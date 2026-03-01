2 день

Иммерсивный спектакль «Руслан и Людмила. На стыке времён» в замке Тапиау, г. Гвардейск

Завтрак.

Свободное время для прогулок и посещения музеев на выбор: музей мирового океана с посещением Планеты Океан, филиал Третьяковской галереи, Кафедральный собор.

15:00 Иммерсивный спектакль «Руслан и Людмила. На стыке времён».

«Руслан и Людмила» оживают в путешествии сквозь времена! Здесь Вы не просто зритель, а участник волшебной истории.

В замке Тапиау рождается уникальное действо «Руслан и Людмила. На стыке времён», где классика встречается с современностью. Выбирайте маршрут, следуйте за героями и проживайте свою версию поэмы Пушкина, в которой сочетаются драматический театр, цифровое искусство, хореография и цирк сплетутся в единую завораживающую картину.

Праздник начинается уже у стен замка: перед спектаклем серия уличных мини‑постановок, которые погрузят вас в атмосферу пушкинской эпохи.

Место проведения: замок Тапиау, г. Гвардейск.

Возможность посетить иммерсивный музей «Замок Тапиау — ожившая история» (по жалению, за дополнительную плату).

Экскурсия на языке современных технологий. Полное погружение через декорации, звук и даже ароматы.

Экскурсия посвящена истории региона со времен древней Пруссии до 21 века. Проходит на третьем этаже замка.

Общая продолжительность 1 час 25 минут.

Предостережение: с осторожностью для людей с фобией пауков, змей и замкнутых пространств. 12+

21:00 Завершение экскурсии.

