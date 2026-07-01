3 день

По следам Тевтонского ордена

Самый магический день день замков. Сегодня мы погрузимся в атмосферу средневековья, посетим замки Тевтонского ордена. Но перед этим заглянем в красивейшую средневековую немецкую кирху Арнау, с сохранившимися фресками 14 века. Единственные в своем роде на территории Европы.

Далее сделаем остановку возле кирхи Хайлигенвальде - одна из старейших кирх в Калининградской области. Во время войны, кирха не пострадала.

Замок Нойхаузен. Замок стал известен благодаря гроссмейстеру Тевтонского ордена Альбрехту, который в 1524 году стал первым герцогом Пруссии. История Нойхаузена уходит корнями в Xiii век, когда в 1255 году немецкие рыцари-крестоносцы разрушили прусское укрепление Вургвал. На его месте в 1262 году была построена деревянная крепость, получившая название Нойхаузен. Замок сильно пострадал во время штурма в 1945 году, но многие его помещения сохранились. С 2022 начались работы по реконструкции замка. 1 июня 2025 года открылся отреставрированный музей Замок Нойхаузен.

Замок Тапиау и город Гвардейск. Еще один из 10 сохранившихся замков - Тапиау. Первая крепость была возведена рыцарями Тевтонского ордена в 80-е годы Xiii века. С Xix в. в стенах замка располагалось исправительное учреждение (тюрьма). И только с прошлого 2022 года этот статус наконец-то устранен. Теперь объект культурного наследия доступен для посещения.

Замок Шаакен - рыцарский замок Xiii века, в котором останавливался сам Петр I. Шаакен досталось разрухи больше, чем предыдущим замкам. В подвалах крепости сохранились средневековые орудия пыток. Они-то и стали главными экспонатами музея инквизиции. Посещение крепости по желанию за доп. плату и, если остается время.

А перед этим нас ждёт вкусная экскурсия. В шаговой доступности от замка находится небольшая семейная сыроварня Шаакен-Дорф. Расположена она на территории бывшей конюшни начала Xx века. Новые владельцы прекрасно отреставрировали здание под былые времена. Здесь нас ждет дегустация сыра и шоколада местного производства за бокалом красного вина.

Замок-пивоварня Нессельбек — стилизованный под рыцарские времена замок, созданный современными мастерами по старинным чертежам. В замке расположены музей, отель, ресторан и пивоварня. Желающие могут остаться на ужин, отведать живого пива собственного производства, сваренного по старинным рецептам, вкуснейшие баварские блюда и посмотреть конно-рыцарское шоу

По окончанию экскурсии в 19.00 трансфер отправляется в Калининград/Зеленоградск. После ужина до отеля можно добраться самостоятельно за доп. плату. Если вы желаете остаться на ужин, сообщайте заблаговременно для резервации стола.

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