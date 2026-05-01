Необычный тур по Калининградской области
Описание тура

Групповые заезды: четверг и воскресенье

Почему наш тур – необычный?

  • Мы на одну ночь остановимся в необычном отеле: отеле-замке и сможем представить себя настоящей принцессой или рыцарем.

  • Мы поедем на необычную косу – Балтийскую, где есть “танцующий лес”. И обязательно узнаем его тайну!

  • Мы отправимся в необычное место – “Калининградскую Венецию”, в Лабиау-Полесск.

Тур состоится от 2 участников. Очередность экскурсий может быть изменена!

Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, экскурсия по Калининграду

Наличие мест не синхронизируется с другими каналами, просьба наличие запрашивать в чате!

Встреча в аэропорту и на ж/д вокзале Калининграда: выбирайте рейсы и поезда с прибытием до 12:00. Время встречи может быть назначена и раньше, в зависимости от фактического времени прибытия участников тура.

Обзорную авто-пешеходную экскурсию по Калининграду мы начнем с посещения музея «Секретный Бункер», расположенном в бывшем немецком железобетонном бомбоубежище на глубине 7 метров – немецком штабе периода штурма и обороны города Кёнигсберга. В продолжении экскурсии мы отправимся к центру города и вглубь веков с рассказом об основании и укреплении Кенигсберга, проезжая его оборонительные сооружения: Литовский вал, казарму Кронпринц, бережно сохраняемые и ставшие музеем Королевские ворота. Далее прогуляемся по Рыбной Деревне к «сердцу города» – острову Канта, где с внешней стороны посмотрим на Кафедральный Собор. А после пройдемся по территории Музея Мирового Океана, без посещения объектов. Финальным аккордом сегодняшнего дня станет посещение Музея Марципана в Бранденбургских воротах.

Заселяемся в отель-замок Нессельбек.

Отель Нессельбек – cредневековый рыцарский замок, воссозданный по старинным чертежам, как точная копия крепости Тевтонского ордена. Рыцарский дух всё ещё витает в этих коридорах и залах. Вы ощутите его и станете частью среднеевекового мира: примерите доспехи, прокатитесь верхом, постреляете из лука или оцените мощь холодного оружия, которое хранится здесь в музее.

Также вы можете воспользоваться SPA комплексом отеля: сауной, турецким хаммом, попробовать пивные ванны, обертывания, сделать массаж. Если вы планируете посетить зону SPA, возьмите с собой купальные принадлежности.

В случае, если в отеле Нессельбек не будет мест, мы предлагаем размещение в отеле Усадьба. Усадьба находится в пешем доступе от отеля Нессельбек, куда можно будет сходить погулять, посетить СПА.

Свободное время.

У вас будет возможность посмотреть рыцарское шоу в замке-отеле Нессельбек в даты его проведения (время уточняйте у нас или на ресепшн отеля).

2 день

Балтийск и Балтийская Коса

Завтракаем в отеле, выселяемся с вещами.

Сегодня мы посетим самую западную точку России – Балтийск, место силы и “танцующий лес” на Балтийской косе.

По дороге мы с вами увидим развалины замка Фишхаузен, где когда-то венчался с датской принцессой Доротеей последний магистр Тевтонского ордена и первый герцог Восточной Пруссии – Альбрехт Гогенцоллерн. Мост, который когда-то вёл к замку многие называют “разводным”.

В Балтийске мы посетим Елизаветинский форт, где постоим на географической отметке самой западной точки России. А потом увидим шведскую крепость XVII века, узнаем тайну памятника курфюрсту Фридриху Вильгельму.

Далее переправимся на Балтийскую косу. Здесь мы можем передвигаться пешком, на велосипедах, местных автомобилях – на ваш выбор, за доплату.

Посетим инфо-музей “Старый Люнет”, где узнаем много нового про фортификационные сооружения Балтийской Косы с XVII по XX век. Мы познакомимся с уникальными картами, чертежами, фотографиями и документами, а также увидим шифровальную машинку времён второй мировой войны “Энигма”. А небольшой кинозал поможет нам погрузится в атмосферу начала ХХ века…

Увидим “танцующий лес”: это не опечатка, на Балтийской косе действительно есть “танцующий лес” и вам приоткроют эту тайну и не только! А если вы выберете передвижение на автомобиле или велосипеде, то мы сможем доехать до “ржавого города”, а также прокатится по взлётной полосе.

В заключении экскурсионной части дня мы посмотрим на ангары аэродрома “Нойтиф”, а также военные корабли Балтийского флота.

По желанию и погоде мы с вами сможем устроить прогулку на катере по акватории. Стоимость катера делится на всех желающих, справочная стоимость: 5000 – 6000 руб. на группу.

Переезжаем в Светлогорск, где отправимся отдыхать в отель.

Заселяемся в отель: Фрам / Вилла Гретхен / Универсал / Раушен / География – стоимость дана за одного человека при двухместном размещении. Размещение идет на усмотрение организатора. С доплатой возможны другие отели – «Гранд Палас» 5*, Royal Falke Resort & SPA, Berry Hotel & SPA, Karmann’s – Yantar Hall, Kristall Hotel & SPA, Мадам Эль, Хартманн, Люмьер Отель & Spa.

Отели Фрам / География находятся в спокойном районе Светлогорска, на удалении от центра. Ресторанов рядом нет, но до них можно быстро доехать на такси. Если вам важно размещаться в центре Светлогорска – запрашивайте отели, с возможной доплатой на конкретную дату.

3 день

Трансфер в аэропорт, по желанию - замок Шаакен

Завтрак, выселение из отеля до 12:00.

Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал – к любому рейсу и поезду, который отбывает в промежутке с 9 до 22 часов.

При наличии времени до рейса и желании, за доп. плату (стоимость уточняйте, зависит от количества желающих), вы можете посетить замок Шаакен и сыроварню Шаакендорф. Замок Шаакен – это замок Тевтонского ордена XIII века, превращенный в музей средневековья.

4 день

Лабиау-Полесск: Калининградская Венеция

Завтрак, встреча с гидом.

Сегодня мы отправимся в Лабиау-Полесск. Эти места называют «Калининградской Голландией» или «Калининградской Венецией» благодаря их уникальному ландшафту из канал, рек, озер с чистейшими водами и множеством рыбы. И, конечно же, с богатой историей.

Сперва мы посетим пивоварню Альберта Бланкенштайна – красивое старинное здание, похожее на замок. Здесь же находится музей истории пива. Вы узнаете почему Лабиау-Полесск – это город пива и когда же здесь начали его варить.

Далее отправимся в музей “Старая немецкая школа Вальдвинкель”. Здесь вы узнаете на каких досках писали в довоенное время, как выглядели парты, сколько человек было в классе, как проходил урок, была ли табличка на здании школы?

Следующий пункт нашего маршрута – это Водный Замок Лабиау, вы узнаете об истории этого тевтонского замка. Далее увидим крайсхаус Лабиау – это районное управление, которое было построено в 1912-1913 годах.

Напоследок вы услышите рассказ об Орлином мосте – разводном мосте через реку Дейму. В 2001-2002 годах была произведена реконструкция моста, в том числе восстановлены оригинальные разводные механизмы.

Возвращаемся в Светлогорск.

Варианты проживания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из/в аэропорт/ жд вокзал
  • Проживание: 1 ночь в отеле Нессельбек или Усадьба под Калининградом, 2 ночи в отеле Фрам / Вилла Гретхен / Универсал / Раушен / География в Светлогорске. Размещение идет на усмотрение организатора. С доплатой возможны другие отели - «Гранд Палас» 5*, Royal Falke Resort & amp; SPA, Berry Hotel & amp; SPA, Karmann’s - Yantar Hall, Kristall Hotel & amp; SPA, Мадам Эль, Хартманн, Люмьер Отель & amp; Spa. Стоимость дана за одного человека при двухместном размещении
  • Завтраки
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание, возможен формат гид-водитель
  • Входные билеты в объекты посещения
Что не входит в цену
  • Авиа или ж/д билеты до Калининграда
  • Одноместное размещение: от 8000-10000 руб. в зависимости от отеля и сезона, подселения нет
  • Аренда велосипедов, местного транспорта на Балтийской косе
  • Конно-рыцарское / рыцарское шоу - 300 руб. /чел, оплачивается в отеле
  • Обеды в кафе по маршруту, ужины
  • Личные расходы
  • Повышение категории номеров и отелей - стоимость по запросу
  • Катер в Балтийске - по точной стоимости сориентирует гид
О чём нужно знать до поездки

Что важно знать о туре?

Тур состоится от 2 участников. Очередность экскурсий может быть изменена! Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий.

Можно ли одному человеку присоединиться к туру?

Да, с доплатой за одноместное размещение, при наборе группы. Подселения нет. Если группа не набирается, мы предложим вам альтернативные варианты туров, доступные на конкретный момент.

Когда я узнаю имя гида и подробную информацию?

Имя и контакты гида сообщим ближе к заезду. Программа высылается за сутки, после окончательного формирования трансферов.

Можно ли запросить этот тур в индивидуальном формате?

Да, можно.

Входят ли авиабилеты в стоимость тура?

Нет. До места начала тура вы добираетесь самостоятельно.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Наталья
Наталья — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Созвоны: 11:00-20:00 по времени Москвы, понедельник-суббота. Просьба о созвонах договариваться в чате, чтобы звонки не накладывались. В иное время - отвечаем в чате. Наличие мест не синхронизируется с другими каналами, просьба
наличие запрашивать в чате! 15 лет работаю тревел-агентом и организатором путешествий. Сама была в 62 странах: залезала на ледники Исландии, восторгалась храмами Камбоджи и своими глазами видела, как люди улетают в космос на Байконуре и на мысе Канаверал. Я смотрела на северное сияние в Мурманске, восхищалась дюнами в Калининграде, чувствовала тихооканские запахи Владивостока. Люблю зимний Сочи. Я готова поделиться своими эмоциями с вами. Моя компания внесена в реестр туроператоров России.

