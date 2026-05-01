Описание тура
Групповые заезды: по понедельникам и пятницам
Совместим эко-отдых, релакс и экскурсионную программу!
Приглашаем вас в отель GlamPoint – место, где гармонично сочетаются близость с природой и внимание к каждой детали. Отдохните от городской суеты, насладитесь природой, проснитесь в номере с панорамными окнами и видом на лес! Море, невероятный вид, открывающийся с утеса, и территория комплекса создадут особенную атмосферу.
А еще приготовьтесь к захватывающему познавательному приключению! Мы начнём в Калининграде — столице области, где каждый уголок дышит историей. Прогуляемся по атмосферным улочкам, восхитимся Кёнигсбергским собором и раскроем городские легенды. А затем — к бескрайнему Балтийскому морю! Вдохнём солёный воздух, исследуем очаровательные Янтарный и Балтийск, узнаем, как рождается янтарь, достигнем самой западной точки России и заглянем в загадочный танцующий лес на Балтийской косе — место, полное тайн и волшебства!
Тур состоится от 2 участников. Очередность экскурсий и показа локаций может быть изменена! Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий. В разные дни могут быть разные гиды.
Программа тура по дням
Встреча, обзорная экскурсия по Калининграду
Встреча в аэропорту Калининграда. Рекомендуемые рейсы – с прибытием до 10 часов. По согласованию, мы можем забрать вас из центра Калининграда.
Отправимся на обзорную авто-пешеходную экскурсию: «Калининград: прошлое, настоящее, будущее».
Маршрут: Территория Музея Мирового океана (без посещения объектов) – Рыбная деревня – Кафедральный собор. Вы познакомитесь с уникальным обликом города, где причудливо переплелись современная и средневековая немецкая архитектура 18-19 веков. Вы пройдетесь по острову Канта, увидите символ города — Кафедральный собор. А еще вы посетите ароматную точку города – музей марципана и сможете приобрести сладости с марципаном. Познакомимся с музеем «Секретный Бункер», который расположен в бывшем немецком железобетонном бомбоубежище на глубине 7 метров. Здесь был немецкий штаб периода штурма и обороны города Кёнигсберга.
После прогуляемся по району Амалиенау, довоенному «город-саду» с роскошными виллами, где каждый дом может поделиться интересной историей.
Выделим время на обед (заказ по меню самостоятельный).
Далее переедем в эко-отель Glampoint, который находится рядом с посёлком Янтарный. Заселение в номера, жилые модули с кондиционером. За доплату возможен домик с качелью. Семьи до 4 чел., с коррекцией цены тура, могут разместиться в Семейном дуплексе.
Glampoint – это уникальное пространство для отдыха на природе с высоким уровнем комфорта и сервиса. Комплекс расположен на побережье Балтийского моря, где находится один из самых красивых пляжей России с белоснежным песком и чистой водой. На территории Глэмпоинт располагаются стильные деревянные домики, окруженные природным ландшафтом.
Здесь можно насладиться разнообразными активностями – от занятий спортом и йогой до медитаций и прогулок по живописным тропинкам. Также вы можете посетить ресторан с открытой террасой.
В отеле для вас доступны по предварительному бронированию, за доплату:
Glampoint SPA: В банном комплексе отеля вы сможете расслабиться, насладиться запахом липы, можжевельника и прекрасными видами из панорамного окна. Погрузившись после согревающей сауны в прохладную воду чана, вы непременно испытаете наслаждение.
Романтическое свидание или предложение руки и сердца на живописной смотровой площадке с видом на завораживающую Балтику. На побережье Балтийского моря для вас накроют потрясающий столик с вашими любимыми блюдами, прохладным шампанским и корзинкой свежих фруктов.
По запросу, с доплатой, мы можем для вас забронировать дополнительные ночи в отеле Glampoint.
Янтарный
Завтракаем в отеле.
10:00 – Выезжаем на обзорную экскурсию по п. Янтарный.
Парк Беккера, «плавающий» променад: дорога «сквозь дюны и затопленный карьер», с видом на море. Прекрасное место для неспешной прогулки, и ветер не так сильно задувает с моря благодаря песчаной дюне, лебеди и уточки, живущие в карьере — можно взять с собой хлеб и покормить их. Городской пляж – обладатель почетного «Голубого флага», который вручается лучшим пляжам и маринам мира. В посёлке находится самое крупное в мире месторождение «солнечного камня».
При желании, посетим частное производство и «Парк Янтарных скульптур» – единственный на территории области парк, где скульптуры из янтаря достигают до трех метров в высоту!
14:00 – По желанию участников, обед в пос. Янтарный – заказ по меню самостоятельно.
Возвращаемся в отель Glampoint.
Советуем посетить Nordic SPA: пожалуй, самую фотогеничную локацию в Янтарном! Бронирование слотов – на сайте комплекса.
На территории Nordic SPA расположены:
– 2 видовые скандинавские сауны,
– 3 купели на дровах Dutchtub от Weltevree под открытым небом
– комната отдыха с панорамным остеклением, шезлонгами и живописными видами,
– терраса с биокамином и тропическим душем
Балтийская погода особенно раскрывает философию пространства — ветер и волны становятся его частью!
Балтийск и Балтийская коса
Завтракаем в отеле.
Сегодня мы посетим самую западную точку России – Балтийск, место силы и “танцующий лес” на Балтийской косе.
По дороге мы с вами увидим развалины замка Фишхаузен, где когда-то венчался с датской принцессой Доротеей последний магистр Тевтонского ордена и первый герцог Восточной Пруссии – Альбрехт Гогенцоллерн. Мост, который когда-то вёл к замку многие называют “разводным”.
В Балтийске мы посетим Елизаветинский форт, где постоим на географической отметке самой западной точки России. А потом увидим шведскую крепость XVII века, узнаем тайну памятника курфюрсту Фридриху Вильгельму.
Далее переправимся на Балтийскую косу на пароме или с доплатой – на катере. Здесь мы можем передвигаться пешком, на велосипедах, местных автомобилях – на ваш выбор, за доплату.
Посетим инфо-музей “Старый Люнет”, где узнаем много нового про фортификационные сооружения Балтийской Косы с XVII по XX век. Мы познакомимся с уникальными картами, чертежами, фотографиями и документами, а также увидим шифровальную машинку времён второй мировой войны “Энигма”. А небольшой кинозал поможет нам погрузится в атмосферу начала ХХ века…
Увидим “танцующий лес”: это не опечатка, на Балтийской косе действительно есть “танцующий лес” и вам приоткроют эту тайну и не только! А если вы выберете передвижение на автомобиле, то мы сможем доехать до “ржавого города”, а также прокатиться по взлётной полосе.
В заключении экскурсионной части дня мы посмотрим на ангары аэродрома “Нойтиф”, а также военные корабли Балтийского флота.
Возвращаемся в отель.
Выселение, трансфер в Калининград
Завтракаем в отеле, до 12:00 выселяемся с вещами.
Трансфер в аэропорт Калининграда, также возможен трансфер в Светлогорск / Зеленоградск.
По запросу возможны дополнительные экскурсии, за доплату (стоимость – запрашивайте на конкретную дату):
1. Пешеходная экскурсия по Светлогорску.
Знакомство с очаровательным Светлогорском, самым «европейским» курортом российской Прибалтики.
«Янтарь-холл» – уникальный культурный центр, расположенный у песчаного обрыва и удачно вписанный в общий лесной ландшафт (2015 г.), известный как концертный зал, где проводится знаменитый фестиваль КВН «Голосящий КиВиН», как интереснейший филиал Музея Мирового Океана, развлекательный центр. Пешеходная прогулка: история развития города-курорта, променад с солнечными часами, скульптура «Нимфы», вверх по серпантину к символу бывшего Раушена – водонапорной башне грязелечебницы.
2. Экскурсия по Зеленоградску.
Прогулка по городу кошек никого не оставит равнодушным, одна кошачья «Рублёвка» чего стоит, не говоря обо всех остальных маленьких достопримечательностях этого городка. Пройдём по променаду, на котором находится бювет с настоящей минеральной водой.
3. Авто-пешеходная экскурсия «Куршская Коса».
Посещение маршрута «Танцующий лес.» Это встреча с удивительным миром Куршской Косы – узкой песчаной полосой, шириной от 400 м до 4 км, разделяющей солёное Балтийское море и пресноводный Куршский залив; это путешествие в историю взаимоотношений Природы и Человека. Выход к высоте Эфа, где можно услышать знаменитые “поющие пески”! А на обзорной площадке перехватит дыхание от красоты и величия Природы: перед вами откроется вид на море, залив, лес и уютные домики поселка Морское. Здесь вы сделаете замечательные фотографии и выйдете на морской берег.
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание: 3 ночи в отеле GlamPoint - стоимость дана за одного человека при двухместном размещении, номер «жилой модуль с кондиционером» (с коррекцией цены, по запросу, возможно размещение в номере Семейный Дуплекс)
- Завтраки
- Транспортное и экскурсионное обслуживание согласно программе туре в Дни 1-3, возможен формат гида-водителя
- Трансфер Янтарный-Калининград в день 4
- Входные билеты в объекты по программе
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до Калининграда и обратно
- Одноместное размещение - доплата от 9000 - 16000 руб (стоимость уточняйте), подселения нет
- Личные расходы
- Обеды и ужины
- Переправа на Балтийскую косу на катере, аренда велосипедов, местного транспорта на Балтийской косе
- Посещение банного комплекса, организация праздничного ужина и т. п
- Доплата за номер «жилой модуль с кондиционером и качелью» - от 3000-4500 руб. /чел, запрашивайте на конкретные даты
О чём нужно знать до поездки
Что важно знать о туре?
Тур состоится от 2 участников. Очередность показа локаций может быть изменена! Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий.
Когда я узнаю имя гида и подробную информацию?
Имя и контакты гида сообщим ближе к заезду. Программа высылается за сутки, после окончательного формирования трансферов.
Размещение
Проживание: 1 ночь в отеле GlamPoint – номер “жилой модуль с кондиционером” (с коррекцией цены, по запросу, возможно размещение в номере Семейный Дуплекс). Стоимость указана за 1 человека при ДВУХМЕСТНОМ размещении. Если вы путешествуете одна/один, обязательна доплата за одноместное размещение (стоимость – по запросу). Системы подселения нет!
Можно ли одному человеку присоединиться к туру?
Да, с доплатой за одноместное размещение, при наборе группы. Стоимость указана за 1 человека при ДВУХМЕСТНОМ размещении. Если вы путешествуете одна/один, обязательна доплата за одноместное размещение (стоимость – по запросу). Подселения нет. Если группа не набирается, мы предложим вам альтернативные варианты туров, доступные на конкретный момент.
Можно ли запросить этот тур в индивидуальном формате?
Да, можно.
Входят ли авиабилеты в стоимость тура?
Нет. До места начала тура вы добираетесь самостоятельно.
На всём ли маршруте есть связь?
В ходе тура интернет и связь может местами отсутствовать.
Можно ли купить этот тур в подарок?
Можно! После оплаты, мы вышлем вам сертификат, и вы сможете порадовать своих близких красивым сюрпризом. Купить тур с открытой датой невозможно.
Состав группы
Точное количество участников группы будет известно накануне, после формирования логистики прибытия участников и распределения по группам. Мы не можем гарантировать определенный поло-возрастной состав группы, а также компанейность участников. Вечерних групповых мероприятий в программе не предусмотрено.
Проведение и отмена тура со стороны организатора
Если ваш тур подтвержден и предоплачен, то он проводится. Тур может быть отменен только по форс-мажорным обстоятельствам: стихийные бедствия, режим Чрезвычайной ситуации, ограничения государственных органов.
Ограничения полетов и прибытие, отмена тура со стороны туриста
На обстоятельства, связанные с ограничением полетов, мы влиять не можем, это вне нашей зоны ответственности. Советуем прибывать к месту старта тура заранее. В случае неприбытия к времени старта, вы можете самостоятельно догнать группу на маршруте.
При отмене поездки или неприбытии (по любым причинам) со стороны туриста, закон о туризме обязывает возместить организатору подтверждённые фактические расходы на организацию тура. Для уточнения деталей и согласования условий возмещения вы можете обратиться к нам — мы поможем разобраться в ситуации.