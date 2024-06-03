Туры в Танцующий лес из Калининграда

Найдено 12 туров в категории «Танцующий лес» в Калининграде, цены от 13 450 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
Увидеть действующий маяк, перенестись в средневековье и побывать на могиле Канта
Начало: Аэропорт Калининграда
«За 8 дней вы побываете на Куршской и Балтийской косах, увидите коллекцию экзотических растений в парке имени Морица Беккера и прогуляетесь по «Танцующему лесу»»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
34 600 за человека
Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
56 отзывов
Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
Пройтись по Куршской косе, побывать в городе кошек и увидеть Балтику во всей красе
Начало: Аэропорт Калининграда
«Погуляем по «Танцующему лесу», стволы деревьев здесь причудливо изгибаются, будто застыли в ожидании музыки, и поднимемся на высоту Эфа — отсюда открывается головокружительный вид на Балтийское побережье»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
13 450 за человека
Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
Попытаться разгадать загадку семи мостов и прогуляться по Светлогорскому променаду
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
«Осмотрим Танцующий лес, где деревья будто бы пустились в пляс»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
37 900 за человека
Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
7 отзывов
Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
Заглянуть в средневековые замки, надышаться морским воздухом и насладиться атмосферой Европы
Начало: Аэропорт Калининграда
«Погуляем по «Танцующему лесу», стволы деревьев здесь причудливо изгибаются, будто застыли в ожидании музыки, и поднимемся на высоту Эфа — отсюда открывается головокружительный вид на балтийское побережье»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
26 800 за человека
Время для себя: SPA-тур на балтийском побережье
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Время для себя: SPA-тур на балтийском побережье
Отдохнуть телом и душой на берегу моря, заглянуть на дегустацию в сыроварню и увидеть город кошек
Начало: Аэропорт Калининграда, время зависит от прибытия в...
«Прогуляемся по косе, пройдём по Танцующему лесу мимо изгибающихся в причудливой форме деревьев и поднимемся на дюну Эфа, откуда открывается головокружительный вид на Балтийское море»
30 сен в 08:00
1 окт в 08:00
118 000 за человека
Зимние выходные в Калининграде
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимние выходные в Калининграде
Начало: Г. Калининград
«Вас ожидает прогулка по “Танцующему Лесу” – это до сих пор не разгаданная природная аномалия»
8 ноя в 10:00
15 ноя в 10:00
от 15 800 за человека
Пиво, тайны и дорога в дюны. Кёнигсбергский уикенд
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Пиво, тайны и дорога в дюны. Кёнигсбергский уикенд
Узнать, как варили хмельной напиток в древности, услышать секреты прошлого и погулять у моря
Начало: Калининград, гостиница «Калининград», 15:00
«А на день уедем к морю: будем слушать шуршание волн, оставлять следы на песке Куршской косы, рассматривать деревья в Танцующем лесу и наблюдать за зябликами на орнитологической станции»
13 июня в 15:00
20 июня в 15:00
21 890 за человека
Гранд-тур по Калининграду и области с выбором экскурсий
🚌 На автобусе
Авторский тур
12 дней
Гранд-тур по Калининграду и области с выбором экскурсий
Увидеть главные достопримечательности края и дополнить поездку локациями и событиями на свой вкус
Начало: Аэропорт Калининграда, время по договорённости
«Погуляем по «Танцующему лесу», стволы деревьев здесь причудливо изгибаются, будто застыли в ожидании музыки, и поднимемся на высоту Эфа — отсюда открывается головокружительный вид на балтийское побережье»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
49 513 за человека
Первый раз в Калининград: приятное знакомство
🚌 На автобусе
скидка
15%
Авторский тур
5 дней
Первый раз в Калининград: приятное знакомство
Побывать в 4 городах Калининградской области, полюбоваться морем и узнать всё о янтаре
Начало: Калининград, аэропорт, 13:00
«Раскроем секреты Куршской косы и Танцующего леса, а на Балтийской косе поищем янтарь»
20 июня в 13:00
27 июня в 13:00
5100043 350 за человека
Открывая балтийские чудеса: манящее море, роскошная дегустация и европейская атмосфера
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Открывая балтийские чудеса: манящее море, роскошная дегустация и европейская атмосфера
Попробовать сыр с бокалом вина, услышать, как «поют» пески, и перенестись в прошлое
Начало: Аэропорт Калининграда, время зависит от прибытия в...
«Пройдём через Танцующий лес и разгадаем тайну возникновения необычных деревьев»
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
44 900 за человека
Увлекательные выходные: Калининград и курортные городки с местным гидом
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Увлекательные выходные: Калининград и курортные городки с местным гидом
Услышать историю края от влюблённого в него специалиста, узнать тайны янтаря и погулять у моря
Начало: Калининград, аэропорт, 10:00. Рекомендуем выбирать...
«В сопровождении опытного гида, любящего свой край, вы посетите Калининград, посёлок Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск и побываете на Куршской косе и в Танцующем лесу»
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
39 990 за человека
Знаменитые места Калининградской области за выходные
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Знаменитые места Калининградской области за выходные
Увидеть смешение веков и эпох, послушать шуршание дюн и рассмотреть старинные замки и виллы
Начало: Калининград, первая половина дня
«Вы полюбуетесь белоснежными песчаными дюнами и синевой Балтийского моря, прогуляетесь в необычном «Танцующем лесу»»
1 ноя в 10:00
12 дек в 10:00
1800016 200 за человека

Когда посадили деревья и почему они искривились?

Лес насадили в 1961 году, для укрепления дюн. С тех пор деревья выросли и приняли весьма необычный вид. Но что же заставило их принять столь загадочную форму? На этот вопрос до сих пор нет ответа. Кажется, что это ведьмы устроили шабаш, а те, кому решил прогуляться в этом лесу, уверены, что с углублением в чащу "танец" деревьев становится более ужасающим. Да и прогулка выйдет довольно мрачной — в лесу мёртвая тишина, птицы не поют, зверей не видно, да и ощущения довольно необычные — кто-то впадает в депрессию, а у кого-то, наоборот, прилив сил. Причина, по которой так странно искривились стволы деревьев, так и не установлена. Некоторые считают, что деревья деформировались из-за агрессивных природных явлений — скачки температуры, сильный ветер, часто меняющий своё направление, своеобразный состав почвы... Сторонники другой теории валят всё на насекомых, прожорливыми гусеницами которых были повреждены деревья при посадке. Наиболее популярна ещё одна версия — движение песка, для укрепления которого и был посажен лес. Есть поклонники и у мнения, что причина всему — необычная мощная энергетика места, не изученная до конца. Не остались в стороне поклонники ужасов и мистики. Они приписывают состояние леса его сакральности и особому мистическому статусу — на его месте в старину рос священный лес, весьма почитаемый местным населением. А по самой мистической версии на этом месте расположен портал в потусторонний мир. Не обошлось и без легенд. По одной из них, когда-то в здешних местах охотился князь-язычник. Вдруг он услышал дивную музыку и увидел красавицу с лирой. Молодые люди полюбили друг друга, но красавица поставила условие — князь должен принять христианство. А для подтверждения силы Христа, заставила танцевать окружающие их деревья. А вот экологи обеспокоены судьбой леса. Движение в лесу разрешено только по специальным дорожкам, ограждённым перилами. Несмотря на это, защитники леса утверждают, что наиболее редкие и красивые деревья уже погибли

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
    Провели 3 чудесных дня! Повезло с погодой, очень красивый город, славная история! Грамотный гид Алимхан - любит историю своего города, знает много и увлекательно рассказывает! Рекомендую!
  • М
    Мария
    1 июня 2024
    Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
    Очень понравилось. Без стрессов. Без накладок. Гиды замечательные. Второй раз в регионе. Открыла много нового.
  • Н
    Нина
    28 мая 2024
    Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
    Большое спасибо за организацию тура. Все отлично, кроме экскурсии в п. Янтарный и Светлогорск. Остались совершенно недовольны экскурсоводом на данной
    читать дальше

    экскурсии. Ни организацией, ни подачей материала. Впечатление, что это случайный работник. Долго собирали людей по отелям (но это относится к минусам фирмы), 60 человек это очень много в принципе, да еще по городу ездить по отелям. После этого экскурсовод очень очень много времени потратил на сбор денег за экскурсию, кто не оплачивал заранее. И вместо полной путевой информации по маршруту, мы просто смотрели в окно. На фабрике в Янтарном долго сидели и ждали, когда 2-3 пассажира выберут себе украшения. Необходимо время там строго регламентировать. Экскурсовод на улице был без микрофона, в Светлогорске не все успевали за ним и соответственно были недовольны. Из за этой экскурсии я снизила оценку. Но экскурсоводы и в Калининграде, и в Зеленоградске - настоящие профессионалы. Огромное им спасибо! Влюбили нас в Калининградскую область. (маловато времени в Зеленоградске). Жаль, что пришлось снизить оценку, но надеюсь обратите внимание на мой отзыв.

  • Л
    Людмила
    1 мая 2024
    Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
    Понравилось 4х дневное путешествие,сами города, история, повезло с погодой, экскурсовод Сергей, хорошие гостиницы были и сама приятная атмосфера. Конечно хотелось
    читать дальше

    бы больше времени самостоятельно посетить некоторые места, например музей Мирового океана, покататься на катере, да и просто побродить по городу, но это уже будет больше чем 4 дня). Все организованно отлично, от начало до конца путешествия. Если хотите отдохнуть от городской суеты нужно отправится в это путешествие). Спасибо!

  • Т
    Таисия
    28 апреля 2024
    Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
    Замечательное путешествие. Все было очень хорошо организовано, четко по времени, без накладок и задержек. Мы без спешки успевали много чего
    читать дальше

    посмотреть за день, и еще оставался целый свободный вечер. Очень удачно, что посмотрели основные туристические места и теперь знаем, куда еще съездить в следующий раз. Сергей - отличный гид, знает все обо всем. Очень подробно рассказывал нам и про историю края, и разные местные истории, и советовал разные места на любой вкус. Нас возили на комфортабельных минибасах, в Калининграде жили в оооочень хорошем отеле Сальве. Размещение в Светлогорске немножко подкачало, но, очевидно, на праздники сложно найти место в пределах бюджета.

  • А
    Анна
    23 марта 2024
    Зимние выходные в Калининграде
    Все очень понравилось, я в восторге, потрясающие виды, потрясающий гиды. Все очень вкусно и здорово. Спасибо
  • И
    Ирина
    10 марта 2024
    Зимние выходные в Калининграде
    Мы с мужем хотим поблагодарить организаторов за прекрасный 3-х дневный тур по Калининграду и Калининградской области и выразить сердечную благодарность
    читать дальше

    нашему экскурсоводу, Надежде Алексеевне Даян, за замечательные рассказы, душевное тепло ко всем и каждому из нас, высокий профессионализм. Мы провели прекрасные и незабываемые три дня, благодаря живому общению с нашим потрясающим гидом и замечательной работе нашего водителя Павла Павловича. Спасибо всем огромное!!!

  • М
    Марина
    1 февраля 2024
    Зимние выходные в Калининграде
    Это был мой первый опыт путешествия с туристическим агентством Большая Страна и я осталась очень довольна. Я получила массу интересной
    читать дальше

    и полезной информации о городе который давно мечтала посетить. Организация тура чётко по расписанию и в соответствии с программой. Правда во второй день тура маршрут был изменён, заранее со мной связались сотрудники и оповестили о замене тура(т к. не набралась группа), вместо Куршской косы-Багратионовск/Патриотск(военно историческая тематика), экскурсия не вызвала восторга, я бы никогда не поехала на эту экскурсию второй раз, скажем так -на любителя, многое зависит от гида, с учётом того что мы всей группой не могли убедить гида Родзину отодвинуть микрофон, чтобы не создавать помехи, дорога была долгая, шел дождь, все окна запотели, видимость, как и слышимость НОЛЬ, потом просто все уткнулись в телефоны. Но не будем о грустном, зато 1й и 3 день тура принесли массу удовольствия. В первый день была ознакомительная индивидуальная экскурсия по Калининграду с шикарным Бароном Мюнхгаузеном👍в лице Павла Каширского, он создал прекрасное настроение и совершенно очаровал! Это было великолепно и незабываемо! В третий день(день окончания тура) была экскурсия Янтарный-Светлогорск, очень сочная, интересная и информативная поездка с прекрасным гидом Дарьей! И по окончанию экскурсии к поезду меня лично отвёз шикарный водитель дядя Фёдор 😘. Ему отдельное спасибо! Тур оставил самые прекрасные впечатления!!!

  • И
    Ирина
    9 декабря 2023
    Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
    Выбрали этот тур и ни разу не пожалели! Вдвоём с мужем это идеальное путешествие, в такой тёплый сентябрь нам даже
    читать дальше

    удалось покупаться в Балтийском море. Туроператор подстроил под наши пожелания все экскурсии, учёл наше время прилёта и вылета и обеспечил трансфер, подобрал лучшую гостиницу - мы остались очень довольны! Экскурсии позволили посмотреть большую часть Калининградской области, а свободное время изучить достопримечательности Калининграда и посетить концерты в двух лучших органных залах. Обязательно поедем с вами ещё ❤️

  • Е
    Екатерина
    15 ноября 2023
    Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
    В тур отправляла свекровь, поэтому пишу из ее впечатлений. Для начала - все очень понравилось, а она у нас путешественник
    читать дальше

    по РФ опытный и придирчивый к мелочам. Значит действительно было все хорошо! О своих впечатлениях при бронировании тура - организаторы действительно (в хорошем смысле этих слов) заинтересованы в каждом потенциальном клиенте! Помогли с продлением брони гостиницы, перенесли дату встречи в аэропорту на нужный нам день прилета и так далее. На связи всегда был менеджер, по всем дням тура своевременно направлялись уведомления с телефонами гида, номерами автобусов и т. д. Всё прошло как по маслу. Гостиница тоже удовлетворила всем потребностям. Ну а про красоты Калининграда и области говорить нечего - нужно просто ехать и влюбляться в них! Спасибо организаторам за хорошее настроение свекрови)

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Танцующий лес»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 12
  1. Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
  2. Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
  3. Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
  4. Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
  5. Время для себя: SPA-тур на балтийском побережье
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Балтийское море
  3. Амалиенау
  4. Рыбная деревня
  5. Кафедральный собор
  6. Остров Канта
  7. Танцующий лес
  8. Янтарный комбинат
  9. Балтийская коса
  10. Замок Шаакен
Сколько стоит тур в Калининграде в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Танцующий лес" можно забронировать 12 авторских туров от 13 450 до 118 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 71 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Купите самый интересный из 12 туров в Калининграде на 2024 год по теме «Танцующий лес», 71 ⭐ отзыв, цены от 13450₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам