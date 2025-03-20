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от 19 500 ₽ за человека

Описание тура

Вы можете присоединиться к экскурсионной группе в любой, удобный для вас день. Это может быть как будний день, так и выходные. Просто выбирайте удобную для вас дату и отправляйтесь в путешествие по Калининградской области! Вы узнаете, чем живёт современный Калининград, найдете следы Кёнигсберга, увидите главные жемчужины самого западного региона нашей необъятной страны- загадочный Танцующий лес, Королевский Кранц и Янтарную столицу мира.

Даты заездов: любой, удобный для Вас день с 01.04.2026 по 30.09.2026

Экскурсионный тур с проживанием в гостинице Академическая 3 (реестр классифицированных гостиниц С392024020538):

Место в двухместном номере стандарт: 19500 руб.

Место в двухместном номере стандарт с дополнительным местом: 19500 руб.

Одноместное размещение в номере стандарт: 23500 руб.

Экскурсионный тур с проживанием в гостинице Турист 3 с завтраком шведский стол (реестр классифицированных гостиниц С392024000175):

Место в двухместном номере стандарт: 21500 руб.

Место в двухместном номере стандарт с дополнительным местом: 20000 руб.

Одноместное размещение в номере стандарт: 25000 руб.

Экскурсионный тур с проживанием в гостинице Marton Palace 4 с завтраком (реестр классифицированных гостиниц С392026022245):

Место в двухместном номере бизнес: 22000 руб.

Место в двухместном номере бизнес с дополнительным местом: запрос

Одноместное размещение в номере стандарт: 25500 руб.

Экскурсионный тур с проживанием в гостинице Калининград 3(реестр классифицированных гостиниц С392024011450):

Место в двухместном номере студия: 24500 руб.

Место в двухместном номере студия с дополнительным местом: 23500 руб.

Одноместное размещение в номере стандарт: 26500 руб.

Экскурсионный тур с проживанием в гостинице Holiday Inn 4 с завтраком шведский стол (реестр классифицированных гостиниц С392024011167):

Место в двухместном номере: 27500 руб.

Место в двухместном номере с дополнительным местом: под запрос

Одноместное размещение в номере стандарт: 43000 руб.

Экскурсионный тур с проживанием в гостинице Radisson Blu Hotel 4 с завтраком шведский стол (реестр классифицированных гостиниц С392024005564):

Место в двухместном номере: 30000 руб.

Место в двухместном номере с дополнительным местом: под запрос

Одноместное размещение в номере стандарт: 47250 руб.