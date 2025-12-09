1 день

Прибытие. Заселение в гостиницу. Экскурсия по Калининграду

Прибытие в Калининградскую область.

Самостоятельное заселение в гостиницу «Навигатор» (расчетный час 14:00). Трансфер до гостиницы за дополнительную плату.

По приезде нужно получить информационное письмо у администратора своего отеля, в котором указано место и время сбора на экскурсии.

15:00 Экскурсия «Январские тайны Кёнигсберга».

Откройте для себя зимний Калининград, где европейский шарм встречается с русским гостеприимством!

В новогоднем сиянии город превращается в сказку: рождественская атмосфера Рыбной деревни и величие острова Канта подарят вам незабываемые впечатления.

Вы увидите форт № 11 «Дёнхофф», где прошлое встречается с настоящим, превращая визит в захватывающее приключение.

Затем мы посетим бастион Обертайх, где экспозиция познакомит вас с коллекцией антиквариата, янтаря и атмосферой городского быта старого Кёнигсберга, а также продегустируем 5 видов пива и вяленого мяса, собранные в идеальном сочетании друг к другу.

Завершением экскурсии станет гастрономическое удовольствие: настоящая сказка на острове Канта в виде рождественской ярмарки, полная огней и волшебства.

Окончание экскурсии на Острове Канта ориентировочно в 19:00.

Трансфер до гостиницы осуществляется самостоятельно.

