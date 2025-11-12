Увидим древние замки, старинные кирхи и руины крепостей, которые возводили рыцари Тевтонского ордена! А ещё будем дышать морским воздухом, любоваться песчаными дюнами Куршской косы и сказочными улочками прусских курортов.
Описание тура
Организационные детали
Для проезда на поезде в Калининградскую область обязателен заграничный паспорт и оформление упрощённой транзитной визы. Для перелёта на самолёте загранпаспорт не понадобится.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Калининграду
Встретимся в Калининграде и в 14:00 начнём обзорную экскурсию по городу. Погуляем по Рыбной деревне, осмотрим Королевские, Бранденбургские и Фридландские ворота в псевдоготическом стиле. Обязательно побываем на острове Канта и увидим Кафедральный собор.
Продолжительность экскурсии — 3 часа.
Янтарный и Светлогорск
В 11:00 отправимся в посёлок Янтарный, где с древних времён добывают «балтийское золото». Увидим янтарные шахты и посетим частную фабрику, где узнаем о свойствах камня. Осмотрим станки, на которых из него создают настоящие ювелирные шедевры. Затем побываем на пляже, который был удостоен знака качества «Голубой флаг».
Переедем в Светлогорск. Это по-настоящему сказочный городок, и мы убедимся в этом, гуляя по атмосферным улочкам и вдыхая береговой бриз, смешанный с хвойными ароматами.
В Калининград вернёмся к 17:00. Продолжительность экскурсии — 6 часов.
Куршская коса: Танцующий лес, высота Эфа и Балтийское море
В 11:00 поедем на Куршскую косу. Во время прогулки расскажем, как формировалось это природное чудо, как здесь жили пруссы и курши, поговорим про их традиции и обряды, быт обычной рыбацкой деревушки и трудностях жизни на песках. Поднимемся на высоту Эфа, полюбуемся Балтийским морем и погуляем по Танцующему лесу с изогнутыми стволами.
С апреля по октябрь в программу входит посещение орнитологической станции кольцевания птиц. Зимой мы посетим музей Куршской косы. Экскурсия оплачивается дополнительно.
В этот день советуем взять перекус с собой, также будет возможность самостоятельно пообедать — мы выделим немного свободного времени. Прогулка по Зеленоградску не включена в программу, но при желании вы можете остаться в городе и погулять самостоятельно. Добраться обратно в Калининград можно на электричке, автобусе или такси.
Всей группой мы вернёмся в Калининград в 17:00. Длительность экскурсии — 6 часов.
Багратионовск, Правдинск и Железнодорожный
В 12:00 поедем в Багратионовск. Осмотрим кирху Мюльхаузена, побываем в Багратионовском музее истории края и увидим экспозицию сражения при Прейсиш-Эйлау. Ещё побываем у памятника 3 генералам и у замка Прейсиш-Эйлау. В Правдинске посетим кирху Святого Георгия, поднимемся на колокольню, чтобы полюбоваться панорамой города. А в Железнодорожном погуляем по старинным улочкам с пряничными домиками, увидим шлюзы Мазурского канала, замковую мельницу 20 века, орденский замок 14 века и кирху Гердауэна.
Вернёмся в Калининград в 18:00. Продолжительность экскурсии — 6 часов.
Черняховск, Советск и Неман
В 10:00 поедем в Черняховск. Погуляем по городу, увидим памятник Барклаю де Толли и осмотрим Инстербургский замок. По желанию и за доплату можно заглянуть в музей. Увидим кирху 14 века, замок Тевтонского ордена Георгенбург и конный завод. Переедем в Советск, где посетим мост королевы Луизы, осмотрим скульптуру лося у здания городского суда, памятник Тильзитскому трамваю. Если захотите, сможете побывать в музее Тильзитского мира (оплачивается дополнительно).
Следующая локация — Неман. Здесь покажем вам скульптуру Раганиты и руины крепости Рагнит. Заглянем в магазин при сыроварне Deutsches Haus, где можно попробовать и купить 12 видов крафтового сыра! Дегустация оплачивается дополнительно.
Вернёмся в Калининград в 19:00. Продолжительность экскурсии — 9-10 часов.
Отъезд
Свободный день. Если в 1-й день не проведём экскурсию по Калининграду, то она пройдёт сегодня.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|39 300 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки при проживании в отелях "Шерлок", "Гламур" и "Стрелецкий"
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты до Калининграда и обратно
- Трансфер с ж/д вокзала - 1000 ₽ из аэропорта - 2000 ₽
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Дегустация сыра (по желанию) - 350 ₽
- Стоимость тура при 1-местном проживании в отеле «Золотая Бухта»: 45 900 ₽ (с января по март) и 59 400 ₽ (с апреля по октябрь)
- Стоимость тура при 3-местном проживании в отеле «Золотая Бухта»: 34 500 ₽ (с января по март) и 36 500 ₽ (с апреля по октябрь)
- Стоимость тура для детей (с января по март): 34 800 ₽ (2-местное проживание). 34 000 ₽ (3-местное)
- Стоимость тура для детей (с апреля по октябрь): 42 800 ₽ (2-местное проживание). 36 000 ₽ (3-местное)