Луиза»Отель «Королева Луиза»Отель «Королева Луиза»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Проживание 2 ночи в г. Калининград и 2 ночи в г. Зеленоградск
  • 4 завтрака
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
  • Трансферы (трансфер не является индивидуальным, может выполняться на микроавтобусе, см. «Важно знать»): аэропорт - отель 1800 руб. отель г. Зеленоградск - аэропорт 2300 руб
  • Аэропорт - отель 1800 руб
  • Отель г. Зеленоградск - аэропорт 2300 руб
  • Дополнительные экскурсии в свободные дни по желанию
Место начала и завершения?
Калининград
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Может ли измениться программа тура?

Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.

Как организован трансфер?

Трансфер не является индивидуальным, может выполняться на микроавтобусе.

В стоимость услуги входит: ожидание в зале прилета 30 минут от заявленного времени прибытия рейса. Если рейс задерживается, турист должен предупредить об этом туроператора. В противном случае водитель вправе уехать из аэропорта.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

