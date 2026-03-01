Классика в древних стенах. Тур в Калининградскую область

Описание тура

В этом туре Калининград встречает сочетанием древней истории, современной атмосферы и сказочной поэмы.

Вы побываете на Куршской косе, увидите Кафедральный собор и основные достопримечательности города и спектакль в замке Тапиау, где «Руслан и Людмила» оживут в формате интерактивного шоу.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Экскурсия «История Кенигсберга-Калининграда»

Прибытие в Калининград.

Самостоятельное размещение в гостинице.

17:00 Экскурсия «История Кенигсберга-Калининграда» (3 часа).

Вы увидите уникальный облик города, где причудливо переплелись современная и немецкая архитектура.

Пройдетесь по острову Кнайпхоф, где расположена могила Канта и Кафедральный собор, а также увидите мосты и старинные кирхи, городские ворота и оборонительные сооружения.

20:00 Завершение экскурсии.

Свободное время.

2 день

Иммерсивный спектакль «Руслан и Людмила. На стыке времён» в замке Тапиау, г. Гвардейск

Завтрак.

Свободное время для прогулок и посещения музеев на выбор: музей мирового океана с посещением Планеты Океан, филиал Третьяковской галереи, Кафедральный собор.

15:00 Иммерсивный спектакль «Руслан и Людмила. На стыке времён».

«Руслан и Людмила» оживают в путешествии сквозь времена! Здесь Вы не просто зритель, а участник волшебной истории.

В замке Тапиау рождается уникальное действо «Руслан и Людмила. На стыке времён», где классика встречается с современностью. Выбирайте маршрут, следуйте за героями и проживайте свою версию поэмы Пушкина, в которой сочетаются драматический театр, цифровое искусство, хореография и цирк сплетутся в единую завораживающую картину.

Праздник начинается уже у стен замка: перед спектаклем серия уличных мини‑постановок, которые погрузят вас в атмосферу пушкинской эпохи.

Место проведения: замок Тапиау, г. Гвардейск.

Возможность посетить иммерсивный музей «Замок Тапиау — ожившая история» (по жалению, за дополнительную плату).

Экскурсия на языке современных технологий. Полное погружение через декорации, звук и даже ароматы.

Экскурсия посвящена истории региона со времен древней Пруссии до 21 века. Проходит на третьем этаже замка.

Общая продолжительность 1 час 25 минут.

Предостережение: с осторожностью для людей с фобией пауков, змей и замкнутых пространств. 12+

21:00 Завершение экскурсии.

3 день

Экскурсия на Куршскую косу. Зеленоградск или сыроварня Шаакен Дорф

Завтрак.

Выселение из гостиницы до 12:00.

Программа этого дня отличается в зависимости от даты заезда.

Для заездов: 03.07.2026-05.07.2026, 17.07.2026-19.07.2026:

09:00 Экскурсия «Куршская коса и Зеленоградск» (7 часов).

Маршрут: Калининград – Куршская коса – экомаршрут «Танцующий лес» – смотровая площадка «Высота Эфа» – г. Зеленоградск – Калининград.

Пески и ветер несколько тысячелетий назад сформировали первичные древние дюны Куршской косы.

Куршская коса — это самая крупная песчаная пересыпь в мире, где находятся вторые по высоте в мире дюны. Эти подвижные дюны являются уникальным природным объектом, включенном в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Куршская коса отличается необычайной красотой, великолепными ландшафтами и богатой историей.

На обратном пути с Куршской косы посетим небольшой и удивительно уютный город Зеленоградск, в прошлом знаменитый королевский курорт балтийского побережья – Кранц.

Во время пешеходной экскурсии с гидом Вы увидите хорошо сохранившийся с немецких времён архитектурный облик города и основные достопримечательности.

17:00 Завершение экскурсии.

Свободное время для прогулок и посещения музеев. Возможность посещения единственного в России Музея Мирового Океана и Музея Янтаря.

Для заезда: 01.08.2026-03.08.2026:

09:00 Экскурсия на Куршскую косу с дегустацией в сыроварне «Шаакендорф» (7 часов).

Маршрут: Калининград – Куршская коса – экомаршрут «Танцующий лес» – смотровая площадка «Высота Эфа» – семейная сыроварня Шаакендорф – Калининград.

На обратном пути с Куршской косы заедем в небольшой посёлок Некрасово.

Здесь в старинных замковых конюшнях расположилась семейная сыроварня «Шаакен Дорф». Стеклянная стена торгового зала позволит увидеть производственный зал, где стоят емкости для варки сыра, а гид расскажет как созревают сыры и появляются новые оригинальные сорта.

Для желающих организована дегустация сыров и шоколада с бокалом вина.

Свободное время.

16:00 Завершение экскурсии.

Свободное время для прогулок и посещения музеев. Возможность посещения единственного в России Музея Мирового Океана и Музея Янтаря.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в г. Калининграде.

Стоимость тура на 1 человека при проживании в отеле (в пешей доступности от места выезда на экскурсию, центр города), руб:

ГостиницаОдноместное размещениеДвухместное размещениеТрехместное размещениеСкидка для ребенка и пенсионера
Гостиница «Holiday Inn» 4*по запросупо запросупо запросу300
Гостиница «Ибис» 3*по запросупо запросупо запросу300
Гостиница «Калининград» 3*358003100027500300
Гостиница «Золотая бухта» 3*280002250021000300

Стоимость тура в отеле Holiday Inn 4*, «Ибис» 3* в связи с динамическим ценообразованием варьируется в зависимости от даты заезда. Просьба уточнять стоимость при бронировании.

Стоимость тура на 1 человека при проживании в отеле (с утренним трансфером к месту выезда на экскурсии), руб:

ГостиницаОдноместное размещениеДвухместное размещениеТрехместное размещениеСкидка для ребенка и пенсионера
Гостиница «Москва»335003100027300300
Гостиница «Турист» 3*307002150019300300
Гостиница «Балтика» 3*270002200019300300
Гостиница «Пруссия» 3*310002250019600300

Возможно также размещение в прочих отелях под запрос.

Размещение в отелях «Кристалл Хаус» 5*, «Рэдиссон» 4*, «Меркюр» 4*, замок «Нессельбек» 3*, на виллах («Татьяна», «Обертайх») с трансфером к месту выезда на экскурсию.

Стоимость уточнять при бронировании.

Варианты проживания

Отель «Holiday Inn Kaliningrad»

2 ночи

«Holiday Inn Kaliningrad» 4* — заслуживший доверие отель и зарекомендовавшей себя среди гостей. Он поддерживает высокие стандарты обслуживания одноимённой сети. На территории есть ресторан, спа, фитнес-центр, конференц-зал и прочие услуги.

Для размещения предлагаются комфортабельные номера разных категорий, где будет удобно поселиться как вдвоём, так и одному человеку. В номерах установлены односпальные или большие двуспальные кровати с мягкими ортопедическими матрасами, есть необходимая техника и оборудование. Также в каждом номере имеется удобная рабочая зона. К размещению также представлены 9 номеров категории «Апартаменты» с полноценной кухней.

Для жильцов предусмотрены завтраки по меню, которые накрывают в ресторане. Здесь представлены блюда русской и европейской кухни, также тут великолепно готовят мясо и рыбу на гриле. При желании можно заказать еду и напитки прямо в номер.

Месторасположение отеля в оживлённой части города, недалеко от центра и рядом с живописным парком очень привлекательно для деловых туристов и отдыхающих. Рядом находится Кенигсберский собор и другие интересные достопримечательности. Отсюда удобно доехать до любой части города.

Отель «Ибис»

2 ночи

Отель «Ibis Калининград Центр» 3 звезды находится в Калининграде, в 670 м от музея Мирового океана.

Комплектация номеров варьируется в зависимости от выбранной категории. Но в каждом номере есть всё необходимое для проживания и отдыха. Они оснащены телевизором с плоским экраном, письменным столом, кондиционером, сейфом. Так же есть снэк-бар, а из удобств - своя ванная комната с феном.

На территории отеля работает ресторан, который готовит изысканные блюда национальной кухни.

В отеле есть конференц-зал, вместимость которого составляет 50 человек.

В 680 м находится парк скульптуры, в 290 м - спортивный комплекс «Юность». Расстояние до аэропорта составляет 20 км. До железнодорожного вокзала - 1,4 км.

Гостиница «Калининград»

2 ночи

Отель «Калининград» располагается в одноименном городе, в непосредственной близости от основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры.

Для размещения предоставлены 206 номеров. Каждый из них оснащен всем необходимым для комфортного проживания. К услугам постояльцев охраняемая автостоянка, ресторан, химчистка, салон красоты и камера хранения.

Из окон открывается панорамный вид на острова Канта. Рядом с апартаментами находятся остановки общественного транспорта и продуктовые магазины.

До ближайшего аэропорта около 19 км, а расстояние до железнодорожного вокзала составляет 2 км.

Гостиница «Золотая бухта»

2 ночи

Гостиница Золотая бухта находится в Калининграде в 1.5 км от центра.

Номера оформлены в классическом стиле и располагают всем необходимым для проживания. Заехать в отель можно с 14:00, а выехать необходимо до 12:00.

Завтрак в отеле подается и оплачивается гостями отдельно.

Заселение для граждан РФ осуществляется только по внутреннему гражданскому паспорту.

Удачное расположение позволяет без труда пройти к основным достопримечательностям города. Железнодорожный вокзал находится в 0,4 км.

Гостиница «Турист»

2 ночи

Гостиница «Турист» в Калининграде — современный отель, расположенный в Ленинградском районе на улице Александра Невского, возле озера Верхнее и Музея Янтаря.

Для заселения представлены уютные и комфортабельные номера, обставленные мебелью с отделкой из дерева и удобной кроватью, современной техникой, включая сплит-систему, сейфом и собственной ванной комнатой с феном.

На территории гостиничного комплекса работает ресторан европейской кухни и арт-ресторан, специализирующийся на высокой авторской кухне.

Рядом с отелем находятся заведения, торговые центры, развлекательные комплексы, достопримечательности и музеи. Недалеко можно прогуляться в парке или сквере. Расстояние до аэропорта 17,3 км. До ж/д вокзала - 2,3 км.

Гостиница «Балтика»

2 ночи

Гостиница «Балтика» 3* располагается в Калининграде неподалеку от реки Гурьевка.

Для удобства гостей стойка регистрации работает круглосуточно, есть бесплатный Wi-Fi, а для автоводителей организована парковка на 100 машиномест.

В номерах выполнен современный ремонт с полной комплектацией необходимой мебели и техники. В каждом номере установлен телевизор с плоским экраном, холодильник, телефон, в некоторых категориях имеется кондиционер. В собственной ванной комнате есть душевая кабина, комплект полотенец и туалетно-косметические принадлежности для каждого отдыхающего.

Посетители могут вкусно поесть в ресторане на территории. Ежедневно с 7:00 до 10:00 сервируется завтрак, в теплое время открыто летнее кафе. Также есть большой банкетный зал для проведения торжественных мероприятий.

Расстояние до аэропорта «Храброво» — 19,7 км, до железнодорожного вокзала «Калининград-Южный» — 7,7 км.

Гостиница «Пруссия»

2 ночи

Гостиница «Пруссия» расположена в Калининграде, в тихом, обустроенном районе.

К размещению предоставляются комфортные номера, располагающиеся на четырех этажах и различающиеся по категориям и ценовой политике. Все они оформлены в классическом стиле, а в отделке интерьера использованы только натуральные материалы, в том числе и дерево.

Каждый номер включает в себя удобные спальные места, качественную мебель, современную технику и собственную ванную комнату.

Каждое утро в местном кафе готовятся континентальные завтраки. Здесь же можно пообедать и поужинать. В меню представлены разнообразные блюда европейской и русской кухни. В собственной пекарне готовится хлеб и другие сладости.

Гостиница расположена в тихом зеленом районе города Калининграда в нескольких остановках от Южного железнодорожного вокзала и автовокзала. На общественном транспорте можно доехать до центральной площади Калининграда за 15-20 минут. Остановка «Киноленд» находится в 30 метрах. Рядом Вы найдете детскую площадку, пиццерию, магазины и аптеки.

Отель «Москва»

2 ночи

Гостиница расположилась в центре г. Калининград. В 1,6 км протекает река Преголя.

Проведена реновация номерного фонда, из оснащения будут: комфортабельные спальные места, свежее постельное белье, индивидуальный сейф, а также собственная ванная комната. Wi-Fi и телевизор скрасят отдых в отеле. Имеется электрический чайник и мини-бар.

Поблизости есть множество различных кафе и ресторанов. Для разнообразия досуга можно прогуляться до таких интересных мест, как Центральный парк, музей «Альтер-Хаус», а также памятники Высоцкому, барону Мюнхгаузену и Фридриху Шиллеру.

Расстояние до аэропорта составит 19,3 км, а до Северного железнодорожного вокзала - 0,9 км.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранном отеле (2 ночи)
  • 2 завтрака
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты на туристические объекты по маршруту
  • Иммерсивный спектакль «Руслан и Людмила. На стыке времен»
  • Трансфер к месту выезда на экскурсии для отелей "Москва", "Турист", "Пруссия", "Балтика"
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
  • Трансфер аэропорт - отель: 2000 руб
  • Обеды и ужины
  • Дегустация на сыроварне 03.08
  • Посещение музея «Замок Тапиау - ожившая история»
  • Дополнительные услуги в замке Тапиау
  • Входные билеты в рекомендованные к посещению музеи
  • Личные расходы и сувениры
Место начала и завершения?
Калининград
Где осуществляется посадка на экскурсии?

Место посадки в автобус и выезд на экскурсии для туристов, проживающих в отелях без трансфера, осуществляется по адресу ул. Октябрьская, 55 (Рыбная деревня), остановка "Набережная ветеранов". Гид сверяет по списку.

Сбор группы начинается за 20 мин. до начала экскурсии и заканчивается за 5 мин. до старта. Подача автобуса осуществляется при сборе всей группы.

Отправление автобусов четко по расписанию. Рассадка свободная.

Список с названием экскурсии и номером автобуса вывешивается на входе в офисы по адресу: г. Калининград, ул. Октябрьская, 8 (деловой центр на острове, 1 этаж, вход со стороны набережной) и 57 (жилой дом, 1 этаж, вход со стороны проезжей части).

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

