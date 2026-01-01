Тур по Янтарному побережью и средневековым городам Калининградской области

Вместо переполненных пляжей Чёрного моря мы отправимся на северо-запад, познакомимся с Балтикой
Описание тура

Приглашаем вас отдохнуть на море! Но вместо переполненных пляжей Черного моря мы отправимся на северо-запад, чтобы познакомиться с Балтикой. Вас ждут марципан, камбала, янтарь, дюны и другие достопримечательности Калининграда и области. За неделю под шум волн и крики чаек мы узнаем историю края, насладимся природой, исследуем экомаршруты и попробуем местную кухню. Познавательные прогулки будем чередовать с активными — скучать не придется!

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Калининградом. Район Амалиенау

Сбор группы и заселение в гостевой дом Sofa — boutique apartments, который расположен по адресу г. Калининград, ул. Комсомольская, д. 17. Первый день посвятим знакомству с одной из жемчужин Калининграда — районом культурного и исторического наследия, городом-садом, бывшим предместьем Хуфен 16 века — Амалиенау. Гуляя по вымощенным улочкам, мы увидим памятники Прусской архитектуры. Престижные виллы созданы по определенным канонам, знамениты своим декором и обилием зелени на территории. После ужина обмениваемся впечатлениями.

  • Заселение в гостевой дом

  • Прогулка по Амалиенау

2 день

Прогулка по центру. Байдарочная экскурсия и музей

После завтрака отправляемся на байдарочную экскурсию по центру города, отличная возможность посмотреть достопримечательности Кенигсберга с непривычного ракурса. Старт от Рыбной деревни, которая создавалась как квартал для развития этнографического туризма. С воды вы увидите знаковые места Калининграда: остров Канта с великолепным Кафедральным собором, место захоронения философа, мосты — памятники инженерной мысли. А также пройдете мимо кораблей Музея мирового океана. После меняем формат с водного на пеший, сытно обедаем и осматриваем достопримечательности. Можно подняться на смотровую площадку маяка Рыбной деревни, послушать орган в соборе, сходить в зоопарк или дойти до Фридландских и Бранденбургских ворот. Ужинаем и восстанавливаем силы после активного дня.

  • Пешая прогулка по городу

  • Экскурсия на байдарках

  • Экскурсия по музею Мирового океана

3 день

Велопрогулка до Пионерского

Плотно завтракаем, ведь нас ждет насыщенное и спортивное приключение. Садимся на электричку и едем в город котиков — Зеленоградск. Здесь немного прогуляемся по уютным улочкам и пойдем брать велосипеды в прокат. Отправляемся на велопрогулку — проедем почти 20 км до города Пионерский. Велосипедная дорожка недавно обустроена и идет вдоль береговой линии — через сосновый бор, дубовые рощи, мимо зарослей шиповника и облепихи. Сквозь деревья будут пробиваться солнечные лучи, и мелькать Балтийское море. Награждаем себя пикником на пляже, обратно едем на великах или на электричке, оценив свои силы. Вечер проведем спокойно, провожая уходящее в Балтику солнце и считая мурчащих хвостатых. После заката отправляемся обратно в Калининград.

  • Велопрогулка 20-40 км

  • Пикник на пляже

  • Закат на пляже

4 день

Экскурсия по Малым городам Калининградской области

Завтракаем в гостинице и готовимся к дню историй, легенд, сказок и страшилок — впереди экскурсия по Малым городам. Телепортируемся в 12-13 века, представляем себе рыцарей Тевтонского ордена, поднимаемся на самую высокую колокольню. И это только начало. Не будем раскрывать всех карт, но мы услышим звуки прошлого, встретим козочек, которых зовут Наденька, и пообедаем на легендарной Ферме Тюниных. Поездка в Фридланд, Гердауэн, Веллау и Тапиау запомнится своей аутентичностью и многообразием эмоций.

  • Автомобильная экскурсия 230 км

  • Обед на ферме

5 день

Экскурсия по Куршской косе и посещение сыроварни

Утоляем физический голод во время завтрака в гостинице и едем на автобусе утолять голод эстетический. Нас ждет увлекательная экскурсия от гидов, влюбленных в Калининградскую область! Начнем с посещения сыроварни Шаакен Дорф — без дегустации не уйдем. Затем едем в один из старейших нац. парков России — Куршскую косу. Мы поднимемся на самую высокую точку дюны — Высоту Эфа, полюбуемся танцующим лесом и, возможно, встретим кого-то из дикого животного мира. Если кто-то захочет включить саундтрек Ганса Циммера из фильма Дюна для большего погружения — не спешите и прислушайтесь к звукам крупнейшей песчаной пересыпи в мире — она поет! На косе заедем в ресторан, чтобы пообедать. После экскурсии автобус отвезет нас в Калининград, обратно в наш уютный домик.

  • Автомобильная экскурсия 140 км

  • Дегустация сыров

6 день

Прощание с Калининградом. Отъезд домой

Подкрепимся перед дорогой домой, прогуляемся по Калининграду и посмотрим то, что еще не успели посмотреть. Не забываем пройтись вдоль Верхнего озера, заглянуть в музей Янтаря и музей Мирового океана и, конечно, купить сувениры. Улыбаясь от удовольствия, отправляемся домой.

Маршрут может быть изменен в случае непогоды или другой необходимости

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в уютном гостевом доме в Калининграде в 2-3х местных номерах
  • Все завтраки, обеды в 4 и 5 день
  • Экскурсия на байдарках по центру Калининграда
  • Автомобильная экскурсия по Куршской косе с местным гидом
  • Автомобильная экскурсия по Малым городам Калининградской области с местным гидом
  • Дегустация местных сыров
  • Прокат велосипедов
  • Перекус во время велопрогулки
  • Экологический сбор
  • Проезд из Калининграда до Зеленоградска и обратно
  • Групповая аптечка
  • Сопровождение опытным гидом
Что не входит в цену
  • Дорога до Калининграда и обратно
  • Обеды в 1, 2 и 3 день, ужины
  • Любые развлечения, не включенные в стоимость (по желанию)
  • Курортный сбор 100 рублей в сутки (оплачивается туристами, отдыхающими на курорте более 24 часов)
О чём нужно знать до поездки

Наш тур сочетает в себе прогулки по городам, пляжам и паркам, автомобильные экскурсии и активные приключения на велосипедах и байдарках. Позаботьтесь о том, чтобы вам было комфортно в любую погоду. Весной и осенью в Калининградской области средняя температура +15 градусов, летом +20-25. Из-за морского климата нередко идут дожди.

Необходимо взять с собой

Снаряжение

  • Рюкзак штурмовой (20-35 литров)

  • Накидка на рюкзак

  • Подпопник (пендаль, хоба, пенозад, сидушка туристическая)

  • Рюкзак/спортивная сумка/чемодан

Одежда

  • Одежда для сна

  • Нижнее бельё

  • Плавательный костюм (купальник, плавки)

  • Термобельё

  • Шорты

  • Носки или термоноски

  • Футболка

  • Рубашка с длинным рукавом

  • Лёгкая кофта (тельник, термо)

  • Теплая флисовая кофта с горловиной

  • Куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана)

  • Шапочка лёгкая

  • Накидка от дождя с капюшоном

  • Тапочки

  • Кроссовки

  • Удобные штаны

Личные вещи

  • Паспорт

  • Деньги

  • Термос

  • Индивидуальная аптечка

  • Предметы личной гигиены

  • Телефон

  • Медицинский полис

  • Очки солнцезащитные

Рекомендуем добавить

  • Фотоаппарат

  • Платье

  • Пауэрбанк

  • Электрические сушилки для обуви

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Валентин
Валентин — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Делаем путешествия, о которых говорят: «Это огонь!». Всё началось в 2008 году, когда группа друзей-студентов отправилась в поход по Кавказу. Тогда мы даже не думали, что это перерастет во что-то
большее. Но людей, жаждущих приключений с нами, становилось только больше, и со временем студенческие походы превратились в масштабные экспедиции по всему миру, которые собирают тысячи участников каждый год. ✨Нам точно известно, что самое ценное в путешествиях — это эмоции. Именно поэтому мы тщательно продумываем маршруты, работаем только с опытными гидами и создаем атмосферу в которую хочется возвращаться. ✨Наша компания официально зарегистрирована в реестре туроператоров, а все наши гиды состоят в федеральном реестре инструкторов-проводников — с нами твоё путешествие будет не только ярким, но и безопасным. ✨Присоединяйся! Читай отзывы, выбирай маршрут, собирай рюкзак — и вперёд за впечатлениями!

