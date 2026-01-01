Описание тура
Приглашаем вас отдохнуть на море! Но вместо переполненных пляжей Черного моря мы отправимся на северо-запад, чтобы познакомиться с Балтикой. Вас ждут марципан, камбала, янтарь, дюны и другие достопримечательности Калининграда и области. За неделю под шум волн и крики чаек мы узнаем историю края, насладимся природой, исследуем экомаршруты и попробуем местную кухню. Познавательные прогулки будем чередовать с активными — скучать не придется!
Программа тура по дням
Знакомство с Калининградом. Район Амалиенау
Сбор группы и заселение в гостевой дом Sofa — boutique apartments, который расположен по адресу г. Калининград, ул. Комсомольская, д. 17. Первый день посвятим знакомству с одной из жемчужин Калининграда — районом культурного и исторического наследия, городом-садом, бывшим предместьем Хуфен 16 века — Амалиенау. Гуляя по вымощенным улочкам, мы увидим памятники Прусской архитектуры. Престижные виллы созданы по определенным канонам, знамениты своим декором и обилием зелени на территории. После ужина обмениваемся впечатлениями.
Прогулка по центру. Байдарочная экскурсия и музей
После завтрака отправляемся на байдарочную экскурсию по центру города, отличная возможность посмотреть достопримечательности Кенигсберга с непривычного ракурса. Старт от Рыбной деревни, которая создавалась как квартал для развития этнографического туризма. С воды вы увидите знаковые места Калининграда: остров Канта с великолепным Кафедральным собором, место захоронения философа, мосты — памятники инженерной мысли. А также пройдете мимо кораблей Музея мирового океана. После меняем формат с водного на пеший, сытно обедаем и осматриваем достопримечательности. Можно подняться на смотровую площадку маяка Рыбной деревни, послушать орган в соборе, сходить в зоопарк или дойти до Фридландских и Бранденбургских ворот. Ужинаем и восстанавливаем силы после активного дня.
Велопрогулка до Пионерского
Плотно завтракаем, ведь нас ждет насыщенное и спортивное приключение. Садимся на электричку и едем в город котиков — Зеленоградск. Здесь немного прогуляемся по уютным улочкам и пойдем брать велосипеды в прокат. Отправляемся на велопрогулку — проедем почти 20 км до города Пионерский. Велосипедная дорожка недавно обустроена и идет вдоль береговой линии — через сосновый бор, дубовые рощи, мимо зарослей шиповника и облепихи. Сквозь деревья будут пробиваться солнечные лучи, и мелькать Балтийское море. Награждаем себя пикником на пляже, обратно едем на великах или на электричке, оценив свои силы. Вечер проведем спокойно, провожая уходящее в Балтику солнце и считая мурчащих хвостатых. После заката отправляемся обратно в Калининград.
Экскурсия по Малым городам Калининградской области
Завтракаем в гостинице и готовимся к дню историй, легенд, сказок и страшилок — впереди экскурсия по Малым городам. Телепортируемся в 12-13 века, представляем себе рыцарей Тевтонского ордена, поднимаемся на самую высокую колокольню. И это только начало. Не будем раскрывать всех карт, но мы услышим звуки прошлого, встретим козочек, которых зовут Наденька, и пообедаем на легендарной Ферме Тюниных. Поездка в Фридланд, Гердауэн, Веллау и Тапиау запомнится своей аутентичностью и многообразием эмоций.
Экскурсия по Куршской косе и посещение сыроварни
Утоляем физический голод во время завтрака в гостинице и едем на автобусе утолять голод эстетический. Нас ждет увлекательная экскурсия от гидов, влюбленных в Калининградскую область! Начнем с посещения сыроварни Шаакен Дорф — без дегустации не уйдем. Затем едем в один из старейших нац. парков России — Куршскую косу. Мы поднимемся на самую высокую точку дюны — Высоту Эфа, полюбуемся танцующим лесом и, возможно, встретим кого-то из дикого животного мира. Если кто-то захочет включить саундтрек Ганса Циммера из фильма Дюна для большего погружения — не спешите и прислушайтесь к звукам крупнейшей песчаной пересыпи в мире — она поет! На косе заедем в ресторан, чтобы пообедать. После экскурсии автобус отвезет нас в Калининград, обратно в наш уютный домик.
Прощание с Калининградом. Отъезд домой
Подкрепимся перед дорогой домой, прогуляемся по Калининграду и посмотрим то, что еще не успели посмотреть. Не забываем пройтись вдоль Верхнего озера, заглянуть в музей Янтаря и музей Мирового океана и, конечно, купить сувениры. Улыбаясь от удовольствия, отправляемся домой.
Маршрут может быть изменен в случае непогоды или другой необходимости
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в уютном гостевом доме в Калининграде в 2-3х местных номерах
- Все завтраки, обеды в 4 и 5 день
- Экскурсия на байдарках по центру Калининграда
- Автомобильная экскурсия по Куршской косе с местным гидом
- Автомобильная экскурсия по Малым городам Калининградской области с местным гидом
- Дегустация местных сыров
- Прокат велосипедов
- Перекус во время велопрогулки
- Экологический сбор
- Проезд из Калининграда до Зеленоградска и обратно
- Групповая аптечка
- Сопровождение опытным гидом
Что не входит в цену
- Дорога до Калининграда и обратно
- Обеды в 1, 2 и 3 день, ужины
- Любые развлечения, не включенные в стоимость (по желанию)
- Курортный сбор 100 рублей в сутки (оплачивается туристами, отдыхающими на курорте более 24 часов)
О чём нужно знать до поездки
Наш тур сочетает в себе прогулки по городам, пляжам и паркам, автомобильные экскурсии и активные приключения на велосипедах и байдарках. Позаботьтесь о том, чтобы вам было комфортно в любую погоду. Весной и осенью в Калининградской области средняя температура +15 градусов, летом +20-25. Из-за морского климата нередко идут дожди.
Необходимо взять с собой
Снаряжение
Рюкзак штурмовой (20-35 литров)
Накидка на рюкзак
Подпопник (пендаль, хоба, пенозад, сидушка туристическая)
Рюкзак/спортивная сумка/чемодан
Одежда
Одежда для сна
Нижнее бельё
Плавательный костюм (купальник, плавки)
Термобельё
Шорты
Носки или термоноски
Футболка
Рубашка с длинным рукавом
Лёгкая кофта (тельник, термо)
Теплая флисовая кофта с горловиной
Куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана)
Шапочка лёгкая
Накидка от дождя с капюшоном
Тапочки
Кроссовки
Удобные штаны
Личные вещи
Паспорт
Деньги
Термос
Индивидуальная аптечка
Предметы личной гигиены
Телефон
Медицинский полис
Очки солнцезащитные
Рекомендуем добавить
Фотоаппарат
Платье
Пауэрбанк
Электрические сушилки для обуви