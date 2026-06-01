Мои заказы

От Калининграда к морю

Приглашаем Вас в летнее путешествие в край рыцарских замков, янтарных берегов и очаровательных прусских городов.

Маршрут проведёт Вас от атмосферных улиц вечернего Калининграда через средневековые замки и уютные провинциальные городки к янтарному побережью Балтики.

Вас ждут прогулка на теплоходе, легенды Тевтонского ордена, знакомство с тайнами добычи балтийского янтаря и самые фотогеничные уголки области.
От Калининграда к морюФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
От Калининграда к морюФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
От Калининграда к морюФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Экскурсия «Вечерний Калининград»

Прибытие в Калининградскую область.

Трансфер до гостиницы за доп. плату.

Заселение в гостиницу.

16:30 Экскурсия «Вечерний Калининград».

Маршрут: г. Калининград.

Вечерний Калининград – Кенигсберг – это совсем необычный город, вечером он открывается с другой стороны.

Мы покажем Вам вечернюю красоту улиц Марауненхофа, немецких домов с хаусмарками, прогулочные зоны Верхнего озера, созданного еще в 1270 году рыцарями Тевтонского Ордена.

У Вас будет возможность послушать мини-концерт самого крупного в России органа.

А возможность увидеть город с воды предоставит Вам прогулка на теплоходе «Самбия», во время которой Вы оцените размеры Калининградского порта и пройдете вдоль знаменитых судов Музея мирового океана.

21:00 Окончание экскурсии.

Прибытие. Экскурсия «Вечерний Калининград»Прибытие. Экскурсия «Вечерний Калининград»Прибытие. Экскурсия «Вечерний Калининград»Прибытие. Экскурсия «Вечерний Калининград»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Экскурсия «Замки Балтики - история, традиции, вкусы»

09:00 Экскурсия «Замки Балтики – история, традиции, вкусы».

Маршрут: пос. Родники – пос. Низовье – пос. Гурьевск.

Погрузитесь в атмосферу средневековья с экскурсией по замкам Калининградской области!

Вас ждёт кирха Арнау — старинная готическая церковь XIV века с богатой историей и атмосферой спокойствия.

Сегодня здесь на живописном берегу реки Преголи находится действующий монастырь св. Екатерины. Осмотр этого исторического памятника проводится самостоятельно, что позволяет любоваться архитектурой в своём ритме.

Далее маршрут приведёт Вас в замок Вальдау. Мы побываем в той части замка, которая принадлежит творческой семье и является жилой. Каждая комната это арт-пространство, которое создает яркие впечатления о каждом жителе замка со времен средневековья до наших дней.

Старинные залы и мебель, детали интерьера, сказочные персонажи, являясь декорациями к многим фильмам и сказкам, которые тут снимали, перенесут Вас во времена прицесс и драконов.

Хозяева замка встретят гостей, угостят ароматными брецелями и фирменным чаем, и конечно проведут экскурсию по замку, подвалам и территории.

Сегодня замок Вальдау производит много локальных гастрономических специалитетов, которые можно купить только здесь — спаржа, вяленные колбасы и хамон, шакотис, сыры, кальвадос — все изготовлено из Калининградских продуктов.

Далее мы отправимся в замок Нойхаузен, резиденцию рыцарей Тевтонского ордена, где можно прикоснуться к прошлому и узнать историю этого величественного сооружения – увидеть мощные замковые стены и двор, посмотреть фильм об истории строительства и реконструкций.

Замок открыл свои двери для гостей в 2025 году после длительной и грандиозной реконструкции.

Только посмотрев 3 объекта можно создать полноценное впечатление о временах, когда Замки и кирхи в Восточной Пруссии были главными сооружениями выполняя оборонительные, бытовые, светские и религиозные функции. Все, что Вы хотели увидеть о рыцарях, собрано в этой экскурсии.

14:30 Окончание экскурсии.

Экскурсия «Замки Балтики - история, традиции, вкусы»Экскурсия «Замки Балтики - история, традиции, вкусы»Экскурсия «Замки Балтики - история, традиции, вкусы»Экскурсия «Замки Балтики - история, традиции, вкусы»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Экскурсия «Разноцветная провинция»: Правдинск и пос. Железнодорожный

09:00 Экскурсия «Разноцветная провинция».

Маршрут: г. Правдинск – пос. Железнодорожный – пос. Дружба.

Отправившись в бывший Фридланд (Правдинск), мы не только вспомним «героев былых времен», но и предоставим Вам возможность подняться на одну из самых первых кирх Восточной Пруссии – кирху Святого Георгия.

А во время прогулки по городу остановимся у дома, описанного в романе Л. Толстого «Война и мир» – он сохранился до наших дней.

Следующая остановка – Железнодорожный – одно из самых живописных поселений Калининградской области, основанное в 1325 году как замок Гердауэн. Самая фотогеничная точка области.

Вас ждет Гердауэнская кирха и замковая мельница, а также антуражное кафе-музей «Патефон» и шлюз Мазурского канала.

17:00 Окончание экскурсии.

Экскурсия «Разноцветная провинция»: Правдинск и пос. ЖелезнодорожныйЭкскурсия «Разноцветная провинция»: Правдинск и пос. ЖелезнодорожныйЭкскурсия «Разноцветная провинция»: Правдинск и пос. ЖелезнодорожныйЭкскурсия «Разноцветная провинция»: Правдинск и пос. Железнодорожный
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Экскурсия «Янтарное Эльдорадо», заселение в гостиницу в пос. Янтарный

Освобождение номеров.

09:00 Экскурсия «Янтарное Эльдорадо».

Маршрут: пос. Янтарный.

Калининградская область – уникальный регион, в котором сосредоточено около 90 % мировых запасов янтаря.

А в поселке Янтарный находится единственный в мире карьер, в котором промышленным способом добывают янтарь.

Мы посетим смотровую площадку карьера и своими глазами увидим, где и как добывают солнечный камень, а также почувствуем себя настоящими старателями и в мини-карьере и добудем для себя несколько янтариков. Сфотографируемся с ящерами – ровесниками янтаря и заглянем в «Янтарный мир».

Затем мы попадем в самое сердце ювелирного производства, где мастера расскажут о тонкостях работы с солнечным камнем, научат отличать поддельный янтарь от оригинального и продемонстрируют широкий ассортимент ювелирных изделий из натурального Балтийского янтаря.

Приятным окончанием экскурсии станет прогулка по широкому пляжу, который удостоен международной награды «Голубой флаг» и соответствует высоким требованиям безопасности, экологии и туристического сервиса.

16:00 Окончание экскурсии.

Заселение в пос. Янтарный.

Экскурсия «Янтарное Эльдорадо», заселение в гостиницу в пос. ЯнтарныйЭкскурсия «Янтарное Эльдорадо», заселение в гостиницу в пос. ЯнтарныйЭкскурсия «Янтарное Эльдорадо», заселение в гостиницу в пос. ЯнтарныйЭкскурсия «Янтарное Эльдорадо», заселение в гостиницу в пос. Янтарный
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Свободный день

Свободный день для прогулок или отдыха на пляже.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Свободный день

Свободный день для прогулок или отдыха на пляже.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Отъезд

Выселение из гостиницы до 12:00.

Трансфер в аэропорт по желанию за доп. плату.

Отъезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в Калининграде в гостинице на выбор и в апарт-отеле в поселке Янтарный.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Отель

Период

2-местное

1-местное

Апарт-отель «Старт», г. Калининград (без питания, завтраки 750 руб/чел.)

+

апарт-отель «Морской», пос. Янтарный (без питания)

01.06-28.0642 46566 405
29.06-31.0850 56582 605

Отель «Изола», г. Калининград (без питания, завтраки 1000 руб/чел.)

+

апарт-отель «Морской», пос. Янтарный (без питания)

01.06-28.0649 35083 775
29.06-31.0857 45099 975

Важно: В связи со сменой сезонности стоимость отелей может незначительно меняться. Данные цены носят ознакомительный характер, актуальную стоимость уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Отель «Старт»

3 ночи

«Старт» представляет собой новый проект на 50 номеров, которые расположены в одном здании на закрытой территории, всего в 5 км от центра Калининграда, Острова Канта и Рыбной деревни.

Номера выполнены в современном стиле интерьера, оформлены качественной мебелью и техникой: кровать с белоснежным постельным бельем, вместительный шкаф для одежды, телевизор. В санузле имеется все самое необходимое: установлена сантехника и стиральная машинка, есть индивидуальные средства гигиены.

На небольшой кухне найдется техника для самостоятельного приготовления блюд: варочная панель, кофеварка, чайник, микроволновая печь, холодильник. В шаговой доступности работает продуктовый магазин.

На общественном транспорте будет удобно добраться до таких достопримечательностей, как: «Фридландские ворота», Филармония имени Е. Ф. Светланова, Кафедральный собор, Южный парк. Неподалеку находится автомагистраль, ведущая в аэропорт и курорты области. Расстояние до железнодорожного вокзала составит 5,4 км, а до аэропорта — 22,3 км.

Отель «Старт»Отель «Старт»Отель «Старт»Отель «Старт»Отель «Старт»Отель «Старт»Отель «Старт»Отель «Старт»Отель «Старт»Отель «Старт»Отель «Старт»Отель «Старт»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Изола»

3 ночи

«Isola» представляет собой уютный и современный отель, который находится в Калининграде, на берегу живописной реки Преголя.

Номера доступны различных категорий, чтобы каждый смог подобрать подходящий вариант. В каждом имеется кровать с удобным матрасом, плотные шторы для качественного сна, прикроватные светильники для комфортного вечернего чтения, доступ к Wi-Fi, а также индивидуальный санузел с набором полотенец и гигиенических средств. В зависимости от категории в номере может быть душевая или ванна.

При отеле есть ресторан, где гости могут насладиться вкусными и изысканными блюдами итальянской кухни.

В шаговой доступности такие городские достопримечательности, как Сердце Кёнигсберга, Кафедральный собор, Остров Канта, Синагога и многое другое. До ближайшего железнодорожного вокзала «Калининград-Южный» — 1,6 км, а до аэропорта «Храброво» — 20,4 км.

Гостиница «Изола»Гостиница «Изола»Гостиница «Изола»Гостиница «Изола»Гостиница «Изола»Гостиница «Изола»Гостиница «Изола»Гостиница «Изола»Гостиница «Изола»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Морской

3 ночи

«Морской» это комфортабельный клубный комплекс, который расположился в поселке Калининградской области — Янтарный, всего в 0,6 км от широкого песчаного пляжа. Комплекс находится на закрытой территории, оснащен садом с красивым фонтаном и террасами.

Для размещения представлены номера различных категорий: «Двухместный» и «Делюкс», вместимостью от одного до четырех гостей, что идеально подходит как для индивидуальных путешественников, семейных пар, так и семей с детьми. Интерьер комнат оформлен в современном стиле, а в оснащение входит: телевизор, бесплатный интернет и санузел с феном, стиральной машиной и чистыми полотенцами.

Для самостоятельного приготовления блюд предусмотрена кухонная зона, укомплектованная бытовой техникой: двухкамерным холодильником, варочной панелью, электрочайником, СВЧ-печью. Для проведения трапез имеется стол на несколько персон и набор посуды.

Расстояние до аэропорта 41,5 км, а до ж/д вокзала 15,4 км.

МорскойМорскойМорскойМорскойМорскойМорскойМорскойМорскойМорскойМорскойМорской
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
  • Экологические сборы
  • Проживание в гостиницах по маршруту
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
  • Питание: завтраки, обеды и ужины
  • Трансфер ж/д вокзал - гостиница - от 1200 руб
  • Трансфер аэропорт - гостиница - от 1800 руб
  • Личные расходы (сувениры и т. д.)
Место начала и завершения?
Калининград
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для экскурсии по вечернему Калининграду:

  • легкая верхняя одежда;
  • заряженный внешний аккумулятор.
Где производится посадка на экскурсии?
  1. В день начала тура (к 12:00) Вы должны получить информационное письмо у администратора своего отеля, в котором указано точное место и время (местное) сбора на экскурсии.
  2. Время начала и окончания экскурсий в программе указано ориентировочное.
  3. Места посадок на экскурсии:
ГостиницаМесто посадки в автобусКак добраться
СтартГостиница «Калининград»20 мин на автобусе
ИзолаГостиница «Калининград»10-15 мин пешком
Возможны ли изменения в программе тура?

Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.

Как осуществляется трансфер в первый и последний день тура?

Трансфер оплачивается дополнительно. Стоимость:

  • ж/д вокзал – гостиница – от 1200 руб.;
  • аэропорт – гостиница – от 1800 руб.;

При заказе трансфера туристов встречают с табличкой с фамилией туриста. Трансфер не является индивидуальным.

Входят ли билеты на поезд и самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Калининграда

Похожие туры на «От Калининграда к морю»

Новые грани Калининграда: необычные экскурсии и нетуристические маршруты
На машине
4 дня
7 отзывов
Новые грани Калининграда: необычные экскурсии и нетуристические маршруты
Побывать в Ржавом городе, увидеть «Танцующий лес» и помедитировать на берегу моря
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 10:00
11 июн в 08:00
14 июн в 08:00
46 900 ₽ за человека
Увлекательные выходные: Калининград и курортные городки с местным гидом
На машине
3 дня
1 отзыв
Увлекательные выходные: Калининград и курортные городки с местным гидом
Услышать историю края от влюблённого в него специалиста, узнать тайны янтаря и погулять у моря
Начало: Калининград, аэропорт, 10:00. Рекомендуем выбирать...
10 июл в 08:00
14 авг в 08:00
39 990 ₽ за человека
На корабле по Балтийскому морю: старт и финиш в Калининграде
7 дней
1 отзыв
На корабле по Балтийскому морю: старт и финиш в Калининграде
Отправиться в морскую экспедицию с обучением, стать частью команды и увидеть водные просторы с мачты
Начало: Г. Калининград, центр, сбор в 10:00
14 июн в 08:00
20 июн в 08:00
210 000 ₽ за человека
Выходные в Калининграде
На автобусе
3 дня
-
5%
3 отзыва
Выходные в Калининграде
Начало: Г. Калининград
12 июн в 10:00
19 июн в 10:00
от 17 900 ₽18 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Калининграде
Все туры из Калининграда
от 42 465 ₽ за человека