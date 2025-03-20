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Три счастливых дня в Калининграде

Вы можете присоединиться к экскурсионной группе в любой день
Три счастливых дня в КалининградеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Три счастливых дня в КалининградеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Три счастливых дня в КалининградеФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Вы можете присоединиться к экскурсионной группе в любой, удобный для вас день. Это может быть как будний день, так и выходные. Просто выбирайте удобную для вас дату и отправляйтесь в путешествие по Калининградской области! Вы узнаете, чем живёт современный Калининград, найдете следы Кёнигсберга, увидите главные жемчужины самого западного региона нашей необъятной страны- загадочный Танцующий лес, Королевский Кранц и Янтарную столицу мира.

Даты заездов: любой, удобный для Вас день с 01.04.2026 по 30.09.2026

Экскурсионный тур с проживанием в гостинице Академическая 3 (реестр классифицированных гостиниц С392024020538):

Место в двухместном номере стандарт: 19500 руб.

Место в двухместном номере стандарт с дополнительным местом: 19500 руб.

Одноместное размещение в номере стандарт: 23500 руб.

Экскурсионный тур с проживанием в гостинице Турист 3 с завтраком шведский стол (реестр классифицированных гостиниц С392024000175):

Место в двухместном номере стандарт: 21500 руб.

Место в двухместном номере стандарт с дополнительным местом: 20000 руб.

Одноместное размещение в номере стандарт: 25000 руб.

Экскурсионный тур с проживанием в гостинице Marton Palace 4 с завтраком (реестр классифицированных гостиниц С392026022245):

Место в двухместном номере бизнес: 22000 руб.

Место в двухместном номере бизнес с дополнительным местом: запрос

Одноместное размещение в номере стандарт: 25500 руб.

Экскурсионный тур с проживанием в гостинице Калининград 3(реестр классифицированных гостиниц С392024011450):

Место в двухместном номере студия: 24500 руб.

Место в двухместном номере студия с дополнительным местом: 23500 руб.

Одноместное размещение в номере стандарт: 26500 руб.

Экскурсионный тур с проживанием в гостинице Holiday Inn 4 с завтраком шведский стол (реестр классифицированных гостиниц С392024011167):

Место в двухместном номере: 27500 руб.

Место в двухместном номере с дополнительным местом: под запрос

Одноместное размещение в номере стандарт: 43000 руб.

Экскурсионный тур с проживанием в гостинице Radisson Blu Hotel 4 с завтраком шведский стол (реестр классифицированных гостиниц С392024005564):

Место в двухместном номере: 30000 руб.

Место в двухместном номере с дополнительным местом: под запрос

Одноместное размещение в номере стандарт: 47250 руб.

  • Подселение в двухместные номера не предусмотрено

Программа тура по дням

1 день

Экскурсию по Калининграду, 3-4 часа

Прибытие в Калининград и самостоятельный трансфер в гостиницу. Заселение в номера после экскурсии.

13:30 Отправление на экскурсию. Посадка из центра города, площадь Победы.

Время начала экскурсии может незначительно меняться. Точное место и время будет направлено гостям по Смс/Телеграм за день до начала тура.

Вы познакомитесь с удивительным Калининградом, окутанным тайнами и легендами. Поистине российским уголком с европейской атмосферой гостеприимства. Вам предстоит увидеть старинный Кафедральный собор, корабли и набережную Музея мирового океана, знаменитые мосты и здание бывшей Кёнигсбергской биржи. Незабываемое зрелище и уникальные фотографии обеспечены! После чего вместе с экскурсоводом мы посетим остров Канта и найдем сердце Кёнигсберга, поприветствуем хомлина-дедушку Карла. Если вы еще не знаете, хомлины это сказочные персонажи, которые прячутся на знаковых улицах города Калининграда,в Рыбной деревне и у Музея мирового океана, в районе старых немецких вилл Амалиенау и у здания Биржи Кенигсберга. . Ну и конечно насладимсязапахами свежей выпечки и ароматного глинтвейна, доносящихся из множества кафешек в Рыбной деревне.

Экскурсию по Калининграду, 3-4 часаЭкскурсию по Калининграду, 3-4 часаЭкскурсию по Калининграду, 3-4 часа
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Экскурсия Светлогорск и Янтарный, 7-8 часов

09:00 Отправление на экскурсию.

У вас будет уникальная возможность посетить янтарную столицу мира. Ведь именно в пос. Янтарный сосредоточено 90% мировых запасов янтаря, только представьте! Туда мы и устремимся вместе с экскурсоводом. На мануфактуре мы узнаем, как отличить настоящий янтарь от подделки, увидим процесс обработки солнечного камня. Прогуляемся по Городу Мастеров, через аллею парка Беккера выйдем к морю на широкий пляж с белым песком, он входит в список самых чистых пляжей мира! И там непременно найдем кусочки янтаря.

После чего поедем в соседний уютный городок Светлогорск, где прекрасные старые немецкие виллы восхищают, а запах сосен и моря наполняет жизненной энергией. Более ста лет назад здесь уже отдыхали состоятельные туристы. Экскурсовод расскажет причины такой популярности курорта Раушена-Светлогорска, и вы непременно захотите вновь сюда вернуться.

Экскурсия Светлогорск и Янтарный, 7-8 часовЭкскурсия Светлогорск и Янтарный, 7-8 часовЭкскурсия Светлогорск и Янтарный, 7-8 часов
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Куршская коса+Королевский курорт Кранц, 7-8часов

09:00 Отправление на экскурсию.

Невозможно прилететь в Калининград и не побывать на Куршской косе. Это тонкая полоска суши, она создана силой ветров и волн Балтийского моря. Вы узнаете легенды Танцующего леса, увидите самую высокую песчаную дюну и услышите историю местной школы планеризма. Природная уникальность территории Нацпарка заключается в том, что это самая крупная песчаная пересыпь в мире. Поэтому сюда непременно надо приехать, чтобы насладиться красотами природы. Здесь же вы сможете купить копченую рыбку, такую как угорь и лещ, авторские украшения из янтаря от местных мастеров, прогуляться по широкому песчаному пляжу Балтийского моря, вдохнуть аромат ветра и сосен. Переезд в Зеленоградск

Вместе с экскурсоводом вы прогуляетесь по Зеленоградску и погрузитесь в чарующую атмосферу европейского городка. Европейское прошлое курорта напоминает о себе повсюду: уютные кафе, архитектура Курортного проспекта, оформление витрин магазинов. Вы увидите колесо обозрения Глаз Балтики, кирху Святого Адальберта (ныне Свято-Преображенский собор), попьете минеральной воды в бювете Королева Луиза. На каждом углу вам встретится очаровательный котик, ведь Зеленоградск город котов, здесь есть даже светофор для котов и свой Котошеф. Город будто сошел с открытки, весь украшен и подсвечен!

17:00-17:30 окончание экскурсии в центре Калининграда. Самостоятельный трансфер в аэропорт исходя из времени вылета вашего самолета. Возможность продлить отдых в Калининграде за дополнительную плату.

Куршская коса+Королевский курорт Кранц, 7-8часовКуршская коса+Королевский курорт Кранц, 7-8часовКуршская коса+Королевский курорт Кранц, 7-8часов
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание 2 ночи в отеле
  • 2 завтрака шведский стол при проживании в гостинице Турист, Marton Palace, Holiday Inn, Radisson Blu Hotel
  • Услуги транспорта и гида
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Трансфер на встречу или проводы 1500 руб
  • Завтраки в гостинице Калининграде 750 руб/чел. (по желанию, оплачивается дополнительно на месте)
  • Завтраки в гостинице Калининграде от 600 руб/чел. (по желанию, оплачивается дополнительно на месте)
О чём нужно знать до поездки

Организатор оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Екатерина
Екатерина — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Организую ваше лучшее путешествие в самый западный регион нашей стран! Имею многолетний опыт и современный подход к работе. Вас ожидают только новые, надежные автобусы на маршрутах и только аккредитованные местные
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экскурсоводы. Внимательно слежу за изменениями на внутреннем калининградском рынке туризма, учитываю в своих предложениях и программах все новинки и открытия сезона (новые отели, музеи, рестораны, интерактивные программы). Беру на себя поиск самых интересных локаций и достопримечательностей. Вам остается только прилететь и наслаждаться отдыхом.

Тур входит в следующие категории Калининграда

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