Вас ждут прогулки по историческим кварталам и очарование старинной европейской архитектуры, морской воздух и живописные виды Светлогорска, знакомство с гастрономическими традициями на сыроварне и впечатляющие пейзажи Куршской косы.
Программа тура по дням
Прибытие в Калининград. Экскурсия «История Кенигсберга-Калининграда»
Прибытие в Калининград.
Размещение в гостинице после 14:00.
17:00 Экскурсия «История Кенигсберга-Калининграда» (3 часа).
Вы увидите уникальный облик города, где причудливо переплелись современная и немецкая архитектура.
Пройдетесь по острову Кнайпхоф, где расположена могила Канта и Кафедральный собор, а также увидите мосты и старинные кирхи, городские ворота и оборонительные сооружения.
20:00 Завершение экскурсии.
Свободное время.
Куршская коса и сыроварня Шаакен Дорф / Светлогорск и Янтарный
Завтрак.
Порядок экскурсий различается в зависимости от даты заезда.
Программа для заезда 01.05.2026:
09:00 Экскурсия «Куршская коса и сыроварня Шаакен Дорф» (7 часов).
Маршрут: Калининград – Куршская коса – Визит-центр «Куршская коса» – смотровая площадка «Высота Эфа» – семейная сыроварня Шаакен Дорф — Калининград.
Пески и ветер несколько тысячелетий назад сформировали первичные древние дюны Куршской косы.
Куршская коса — это самая крупная песчаная пересыпь в мире, где находятся вторые по высоте в мире дюны. Эти подвижные дюны являются уникальным природным объектом, включенном в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Куршская коса отличается необычайной красотой, великолепными ландшафтами и богатой историей.
На обратном пути с Куршской косы, Вы заедете в небольшой посёлок Некрасово. И здесь в старинных замковых конюшнях расположилась семейная сыроварня «Шаакен Дорф».
Стеклянная стена торгового зала позволит увидеть производственный зал, где стоят емкости для варки сыра, а гид расскажет как созревают сыры и появляются новые оригинальные сорта.
Для желающих организована дегустация сыров и шоколада с бокалом вина.
16:00 Завершение экскурсии.
Свободное время для прогулок и посещения музеев.
По желанию за доп. плату — самостоятельное посещение единственного в России Музея Мирового Океана и Музея Янтаря.
ИЛИ
Программа для заезда 09.05.2026:
09:00 Экскурсия в Светлогорск и Янтарный «Янтарное побережье» (8,5 часов).
Маршрут: Калининград – Янтарный – Светлогорск – Калининград
Путешествие в удивительный мир солнечного камня на самое крупное в мире месторождение янтаря – в поселок Янтарный.
Со смотровой площадки янтарного карьера можно будет увидеть как ведётся добыча янтаря, а после посидеть в янтарной пирамиде и насладиться запахом смолы.
Также вас ждет прогулка по самому красивому и уютному курорту Калининградского побережья — Светлогорску.
Вы узнаете легенды и историю этого городка. В любую погоду приятно пройтись по его улочкам, застроенным старинными зданиями.
17:30 Завершение экскурсии.
Свободное время для прогулок и посещения музеев.
Светлогорск и Янтарный / Куршская коса и сыроварня Шаакен Дорф
Завтрак.
Выселение из гостиницы до 12:00.
Порядок экскурсий различается в зависимости от даты заезда.
Программа для заезда 01.05.2026:
09:00 Экскурсия в Светлогорск и Янтарный «Янтарное побережье» (8,5 часов).
Маршрут: Калининград – Янтарный – Светлогорск – Калининград
Путешествие в удивительный мир солнечного камня на самое крупное в мире месторождение янтаря – в поселок Янтарный.
Со смотровой площадки янтарного карьера можно будет увидеть, как ведётся добыча янтаря, а после посидеть в янтарной пирамиде и насладиться запахом смолы.
Также Вас ждет прогулка по самому красивому и уютному курорту Калининградского побережья — Светлогорску.
Вы узнаете легенды и историю этого городка. В любую погоду приятно пройтись по его улочкам, застроенным старинными зданиями.
17:30 Завершение экскурсии.
Свободное время.
ИЛИ
Программа для заезда 09.05.2026:
09:00 Экскурсия «Куршская коса и сыроварня Шаакен Дорф» (7 часов).
Маршрут: Калининград – Куршская коса – Визит-центр «Куршская коса» – смотровая площадка «Высота Эфа» – семейная сыроварня Шаакен Дорф — Калининград.
Пески и ветер несколько тысячелетий назад сформировали первичные древние дюны Куршской косы.
Куршская коса — это самая крупная песчаная пересыпь в мире, где находятся вторые по высоте в мире дюны.
Эти подвижные дюны являются уникальным природным объектом, включенном в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Куршская коса отличается необычайной красотой, великолепными ландшафтами и богатой историей.
На обратном пути с Куршской косы, вы заедете в небольшой посёлок Некрасово. И здесь в старинных замковых конюшнях расположилась семейная сыроварня «Шаакен Дорф».
Стеклянная стена торгового зала позволит увидеть производственный зал, где стоят емкости для варки сыра, а гид расскажет как созревают сыры и появляются новые оригинальные сорта.
Для желающих организована дегустация сыров и шоколада с бокалом вина.
16:00 Завершение экскурсии.
Свободное время.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на выбор в г. Калининграде.
Стоимость тура на 1 человека при проживании в отеле (в пешей доступности от места выезда на экскурсию, центр города), руб.
|Гостиница
|Одноместное
|Двухместное
|Трехместное
Гостиница «Москва»
заезды 01.05 и 09.05
|33500
|31000
|27300
Гостиница «Золотая бухта» 3*
заезд 09.05
|28000
|22500
|21000
|Отель «Холидей Инн» 4*
|под запрос
|Гостиница «Ибис» 3*
|под запрос
|Гостиница «Калининград» 3*
|под запрос
Стоимость тура в отелях «Холидей Инн» 4*, «Ибис» 3* в связи с динамическим ценообразованием варьируется в зависимости от даты заезда. Просьба уточнять у менеджера.
Стоимость тура на 1 человека при проживании в отеле (с утренним трансфером к месту выезда на экскурсии), руб:
|Гостиница
|Одноместное
|Двухместное
|Трехместное
|Гостиница «Турист» 3*
|30700
|21500
|19600
|Гостиница «Балтика» 3*
|27000
|22000
|19300
|Гостиница «Пруссия» 3*
|31000
|23000
|21000
|Апарт-отель «СТАРТ» 3*
|26300
|19800
|-
Скидка для ребенка и пенсионера — 300 руб.
Возможно также размещение в прочих отелях под запрос.
Размещение в отелях Кристалл Хаус 5*, Рэдиссон 4*, Меркюр 4*, замок «Нессельбек» 3*, виллы (Татьяна, Обертайх) с трансфером к месту выезда на экскурсию. Стоимость просьба уточнять у менеджера.
Варианты проживания
Отель «Москва»
Гостиница расположилась в центре г. Калининград. В 1,6 км протекает река Преголя.
Проведена реновация номерного фонда, из оснащения будут: комфортабельные спальные места, свежее постельное белье, индивидуальный сейф, а также собственная ванная комната. Wi-Fi и телевизор скрасят отдых в отеле. Имеется электрический чайник и мини-бар.
Поблизости есть множество различных кафе и ресторанов. Для разнообразия досуга можно прогуляться до таких интересных мест, как Центральный парк, музей «Альтер-Хаус», а также памятники Высоцкому, барону Мюнхгаузену и Фридриху Шиллеру.
Расстояние до аэропорта составит 19,3 км, а до Северного железнодорожного вокзала - 0,9 км.
Гостиница «Золотая бухта»
Гостиница Золотая бухта находится в Калининграде в 1.5 км от центра.
Номера оформлены в классическом стиле и располагают всем необходимым для проживания. Заехать в отель можно с 14:00, а выехать необходимо до 12:00.
Завтрак в отеле подается и оплачивается гостями отдельно.
Заселение для граждан РФ осуществляется только по внутреннему гражданскому паспорту.
Удачное расположение позволяет без труда пройти к основным достопримечательностям города. Железнодорожный вокзал находится в 0,4 км.
Гостиница «Калининград»
Отель «Калининград» располагается в одноименном городе, в непосредственной близости от основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры.
Для размещения предоставлены 206 номеров. Каждый из них оснащен всем необходимым для комфортного проживания. К услугам постояльцев охраняемая автостоянка, ресторан, химчистка, салон красоты и камера хранения.
Из окон открывается панорамный вид на острова Канта. Рядом с апартаментами находятся остановки общественного транспорта и продуктовые магазины.
До ближайшего аэропорта около 19 км, а расстояние до железнодорожного вокзала составляет 2 км.
Отель «Holiday Inn Kaliningrad»
«Holiday Inn Kaliningrad» 4* — заслуживший доверие отель и зарекомендовавшей себя среди гостей. Он поддерживает высокие стандарты обслуживания одноимённой сети. На территории есть ресторан, спа, фитнес-центр, конференц-зал и прочие услуги.
Для размещения предлагаются комфортабельные номера разных категорий, где будет удобно поселиться как вдвоём, так и одному человеку. В номерах установлены односпальные или большие двуспальные кровати с мягкими ортопедическими матрасами, есть необходимая техника и оборудование. Также в каждом номере имеется удобная рабочая зона. К размещению также представлены 9 номеров категории «Апартаменты» с полноценной кухней.
Для жильцов предусмотрены завтраки по меню, которые накрывают в ресторане. Здесь представлены блюда русской и европейской кухни, также тут великолепно готовят мясо и рыбу на гриле. При желании можно заказать еду и напитки прямо в номер.
Месторасположение отеля в оживлённой части города, недалеко от центра и рядом с живописным парком очень привлекательно для деловых туристов и отдыхающих. Рядом находится Кенигсберский собор и другие интересные достопримечательности. Отсюда удобно доехать до любой части города.
Отель «Ибис»
Отель «Ibis Калининград Центр» 3 звезды находится в Калининграде, в 670 м от музея Мирового океана.
Комплектация номеров варьируется в зависимости от выбранной категории. Но в каждом номере есть всё необходимое для проживания и отдыха. Они оснащены телевизором с плоским экраном, письменным столом, кондиционером, сейфом. Так же есть снэк-бар, а из удобств - своя ванная комната с феном.
На территории отеля работает ресторан, который готовит изысканные блюда национальной кухни.
В отеле есть конференц-зал, вместимость которого составляет 50 человек.
В 680 м находится парк скульптуры, в 290 м - спортивный комплекс «Юность». Расстояние до аэропорта составляет 20 км. До железнодорожного вокзала - 1,4 км.
Гостиница «Турист»
Гостиница «Турист» в Калининграде — современный отель, расположенный в Ленинградском районе на улице Александра Невского, возле озера Верхнее и Музея Янтаря.
Для заселения представлены уютные и комфортабельные номера, обставленные мебелью с отделкой из дерева и удобной кроватью, современной техникой, включая сплит-систему, сейфом и собственной ванной комнатой с феном.
На территории гостиничного комплекса работает ресторан европейской кухни и арт-ресторан, специализирующийся на высокой авторской кухне.
Рядом с отелем находятся заведения, торговые центры, развлекательные комплексы, достопримечательности и музеи. Недалеко можно прогуляться в парке или сквере. Расстояние до аэропорта 17,3 км. До ж/д вокзала - 2,3 км.
Гостиница «Балтика»
Гостиница «Балтика» 3* располагается в Калининграде неподалеку от реки Гурьевка.
Для удобства гостей стойка регистрации работает круглосуточно, есть бесплатный Wi-Fi, а для автоводителей организована парковка на 100 машиномест.
В номерах выполнен современный ремонт с полной комплектацией необходимой мебели и техники. В каждом номере установлен телевизор с плоским экраном, холодильник, телефон, в некоторых категориях имеется кондиционер. В собственной ванной комнате есть душевая кабина, комплект полотенец и туалетно-косметические принадлежности для каждого отдыхающего.
Посетители могут вкусно поесть в ресторане на территории. Ежедневно с 7:00 до 10:00 сервируется завтрак, в теплое время открыто летнее кафе. Также есть большой банкетный зал для проведения торжественных мероприятий.
Расстояние до аэропорта «Храброво» — 19,7 км, до железнодорожного вокзала «Калининград-Южный» — 7,7 км.
Гостиница «Пруссия»
Гостиница «Пруссия» расположена в Калининграде, в тихом, обустроенном районе.
К размещению предоставляются комфортные номера, располагающиеся на четырех этажах и различающиеся по категориям и ценовой политике. Все они оформлены в классическом стиле, а в отделке интерьера использованы только натуральные материалы, в том числе и дерево.
Каждый номер включает в себя удобные спальные места, качественную мебель, современную технику и собственную ванную комнату.
Каждое утро в местном кафе готовятся континентальные завтраки. Здесь же можно пообедать и поужинать. В меню представлены разнообразные блюда европейской и русской кухни. В собственной пекарне готовится хлеб и другие сладости.
Гостиница расположена в тихом зеленом районе города Калининграда в нескольких остановках от Южного железнодорожного вокзала и автовокзала. На общественном транспорте можно доехать до центральной площади Калининграда за 15-20 минут. Остановка «Киноленд» находится в 30 метрах. Рядом Вы найдете детскую площадку, пиццерию, магазины и аптеки.
Отель «Старт»
«Старт» представляет собой новый проект на 50 номеров, которые расположены в одном здании на закрытой территории, всего в 5 км от центра Калининграда, Острова Канта и Рыбной деревни.
Номера выполнены в современном стиле интерьера, оформлены качественной мебелью и техникой: кровать с белоснежным постельным бельем, вместительный шкаф для одежды, телевизор. В санузле имеется все самое необходимое: установлена сантехника и стиральная машинка, есть индивидуальные средства гигиены.
На небольшой кухне найдется техника для самостоятельного приготовления блюд: варочная панель, кофеварка, чайник, микроволновая печь, холодильник. В шаговой доступности работает продуктовый магазин.
На общественном транспорте будет удобно добраться до таких достопримечательностей, как: «Фридландские ворота», Филармония имени Е. Ф. Светланова, Кафедральный собор, Южный парк. Неподалеку находится автомагистраль, ведущая в аэропорт и курорты области. Расстояние до железнодорожного вокзала составит 5,4 км, а до аэропорта — 22,3 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание с завтраками в выбранном отеле (2 ночи)
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты на туристические объекты по маршруту
- Дегустация на сыроварне
- Для заезда 01.05: трансфер к месту выезда на экскурсии для отелей "Турист","Академическая","Пруссия","Балтика", "Стрелецкий"
- Для заезда 09.05: трансфер к месту выезда на экскурсии для отелей "Турист","Пруссия","Балтика", "Москва"
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
- Трансфер аэропорт - отель - аэропорт
- Обеды и ужины
- Входные билеты в рекомендованные к посещению музеи
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Где и как происходит сбор группы?
- Сбор группы начинается за 20 минут до начала экскурсии и заканчивается за 5 минут до старта.
- Подача автобуса осуществляется при сборе всей группы.
- Отправление автобусов четко по расписанию.
- Рассадка свободная.
- Место посадки в автобус и выезд на экскурсии осуществляется по адресу ул. Октябрьская, 55 (Рыбная деревня), остановка "Набережная ветеранов". Гид сверяет по списку.