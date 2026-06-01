1 день

Прибытие в Калининград. Экскурсия на Куршскую косу

Прибытие в Калининград.

Трансфер до гостиницы за доп. плату.

Заселение в гостиницу.

13:00 Экскурсия «В царство моря, дюн и птичьих голосов».

Маршрут: НП Куршская коса.

Национальный парк Куршская коса — удивительный, уникальный природный уголок, внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Это узкая, длинная полоска суши между двумя водоёмами: Балтийским морем и пресноводным заливом. Куршская коса — один из самых маленьких национальных парков России.

Его уникальность в редком сочетании природного и культурного наследия.

Здесь можно насладиться морским бризом, прогуливаясь по белопесчаному пляжу, полюбоваться соснами, извивающимися в замысловатом танце и наполняя свои лёгкие фитонцидами, подняться не самую высокую дюну российской территории косы. А птичьи трели будут сопровождать вас на каждой экотропе.

В ходе экскурсии пройдём экологическую тропу «Танцующий лес», поднимемся на высоту 62 метра над уровнем моря и посетим смотровую площадку «Высота Эфа».

После чего вас ждёт свободное время на море.

19:00 Окончание экскурсии.

