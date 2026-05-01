2 день

Куршская коса и сыроварня Шаакен Дорф / Светлогорск и Янтарный

Завтрак.

Порядок экскурсий различается в зависимости от даты заезда.

Программа для заезда 01.05.2026:

09:00 Экскурсия «Куршская коса и сыроварня Шаакен Дорф» (7 часов).

Маршрут: Калининград – Куршская коса – Визит-центр «Куршская коса» – смотровая площадка «Высота Эфа» – семейная сыроварня Шаакен Дорф — Калининград.

Пески и ветер несколько тысячелетий назад сформировали первичные древние дюны Куршской косы.

Куршская коса — это самая крупная песчаная пересыпь в мире, где находятся вторые по высоте в мире дюны. Эти подвижные дюны являются уникальным природным объектом, включенном в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Куршская коса отличается необычайной красотой, великолепными ландшафтами и богатой историей.

На обратном пути с Куршской косы, Вы заедете в небольшой посёлок Некрасово. И здесь в старинных замковых конюшнях расположилась семейная сыроварня «Шаакен Дорф».

Стеклянная стена торгового зала позволит увидеть производственный зал, где стоят емкости для варки сыра, а гид расскажет как созревают сыры и появляются новые оригинальные сорта.

Для желающих организована дегустация сыров и шоколада с бокалом вина.

16:00 Завершение экскурсии.

Свободное время для прогулок и посещения музеев.

По желанию за доп. плату — самостоятельное посещение единственного в России Музея Мирового Океана и Музея Янтаря.

ИЛИ

Программа для заезда 09.05.2026:

09:00 Экскурсия в Светлогорск и Янтарный «Янтарное побережье» (8,5 часов).

Маршрут: Калининград – Янтарный – Светлогорск – Калининград

Путешествие в удивительный мир солнечного камня на самое крупное в мире месторождение янтаря – в поселок Янтарный.

Со смотровой площадки янтарного карьера можно будет увидеть как ведётся добыча янтаря, а после посидеть в янтарной пирамиде и насладиться запахом смолы.

Также вас ждет прогулка по самому красивому и уютному курорту Калининградского побережья — Светлогорску.

Вы узнаете легенды и историю этого городка. В любую погоду приятно пройтись по его улочкам, застроенным старинными зданиями.

17:30 Завершение экскурсии.

Свободное время для прогулок и посещения музеев.

