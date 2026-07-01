Описание тура
Уникальный авторский семейный тур в Калининград с детьми на праздничные выходные.
Для тех, кто скучает по Европе и желает провести каникулы насыщенно, необычно и в веселой компании. Детям Нужно!
Тур разработан специально для семей с детьми, где будет 100% интересно и взрослым и детям.
Особое внимание уделили безопасности в туре. По всему маршруту нас будут сопровождать профессиональный водитель на комфортабельном микроавтобусе и веселый дипломированный гид, имеющие опыт работы с детьми.
Берём детей от 3х лёт, которым не требуется полноценный дневной сон.
Размещаем семьи в уютных 2х - 4х местных апартаментах 36 кв. м в Калининграде.
Входные билеты, дегустации и мастер-классы по программе бронируем заранее, избавляя вас от лишних хлопот и очередей.
Тур не предполагает никаких скрытых доплат, всё описанное в программе включено в стоимость.
- Экскурсия по главным достопримечательностям Калининграда
- Посещение 3х балтийских городов: Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный
- Поездка на самую длинную песчаную пересыпь в мире - Куршскую косу
- Посещение замков, крепостей Тевтонского ордена
- Дегустация местных продуктов (русские настойки, сыр и шоколад, строганина из пеламиды)
- Янтарный мастер-класс с подарком каждому участнику
- Питание в местных ресторанах балтийской и европейской кухни
- Сюрпризы от организаторов
Программа тура по дням
Знакомство с Калининградом
Прилет до 11.00 в аэропорт Храброво, общий трансфер в Калининград
Обзорная экскурсия по Калининграду с посещением самых знаменитых достопримечательностей города:
Верхнее озеро, башня Дона, башня Врангеля;
район Амалиенау с немецкими довоенными виллами
территория Музея океана. Вход на платные объекты по желанию и за отдельную плату;
Рыбная деревня, остров Канта и Кафедральный собор;
знакомство с хранителями Калининграда - хомлинами.
В перерыве экскурсий нас ждет приветственный обед знакомство
В 11.00 отходит трансфер из аэропорта. Если вы прилетаете раньше, можете подождать, либо самостоятельно добраться до отеля. Трансфер заберет вас из отеля в центре города до 12.00
Янтарный путь
Всего за один день мы побываем в самых красивых балтийских городах и узнаем всё о солнечном камне - от его зарождения до дорогих украшений. Нас ждет:
экскурсия в музей добычи янтаря, посещение ювелирного производства,
парк Беккера, тюльпановое дерево и кирха Пальмникена (знаете откуда такое название?),
самый чистый пляж с наградой Голубой флаг Янтарный пляж;
живописнейшие виды на Филинской бухте.
Далее отправимся в самый респектабельный и единственный самый медленный курорт России Светлогорск. Уверена вам уже не терпится узнать что это значит. Увидим знаменитую водонапорную башню, солнечный часы, отправимся на поиски светлоёжиков. Смастерим на память янтарное украшение. В завершение насыщенного дня желающие смогут остаться в знаменитом спа-центре Баден-спа. С уникальной янтарной сауной и самым большим в регионе открытым бассейном.
Посещение комплекса и трансфер из Баден-спа оплачивается дополнительно
По следам Тевтонского ордена
Самый магический день день замков. Сегодня мы погрузимся в атмосферу средневековья, посетим замки Тевтонского ордена. Но перед этим заглянем в красивейшую средневековую немецкую кирху Арнау, с сохранившимися фресками 14 века. Единственные в своем роде на территории Европы.
Далее сделаем остановку возле кирхи Хайлигенвальде - одна из старейших кирх в Калининградской области. Во время войны, кирха не пострадала.
Замок Нойхаузен. Замок стал известен благодаря гроссмейстеру Тевтонского ордена Альбрехту, который в 1524 году стал первым герцогом Пруссии. История Нойхаузена уходит корнями в Xiii век, когда в 1255 году немецкие рыцари-крестоносцы разрушили прусское укрепление Вургвал. На его месте в 1262 году была построена деревянная крепость, получившая название Нойхаузен. Замок сильно пострадал во время штурма в 1945 году, но многие его помещения сохранились. С 2022 начались работы по реконструкции замка. 1 июня 2025 года открылся отреставрированный музей Замок Нойхаузен.
Замок Тапиау и город Гвардейск. Еще один из 10 сохранившихся замков - Тапиау. Первая крепость была возведена рыцарями Тевтонского ордена в 80-е годы Xiii века. С Xix в. в стенах замка располагалось исправительное учреждение (тюрьма). И только с прошлого 2022 года этот статус наконец-то устранен. Теперь объект культурного наследия доступен для посещения.
Замок Шаакен - рыцарский замок Xiii века, в котором останавливался сам Петр I. Шаакен досталось разрухи больше, чем предыдущим замкам. В подвалах крепости сохранились средневековые орудия пыток. Они-то и стали главными экспонатами музея инквизиции. Посещение крепости по желанию за доп. плату и, если остается время.
А перед этим нас ждёт вкусная экскурсия. В шаговой доступности от замка находится небольшая семейная сыроварня Шаакен-Дорф. Расположена она на территории бывшей конюшни начала Xx века. Новые владельцы прекрасно отреставрировали здание под былые времена. Здесь нас ждет дегустация сыра и шоколада местного производства за бокалом красного вина.
Замок-пивоварня Нессельбек — стилизованный под рыцарские времена замок, созданный современными мастерами по старинным чертежам. В замке расположены музей, отель, ресторан и пивоварня. Желающие могут остаться на ужин, отведать живого пива собственного производства, сваренного по старинным рецептам, вкуснейшие баварские блюда и посмотреть конно-рыцарское шоу
По окончанию экскурсии в 19.00 трансфер отправляется в Калининград/Зеленоградск. После ужина до отеля можно добраться самостоятельно за доп. плату. Если вы желаете остаться на ужин, сообщайте заблаговременно для резервации стола.
Куршская коса
Выезд из отеля. Сегодня нас ждёт экскурсия в национальный парк-заповедник Куршская коса. Посетим самую высокую дюну высота Эфа. Если не повезет попробуем побороться с ветром, виновником этой песчаной красоты. Попытаемся разгадать тайну танцующего леса. На красивейшем побережье попытаем удачу в поисках янтаря. На обед отправимся в рыбный ресторан, где продегустируем одно из популярнейших блюд строганина из пеламиды (на усмотрение организатора ресторан может быть заменен). Здесь также можно будет закупиться вкуснейшей балтийской рыбой. Сотрудники упакуют ее в специальные вакуумные пакеты для перевозки.
После обеда заедем в кошачий город Зеленоградск. Прогуляемся по самой кошачьей улице страны. На этой пушистой ноте наше путешествие заканчивается. Трансфер отправляется в аэропорт.
Кто не улетает в этот день, могут остаться встретить закат на побережье и поужинать в одном из авторских ресторанов.
Если вы желаете остаться на ужин, сообщайте заблаговременно для резервации стола.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание 3 ночи в комфортных апартаментах/бутик отеле в Калининграде
- Приветственный обед в первый и последний день
- Входные билеты в музеи, замки, на мероприятия запланированные по программе
- Все экскурсии по программе
- Дегустация сыра и шоколада
- Дегустация строганины из пеламиды за обедом
- Дегустация фирменных настоек
- Янтарный мастер-класс
- Дипломированный гид-экскурсовод
- Комфортабельный транспорт на всем маршруте
Что не входит в цену
- Авиа или жд билеты до Калининграда и обратно
- Питание, кроме 2х обедов
- Посещение спа-комплекса
- Конно-рыцарское шоу
- Посещение платных объектов на территории музея океана
- Посещение крепости в замке Шаакен
О чём нужно знать до поездки
Последовательность экскурсионных дней и порядок посещения локаций может меняться на усмотрение организатора или гида в зависимости от погодных условий или загруженности локаций.
Основной гид-сопровождающий семейного тура Ася, в некоторых случаях возможна замена на гида из нашей команды, не менее опытного и профессионального (без предупреждения)
Программа насыщенная, но не требует специальной подготовки. Маршрут составлен в комфортном темпе, учитывая возраст и возможности детей. Порядок посещения экскурсионных мест может быть изменен на усмотрение лидера группы.
Семьям/ компаниям от 3х человек специальные цены!
Визы
Калининград является частью Рф. Однако, при пребывании в область на поезде требуются: - загранпаспорт; - шенгенская виза или упрощенный транзитный документ для железнодорожного транспорта. Самолетом дополнительные документы не нужны. Достаточно паспорта Рф.