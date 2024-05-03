Море, котики, курорты: главное в Калининградской области
Авторский тур в Калининграде

Погулять по побережью Зеленоградска, побывать на Куршской косе и посетить Рыбную деревню

Во время поездки вас ждут экскурсии по основным точкам притяжения Калининградской области. Мы познакомим вас с её столицей и Зеленоградском, посёлком Янтарным и Светлогорском.

Отвезём к песчаным дюнам Куршской косы в то время, когда там ещё не будет большого наплыва путешественников.

Вы подышите морским воздухом Балтики, пройдётесь по Танцующему лесу, посмотрите на старинные соборы и башни и побываете на пляже, который первым в нашей стране был удостоен Голубого флага.

А после экскурсий у вас будет оставаться свободное время для самостоятельных прогулок и отдыха на побережье.
Море, котики, курорты: главное в Калининградской области
Море, котики, курорты: главное в Калининградской области
Море, котики, курорты: главное в Калининградской области
Ближайшие даты:
3
мая
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мая
10
мая
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17
мая
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет17 430 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

На экскурсии «Янтарный и Светлогорск + Филинская бухта», «Калининград. Весь смак за 3,5 часа!» и все дополнительные экскурсии осуществляется трансфер из Зеленоградска до Калининграда (включен в стоимость) и далее осуществляется пересадка на экскурсионный автобус.

На экскурсию «Куршская коса без толпы + Зеленоградск» посадка осуществляется сразу в экскурсионный автобус от места сбора в Зеленоградске.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в последовательность выполнения программы без изменения объёма предоставляемых услуг.

Проживание. Стоимость указана за человека при двухместном размещении в отеле «Мартон Палас» 4* в Калининграде. Также на выбор мы предлагаем ещё 15 отелей города.

Питание. Не включено. Завтраки в отелях оплачиваются отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Прилёт, размещение, отдых

По прибытии в Калининград мы встретим вас в аэропорту и отвезём до отеля в Зеленоградске. После размещения — свободное время, чтобы вы могли отдохнуть от перелёта.

2 день

Куршская коса и курортный Зеленоградск

Сегодня отправляемся на экскурсию на Куршскую косу и по городу. Выезжаем рано, чтобы увидеть визитную карточку Калининградской области до наплыва других гостей. Мы погуляем по Танцующему лесу с причудливо изогнутыми деревьями и поднимаемся на Высоту Эфа, откуда полюбуемся панорамой моря и уникальными песчаными дюнами. Вы подышите солёным воздухом Балтики в одном из самых фотогеничных мест косы.

Затем познакомим вас со старинным курортным Зеленоградском, сохранившим исторический архитектурный облик. Вы посмотрите на водонапорную башню 1905-го года, где сегодня находятся Музей кошек и смотровая площадка. Пройдёмся по главным местам притяжения города — пешеходной улице и променаду.

Куршская коса и курортный ЗеленоградскКуршская коса и курортный ЗеленоградскКуршская коса и курортный ЗеленоградскКуршская коса и курортный ЗеленоградскКуршская коса и курортный Зеленоградск
3 день

Светлогорск и посёлок Янтарный, Филинская бухта

В этот день вас ждут очаровательные курорты побережья — Светлогорск и Янтарный, а также впечатляющая Филинская бухта. В Янтарном прогуляемся по пляжу, который первым в нашей стране был удостоен Голубого флага. Пройдёмся по парку Морица Беккера, где посажены экзотические растения. Посмотрим на особняк отеля «Шлосс», церковь иконы Казанской Божией Матери и Площадь мастеров.

После побываем в Филинской бухте, откуда открывается завораживающий вид на Балтийское море и его обрывистое побережье. В Светлогорске посетим центральный парк и смотровые площадки, пройдёмся по променаду, где увидим знаменитые солнечные часы и скульптуру «Нимфа» Г. Брахерта. Сфотографируемся на фоне водонапорной башни на центральной улице. Затем — свободное время для обеда в одном из кафе города.

Светлогорск и посёлок Янтарный, Филинская бухтаСветлогорск и посёлок Янтарный, Филинская бухтаСветлогорск и посёлок Янтарный, Филинская бухтаСветлогорск и посёлок Янтарный, Филинская бухтаСветлогорск и посёлок Янтарный, Филинская бухтаСветлогорск и посёлок Янтарный, Филинская бухта
4 день

Экскурсия по Калининграду

В заключительный день отправимся на автобусную экскурсию по Калининграду, которая продлится 3,5 часа. Будем делать остановки для фото у основных достопримечательностей города, прогуляемся по Рыбной деревне и острову Кнайпхоф. Вы посмотрите на соборы и башни, ворота и бастионы, а гид расскажет историю бывшего Кёнигсберга. После экскурсии — трансфер в аэропорт.

Экскурсия по КалининградуЭкскурсия по КалининградуЭкскурсия по КалининградуЭкскурсия по Калининграду

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Проживание (3 ночи)
  • Экологические сборы
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Калининграда и обратно
  • Завтраки в отелях (по желанию), обеды и ужины
  • Входные билеты в объекты посещения (по желанию)
  • С 25.05 по 8.09 (включительно) заезды осуществляются ежедневно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, аэропорт, время - по договорённости
Завершение: Калининград, аэропорт, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Калининграда

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеВсе туры3-дневные туры4-дневные турыКуршская КосаПопулярные местаВыездныеРыбная деревня

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