Описание тура
Частный Калининград на 5 дней — это поездка только для вашего состава, без чужих людей, общего темпа и готового сценария для всех.
Эта программа — пример того, как может выглядеть ваше путешествие. Мы можем собрать маршрут под ваши даты, состав, интересы и ритм: сделать поездку более гастрономической, спокойной, насыщенной историей, добавить больше времени у моря, Спа, янтарные мастерские, серфинг, сапы, замки или камерные рестораны. Вы приезжаете своей компанией, а мы выстраиваем поездку так, чтобы всё работало спокойно и точно: понятная логистика, сильные места на маршруте, хорошее проживание у моря, продуманные паузы и все детали, собранные заранее.
Так Калининград раскрывается не как стандартная экскурсия на пару дней, а как цельное частное путешествие: через море, старые немецкие районы, готику, янтарь, дюны, гастрономию, сыроварни, замки и вечера у Балтики в вашем темпе.
Кому подойдёт этот тур:
Тем, кто едет своим составом — программа подойдёт для пары, семьи, компании друзей или небольшой команды: в поездке будут только ваши люди, ваш ритм и маршрут, который можно настроить под интересы именно вашего состава.
Тем, кто не экономит на себе и выбирает качественный уровень отдыха — если Вам важно, где жить, как ехать, кто ведёт маршрут и насколько продумана каждая деталь, мы соберём Калининград под ваш состав с проверенным проживанием, выверенной логистикой и сильной программой.
Тем, кто не любит гонку по достопримечательностям — программа выстроена так, чтобы Вы не просто успели всё посмотреть, а действительно прожили Калининград: с остановками, свободным временем, красивыми вечерами и возможностью выбирать то, что подходит именно вам.
Тем, кто ценит редкие и сильные впечатления — тур подойдёт тем, кто хочет увидеть регион не по стандартному сценарию, а через органный концерт в Кафедральном соборе, старый Кёнигсберг, Амалиенау, Куршскую косу, янтарное производство, сыроварню, замковую историю и балтийскую гастрономию.
Тем, кто не любит суету и хаос в поездках — мы заранее соединяем всю логистику маршрута: встречу в аэропорту, трансферы, гидов, рестораны, билеты, национальный парк, мастерские, дегустации, проживание и финальный трансфер, чтобы Вы спокойно ехали своим составом и не тратили силы на организацию.
Почему именно с нами:
Уникальный маршрут без толп туристов — мы показываем Калининград не по самому очевидному сценарию: не только через обзорные точки, а через историю, море, ремесло, гастрономию и места, где регион чувствуется глубже и честнее.
Комфорт и забота в деталях — мы продумываем не только программу, но и весь внутренний ритм поездки: где жить, как ехать, когда делать паузу, где вкусно поесть и как сделать каждый день красивым, спокойным и приятным.
Надёжная организация на всём маршруте — Калининградская область состоит из разных по настроению локаций, поэтому мы заранее соединяем город, побережье, природные маршруты и исторические места в понятный сценарий, где не нужно самостоятельно договариваться, искать варианты и контролировать детали.
Не только глазами, но и через вкус — в поездке важны не только виды, но и балтийская кухня, исторический ужин, кёнигсбергский марципан, локальная рыба, сыроварня, дегустации и те гастрономические детали, через которые Калининград становится ближе и понятнее.
Если такой формат откликается — напишите нам. Расскажите, каким составом планируете поездку и какие даты рассматриваете, а мы предложим маршрут под ваш запрос и соберём Калининград так, чтобы путешествие совпало с вашим ритмом, составом и ожиданиями.
Стоимость указана за 1 человека при группе из 4 человек. Стоимость зависит от количества человек, от наполнения программы, от проживания. Мы подберем программу и проживание под ваш бюджет.
Программа тура по дням
Старый Кёнигсберг, Кант и ужин от шефов
В 9:00 мы встречаем вас в аэропорту и сразу берём день в свои руки, чтобы начало путешествия было спокойным, красивым и собранным. Без лишней суеты, без сложной логистики, без ощущения, что нужно что-то контролировать. Начнём с завтрака в приятной атмосфере, а затем отправимся знакомиться с Калининградской областью через её историю, вкус и настроение.
Мы отправимся в центр Калининграда и пойдём на органный мини-концерт в Кафедральном соборе на острове Канта (40 минут). Это редкая возможность услышать, как два уникальных органа — Большой с 6301 трубой и Малый — сливаются в единый мощный и очень красивый голос под сводами готической кирхи 14 века. В такие моменты город раскрывается не через факты, а через ощущение масштаба, красоты и времени. После выступления можно будет заглянуть в органную комнату и пообщаться с титулярным органистом, чтобы почувствовать это место ещё глубже, уже не как туристическую точку, а как живое пространство с настоящей культурной силой.
Сам остров Канта — это историческое ядро Калининграда, место, где особенно ясно ощущается связь эпох. Здесь сохранилась память о старом городе, здесь похоронен Иммануил Кант, и именно здесь особенно остро чувствуется, каким многослойным, сложным и красивым может быть Калининград. После прогулки по острову мы поднимемся на смотровую площадку маяка. Отсюда открывается один из самых выразительных видов в городе: древняя кирха на острове, современные корабли у причалов и купола собора Христа Спасителя складываются в один кадр, в котором встречаются прошлое и настоящее.
Отдельное удовольствие этого тура — гастрономия, и уже в первый день мы начинаем знакомство с регионом через вкус. На обед мы отправимся в Рыбную деревню, где можно попробовать фирменную строганину из пеламиды и балтийского судака на гриле. Для нас важно, чтобы гастрономия в этом путешествии была не формальным дополнением, а полноценной частью впечатления о месте. Здесь она именно такая — яркая, локальная, запоминающаяся.
После обеда мы пойдём в гости к кёнигсбергскому купцу начала 20 века Густаву Гроссманну. Это один из самых атмосферных эпизодов дня, потому что история здесь раскрывается очень живо и по-человечески. Мы познакомимся с его домом, почувствуем дух предпринимательства старого Кёнигсберга, увидим, как жила и мыслила городская элита того времени, а затем выпьем чай с знаменитыми марципановыми конфетами. Их готовят по уникальной кёнигсбергской технологии с обжигом на открытом огне до хрустящей карамельной корочки. Ни в одном магазине таких не купить.
Затем продолжим обзорную экскурсию по Калининграду и увидим те места, без которых невозможно почувствовать его по-настоящему объёмно. Мы посетим Мастерскую Хомлинов, пройдём по Амалиенау с его особой архитектурой и настроением, увидим набережную и порт, где узнаем больше о портовых структурах и Балтийском канале. По пути мы также увидим Королевские ворота, Росгартенские ворота и Площадь Победы. Этот маршрут собран так, чтобы за один день не просто показать город, а дать почувствовать его ритм, масштаб, эстетику и контраст между старой европейской тканью и живым современным портовым характером.
Вечером нас ждёт гастрономическая часть дня — ужин в формате шефс-тейбл, где история Калининграда раскрывается не через даты, а через вкус, продукты и локальные кулинарные традиции. Сначала гид-историк проведёт небольшую экскурсию в музее гастрономии Блокгауз и расскажет, как менялась кухня региона: от кёнигсбергских рецептов до современной балтийской гастрономии. После этого мы перейдём в ресторан, где ужин продолжится дегустационными сетами от сильных шеф-поваров города. Камерная атмосфера, исторический контекст, точная подача и очень вкусный вечер, который сразу задаёт правильное настроение всей поездке.
За кухню отвечают Вячеслав Вьюник и Виктор Карпузов — шефы, чьи имена хорошо известны в профессиональной гастрономической среде и за её пределами. Вячеслав Вьюник — победитель телевизионных проектов Молодые ножи и Адский шеф, а также обладатель множества других профессиональных наград. Виктор Карпузов — победитель гастрономического проекта Битва шефов и член Всероссийской ассоциации шеф-поваров Chefs Team Russia.
После такого насыщенного и красивого дня мы едем в наш отель на берегу моря. Заселяемся, отдыхаем и даём себе время выдохнуть. Первый день этого тура мы выстраиваем так, чтобы он сразу задал правильное состояние всей поездке: много впечатлений, но без суеты; много смыслов, но без усталости; много красоты, вкуса и истории, после которых особенно приятно вернуться к морю и почувствовать, что путешествие началось именно так, как должно начинаться хорошее путешествие.
Куршская коса, Рыбачий, дюны и вечер у моря
Утро начинаем спокойно и правильно — с завтрака в отеле. Без спешки, без резкого старта, с тем ритмом, который помогает не уставать от поездки, а по-настоящему проживать её. Во второй день мы отправляемся туда, где особенно ярко чувствуется характер Балтики, — на Куршскую косу. Это не просто природная достопримечательность, а живой дюнный заповедник, место с особой тишиной, воздухом, светом и почти нереальной красотой пейзажей.
На Куршской косе нас ждёт очень объёмное и красивое путешествие через разные состояния природы. Мы поднимемся на Высоту Эфа, чтобы увидеть одну из самых впечатляющих панорам региона: дюны, залив, море, линии песка и воды, которые будто сливаются в единую переливающуюся поверхность. Это тот вид, который невозможно передать фотографией до конца — его хочется просто прожить, постоять в тишине и запомнить. Затем отправимся в Танцующий лес, где искривлённые стволы сосен создают почти сюрреалистичное ощущение. Это место до сих пор оставляет больше вопросов, чем ответов, и именно этим особенно завораживает.
Дальше мы увидим озеро Лебедь, где в бирюзовой воде отражается небо, а сама картина кажется почти нереальной по цвету и спокойствию. Заедем на орнитологическую станцию Фрингилла, где особенно интересно наблюдать за птичьими миграциями и почувствовать, насколько живая и подвижная эта территория. По пути сделаем ещё одну очень тёплую и вкусную остановку — попробуем настоящий балтийский шакотис у местного пекаря. Это маленькая деталь маршрута, но именно из таких деталей и складывается ощущение настоящего путешествия, в котором есть не только виды, но и вкус места.
Мы заглянем в Рыбачий, чтобы увидеть легендарную дюну уже снизу, от её подножия, и почувствовать масштаб этого ландшафта иначе — не с открытки, а изнутри маршрута. И, конечно, здесь будет возможность увезти с собой кусочек Балтики — окатанный морем янтарь, который буквально живёт под ногами и делает знакомство с этим краем ещё более осязаемым и личным.
На обед отправимся в ресторан Лес. Это место очень точно продолжает настроение дня: стилистика балтийского леса, много зелени, натуральные материалы, спокойная атмосфера и кухня, которая не выбивается из общего впечатления, а усиливает его. Здесь под руководством шеф-повара Андрея Яресько можно попробовать местные специалитеты — например, строганину из пеламиды или камбалу с хрустящей корочкой. Для нас важно, чтобы гастрономия в туре не была случайной, и этот обед именно такой — красивый, локальный и очень уместный в общей истории дня.
После обеда мы не будем спешить дальше по маршруту — оставим время для моря. Вернёмся к Балтике и проведём вторую половину дня в спокойном ритме: можно просто гулять по берегу, слушать шум волн, дышать солёным воздухом и ничего не планировать.
Если захочется активности, можно выйти на воду на сапах или попробовать серфинг с инструктором. А можно выбрать совсем другой сценарий — остаться на пляже, заказать чай или бокал вина, смотреть на море и дать дню красиво замедлиться.
Вечером поужинаем на берегу. Балтийские закаты здесь особенно хороши: мягкий свет, шум прибоя, свежая рыба и ощущение, что день был собран не по расписанию, а по вашему темпу.
Свободный день у моря, Янтарный, спа
Третий день мы оставляем без плотного маршрута. После первых впечатлений Калининграда и Куршской косы важно не бежать дальше, а дать себе время просто побыть у моря.
Утром можно проснуться без раннего выезда, спокойно позавтракать в отеле и выбрать свой сценарий дня. Прогуляться по берегу, выйти к воде с кофе, послушать Балтику, почитать на террасе, пройтись по песку или просто остаться там, где хорошо. В частном формате этот день особенно ценен: мы не подстраиваем его под группу, расписание или обязательные активности. Он остаётся вашим.
Если захочется восстановления, можно провести день в Спа при отеле: бассейн, сауна, хаммам, джакузи, тёплая вода и полное ощущение паузы. Это день, в котором не нужно никуда успевать. Можно замедлиться, выспаться, восстановиться после дороги и спокойно прожить Балтику не как пункт программы, а как состояние.
По желанию мы можем добавить выезд в Nordic Spa в Янтарном. Это одно из самых атмосферных мест на побережье: лаконичное пространство в нордической эстетике, расположенное рядом с Балтийским морем, среди дюн и природного ландшафта. Здесь всё построено вокруг простых, но сильных ощущений: горячая сауна, купели, морской воздух, вид на воду и контраст тепла с балтийской прохладой.
В Nordic Spa особенно хорошо ехать не за процедурой, а за состоянием. Сидеть в горячей сауне и смотреть на море. Выходить на воздух после тепла. Слышать ветер, чувствовать соль на коже, видеть дюны и воду совсем рядом. Это не про суету и не про развлечение, а про редкую для поездки паузу, когда тело отдыхает, голова становится тише, а день запоминается именно своим спокойствием.
Вечер можно провести у моря: поужинать в красивом месте, встретить закат, вернуться в отель без спешки и оставить этот день таким, каким он должен быть в частном путешествии — свободным, мягким и собранным под ваш ритм.
Светлогорск, янтарь и Зеленоградск
После этого мы выселяемся и отправляемся в Светлогорск — один из самых красивых и атмосферных городов на балтийском побережье, который неслучайно называют балтийской Швейцарией. Здесь совсем другое настроение: мягкий рельеф, зелёные холмы, старые виллы, спокойный ритм и ощущение европейского курорта, где хочется не просто посмотреть достопримечательности, а медленно прожить саму прогулку.
Мы пройдём по переулку Гофмана с его сюрреалистичными скульптурами, которые делают город чуть сказочным и неожиданным. Поднимемся к старинной башне Раушен и водонапорной башне, чтобы увидеть море и холмы с высоты и почувствовать ту самую многослойную красоту Светлогорска, в которой сочетаются природа, история и курортная архитектура. Загадaем желание у солнечных часов Зодиак и у Памятника неспешному городу — символов места, где сама атмосфера будто напоминает о том, что можно жить медленнее, внимательнее и спокойнее.
Дальше спустимся по каскадной лестнице через уютный Лестничный парк, пройдём мимо скульптуры Несущая воду и ещё раз почувствуем, насколько этот город создан для красивых прогулок без суеты. А обратно поднимемся на фуникулёре или на панорамном лифте вверх — не только ради удобства, но и ради ещё одного выразительного взгляда на побережье. Завершим прогулку у Янтарь-холла — современной культурной точки Светлогорска, которая красиво соединяет курортное настроение города с его сегодняшней жизнью.
На обед сделаем остановку, чтобы насладиться балтийской и скандинавской кухней. Это будет ещё один важный штрих дня — спокойный, вкусный, очень уместный.
После обеда отправимся на частное производство янтаря. Это камерное и очень красивое погружение в магию ручной обработки солнечного камня, с которым Калининградская область связана особенно глубоко. Здесь можно увидеть весь путь янтаря — от сортировки необработанных кусков сырца до тонкой шлифовки и сборки украшений. Для нас это важная часть программы, потому что она показывает регион не только через природу и архитектуру, но и через ремесло, которое хранит характер этого места. Здесь не просто наблюдаешь за работой мастеров, а соприкасаешься с живой историей края и понимаешь ценность ручного труда, внимания к детали и настоящей локальной традиции. В результате можно увезти с собой не обычный сувенир, а особенное изделие, которое рождается буквально на ваших глазах.
Завершим день в Зеленоградске — курортном городе с лёгким, почти отпускным настроением. Пройдём по Курортному бульвару, где старые дома, липы, витрины, запах моря и тихая городская жизнь складываются в очень приятную прогулку. Затем свернём на Кошачью улицу с граффити, уличными скульптурами и деталями, которые сделали Зеленоградск самым кошачьим городом побережья.
Поднимемся на водонапорную башню из красного кирпича — один из главных символов города. Сверху откроется вид на крыши, улицы, море и длинную линию променада. После спустимся к Балтике и пройдём вдоль воды: здесь особенно хорошо быть ближе к вечеру, когда свет становится мягче, море темнеет, а город постепенно переходит в вечерний ритм.
Поужинаем в панорамном ресторане с видом на море и закат. Это красивое завершение дня: балтийская кухня, бокал вина, мягкий свет над водой и ощущение, что маршрут собран не ради количества точек, а ради правильного послевкусия каждого места.
После ужина спокойно вернёмся в отель.
Частная сыроварня, замок Нойхаузен
Утро оставим спокойным. После завтрака будет время без спешки попрощаться с морем: выйти к берегу, пройтись по песку, выпить кофе с видом на Балтику и сохранить это ощущение последнего утреннего воздуха у воды. Выселение из отеля — до 12:00.
После этого завершим путешествие в другом настроении — через рыцарскую историю, старые стены, ремесло и вкусы Калининградской земли.
Сначала отправимся на частную сыроварню Шаакен Дорф. Это не просто дегустация, а камерное знакомство с местным производством, где сыр, шоколад, марципан и вино становятся частью общей истории места. Под руководством технолога попробуем шесть сортов сыра и разберёмся, чем они отличаются по вкусу, выдержке и текстуре. Каждый сорт будет раскрываться по-новому в сочетании с вином, а кёнигсбергский марципан и шоколад добавят к дегустации мягкий сладкий акцент.
Особую атмосферу создаёт само пространство сыроварни. Она находится в старинных стенах бывшей рыцарской конюшни: за прозрачными окнами вызревают сырные головы, дерево, камень и ремесленная тишина вокруг делают это место не туристической остановкой, а живым продолжением истории края.
Здесь же, рядом с бывшим замком Шаакен, сделаем обеденную паузу. После морского побережья, дюн и курортных городов этот день возвращает нас к средневековому Калининграду — более камерному, плотному по фактуре и совсем другому по ощущению.
Дальше отправимся к замку Нойхаузен — одной из древнейших резиденций Тевтонского ордена в регионе, основанной в 1283 году. Через эти стены проходили разные эпохи: здесь останавливались русские цари, включая Петра I, а с самим замком связана одна из самых известных загадок региона — история Янтарной комнаты, которая, по одной из версий, хранилась здесь до перевозки в Царское Село.
Нойхаузен не выглядит как аккуратная музейная декорация. В этом и есть его сила: старые стены, следы времени, руины, подземелья и ощущение, что у места осталось больше вопросов, чем ответов. Это красивое завершение маршрута — не громкое, а атмосферное, с послевкусием старой Пруссии, рыцарских орденов и тайн, которые здесь до сих пор чувствуются в камне.
После программы мы отвезём вас в аэропорт или на железнодорожный вокзал. Маршрут завершится спокойно и удобно — без лишних пересадок, ожиданий и организационных вопросов.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
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Что включено
- Проживание 4 ночи - размещение в выбранном отеле. Конкретный вариант проживания подбирается под даты, состав и желаемый уровень отдыха
- Завтраки - включены во все дни, кроме первого дня заезда
- Ужин в первый день - исторический ужин с дегустационными сетами от шеф-поваров Калининграда
- Трансферы по маршруту - все переезды по программе на комфортном минивэне: встреча в аэропорту, перемещения между локациями и финальный трансфер в аэропорт или на железнодорожный вокзал
- Сопровождение гида - услуги сопровождающего гида по маршруту и экскурсионная часть программы
- Входные билеты по программе - билеты на основные объекты маршрута, включённые в базовую программу
- Оплата национального парка - посещение Куршской косы и необходимые сборы включены в стоимость
- Органный мини-концерт в Кафедральном соборе
- Посещение дома Густава Гроссмана с чаепитием
- Дегустация на сыроварне Шаакен Дорф - шесть сортов сыра, шоколад, марципан и сопровождение технолога
Что не входит в цену
- Авиабилеты или железнодорожные билеты до Калининграда и обратно - дорога до места начала тура оплачивается отдельно
- Завтрак в первый день - оплачивается на месте по меню
- Обеды и ужины, кроме ужина в первый день - оплачиваются самостоятельно по меню в ресторанах. По запросу можно заранее включить питание в стоимость
- Спа и Nordic Spa - оплачиваются отдельно, если Вы захотите добавить восстановительный день или отдельные процедуры
- Апгрейд исторического ужина - можно заменить базовый формат на ужин с иммерсивной программой за доплату
- Сапы и серфинг - доступны по желанию и оплачиваются дополнительно
- Рыцарское шоу и ужин в замке Нессельбек - можно добавить в маршрут отдельно по желанию