1 день

Встреча, обзорная экскурсия по Калининграду

Встреча в аэропорту Калининграда. Рекомендуемые рейсы – с прибытием до 10 часов. По согласованию, мы можем забрать вас из центра Калининграда.

Отправимся на обзорную авто-пешеходную экскурсию: «Калининград: прошлое, настоящее, будущее».

Маршрут: Территория Музея Мирового океана (без посещения объектов) – Рыбная деревня – Кафедральный собор. Вы познакомитесь с уникальным обликом города, где причудливо переплелись современная и средневековая немецкая архитектура 18-19 веков. Вы пройдетесь по острову Канта, увидите символ города — Кафедральный собор. А еще вы посетите ароматную точку города – музей марципана и сможете приобрести сладости с марципаном. Познакомимся с музеем «Секретный Бункер», который расположен в бывшем немецком железобетонном бомбоубежище на глубине 7 метров. Здесь был немецкий штаб периода штурма и обороны города Кёнигсберга.

После прогуляемся по району Амалиенау, довоенному «город-саду» с роскошными виллами, где каждый дом может поделиться интересной историей.

Выделим время на обед (заказ по меню самостоятельный).

Далее переедем в эко-отель Glampoint, который находится рядом с посёлком Янтарный. Заселение в номера, жилые модули с кондиционером. За доплату возможен домик с качелью. Семьи до 4 чел., с коррекцией цены тура, могут разместиться в Семейном дуплексе.

Glampoint – это уникальное пространство для отдыха на природе с высоким уровнем комфорта и сервиса. Комплекс расположен на побережье Балтийского моря, где находится один из самых красивых пляжей России с белоснежным песком и чистой водой. На территории Глэмпоинт располагаются стильные деревянные домики, окруженные природным ландшафтом.

Здесь можно насладиться разнообразными активностями – от занятий спортом и йогой до медитаций и прогулок по живописным тропинкам. Также вы можете посетить ресторан с открытой террасой.

В отеле для вас доступны по предварительному бронированию, за доплату:

Glampoint SPA: В банном комплексе отеля вы сможете расслабиться, насладиться запахом липы, можжевельника и прекрасными видами из панорамного окна. Погрузившись после согревающей сауны в прохладную воду чана, вы непременно испытаете наслаждение.

Романтическое свидание или предложение руки и сердца на живописной смотровой площадке с видом на завораживающую Балтику. На побережье Балтийского моря для вас накроют потрясающий столик с вашими любимыми блюдами, прохладным шампанским и корзинкой свежих фруктов.

По запросу, с доплатой, мы можем для вас забронировать дополнительные ночи в отеле Glampoint.

