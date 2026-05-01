1 день

Встреча, экскурсия по Калининграду

Встреча в аэропорту и на ж/д вокзале Калининграда: выбирайте рейсы и поезда с прибытием до 12:00. Время встречи может быть назначена и раньше, в зависимости от фактического времени прибытия участников тура.

Обзорную авто-пешеходную экскурсию по Калининграду мы начнем с посещения музея «Секретный Бункер», расположенном в бывшем немецком железобетонном бомбоубежище на глубине 7 метров – немецком штабе периода штурма и обороны города Кёнигсберга. В продолжении экскурсии мы отправимся к центру города и вглубь веков с рассказом об основании и укреплении Кенигсберга, проезжая его оборонительные сооружения: Литовский вал, казарму Кронпринц, бережно сохраняемые и ставшие музеем Королевские ворота. Далее прогуляемся по Рыбной Деревне к «сердцу города» – острову Канта, где с внешней стороны посмотрим на Кафедральный Собор. А после пройдемся по территории Музея Мирового Океана, без посещения объектов. Финальным аккордом сегодняшнего дня станет посещение Музея Марципана в Бранденбургских воротах.

Заселяемся в отель-замок Нессельбек.

Отель Нессельбек – cредневековый рыцарский замок, воссозданный по старинным чертежам, как точная копия крепости Тевтонского ордена. Рыцарский дух всё ещё витает в этих коридорах и залах. Вы ощутите его и станете частью среднеевекового мира: примерите доспехи, прокатитесь верхом, постреляете из лука или оцените мощь холодного оружия, которое хранится здесь в музее.

Также вы можете воспользоваться SPA комплексом отеля: сауной, турецким хаммом, попробовать пивные ванны, обертывания, сделать массаж. Если вы планируете посетить зону SPA, возьмите с собой купальные принадлежности.

В случае, если в отеле Нессельбек не будет мест, мы предлагаем размещение в отеле Усадьба. Усадьба находится в пешем доступе от отеля Нессельбек, куда можно будет сходить погулять, посетить СПА.

Свободное время.

У вас будет возможность посмотреть рыцарское шоу в замке-отеле Нессельбек в даты его проведения (время уточняйте у нас или на ресепшн отеля).

