Маршрут проведёт Вас от атмосферных улиц вечернего Калининграда через средневековые замки и уютные провинциальные городки к янтарному побережью Балтики.
Вас ждут прогулка на теплоходе, легенды Тевтонского ордена, знакомство с тайнами добычи балтийского янтаря и самые фотогеничные уголки области.
Программа тура по дням
Прибытие. Экскурсия «Вечерний Калининград»
Прибытие в Калининградскую область.
Трансфер до гостиницы за доп. плату.
Заселение в гостиницу.
16:30 Экскурсия «Вечерний Калининград».
Маршрут: г. Калининград.
Вечерний Калининград – Кенигсберг – это совсем необычный город, вечером он открывается с другой стороны.
Мы покажем Вам вечернюю красоту улиц Марауненхофа, немецких домов с хаусмарками, прогулочные зоны Верхнего озера, созданного еще в 1270 году рыцарями Тевтонского Ордена.
У Вас будет возможность послушать мини-концерт самого крупного в России органа.
А возможность увидеть город с воды предоставит Вам прогулка на теплоходе «Самбия», во время которой Вы оцените размеры Калининградского порта и пройдете вдоль знаменитых судов Музея мирового океана.
21:00 Окончание экскурсии.
Экскурсия «Замки Балтики - история, традиции, вкусы»
09:00 Экскурсия «Замки Балтики – история, традиции, вкусы».
Маршрут: пос. Родники – пос. Низовье – пос. Гурьевск.
Погрузитесь в атмосферу средневековья с экскурсией по замкам Калининградской области!
Вас ждёт кирха Арнау — старинная готическая церковь XIV века с богатой историей и атмосферой спокойствия.
Сегодня здесь на живописном берегу реки Преголи находится действующий монастырь св. Екатерины. Осмотр этого исторического памятника проводится самостоятельно, что позволяет любоваться архитектурой в своём ритме.
Далее маршрут приведёт Вас в замок Вальдау. Мы побываем в той части замка, которая принадлежит творческой семье и является жилой. Каждая комната это арт-пространство, которое создает яркие впечатления о каждом жителе замка со времен средневековья до наших дней.
Старинные залы и мебель, детали интерьера, сказочные персонажи, являясь декорациями к многим фильмам и сказкам, которые тут снимали, перенесут Вас во времена прицесс и драконов.
Хозяева замка встретят гостей, угостят ароматными брецелями и фирменным чаем, и конечно проведут экскурсию по замку, подвалам и территории.
Сегодня замок Вальдау производит много локальных гастрономических специалитетов, которые можно купить только здесь — спаржа, вяленные колбасы и хамон, шакотис, сыры, кальвадос — все изготовлено из Калининградских продуктов.
Далее мы отправимся в замок Нойхаузен, резиденцию рыцарей Тевтонского ордена, где можно прикоснуться к прошлому и узнать историю этого величественного сооружения – увидеть мощные замковые стены и двор, посмотреть фильм об истории строительства и реконструкций.
Замок открыл свои двери для гостей в 2025 году после длительной и грандиозной реконструкции.
Только посмотрев 3 объекта можно создать полноценное впечатление о временах, когда Замки и кирхи в Восточной Пруссии были главными сооружениями выполняя оборонительные, бытовые, светские и религиозные функции. Все, что Вы хотели увидеть о рыцарях, собрано в этой экскурсии.
14:30 Окончание экскурсии.
Экскурсия «Разноцветная провинция»: Правдинск и пос. Железнодорожный
09:00 Экскурсия «Разноцветная провинция».
Маршрут: г. Правдинск – пос. Железнодорожный – пос. Дружба.
Отправившись в бывший Фридланд (Правдинск), мы не только вспомним «героев былых времен», но и предоставим Вам возможность подняться на одну из самых первых кирх Восточной Пруссии – кирху Святого Георгия.
А во время прогулки по городу остановимся у дома, описанного в романе Л. Толстого «Война и мир» – он сохранился до наших дней.
Следующая остановка – Железнодорожный – одно из самых живописных поселений Калининградской области, основанное в 1325 году как замок Гердауэн. Самая фотогеничная точка области.
Вас ждет Гердауэнская кирха и замковая мельница, а также антуражное кафе-музей «Патефон» и шлюз Мазурского канала.
17:00 Окончание экскурсии.
Экскурсия «Янтарное Эльдорадо», заселение в гостиницу в пос. Янтарный
Освобождение номеров.
09:00 Экскурсия «Янтарное Эльдорадо».
Маршрут: пос. Янтарный.
Калининградская область – уникальный регион, в котором сосредоточено около 90 % мировых запасов янтаря.
А в поселке Янтарный находится единственный в мире карьер, в котором промышленным способом добывают янтарь.
Мы посетим смотровую площадку карьера и своими глазами увидим, где и как добывают солнечный камень, а также почувствуем себя настоящими старателями и в мини-карьере и добудем для себя несколько янтариков. Сфотографируемся с ящерами – ровесниками янтаря и заглянем в «Янтарный мир».
Затем мы попадем в самое сердце ювелирного производства, где мастера расскажут о тонкостях работы с солнечным камнем, научат отличать поддельный янтарь от оригинального и продемонстрируют широкий ассортимент ювелирных изделий из натурального Балтийского янтаря.
Приятным окончанием экскурсии станет прогулка по широкому пляжу, который удостоен международной награды «Голубой флаг» и соответствует высоким требованиям безопасности, экологии и туристического сервиса.
16:00 Окончание экскурсии.
Заселение в пос. Янтарный.
Свободный день
Свободный день для прогулок или отдыха на пляже.
Свободный день
Свободный день для прогулок или отдыха на пляже.
Отъезд
Выселение из гостиницы до 12:00.
Трансфер в аэропорт по желанию за доп. плату.
Проживание
Тур предусматривает проживание в Калининграде в гостинице на выбор и в апарт-отеле в поселке Янтарный.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Отель
Период
2-местное
1-местное
Апарт-отель «Старт», г. Калининград (без питания, завтраки 750 руб/чел.)
+
апарт-отель «Морской», пос. Янтарный (без питания)
|01.06-28.06
|42 465
|66 405
|29.06-31.08
|50 565
|82 605
Отель «Изола», г. Калининград (без питания, завтраки 1000 руб/чел.)
+
апарт-отель «Морской», пос. Янтарный (без питания)
|01.06-28.06
|49 350
|83 775
|29.06-31.08
|57 450
|99 975
Важно: В связи со сменой сезонности стоимость отелей может незначительно меняться. Данные цены носят ознакомительный характер, актуальную стоимость уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Отель «Старт»
«Старт» представляет собой новый проект на 50 номеров, которые расположены в одном здании на закрытой территории, всего в 5 км от центра Калининграда, Острова Канта и Рыбной деревни.
Номера выполнены в современном стиле интерьера, оформлены качественной мебелью и техникой: кровать с белоснежным постельным бельем, вместительный шкаф для одежды, телевизор. В санузле имеется все самое необходимое: установлена сантехника и стиральная машинка, есть индивидуальные средства гигиены.
На небольшой кухне найдется техника для самостоятельного приготовления блюд: варочная панель, кофеварка, чайник, микроволновая печь, холодильник. В шаговой доступности работает продуктовый магазин.
На общественном транспорте будет удобно добраться до таких достопримечательностей, как: «Фридландские ворота», Филармония имени Е. Ф. Светланова, Кафедральный собор, Южный парк. Неподалеку находится автомагистраль, ведущая в аэропорт и курорты области. Расстояние до железнодорожного вокзала составит 5,4 км, а до аэропорта — 22,3 км.
Гостиница «Изола»
«Isola» представляет собой уютный и современный отель, который находится в Калининграде, на берегу живописной реки Преголя.
Номера доступны различных категорий, чтобы каждый смог подобрать подходящий вариант. В каждом имеется кровать с удобным матрасом, плотные шторы для качественного сна, прикроватные светильники для комфортного вечернего чтения, доступ к Wi-Fi, а также индивидуальный санузел с набором полотенец и гигиенических средств. В зависимости от категории в номере может быть душевая или ванна.
При отеле есть ресторан, где гости могут насладиться вкусными и изысканными блюдами итальянской кухни.
В шаговой доступности такие городские достопримечательности, как Сердце Кёнигсберга, Кафедральный собор, Остров Канта, Синагога и многое другое. До ближайшего железнодорожного вокзала «Калининград-Южный» — 1,6 км, а до аэропорта «Храброво» — 20,4 км.
Морской
«Морской» это комфортабельный клубный комплекс, который расположился в поселке Калининградской области — Янтарный, всего в 0,6 км от широкого песчаного пляжа. Комплекс находится на закрытой территории, оснащен садом с красивым фонтаном и террасами.
Для размещения представлены номера различных категорий: «Двухместный» и «Делюкс», вместимостью от одного до четырех гостей, что идеально подходит как для индивидуальных путешественников, семейных пар, так и семей с детьми. Интерьер комнат оформлен в современном стиле, а в оснащение входит: телевизор, бесплатный интернет и санузел с феном, стиральной машиной и чистыми полотенцами.
Для самостоятельного приготовления блюд предусмотрена кухонная зона, укомплектованная бытовой техникой: двухкамерным холодильником, варочной панелью, электрочайником, СВЧ-печью. Для проведения трапез имеется стол на несколько персон и набор посуды.
Расстояние до аэропорта 41,5 км, а до ж/д вокзала 15,4 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Экологические сборы
- Проживание в гостиницах по маршруту
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
- Питание: завтраки, обеды и ужины
- Трансфер ж/д вокзал - гостиница - от 1200 руб
- Трансфер аэропорт - гостиница - от 1800 руб
- Личные расходы (сувениры и т. д.)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для экскурсии по вечернему Калининграду:
- легкая верхняя одежда;
- заряженный внешний аккумулятор.
Где производится посадка на экскурсии?
- В день начала тура (к 12:00) Вы должны получить информационное письмо у администратора своего отеля, в котором указано точное место и время (местное) сбора на экскурсии.
- Время начала и окончания экскурсий в программе указано ориентировочное.
- Места посадок на экскурсии:
|Гостиница
|Место посадки в автобус
|Как добраться
|Старт
|Гостиница «Калининград»
|20 мин на автобусе
|Изола
|Гостиница «Калининград»
|10-15 мин пешком
Возможны ли изменения в программе тура?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Как осуществляется трансфер в первый и последний день тура?
Трансфер оплачивается дополнительно. Стоимость:
- ж/д вокзал – гостиница – от 1200 руб.;
- аэропорт – гостиница – от 1800 руб.;
При заказе трансфера туристов встречают с табличкой с фамилией туриста. Трансфер не является индивидуальным.
Входят ли билеты на поезд и самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.