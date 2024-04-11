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Авторский тур
4 дня
Замки, море и янтарь - лучшие места Калининградской области
Пожить в средневековом замке и найти янтарь на берегу Балтики
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
«Это уютный историко-этнографический комплекс на набережной реки Преголя, который аутентично смотрится на фотографиях и уже успел стать визитной карточкой города»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
39 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Время для себя: SPA-тур на балтийском побережье
Отдохнуть телом и душой на берегу моря, заглянуть на дегустацию в сыроварню и увидеть город кошек
Начало: Аэропорт Калининграда, время зависит от прибытия в...
30 сен в 08:00
1 окт в 08:00
118 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
К самым западным берегам. Экскурсионный тур в Калининградскую область с апреля по ноябрь
Начало: Россия, Калининград
«Мы проедем по великолепному району старых немецких вилл Амалиенау и вдоль набережной Музея Мирового Океана»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 21 700₽ за человека
Авторский тур
5 дней
К самым западным берегам. Зимний тур в Калининградскую область
Начало: Россия, Калининград
«Мы проедем по великолепному району старых немецких вилл Амалиенау и вдоль набережной Музея Мирового Океана»
10 янв в 10:00
17 янв в 10:00
от 19 950₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ППолина11 апреля 2024Брала тур "Янтарный Кенингсберг" с 05.04.2024 по 07.05.2024. Должна была прилететь из Челябинска в 9:30 утра по Калининградскому времени. Из-за
- ВВиталий17 января 2024С большим удовольствием хочу поблагодарить Наталью за организованные экскурсии по Калининграду и городам Калининградской области, за прекрасные и достаточно ёмкие
- ККапустянова17 января 2024Отдыхали в Калининграде на Рождественские праздники. Всё понравилось! Останавливались в отеле "Рэдиссон", хочется отметить доброжелательный, приветливый персонал. Очень чисто в
- ТТатьяна11 января 2024Мы поехали с сыном вдвоем (16 лет) и конечно же, от такой организации, такого внимания на протяжении с момента бронирования
- ЛЛариса7 ноября 2023« Время для себя»- отличная программа по красивым местам Балтийского побережья в период « золотой «осени. Полностью организовано и продумано
- ЕЕкатерина17 октября 2023Недавно вернулась из поездки, Калининград осенью прекрасен! Не ожидала, что настолько понравится, гид Сергей сразил профессионализмом и гибкостью. Проживание в
- ЛЛюбовь26 сентября 2022Спасибо большое за путешествие. Очень понравилось, конечно охватить всё не удалось, уже вижу себя в других экскурсиях, возможно в индивидуальных маршрутах. Реально пару, тройку дней не хватило. Гиды отработали на Ура!!! Спасибо им👍Сергей, так вообще, выложился на 200%
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Набережная»
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Сейчас в Калининграде в категории "Набережная" можно забронировать 4 тура от 19 950 до 118 000. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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