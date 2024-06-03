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Авторский тур
8 дней
Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
Увидеть действующий маяк, перенестись в средневековье и побывать на могиле Канта
Начало: Аэропорт Калининграда
«За 8 дней вы побываете на Куршской и Балтийской косах, увидите коллекцию экзотических растений в парке имени Морица Беккера и прогуляетесь по «Танцующему лесу»»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
34 600₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
Пройтись по Куршской косе, побывать в городе кошек и увидеть Балтику во всей красе
Начало: Аэропорт Калининграда
«Погуляем по «Танцующему лесу», стволы деревьев здесь причудливо изгибаются, будто застыли в ожидании музыки, и поднимемся на высоту Эфа — отсюда открывается головокружительный вид на Балтийское побережье»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
13 450₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
Попытаться разгадать загадку семи мостов и прогуляться по Светлогорскому променаду
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
«Осмотрим Танцующий лес, где деревья будто бы пустились в пляс»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
37 900₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
Заглянуть в средневековые замки, надышаться морским воздухом и насладиться атмосферой Европы
Начало: Аэропорт Калининграда
«Погуляем по «Танцующему лесу», стволы деревьев здесь причудливо изгибаются, будто застыли в ожидании музыки, и поднимемся на высоту Эфа — отсюда открывается головокружительный вид на балтийское побережье»
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
26 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Время для себя: SPA-тур на балтийском побережье
Отдохнуть телом и душой на берегу моря, заглянуть на дегустацию в сыроварню и увидеть город кошек
Начало: Аэропорт Калининграда, время зависит от прибытия в...
«Прогуляемся по косе, пройдём по Танцующему лесу мимо изгибающихся в причудливой форме деревьев и поднимемся на дюну Эфа, откуда открывается головокружительный вид на Балтийское море»
30 сен в 08:00
1 окт в 08:00
118 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Зимние выходные в Калининграде
Начало: Г. Калининград
«Вас ожидает прогулка по “Танцующему Лесу” – это до сих пор не разгаданная природная аномалия»
8 ноя в 10:00
15 ноя в 10:00
от 15 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Пиво, тайны и дорога в дюны. Кёнигсбергский уикенд
Узнать, как варили хмельной напиток в древности, услышать секреты прошлого и погулять у моря
Начало: Калининград, гостиница «Калининград», 15:00
«А на день уедем к морю: будем слушать шуршание волн, оставлять следы на песке Куршской косы, рассматривать деревья в Танцующем лесу и наблюдать за зябликами на орнитологической станции»
13 июня в 15:00
20 июня в 15:00
21 890₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Гранд-тур по Калининграду и области с выбором экскурсий
Увидеть главные достопримечательности края и дополнить поездку локациями и событиями на свой вкус
Начало: Аэропорт Калининграда, время по договорённости
«Погуляем по «Танцующему лесу», стволы деревьев здесь причудливо изгибаются, будто застыли в ожидании музыки, и поднимемся на высоту Эфа — отсюда открывается головокружительный вид на балтийское побережье»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
49 513₽ за человека
скидка
15%
Авторский тур
5 дней
Первый раз в Калининград: приятное знакомство
Побывать в 4 городах Калининградской области, полюбоваться морем и узнать всё о янтаре
Начало: Калининград, аэропорт, 13:00
«Раскроем секреты Куршской косы и Танцующего леса, а на Балтийской косе поищем янтарь»
20 июня в 13:00
27 июня в 13:00
5100043 350₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Открывая балтийские чудеса: манящее море, роскошная дегустация и европейская атмосфера
Попробовать сыр с бокалом вина, услышать, как «поют» пески, и перенестись в прошлое
Начало: Аэропорт Калининграда, время зависит от прибытия в...
«Пройдём через Танцующий лес и разгадаем тайну возникновения необычных деревьев»
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
44 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Увлекательные выходные: Калининград и курортные городки с местным гидом
Услышать историю края от влюблённого в него специалиста, узнать тайны янтаря и погулять у моря
Начало: Калининград, аэропорт, 10:00. Рекомендуем выбирать...
«В сопровождении опытного гида, любящего свой край, вы посетите Калининград, посёлок Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск и побываете на Куршской косе и в Танцующем лесу»
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
39 990₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Знаменитые места Калининградской области за выходные
Увидеть смешение веков и эпох, послушать шуршание дюн и рассмотреть старинные замки и виллы
Начало: Калининград, первая половина дня
«Вы полюбуетесь белоснежными песчаными дюнами и синевой Балтийского моря, прогуляетесь в необычном «Танцующем лесу»»
1 ноя в 10:00
12 дек в 10:00
1800016 200₽ за человека
Лес насадили в 1961 году, для укрепления дюн. С тех пор деревья выросли и приняли весьма необычный вид. Но что же заставило их принять столь загадочную форму? На этот вопрос до сих пор нет ответа. Кажется, что это ведьмы устроили шабаш, а те, кому решил прогуляться в этом лесу, уверены, что с углублением в чащу "танец" деревьев становится более ужасающим. Да и прогулка выйдет довольно мрачной — в лесу мёртвая тишина, птицы не поют, зверей не видно, да и ощущения довольно необычные — кто-то впадает в депрессию, а у кого-то, наоборот, прилив сил. Причина, по которой так странно искривились стволы деревьев, так и не установлена. Некоторые считают, что деревья деформировались из-за агрессивных природных явлений — скачки температуры, сильный ветер, часто меняющий своё направление, своеобразный состав почвы... Сторонники другой теории валят всё на насекомых, прожорливыми гусеницами которых были повреждены деревья при посадке. Наиболее популярна ещё одна версия — движение песка, для укрепления которого и был посажен лес. Есть поклонники и у мнения, что причина всему — необычная мощная энергетика места, не изученная до конца. Не остались в стороне поклонники ужасов и мистики. Они приписывают состояние леса его сакральности и особому мистическому статусу — на его месте в старину рос священный лес, весьма почитаемый местным населением. А по самой мистической версии на этом месте расположен портал в потусторонний мир. Не обошлось и без легенд. По одной из них, когда-то в здешних местах охотился князь-язычник. Вдруг он услышал дивную музыку и увидел красавицу с лирой. Молодые люди полюбили друг друга, но красавица поставила условие — князь должен принять христианство. А для подтверждения силы Христа, заставила танцевать окружающие их деревья. А вот экологи обеспокоены судьбой леса. Движение в лесу разрешено только по специальным дорожкам, ограждённым перилами. Несмотря на это, защитники леса утверждают, что наиболее редкие и красивые деревья уже погибли
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена3 июня 2024Провели 3 чудесных дня! Повезло с погодой, очень красивый город, славная история! Грамотный гид Алимхан - любит историю своего города, знает много и увлекательно рассказывает! Рекомендую!
- ММария1 июня 2024Очень понравилось. Без стрессов. Без накладок. Гиды замечательные. Второй раз в регионе. Открыла много нового.
- ННина28 мая 2024Большое спасибо за организацию тура. Все отлично, кроме экскурсии в п. Янтарный и Светлогорск. Остались совершенно недовольны экскурсоводом на данной
- ЛЛюдмила1 мая 2024Понравилось 4х дневное путешествие,сами города, история, повезло с погодой, экскурсовод Сергей, хорошие гостиницы были и сама приятная атмосфера. Конечно хотелось
- ТТаисия28 апреля 2024Замечательное путешествие. Все было очень хорошо организовано, четко по времени, без накладок и задержек. Мы без спешки успевали много чего
- ААнна23 марта 2024Все очень понравилось, я в восторге, потрясающие виды, потрясающий гиды. Все очень вкусно и здорово. Спасибо
- ИИрина10 марта 2024Мы с мужем хотим поблагодарить организаторов за прекрасный 3-х дневный тур по Калининграду и Калининградской области и выразить сердечную благодарность
- ММарина1 февраля 2024Это был мой первый опыт путешествия с туристическим агентством Большая Страна и я осталась очень довольна. Я получила массу интересной
- ИИрина9 декабря 2023Выбрали этот тур и ни разу не пожалели! Вдвоём с мужем это идеальное путешествие, в такой тёплый сентябрь нам даже
- ЕЕкатерина15 ноября 2023В тур отправляла свекровь, поэтому пишу из ее впечатлений. Для начала - все очень понравилось, а она у нас путешественник
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Танцующий лес»
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