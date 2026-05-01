Майские выходные на Балтике. Экскурсионный тур в Калининградскую область

Приглашаем вас провести майские праздники в особой атмосфере Калининграда с его богатым прошлым, где встречаются история, природа и культура.

Вас ждут прогулки по историческим кварталам и очарование старинной европейской архитектуры, морской воздух и живописные виды Светлогорска, знакомство с гастрономическими традициями на сыроварне и впечатляющие пейзажи Куршской косы.
Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Калининград. Экскурсия «История Кенигсберга-Калининграда»

Прибытие в Калининград.

Размещение в гостинице после 14:00.

17:00 Экскурсия «История Кенигсберга-Калининграда» (3 часа).

Вы увидите уникальный облик города, где причудливо переплелись современная и немецкая архитектура.

Пройдетесь по острову Кнайпхоф, где расположена могила Канта и Кафедральный собор, а также увидите мосты и старинные кирхи, городские ворота и оборонительные сооружения.

20:00 Завершение экскурсии.

Свободное время.

2 день

Куршская коса и сыроварня Шаакен Дорф / Светлогорск и Янтарный

Завтрак.

Порядок экскурсий различается в зависимости от даты заезда.

Программа для заезда 01.05.2026:

09:00 Экскурсия «Куршская коса и сыроварня Шаакен Дорф» (7 часов).

Маршрут: Калининград – Куршская коса – Визит-центр «Куршская коса» – смотровая площадка «Высота Эфа» – семейная сыроварня Шаакен Дорф — Калининград.

Пески и ветер несколько тысячелетий назад сформировали первичные древние дюны Куршской косы.

Куршская коса — это самая крупная песчаная пересыпь в мире, где находятся вторые по высоте в мире дюны. Эти подвижные дюны являются уникальным природным объектом, включенном в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Куршская коса отличается необычайной красотой, великолепными ландшафтами и богатой историей.

На обратном пути с Куршской косы, Вы заедете в небольшой посёлок Некрасово. И здесь в старинных замковых конюшнях расположилась семейная сыроварня «Шаакен Дорф».

Стеклянная стена торгового зала позволит увидеть производственный зал, где стоят емкости для варки сыра, а гид расскажет как созревают сыры и появляются новые оригинальные сорта.

Для желающих организована дегустация сыров и шоколада с бокалом вина.

16:00 Завершение экскурсии.

Свободное время для прогулок и посещения музеев.

По желанию за доп. плату — самостоятельное посещение единственного в России Музея Мирового Океана и Музея Янтаря.

ИЛИ

Программа для заезда 09.05.2026:

09:00 Экскурсия в Светлогорск и Янтарный «Янтарное побережье» (8,5 часов).

Маршрут: Калининград – Янтарный – Светлогорск – Калининград

Путешествие в удивительный мир солнечного камня на самое крупное в мире месторождение янтаря – в поселок Янтарный.

Со смотровой площадки янтарного карьера можно будет увидеть как ведётся добыча янтаря, а после посидеть в янтарной пирамиде и насладиться запахом смолы.

Также вас ждет прогулка по самому красивому и уютному курорту Калининградского побережья — Светлогорску.

Вы узнаете легенды и историю этого городка. В любую погоду приятно пройтись по его улочкам, застроенным старинными зданиями.

17:30 Завершение экскурсии.

Свободное время для прогулок и посещения музеев.

3 день

Светлогорск и Янтарный / Куршская коса и сыроварня Шаакен Дорф

Завтрак.

Выселение из гостиницы до 12:00.

Порядок экскурсий различается в зависимости от даты заезда.

Программа для заезда 01.05.2026:

09:00 Экскурсия в Светлогорск и Янтарный «Янтарное побережье» (8,5 часов).

Маршрут: Калининград – Янтарный – Светлогорск – Калининград

Путешествие в удивительный мир солнечного камня на самое крупное в мире месторождение янтаря – в поселок Янтарный.

Со смотровой площадки янтарного карьера можно будет увидеть, как ведётся добыча янтаря, а после посидеть в янтарной пирамиде и насладиться запахом смолы.

Также Вас ждет прогулка по самому красивому и уютному курорту Калининградского побережья — Светлогорску.

Вы узнаете легенды и историю этого городка. В любую погоду приятно пройтись по его улочкам, застроенным старинными зданиями.

17:30 Завершение экскурсии.

Свободное время.

ИЛИ

Программа для заезда 09.05.2026:

09:00 Экскурсия «Куршская коса и сыроварня Шаакен Дорф» (7 часов).

Маршрут: Калининград – Куршская коса – Визит-центр «Куршская коса» – смотровая площадка «Высота Эфа» – семейная сыроварня Шаакен Дорф — Калининград.

Пески и ветер несколько тысячелетий назад сформировали первичные древние дюны Куршской косы.

Куршская коса — это самая крупная песчаная пересыпь в мире, где находятся вторые по высоте в мире дюны.

Эти подвижные дюны являются уникальным природным объектом, включенном в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Куршская коса отличается необычайной красотой, великолепными ландшафтами и богатой историей.

На обратном пути с Куршской косы, вы заедете в небольшой посёлок Некрасово. И здесь в старинных замковых конюшнях расположилась семейная сыроварня «Шаакен Дорф».

Стеклянная стена торгового зала позволит увидеть производственный зал, где стоят емкости для варки сыра, а гид расскажет как созревают сыры и появляются новые оригинальные сорта.

Для желающих организована дегустация сыров и шоколада с бокалом вина.

16:00 Завершение экскурсии.

Свободное время.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в г. Калининграде.

Стоимость тура на 1 человека при проживании в отеле (в пешей доступности от места выезда на экскурсию, центр города), руб.

ГостиницаОдноместноеДвухместноеТрехместное

Гостиница «Москва»

заезды 01.05 и 09.05

335003100027300

Гостиница «Золотая бухта» 3*

заезд 09.05

280002250021000
Отель «Холидей Инн» 4*под запрос
Гостиница «Ибис» 3*под запрос
Гостиница «Калининград» 3*под запрос

Стоимость тура в отелях «Холидей Инн» 4*, «Ибис» 3* в связи с динамическим ценообразованием варьируется в зависимости от даты заезда. Просьба уточнять у менеджера.

Стоимость тура на 1 человека при проживании в отеле (с утренним трансфером к месту выезда на экскурсии), руб:

ГостиницаОдноместное ДвухместноеТрехместное
Гостиница «Турист» 3*307002150019600
Гостиница «Балтика» 3*270002200019300
Гостиница «Пруссия» 3*310002300021000
Апарт-отель «СТАРТ» 3*2630019800-

Скидка для ребенка и пенсионера — 300 руб.

Возможно также размещение в прочих отелях под запрос.

Размещение в отелях Кристалл Хаус 5*, Рэдиссон 4*, Меркюр 4*, замок «Нессельбек» 3*, виллы (Татьяна, Обертайх) с трансфером к месту выезда на экскурсию. Стоимость просьба уточнять у менеджера.

Варианты проживания

Отель «Москва»

2 ночи

Гостиница расположилась в центре г. Калининград. В 1,6 км протекает река Преголя.

Проведена реновация номерного фонда, из оснащения будут: комфортабельные спальные места, свежее постельное белье, индивидуальный сейф, а также собственная ванная комната. Wi-Fi и телевизор скрасят отдых в отеле. Имеется электрический чайник и мини-бар.

Поблизости есть множество различных кафе и ресторанов. Для разнообразия досуга можно прогуляться до таких интересных мест, как Центральный парк, музей «Альтер-Хаус», а также памятники Высоцкому, барону Мюнхгаузену и Фридриху Шиллеру.

Расстояние до аэропорта составит 19,3 км, а до Северного железнодорожного вокзала - 0,9 км.

Гостиница «Золотая бухта»

2 ночи

Гостиница Золотая бухта находится в Калининграде в 1.5 км от центра.

Номера оформлены в классическом стиле и располагают всем необходимым для проживания. Заехать в отель можно с 14:00, а выехать необходимо до 12:00.

Завтрак в отеле подается и оплачивается гостями отдельно.

Заселение для граждан РФ осуществляется только по внутреннему гражданскому паспорту.

Удачное расположение позволяет без труда пройти к основным достопримечательностям города. Железнодорожный вокзал находится в 0,4 км.

Гостиница «Калининград»

2 ночи

Отель «Калининград» располагается в одноименном городе, в непосредственной близости от основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры.

Для размещения предоставлены 206 номеров. Каждый из них оснащен всем необходимым для комфортного проживания. К услугам постояльцев охраняемая автостоянка, ресторан, химчистка, салон красоты и камера хранения.

Из окон открывается панорамный вид на острова Канта. Рядом с апартаментами находятся остановки общественного транспорта и продуктовые магазины.

До ближайшего аэропорта около 19 км, а расстояние до железнодорожного вокзала составляет 2 км.

Отель «Holiday Inn Kaliningrad»

2 ночи

«Holiday Inn Kaliningrad» 4* — заслуживший доверие отель и зарекомендовавшей себя среди гостей. Он поддерживает высокие стандарты обслуживания одноимённой сети. На территории есть ресторан, спа, фитнес-центр, конференц-зал и прочие услуги.

Для размещения предлагаются комфортабельные номера разных категорий, где будет удобно поселиться как вдвоём, так и одному человеку. В номерах установлены односпальные или большие двуспальные кровати с мягкими ортопедическими матрасами, есть необходимая техника и оборудование. Также в каждом номере имеется удобная рабочая зона. К размещению также представлены 9 номеров категории «Апартаменты» с полноценной кухней.

Для жильцов предусмотрены завтраки по меню, которые накрывают в ресторане. Здесь представлены блюда русской и европейской кухни, также тут великолепно готовят мясо и рыбу на гриле. При желании можно заказать еду и напитки прямо в номер.

Месторасположение отеля в оживлённой части города, недалеко от центра и рядом с живописным парком очень привлекательно для деловых туристов и отдыхающих. Рядом находится Кенигсберский собор и другие интересные достопримечательности. Отсюда удобно доехать до любой части города.

Отель «Ибис»

2 ночи

Отель «Ibis Калининград Центр» 3 звезды находится в Калининграде, в 670 м от музея Мирового океана.

Комплектация номеров варьируется в зависимости от выбранной категории. Но в каждом номере есть всё необходимое для проживания и отдыха. Они оснащены телевизором с плоским экраном, письменным столом, кондиционером, сейфом. Так же есть снэк-бар, а из удобств - своя ванная комната с феном.

На территории отеля работает ресторан, который готовит изысканные блюда национальной кухни.

В отеле есть конференц-зал, вместимость которого составляет 50 человек.

В 680 м находится парк скульптуры, в 290 м - спортивный комплекс «Юность». Расстояние до аэропорта составляет 20 км. До железнодорожного вокзала - 1,4 км.

Гостиница «Турист»

2 ночи

Гостиница «Турист» в Калининграде — современный отель, расположенный в Ленинградском районе на улице Александра Невского, возле озера Верхнее и Музея Янтаря.

Для заселения представлены уютные и комфортабельные номера, обставленные мебелью с отделкой из дерева и удобной кроватью, современной техникой, включая сплит-систему, сейфом и собственной ванной комнатой с феном.

На территории гостиничного комплекса работает ресторан европейской кухни и арт-ресторан, специализирующийся на высокой авторской кухне.

Рядом с отелем находятся заведения, торговые центры, развлекательные комплексы, достопримечательности и музеи. Недалеко можно прогуляться в парке или сквере. Расстояние до аэропорта 17,3 км. До ж/д вокзала - 2,3 км.

Гостиница «Балтика»

2 ночи

Гостиница «Балтика» 3* располагается в Калининграде неподалеку от реки Гурьевка.

Для удобства гостей стойка регистрации работает круглосуточно, есть бесплатный Wi-Fi, а для автоводителей организована парковка на 100 машиномест.

В номерах выполнен современный ремонт с полной комплектацией необходимой мебели и техники. В каждом номере установлен телевизор с плоским экраном, холодильник, телефон, в некоторых категориях имеется кондиционер. В собственной ванной комнате есть душевая кабина, комплект полотенец и туалетно-косметические принадлежности для каждого отдыхающего.

Посетители могут вкусно поесть в ресторане на территории. Ежедневно с 7:00 до 10:00 сервируется завтрак, в теплое время открыто летнее кафе. Также есть большой банкетный зал для проведения торжественных мероприятий.

Расстояние до аэропорта «Храброво» — 19,7 км, до железнодорожного вокзала «Калининград-Южный» — 7,7 км.

Гостиница «Пруссия»

2 ночи

Гостиница «Пруссия» расположена в Калининграде, в тихом, обустроенном районе.

К размещению предоставляются комфортные номера, располагающиеся на четырех этажах и различающиеся по категориям и ценовой политике. Все они оформлены в классическом стиле, а в отделке интерьера использованы только натуральные материалы, в том числе и дерево.

Каждый номер включает в себя удобные спальные места, качественную мебель, современную технику и собственную ванную комнату.

Каждое утро в местном кафе готовятся континентальные завтраки. Здесь же можно пообедать и поужинать. В меню представлены разнообразные блюда европейской и русской кухни. В собственной пекарне готовится хлеб и другие сладости.

Гостиница расположена в тихом зеленом районе города Калининграда в нескольких остановках от Южного железнодорожного вокзала и автовокзала. На общественном транспорте можно доехать до центральной площади Калининграда за 15-20 минут. Остановка «Киноленд» находится в 30 метрах. Рядом Вы найдете детскую площадку, пиццерию, магазины и аптеки.

Отель «Старт»

2 ночи

«Старт» представляет собой новый проект на 50 номеров, которые расположены в одном здании на закрытой территории, всего в 5 км от центра Калининграда, Острова Канта и Рыбной деревни.

Номера выполнены в современном стиле интерьера, оформлены качественной мебелью и техникой: кровать с белоснежным постельным бельем, вместительный шкаф для одежды, телевизор. В санузле имеется все самое необходимое: установлена сантехника и стиральная машинка, есть индивидуальные средства гигиены.

На небольшой кухне найдется техника для самостоятельного приготовления блюд: варочная панель, кофеварка, чайник, микроволновая печь, холодильник. В шаговой доступности работает продуктовый магазин.

На общественном транспорте будет удобно добраться до таких достопримечательностей, как: «Фридландские ворота», Филармония имени Е. Ф. Светланова, Кафедральный собор, Южный парк. Неподалеку находится автомагистраль, ведущая в аэропорт и курорты области. Расстояние до железнодорожного вокзала составит 5,4 км, а до аэропорта — 22,3 км.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание с завтраками в выбранном отеле (2 ночи)
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты на туристические объекты по маршруту
  • Дегустация на сыроварне
  • Для заезда 01.05: трансфер к месту выезда на экскурсии для отелей "Турист","Академическая","Пруссия","Балтика", "Стрелецкий"
  • Для заезда 09.05: трансфер к месту выезда на экскурсии для отелей "Турист","Пруссия","Балтика", "Москва"
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
  • Трансфер аэропорт - отель - аэропорт
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты в рекомендованные к посещению музеи
Место начала и завершения?
Калининград
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Где и как происходит сбор группы?
  1. Сбор группы начинается за 20 минут до начала экскурсии и заканчивается за 5 минут до старта.
  2. Подача автобуса осуществляется при сборе всей группы.
  3. Отправление автобусов четко по расписанию.
  4. Рассадка свободная.
  5. Место посадки в автобус и выезд на экскурсии осуществляется по адресу ул. Октябрьская, 55 (Рыбная деревня), остановка "Набережная ветеранов". Гид сверяет по списку.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
