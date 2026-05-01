Описание тура
Групповые заезды: четверг и воскресенье
Почему наш тур – необычный?
Мы на одну ночь остановимся в необычном отеле: отеле-замке и сможем представить себя настоящей принцессой или рыцарем.
Мы поедем на необычную косу – Балтийскую, где есть “танцующий лес”. И обязательно узнаем его тайну!
Мы отправимся в необычное место – “Калининградскую Венецию”, в Лабиау-Полесск.
Тур состоится от 2 участников. Очередность экскурсий может быть изменена!
Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий.
Программа тура по дням
Встреча, экскурсия по Калининграду
Наличие мест не синхронизируется с другими каналами, просьба наличие запрашивать в чате!
Встреча в аэропорту и на ж/д вокзале Калининграда: выбирайте рейсы и поезда с прибытием до 12:00. Время встречи может быть назначена и раньше, в зависимости от фактического времени прибытия участников тура.
Обзорную авто-пешеходную экскурсию по Калининграду мы начнем с посещения музея «Секретный Бункер», расположенном в бывшем немецком железобетонном бомбоубежище на глубине 7 метров – немецком штабе периода штурма и обороны города Кёнигсберга. В продолжении экскурсии мы отправимся к центру города и вглубь веков с рассказом об основании и укреплении Кенигсберга, проезжая его оборонительные сооружения: Литовский вал, казарму Кронпринц, бережно сохраняемые и ставшие музеем Королевские ворота. Далее прогуляемся по Рыбной Деревне к «сердцу города» – острову Канта, где с внешней стороны посмотрим на Кафедральный Собор. А после пройдемся по территории Музея Мирового Океана, без посещения объектов. Финальным аккордом сегодняшнего дня станет посещение Музея Марципана в Бранденбургских воротах.
Заселяемся в отель-замок Нессельбек.
Отель Нессельбек – cредневековый рыцарский замок, воссозданный по старинным чертежам, как точная копия крепости Тевтонского ордена. Рыцарский дух всё ещё витает в этих коридорах и залах. Вы ощутите его и станете частью среднеевекового мира: примерите доспехи, прокатитесь верхом, постреляете из лука или оцените мощь холодного оружия, которое хранится здесь в музее.
Также вы можете воспользоваться SPA комплексом отеля: сауной, турецким хаммом, попробовать пивные ванны, обертывания, сделать массаж. Если вы планируете посетить зону SPA, возьмите с собой купальные принадлежности.
В случае, если в отеле Нессельбек не будет мест, мы предлагаем размещение в отеле Усадьба. Усадьба находится в пешем доступе от отеля Нессельбек, куда можно будет сходить погулять, посетить СПА.
Свободное время.
У вас будет возможность посмотреть рыцарское шоу в замке-отеле Нессельбек в даты его проведения (время уточняйте у нас или на ресепшн отеля).
Балтийск и Балтийская Коса
Завтракаем в отеле, выселяемся с вещами.
Сегодня мы посетим самую западную точку России – Балтийск, место силы и “танцующий лес” на Балтийской косе.
По дороге мы с вами увидим развалины замка Фишхаузен, где когда-то венчался с датской принцессой Доротеей последний магистр Тевтонского ордена и первый герцог Восточной Пруссии – Альбрехт Гогенцоллерн. Мост, который когда-то вёл к замку многие называют “разводным”.
В Балтийске мы посетим Елизаветинский форт, где постоим на географической отметке самой западной точки России. А потом увидим шведскую крепость XVII века, узнаем тайну памятника курфюрсту Фридриху Вильгельму.
Далее переправимся на Балтийскую косу. Здесь мы можем передвигаться пешком, на велосипедах, местных автомобилях – на ваш выбор, за доплату.
Посетим инфо-музей “Старый Люнет”, где узнаем много нового про фортификационные сооружения Балтийской Косы с XVII по XX век. Мы познакомимся с уникальными картами, чертежами, фотографиями и документами, а также увидим шифровальную машинку времён второй мировой войны “Энигма”. А небольшой кинозал поможет нам погрузится в атмосферу начала ХХ века…
Увидим “танцующий лес”: это не опечатка, на Балтийской косе действительно есть “танцующий лес” и вам приоткроют эту тайну и не только! А если вы выберете передвижение на автомобиле или велосипеде, то мы сможем доехать до “ржавого города”, а также прокатится по взлётной полосе.
В заключении экскурсионной части дня мы посмотрим на ангары аэродрома “Нойтиф”, а также военные корабли Балтийского флота.
По желанию и погоде мы с вами сможем устроить прогулку на катере по акватории. Стоимость катера делится на всех желающих, справочная стоимость: 5000 – 6000 руб. на группу.
Переезжаем в Светлогорск, где отправимся отдыхать в отель.
Заселяемся в отель: Фрам / Вилла Гретхен / Универсал / Раушен / География – стоимость дана за одного человека при двухместном размещении. Размещение идет на усмотрение организатора. С доплатой возможны другие отели – «Гранд Палас» 5*, Royal Falke Resort & SPA, Berry Hotel & SPA, Karmann’s – Yantar Hall, Kristall Hotel & SPA, Мадам Эль, Хартманн, Люмьер Отель & Spa.
Отели Фрам / География находятся в спокойном районе Светлогорска, на удалении от центра. Ресторанов рядом нет, но до них можно быстро доехать на такси. Если вам важно размещаться в центре Светлогорска – запрашивайте отели, с возможной доплатой на конкретную дату.
Трансфер в аэропорт, по желанию - замок Шаакен
Завтрак, выселение из отеля до 12:00.
Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал – к любому рейсу и поезду, который отбывает в промежутке с 9 до 22 часов.
При наличии времени до рейса и желании, за доп. плату (стоимость уточняйте, зависит от количества желающих), вы можете посетить замок Шаакен и сыроварню Шаакендорф. Замок Шаакен – это замок Тевтонского ордена XIII века, превращенный в музей средневековья.
Лабиау-Полесск: Калининградская Венеция
Завтрак, встреча с гидом.
Сегодня мы отправимся в Лабиау-Полесск. Эти места называют «Калининградской Голландией» или «Калининградской Венецией» благодаря их уникальному ландшафту из канал, рек, озер с чистейшими водами и множеством рыбы. И, конечно же, с богатой историей.
Сперва мы посетим пивоварню Альберта Бланкенштайна – красивое старинное здание, похожее на замок. Здесь же находится музей истории пива. Вы узнаете почему Лабиау-Полесск – это город пива и когда же здесь начали его варить.
Далее отправимся в музей “Старая немецкая школа Вальдвинкель”. Здесь вы узнаете на каких досках писали в довоенное время, как выглядели парты, сколько человек было в классе, как проходил урок, была ли табличка на здании школы?
Следующий пункт нашего маршрута – это Водный Замок Лабиау, вы узнаете об истории этого тевтонского замка. Далее увидим крайсхаус Лабиау – это районное управление, которое было построено в 1912-1913 годах.
Напоследок вы услышите рассказ об Орлином мосте – разводном мосте через реку Дейму. В 2001-2002 годах была произведена реконструкция моста, в том числе восстановлены оригинальные разводные механизмы.
Возвращаемся в Светлогорск.
Варианты проживания
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из/в аэропорт/ жд вокзал
- Проживание: 1 ночь в отеле Нессельбек или Усадьба под Калининградом, 2 ночи в отеле Фрам / Вилла Гретхен / Универсал / Раушен / География в Светлогорске. Размещение идет на усмотрение организатора. С доплатой возможны другие отели - «Гранд Палас» 5*, Royal Falke Resort & amp; SPA, Berry Hotel & amp; SPA, Karmann’s - Yantar Hall, Kristall Hotel & amp; SPA, Мадам Эль, Хартманн, Люмьер Отель & amp; Spa. Стоимость дана за одного человека при двухместном размещении
- Завтраки
- Транспортно-экскурсионное обслуживание, возможен формат гид-водитель
- Входные билеты в объекты посещения
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты до Калининграда
- Одноместное размещение: от 8000-10000 руб. в зависимости от отеля и сезона, подселения нет
- Аренда велосипедов, местного транспорта на Балтийской косе
- Конно-рыцарское / рыцарское шоу - 300 руб. /чел, оплачивается в отеле
- Обеды в кафе по маршруту, ужины
- Личные расходы
- Повышение категории номеров и отелей - стоимость по запросу
- Катер в Балтийске - по точной стоимости сориентирует гид
О чём нужно знать до поездки
Что важно знать о туре?
Можно ли одному человеку присоединиться к туру?
Да, с доплатой за одноместное размещение, при наборе группы. Подселения нет. Если группа не набирается, мы предложим вам альтернативные варианты туров, доступные на конкретный момент.
Когда я узнаю имя гида и подробную информацию?
Имя и контакты гида сообщим ближе к заезду. Программа высылается за сутки, после окончательного формирования трансферов.
Можно ли запросить этот тур в индивидуальном формате?
Да, можно.
Входят ли авиабилеты в стоимость тура?
Нет. До места начала тура вы добираетесь самостоятельно.