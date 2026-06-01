Вы увидите основные достопримечательности Калининграда, насладитесь живописными видами Куршской косы, посетите Балтийск, где бывал Петр I, и проведете несколько дней в уютном курортном поселке Янтарный.
Программа тура по дням
Прибытие в Калининград. Экскурсия на Куршскую косу
Прибытие в Калининград.
Трансфер до гостиницы за доп. плату.
Заселение в гостиницу.
13:00 Экскурсия «В царство моря, дюн и птичьих голосов».
Маршрут: НП Куршская коса.
Национальный парк Куршская коса — удивительный, уникальный природный уголок, внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Это узкая, длинная полоска суши между двумя водоёмами: Балтийским морем и пресноводным заливом. Куршская коса — один из самых маленьких национальных парков России.
Его уникальность в редком сочетании природного и культурного наследия.
Здесь можно насладиться морским бризом, прогуливаясь по белопесчаному пляжу, полюбоваться соснами, извивающимися в замысловатом танце и наполняя свои лёгкие фитонцидами, подняться не самую высокую дюну российской территории косы. А птичьи трели будут сопровождать вас на каждой экотропе.
В ходе экскурсии пройдём экологическую тропу «Танцующий лес», поднимемся на высоту 62 метра над уровнем моря и посетим смотровую площадку «Высота Эфа».
После чего вас ждёт свободное время на море.
19:00 Окончание экскурсии.
Обзорная экскурсия по Калининграду
10:00 Обзорная экскурсия по Калининграду.
Вас ждет уникальный сохранившийся Кенигсберг и современный европейский Калининград.
Экскурсия, протяженностью более 20 км, откроет для вас красивейшие районы частных вилл (19 в), городские ворота (18-20 вв), довоенные и современные скверы и парки, равелины, бастионы и башни (18-19 вв), знаменитые Кенигсбергские мосты, уникальные кирхи и главный символ города — Кафедральный собор.
Во время экскурсии посетите магазин-музей «Кенигсбергские марципаны», где сможете узнать историю возникновения деликатеса, увидите интересные экспонаты и даже попробуете на вкус это лакомство!
14:00 Окончание экскурсии.
Экскурсия в Балтийск и Янтарный
09:00 Экскурсия «Секреты Балтийского побережья: от Янтарного до Балтийска».
Маршрут: г. Балтийск — пос. Янтарный.
В этом захватывающем путешествии откроем для себя многообразие Балтийского моря.
Наш маршрут начнется в Балтийске (бывший Пиллау) — самом западном форпосте военно-морского флота.
Здесь нас встретят гордые корабли и величавые лебеди, а также Шведская крепость, ставшая прототипом питерской Петропавловки.
Узнаем, чем занимался Петр I под именем Петра Михайлова, и почему набережную Пиллау назвали «Русской» в 17 веке.
Далее нас ждет уютный Янтарный (Пальмникен), где сосредоточено 80% мировых запасов янтаря и где Балтика удивляет своим спокойствием.
Мы прогуляемся по узким улочкам, наслаждаясь аккуратными домиками позапрошлого века. Побываем на янтарном производстве, где мастера раскроют свои секреты.
Завершим день прогулкой по старинному парку Беккера и роскошному променаду.
17:00 Окончание экскурсии.
Заселение в гостиницу в пос. Янтарный.
Свободный день
В этот день Вы можете исследовать улочки Янтарного или отдохнуть на пляже.
Свободный день
Свободный день для прогулок или отдыха на пляже.
Свободный день
Свободный день для прогулок или отдыха на пляже.
Отъезд
Выселение из гостиницы до 12:00.
Трансфер в аэропорт по желанию, за доп. плату.
Проживание
Тур предусматривает проживание в Калининграде в гостинице на выбор и в апарт-отеле в поселке Янтарный.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Отель
|Период
|2-местное
|1-местное
Апарт-отель «Старт», г. Калининград (без питания, завтраки 750 руб/чел.)
+
апарт-отель «Морской», пос. Янтарный (без питания)
|01.06-28.06
|35 760
|61 920
|29.06-31.08
|46 560
|83 520
Отель «Изола», г. Калининград (без питания, завтраки 1000 руб/чел.)
+
апарт-отель «Морской», пос. Янтарный (без питания)
|01.06-28.06
|40 350
|73 500
|29.06-31.08
|51 150
|95 100
Важно: В связи со сменой сезонности стоимость отелей может незначительно меняться. Данные цены носят ознакомительный характер, актуальную стоимость уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Отель «Старт»
«Старт» представляет собой новый проект на 50 номеров, которые расположены в одном здании на закрытой территории, всего в 5 км от центра Калининграда, Острова Канта и Рыбной деревни.
Номера выполнены в современном стиле интерьера, оформлены качественной мебелью и техникой: кровать с белоснежным постельным бельем, вместительный шкаф для одежды, телевизор. В санузле имеется все самое необходимое: установлена сантехника и стиральная машинка, есть индивидуальные средства гигиены.
На небольшой кухне найдется техника для самостоятельного приготовления блюд: варочная панель, кофеварка, чайник, микроволновая печь, холодильник. В шаговой доступности работает продуктовый магазин.
На общественном транспорте будет удобно добраться до таких достопримечательностей, как: «Фридландские ворота», Филармония имени Е. Ф. Светланова, Кафедральный собор, Южный парк. Неподалеку находится автомагистраль, ведущая в аэропорт и курорты области. Расстояние до железнодорожного вокзала составит 5,4 км, а до аэропорта — 22,3 км.
Гостиница «Изола»
«Isola» представляет собой уютный и современный отель, который находится в Калининграде, на берегу живописной реки Преголя.
Номера доступны различных категорий, чтобы каждый смог подобрать подходящий вариант. В каждом имеется кровать с удобным матрасом, плотные шторы для качественного сна, прикроватные светильники для комфортного вечернего чтения, доступ к Wi-Fi, а также индивидуальный санузел с набором полотенец и гигиенических средств. В зависимости от категории в номере может быть душевая или ванна.
При отеле есть ресторан, где гости могут насладиться вкусными и изысканными блюдами итальянской кухни.
В шаговой доступности такие городские достопримечательности, как Сердце Кёнигсберга, Кафедральный собор, Остров Канта, Синагога и многое другое. До ближайшего железнодорожного вокзала «Калининград-Южный» — 1,6 км, а до аэропорта «Храброво» — 20,4 км.
Морской
«Морской» это комфортабельный клубный комплекс, который расположился в поселке Калининградской области — Янтарный, всего в 0,6 км от широкого песчаного пляжа. Комплекс находится на закрытой территории, оснащен садом с красивым фонтаном и террасами.
Для размещения представлены номера различных категорий: «Двухместный» и «Делюкс», вместимостью от одного до четырех гостей, что идеально подходит как для индивидуальных путешественников, семейных пар, так и семей с детьми. Интерьер комнат оформлен в современном стиле, а в оснащение входит: телевизор, бесплатный интернет и санузел с феном, стиральной машиной и чистыми полотенцами.
Для самостоятельного приготовления блюд предусмотрена кухонная зона, укомплектованная бытовой техникой: двухкамерным холодильником, варочной панелью, электрочайником, СВЧ-печью. Для проведения трапез имеется стол на несколько персон и набор посуды.
Расстояние до аэропорта 41,5 км, а до ж/д вокзала 15,4 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Экологические сборы
- Проживание в гостиницах по маршруту
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
- Питание: завтраки, обеды и ужины
- Трансфер ж/д вокзал - гостиница - от 1200 руб
- Трансфер аэропорт - гостиница - от 1800 руб
- Личные расходы (сувениры и т. д.)
Место начала и завершения?
Где производится посадка на экскурсии?
- В день начала тура (к 12:00) Вы должны получить информационное письмо у администратора своего отеля, в котором указано точное место и время (местное) сбора на экскурсии.
- Время начала и окончания экскурсий в программе указано ориентировочное.
- Места посадок на экскурсии:
|Гостиница
|Место посадки в автобус
|Как добраться
|Старт
|Гостиница «Калининград»
|20 мин на автобусе
|Изола
|Гостиница «Калининград»
|10-15 мин пешком
Возможны ли изменения в программе тура?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Как осуществляется трансфер в первый и последний день тура?
Трансфер оплачивается дополнительно. Стоимость:
- ж/д вокзал – гостиница – от 1200 руб.;
- аэропорт – гостиница – от 1800 руб.;
При заказе трансфера туристов встречают с табличкой с фамилией туриста. Трансфер не является индивидуальным.
Входят ли билеты на поезд и самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.