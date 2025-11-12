Затем отправимся в поселок Янтарный, чтобы узнать все секреты янтаря и полюбоваться изысканными изделиями.
Программа тура по дням
Г. Калининград
Прибытие в аэропорт или на ж/д. вокзал г. Калининград.
Заселение в отель в г. Калининград с 14:00.
Внимание: в программе прописано точное время начала экскурсий (время местное).
Убедительная просьба не опаздывать и соблюдать назначенное место посадки на экскурсии, автобус отправляется по расписанию.
В связи с возможной транспортной загруженностью дорог, время ожидания подачи автобуса может составить 10-15 минут.
По программе экскурсия «Калининград – прошлое и настоящее».
Маршрут: г. Калининград.
15:00 Посадка от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского 53, центральный вход или холл гостиницы).
Осмотр основных достопримечательностей и памятных мест города: старинные городские ворота;
Главный в области русский православный Храм Христа Спасителя на площади Победы.
Важные общественные здания Кёнигсберга – вокзалы, земельно-ведомственный суд, дирекция почт, драматический театр; зоопарк; церковь памяти королевы Луизы, ставшая областным детским кукольным театром, район вилл «Амалиенау».
Прогулка на островной части города от Рыбной деревни к древнему Кафедральному собору, у стен которого находится могила великого сына этого города- философа Иммануила Канта;
Главная улица советского Калининграда – Ленинский проспект с преобразившимися до неузнаваемости хрущёвками и монументом «Россия-мать».
Панорама реки с территорией музея мирового океана и зданием биржи, открывающаяся с высокого эстакадного моста.
Продолжительность экскурсии 3 часа.
Пос. Янтарный - г. Светлогорск
Завтрак.
По программе экскурсия «Янтарный берег».
Маршрут: пос. Янтарный, г. Светлогорск.
9:00 Посадка от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского 53, центральный вход или холл гостиницы).
Два прекраснейших места на берегу моря – Янтарный и Светлогорск очаруют Вас и навсегда останутся в Вашем сердце!
Места, куда стремятся на отдых многие в нашей стране.
Пляж Янтарного один из лучших в России, с 2016 г. это ежегодно подтверждается вручением ему голубого флага (высший знак качества для пляжей).
А Светлогорск – всероссийская здравница с большим количеством санаториев и учреждений санаторно-курортного типа, где можно сочетать отдых у моря с поправкой здоровья.
Янтарный – это место добычи янтаря, где находится самое большое в мире месторождение солнечного камня.
Вы обязательно узнаете всё о янтаре, побывав на частном предприятии, занимающемся обработкой камня и производством ювелирных украшений.
У Вас будет возможность приобрести изделия из янтаря там, где они производятся.
В прошлом Янтарный назывался Пальмникен, это место с историей.
Вы увидите архитектурные «жемчужинки», украшающие место: старую лютеранскую кирху (сегодня русская православная церковь иконы Казанской Богоматери), здание 5* «Шлосс-отеля» (в прошлом дом богатого владельца горнодобывающего предприятия).
К морю Вы выйдите через парк им. Морица Беккера с вековыми деревьями.
Светлогорск – популярный город-курорт, утопающий в зелени город – ботанический сад, сохранил свою историческую застройку с виллами и отелями, которую достойно дополнила современная архитектура.
Во время пешеходной прогулки Вы у видите символ места – водонапорную башню, сказочное здание органного зала (прежде католическая капелла «Мария-звезда моря»), лиственничный парк со скульптурой известного немецкого скульптора Г. Брахерта «Несущая воду», театр эстрады «Янтарьхолл» и огромный лифт «Панорама», позволяющий легко спуститься с очень высокого берега на променад.
В программе предусмотрено свободное время на прогулку у моря, магазины и обед.
Обед оплачивается самостоятельно.
Продолжительность экскурсии 8 часов.
Пешеходная экскурсия по г. Зеленоградск
Завтрак.
Освобождение номеров в отеле г. Калининград.
- 11:20 Сбор в холле отеля «Гламур».
- 11:30 Сбор в холле гостевого дома «Вилла Надежда»
Пешеходная экскурсия по г. Зеленоградск.
Вас ждёт прогулка по красивейшему городу-курорту Зеленоградску.
Старинная курортная архитектура, особая атмосфера отдыха и удовольствий!
В этот город невозможно не влюбиться!
А ещё здесь очень любят кошек: всё началось с музея кошек в старой водонапорной башне, а теперь городские дома расписаны на кошачью тему, милая городская скульптура с кошками, кошачий городок с котофейней и, конечно, живые пушистики на улицах города.
После экскурсии в свободное время Вы можете погулять на променаде у моря, подняться на смотровую площадку водонапорной башни (она же музей кошек) или заглянуть в музей Курортной моды.
Если Вам не захочется уезжать, Вы можете остаться – вернуться в Калининград легко.
При хорошей погоде Вас ждёт пляж Зеленоградска и потрясающий закат солнца над морем, которым Вы можете любоваться через окна какого-нибудь кафе или ресторана на променаде (вкусно и романтично!)
Продолжительность пешеходной экскурсии 2 часа.
Заселение в отель г. Зеленоградск.
Свободное время.
Свободный день на курорте. Экскурсия по желанию: Куршская коса
Завтрак.
Свободный день на курорте.
Или по желанию за доп. плату экскурсия в «Национальный Парк Куршская коса».
Стоимость полный/льготный: 1800/1500 руб.
Маршрут: НП Куршская коса.
10:00 Посадка осуществляется по адресу: Зеленоградск, ул. Ленина 10 (ориентир – ЭКО-МАРКЕТ «Основа здоровья», напротив Ж/Д и АВТО вокзалов).
Куршская коса – удивительный уголок природы, полуостров, где на узенькой полоске суши между Балтийским морем и Куршским заливом можно увидеть и зелень леса, и болото, и дюны – самая крупная песчаная пересыпь в мире.
В 1987 году российская часть Куршской косы стала национальным парком – природоохраняемой территорией, а в 2000 году Куршская коса была включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО в номинации «культурный ландшафт».
У Вас есть возможность отдохнуть на природе, насладиться красотой места, надышаться чистейшим морским воздухом, наполненным фитонцидами хвойного леса, погулять по берегу Балтийского моря, полюбоваться видами дюнного ландшафта и Куршского залива.
В программе предусмотрено свободное время на прогулку у моря/пляж и обед.
Обед оплачивается самостоятельно.
Продолжительность экскурсии 6-7 часов.
Свободный день на курорте. Экскурсия по желанию: «Замки Шаакен, Нойхаузен, Нессельбек, и Сыроварня Шаакен Дорф»
Завтрак.
Освобождение номеров до 12:00.
Свободный день на курорте воскресенье.
Или по желанию за доп. плату экскурсия «Замки Шаакен, Нойхаузен, Нессельбек, и Сыроварня Шаакен Дорф».
Стоимость полный/льготный: 3200/3000 руб.
Маршрут: г. Гурьевск, пос. Некрасово, пос. Орловка.
9:00 Посадка осуществляется по адресу: Зеленоградск, ул. Ленина 10 (ориентир – ЭКО-МАРКЕТ «Основа здоровья», напротив Ж/Д и АВТО вокзалов).
Интересная, насыщенная и неутомительная экскурсия по замкам с дегустацией сыров, шоколада и сладостей на сыроварне «Шаакендорф» в пос. Некрасово.
В программе предусмотрено свободное время на покупки в магазине при производстве.
Калининградская область – единственный регион Российской Федерации, где есть рыцарские замки.
Вас ждёт увлекательное путешествие в прошлое.
В подвалах замка Шаакен Вы побываете в музее инквизиции;
Экспозиция музея замка расскажет об истории крепости, где неоднократно бывал российский император Пётр I и другие известные исторические личности.
В оружейной замка Вы сможете сделать эффектные фото в рыцарском шлеме и с оружием той эпохи.
У Вас будет возможность увидеть восстанавливаемый замок Нойхаузен в г. Гурьевск, который входил в ближайшую линию средневековой обороны Кёнигсберга (теперь Калининград), потом был резиденцией соборного капитула (высший церковный совет) замландского епископства, позже в XVI веке станет резиденцией герцогини – супруги герцога Альбрехта, великого правителя Пруссии.
Также Вы остановитесь на фотопаузу перед современным замком Нессельбек в пос. Орловка, который был построен как комфортабельный отель и пивоваренный ресторан в рыцарском стиле.
Сюда Вам непременно захочется ещё вернуться, может быть, на пивные ванны в спа-центре замка, а может на рыцарское шоу-турнир в один из вечеров Вашего отпуска.
Продолжительность: 5 часов.
По желанию за доплату трансфер в аэропорт или на жд вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в г. Калининграде и в г. Зеленоградске.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Отель
|Двухместное*
|Одноместное
|Трехместное
|“Вилла Надежда” и отель "Королева Луиза"
|30 000
|52 500
|32 000
|Отель “Гламур” и отель "Королева Луиза"
|30 000
|56 500
|32 000
*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
Варианты проживания
Вилла Надежда
«Вилла Надежда» находится в историческом районе «Марауненхоф» недалеко от центра города. В шаговой доступности самые живописные места Калининграда – ботанический сад, Верхнее озеро, парк Юность. В 6 километрах разместился железнодорожный вокзал, а до аэропорта Храброво дорога займет менее получаса. Трехэтажное здание, стилизованное под особняк начала XX века, расположено на тихой зеленой улице района.
Гостей ожидают двухместные номера с удобствами. В каждом номере имеется собственная ванная комната с душевой кабиной, есть плазменный телевизор, фен и мини-холодильник.
Для отдыхающих работает кафе, среди услуг — беспроводной интернет, охраняемая парковка, малышам предоставляются детские кроватки и стульчики для кормления.
|двухместный
|одноместный
|трехместный
двуспальные кровати,
раздельные кровати
номер стандарт
одноместное
размещение номер
стандарт мини
двуспальные кровати,
раздельные кровати+ доп. место
евро раскладушка/диван
Отель «Гламур»
Гостиница «Вилла Гламур» находится в Калининграде. За отдельную плату вы можете заказать себе трансфер. Стойка регистрации работает 24 часа в сутки.
Каждый номер оснащен удобной мягкой мебелью и современной техникой. Из окон открывается красивый вид на город.
При гостинице есть ресторан, в котором гости могут попробовать блюда кухонь различных стран. Кроме того, есть бар с прохладительными напитками.
Калининградский историко-художественный музей расположен в нескольких километрах от отеля. Площадь Бисмарка в 400 метрах.
|двухместный
|одноместный
|трехместный
двуспальные кровати,
раздельные кровати
номер стандарт
одноместное
размещение номер
стандарт
двуспальные кровати,
раздельные кровати+ доп. место
евро раскладушка
Отель «Королева Луиза»
Отель «Королева Луиза» располагается в городе Зеленоградск Калининградской области, напротив Городского парка.
В стильном и красивом здании располагается 48 комфортных номеров. Каждый выполнен в современном стиле и оборудован необходимой мебелью и техникой. В ванной установлен стандартный набор сантехники.
Вкусно перекусить можно прямо на месте, в ресторане на первом этаже. Также имеется небольшой чайный набор.
|двухместный
|одноместный
|трехместный
Двуспальные кровати,
раздельные кровати
номер стандарт вид на
город
Одноместное
размещение в
двухместном номере
Стандарт вид на город
Раздельные
кровати/двуспальная кровать +
доп. место евро раскладушка
Номер стандарт с двуспальной
кроватью вид на парк
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Проживание 2 ночи в г. Калининград и 2 ночи в г. Зеленоградск
- 4 завтрака
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
- Трансферы (трансфер не является индивидуальным, может выполняться на микроавтобусе, см. «Важно знать»): аэропорт - отель 1800 руб. отель г. Зеленоградск - аэропорт 2300 руб
- Аэропорт - отель 1800 руб
- Отель г. Зеленоградск - аэропорт 2300 руб
- Дополнительные экскурсии в свободные дни по желанию
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Может ли измениться программа тура?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Как организован трансфер?
Трансфер не является индивидуальным, может выполняться на микроавтобусе.
В стоимость услуги входит: ожидание в зале прилета 30 минут от заявленного времени прибытия рейса. Если рейс задерживается, турист должен предупредить об этом туроператора. В противном случае водитель вправе уехать из аэропорта.