Тур по прусским городкам Калининградской области: Правдинск, Неман и Черняховск

Увидеть замок Тевтонского ордена, полюбоваться пряничными домиками и Балтийским морем
В одном туре собрали самые интересные локации Калининградской области. Увидим главные места Калининграда, Светлогорска и посёлка Янтарный. А затем посетим Багратионовск, Правдинск и Железнодорожный, Черняховск, Советск и Неман.

Увидим древние замки, старинные кирхи и руины крепостей, которые возводили рыцари Тевтонского ордена! А ещё будем дышать морским воздухом, любоваться песчаными дюнами Куршской косы и сказочными улочками прусских курортов.
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Для проезда на поезде в Калининградскую область обязателен заграничный паспорт и оформление упрощённой транзитной визы. Для перелёта на самолёте загранпаспорт не понадобится.

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Калининграду

Встретимся в Калининграде и в 14:00 начнём обзорную экскурсию по городу. Погуляем по Рыбной деревне, осмотрим Королевские, Бранденбургские и Фридландские ворота в псевдоготическом стиле. Обязательно побываем на острове Канта и увидим Кафедральный собор.

Продолжительность экскурсии — 3 часа.

Обзорная экскурсия по Калининграду
2 день

Янтарный и Светлогорск

В 11:00 отправимся в посёлок Янтарный, где с древних времён добывают «балтийское золото». Увидим янтарные шахты и посетим частную фабрику, где узнаем о свойствах камня. Осмотрим станки, на которых из него создают настоящие ювелирные шедевры. Затем побываем на пляже, который был удостоен знака качества «Голубой флаг».

Переедем в Светлогорск. Это по-настоящему сказочный городок, и мы убедимся в этом, гуляя по атмосферным улочкам и вдыхая береговой бриз, смешанный с хвойными ароматами.

В Калининград вернёмся к 17:00. Продолжительность экскурсии — 6 часов.

Янтарный и Светлогорск
3 день

Куршская коса: Танцующий лес, высота Эфа и Балтийское море

В 11:00 поедем на Куршскую косу. Во время прогулки расскажем, как формировалось это природное чудо, как здесь жили пруссы и курши, поговорим про их традиции и обряды, быт обычной рыбацкой деревушки и трудностях жизни на песках. Поднимемся на высоту Эфа, полюбуемся Балтийским морем и погуляем по Танцующему лесу с изогнутыми стволами.

С апреля по октябрь в программу входит посещение орнитологической станции кольцевания птиц. Зимой мы посетим музей Куршской косы. Экскурсия оплачивается дополнительно.

В этот день советуем взять перекус с собой, также будет возможность самостоятельно пообедать — мы выделим немного свободного времени. Прогулка по Зеленоградску не включена в программу, но при желании вы можете остаться в городе и погулять самостоятельно. Добраться обратно в Калининград можно на электричке, автобусе или такси.

Всей группой мы вернёмся в Калининград в 17:00. Длительность экскурсии — 6 часов.

Куршская коса: Танцующий лес, высота Эфа и Балтийское море
4 день

Багратионовск, Правдинск и Железнодорожный

В 12:00 поедем в Багратионовск. Осмотрим кирху Мюльхаузена, побываем в Багратионовском музее истории края и увидим экспозицию сражения при Прейсиш-Эйлау. Ещё побываем у памятника 3 генералам и у замка Прейсиш-Эйлау. В Правдинске посетим кирху Святого Георгия, поднимемся на колокольню, чтобы полюбоваться панорамой города. А в Железнодорожном погуляем по старинным улочкам с пряничными домиками, увидим шлюзы Мазурского канала, замковую мельницу 20 века, орденский замок 14 века и кирху Гердауэна.

Вернёмся в Калининград в 18:00. Продолжительность экскурсии — 6 часов.

Багратионовск, Правдинск и Железнодорожный
5 день

Черняховск, Советск и Неман

В 10:00 поедем в Черняховск. Погуляем по городу, увидим памятник Барклаю де Толли и осмотрим Инстербургский замок. По желанию и за доплату можно заглянуть в музей. Увидим кирху 14 века, замок Тевтонского ордена Георгенбург и конный завод. Переедем в Советск, где посетим мост королевы Луизы, осмотрим скульптуру лося у здания городского суда, памятник Тильзитскому трамваю. Если захотите, сможете побывать в музее Тильзитского мира (оплачивается дополнительно).

Следующая локация — Неман. Здесь покажем вам скульптуру Раганиты и руины крепости Рагнит. Заглянем в магазин при сыроварне Deutsches Haus, где можно попробовать и купить 12 видов крафтового сыра! Дегустация оплачивается дополнительно.

Вернёмся в Калининград в 19:00. Продолжительность экскурсии — 9-10 часов.

Черняховск, Советск и Неман
6 день

Отъезд

Свободный день. Если в 1-й день не проведём экскурсию по Калининграду, то она пройдёт сегодня.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет39 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки при проживании в отелях "Шерлок", "Гламур" и "Стрелецкий"
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Калининграда и обратно
  • Трансфер с ж/д вокзала - 1000 ₽ из аэропорта - 2000 ₽
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Дегустация сыра (по желанию) - 350 ₽
  • Стоимость тура при 1-местном проживании в отеле «Золотая Бухта»: 45 900 ₽ (с января по март) и 59 400 ₽ (с апреля по октябрь)
  • Стоимость тура при 3-местном проживании в отеле «Золотая Бухта»: 34 500 ₽ (с января по март) и 36 500 ₽ (с апреля по октябрь)
  • Стоимость тура для детей (с января по март): 34 800 ₽ (2-местное проживание). 34 000 ₽ (3-местное)
  • Стоимость тура для детей (с апреля по октябрь): 42 800 ₽ (2-местное проживание). 36 000 ₽ (3-местное)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, Ленинский пр-т, 81 (отель «Калининград»), 14:00
Завершение: Центр Калининграда, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данил
Данил — Организатор в Калининграде
Провёл экскурсии для 8 туристов
Меня зовут Данил, я рад предложить вам весь спектр услуг по приёму и обслуживанию индивидуальных туристов и групп в Калининграде и области. Мы работаем уже более 20 лет: проводим ежедневные экскурсии по основным достопримечательностям Янтарного края, а также необычные и эксклюзивные туры по различным направлениям и маршрутам. Наши путешествия — это интересно, весело и вкусно!
