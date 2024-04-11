Туры по набережной Калининграда

Найдено 4 тура в категории «Набережная» в Калининграде, цены от 19 950 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Замки, море и янтарь - лучшие места Калининградской области
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
8 отзывов
Замки, море и янтарь - лучшие места Калининградской области
Пожить в средневековом замке и найти янтарь на берегу Балтики
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
«Это уютный историко-этнографический комплекс на набережной реки Преголя, который аутентично смотрится на фотографиях и уже успел стать визитной карточкой города»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
39 900 за человека
Время для себя: SPA-тур на балтийском побережье
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Время для себя: SPA-тур на балтийском побережье
Отдохнуть телом и душой на берегу моря, заглянуть на дегустацию в сыроварню и увидеть город кошек
Начало: Аэропорт Калининграда, время зависит от прибытия в...
30 сен в 08:00
1 окт в 08:00
118 000 за человека
К самым западным берегам. Экскурсионный тур в Калининградскую область с апреля по ноябрь
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
К самым западным берегам. Экскурсионный тур в Калининградскую область с апреля по ноябрь
Начало: Россия, Калининград
«Мы проедем по великолепному району старых немецких вилл Амалиенау и вдоль набережной Музея Мирового Океана»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 21 700 за человека
К самым западным берегам. Зимний тур в Калининградскую область
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
К самым западным берегам. Зимний тур в Калининградскую область
Начало: Россия, Калининград
«Мы проедем по великолепному району старых немецких вилл Амалиенау и вдоль набережной Музея Мирового Океана»
10 янв в 10:00
17 янв в 10:00
от 19 950 за человека

Последние отзывы на туры

  • П
    Полина
    11 апреля 2024
    К самым западным берегам. Зимний тур в Калининградскую область
    Брала тур "Янтарный Кенингсберг" с 05.04.2024 по 07.05.2024. Должна была прилететь из Челябинска в 9:30 утра по Калининградскому времени. Из-за
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    задержек рейса из Челябинска и отсутствия билета на пересадке в Питере прилетела в 18:30. Все экскурсии за первый день были соответственно пропущены, но организаторы успокоили и перенесли экскурсии на следующий день без всяких лишних телодвижений с моей стороны. Так что за организационную деятельность - им пятерка. Спасибо за организацию путешествия!

  • В
    Виталий
    17 января 2024
    Замки, море и янтарь - лучшие места Калининградской области
    С большим удовольствием хочу поблагодарить Наталью за организованные экскурсии по Калининграду и городам Калининградской области, за прекрасные и достаточно ёмкие
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    экскурсии в нашем формате времени, за грамотных гидов, которые были с нами и с удовольствием делились знаниями о своём крае, его истории и природе. С первого обращения к Наталье по поводу организации экскурсий и до нашего отъезда домой, она всегда была на связи, всегда, если возникали вопросы подсказывали и советовала как поступить, она очень отзывчивая и добрая. После того, как побывали в Калининграде захотелось ещё раз сюда приехать, только теперь на более долгий срок, и с менее напряжённым графиком, чтобы можно было ещё раз насладиться красотой и природой края. Походить по древним и современным улочкам городов. Ещё раз хочу сказать огромное спасибо!!!

  • К
    Капустянова
    17 января 2024
    К самым западным берегам. Зимний тур в Калининградскую область
    Отдыхали в Калининграде на Рождественские праздники. Всё понравилось! Останавливались в отеле "Рэдиссон", хочется отметить доброжелательный, приветливый персонал. Очень чисто в
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    номере имеется всё необходимое, хорошие и разнообразные завтраки. И всё очень вкусно! Спасибо большое! Автобусы забирали туристов прямо от отеля, что очень удобно! Запомнились экскурсии по городу, на Куршскую косу, на частную сыроварню. Спасибо нашим замечательным экскурсоводам Светлане и Надежде! Много новой информации! Рассказывается доступно, интересно!Хочется поблагодарить всех организаторов за наш отдых, за полученные впечатления, за то что были постоянно на связи с нами, информация подаётся в доступной,понятной форме, точно по времени! Без задержек организован трансфер в аэропорт и обратно. Замечательные каникулы мы провели в Калининграде. Благодарим всех за отличную работу!!!

  • Т
    Татьяна
    11 января 2024
    К самым западным берегам. Зимний тур в Калининградскую область
    Мы поехали с сыном вдвоем (16 лет) и конечно же, от такой организации, такого внимания на протяжении с момента бронирования
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    тура до возвращения домой, не ожидали. Так всё классно! А главное связь ВСЕГДА!!! Очень благодарна «Большой Стране» за такое теплое и внимательное отношение в наши новогодние дни в Калининградской области. Отдельное спасибо всем гидам- они супер, так много информации, так доступно рассказывают, какие они все добрые и внимательные!! Мы реально получили удовольствие, доверившись «Большой Стране»

    Мы поехали с сыном вдвоем (16 лет) и конечно же, от такой организации, такого внимания наМы поехали с сыном вдвоем (16 лет) и конечно же, от такой организации, такого внимания наМы поехали с сыном вдвоем (16 лет) и конечно же, от такой организации, такого внимания наМы поехали с сыном вдвоем (16 лет) и конечно же, от такой организации, такого внимания наМы поехали с сыном вдвоем (16 лет) и конечно же, от такой организации, такого внимания наМы поехали с сыном вдвоем (16 лет) и конечно же, от такой организации, такого внимания наМы поехали с сыном вдвоем (16 лет) и конечно же, от такой организации, такого внимания наМы поехали с сыном вдвоем (16 лет) и конечно же, от такой организации, такого внимания наМы поехали с сыном вдвоем (16 лет) и конечно же, от такой организации, такого внимания наМы поехали с сыном вдвоем (16 лет) и конечно же, от такой организации, такого внимания на
  • Л
    Лариса
    7 ноября 2023
    Время для себя: SPA-тур на балтийском побережье
    « Время для себя»- отличная программа по красивым местам Балтийского побережья в период « золотой «осени. Полностью организовано и продумано
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    до мелочей все наше пребывание ( встреча и проводы в аэропорту, трансфер во время экскурсий, переезды в отели, заказы отелей, бронирование спа процедур). Очень познавательные экскурсии от Надежды, корректность и пунктуальность, мастерство водителя! Заботливое отношение ко всем нашим запросам от Марины. Великолепный индивидуальный тур для нас двоих с мужем, очень рекомендуем тем, кто ценит эксклюзивность и индивидуальный подход. С уважением, Лариса и Андрей Лебедевы, гости из Карелии

  • Е
    Екатерина
    17 октября 2023
    Замки, море и янтарь - лучшие места Калининградской области
    Недавно вернулась из поездки, Калининград осенью прекрасен! Не ожидала, что настолько понравится, гид Сергей сразил профессионализмом и гибкостью. Проживание в
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    замке - незабываемые впечатления. Светлогорск очень симпатичный, гид Ульяна влюбила нас ещё сильнее в него. В Шаакене и сыроварне Шаакендорф был задорный местный гид, мы продегустировали разные сыры под бокал вина. Организация отличная, никаких нареканий не было.

    Недавно вернулась из поездки, Калининград осенью прекрасен! Не ожидала, что настолько понравится, гид Сергей сразил профессионализмомНедавно вернулась из поездки, Калининград осенью прекрасен! Не ожидала, что настолько понравится, гид Сергей сразил профессионализмомНедавно вернулась из поездки, Калининград осенью прекрасен! Не ожидала, что настолько понравится, гид Сергей сразил профессионализмомНедавно вернулась из поездки, Калининград осенью прекрасен! Не ожидала, что настолько понравится, гид Сергей сразил профессионализмомНедавно вернулась из поездки, Калининград осенью прекрасен! Не ожидала, что настолько понравится, гид Сергей сразил профессионализмомНедавно вернулась из поездки, Калининград осенью прекрасен! Не ожидала, что настолько понравится, гид Сергей сразил профессионализмомНедавно вернулась из поездки, Калининград осенью прекрасен! Не ожидала, что настолько понравится, гид Сергей сразил профессионализмомНедавно вернулась из поездки, Калининград осенью прекрасен! Не ожидала, что настолько понравится, гид Сергей сразил профессионализмомНедавно вернулась из поездки, Калининград осенью прекрасен! Не ожидала, что настолько понравится, гид Сергей сразил профессионализмомНедавно вернулась из поездки, Калининград осенью прекрасен! Не ожидала, что настолько понравится, гид Сергей сразил профессионализмом
  • Л
    Любовь
    26 сентября 2022
    Замки, море и янтарь - лучшие места Калининградской области
    Спасибо большое за путешествие. Очень понравилось, конечно охватить всё не удалось, уже вижу себя в других экскурсиях, возможно в индивидуальных маршрутах. Реально пару, тройку дней не хватило. Гиды отработали на Ура!!! Спасибо им👍Сергей, так вообще, выложился на 200%

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Набережная»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Замки, море и янтарь - лучшие места Калининградской области
  2. Время для себя: SPA-тур на балтийском побережье
  3. К самым западным берегам. Экскурсионный тур в Калининградскую область с апреля по ноябрь
  4. К самым западным берегам. Зимний тур в Калининградскую область
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Балтийское море
  3. Амалиенау
  4. Рыбная деревня
  5. Кафедральный собор
  6. Остров Канта
  7. Танцующий лес
  8. Янтарный комбинат
  9. Балтийская коса
  10. Замок Шаакен
Сколько стоит тур в Калининграде в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Набережная" можно забронировать 4 тура от 19 950 до 118 000. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Калининграде, забронируйте тур с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Калининграда. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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