В 11:00 поедем на Куршскую косу. Во время прогулки расскажем, как формировалось это природное чудо, как здесь жили пруссы и курши, поговорим про их традиции и обряды, быт обычной рыбацкой деревушки и трудностях жизни на песках. Поднимемся на высоту Эфа, полюбуемся Балтийским морем и погуляем по Танцующему лесу с изогнутыми стволами.

С апреля по октябрь в программу входит посещение орнитологической станции кольцевания птиц. Зимой мы посетим музей Куршской косы. Экскурсия оплачивается дополнительно.

В этот день советуем взять перекус с собой, также будет возможность самостоятельно пообедать — мы выделим немного свободного времени. Прогулка по Зеленоградску не включена в программу, но при желании вы можете остаться в городе и погулять самостоятельно. Добраться обратно в Калининград можно на электричке, автобусе или такси.

Всей группой мы вернёмся в Калининград в 17:00. Длительность экскурсии — 6 часов.