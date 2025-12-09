Каждый день тура — это новые открытия: от посещения замков и кирх до уникальных музеев и культурных
Программа тура по дням
Прибытие. Заселение в гостиницу. Экскурсия по Калининграду
Прибытие в Калининградскую область.
Самостоятельное заселение в гостиницу «Навигатор» (расчетный час 14:00). Трансфер до гостиницы за дополнительную плату.
По приезде нужно получить информационное письмо у администратора своего отеля, в котором указано место и время сбора на экскурсии.
15:00 Экскурсия «Январские тайны Кёнигсберга».
Откройте для себя зимний Калининград, где европейский шарм встречается с русским гостеприимством!
В новогоднем сиянии город превращается в сказку: рождественская атмосфера Рыбной деревни и величие острова Канта подарят вам незабываемые впечатления.
Вы увидите форт № 11 «Дёнхофф», где прошлое встречается с настоящим, превращая визит в захватывающее приключение.
Затем мы посетим бастион Обертайх, где экспозиция познакомит вас с коллекцией антиквариата, янтаря и атмосферой городского быта старого Кёнигсберга, а также продегустируем 5 видов пива и вяленого мяса, собранные в идеальном сочетании друг к другу.
Завершением экскурсии станет гастрономическое удовольствие: настоящая сказка на острове Канта в виде рождественской ярмарки, полная огней и волшебства.
Окончание экскурсии на Острове Канта ориентировочно в 19:00.
Трансфер до гостиницы осуществляется самостоятельно.
Гвардейск, Гусев. Замок Тапиау. Экскурсия «Новогоднее чудо Востока»
Завтрак.
Выселение из гостиницы г. Калининграда.
09:00 Экскурсия «Новогоднее чудо Востока».
Почувствуйте магию зимы и атмосферу средневекового праздника восточной части Кёнигсбергской области, наполненной глубокой историей и сюрпризами.
Наше путешествие на восток янтарного региона, мы начнем с одной из немногих кирх на территории области, полностью сохранивших свой внешний вид после Второй Мировой Войны — Кирха Хайлигенвальде.
После отправимся в не менее старинный замок Тапиау, который может похвастаться невероятной историей. Заглянем в мрачные подвалы, примерим настоящие рыцарские доспехи и прикоснемся к эпохе рыцарей.
Следующая наша остановка — бывший город Гумбинен (Гусев), единственный русский город на территории нашей страны, где проходили действия Первой Мировой войны.
Мы познакомимся с уникальным объектом культурного и исторического наследия — фреской Отто Хайхерта. Фреска гигантских размеров расскажет об истории переселения из Австрии и не оставит равнодушным ни одного из гостей.
Дальше прогуляемся по красочной набережной и посетим Гусевский музей, который раскроет нам всю глубину истории земли Гумбинен с древнейших времен до конца XX века.
Во время экскурсии обед в ресторане г. Гвардейск.
18:00 Окончание экскурсии.
Заселение в гостиницу г. Гусев.
Ужин в ресторане г. Гусев.
Черняховск, Советск. Руины замка Инстербург. Экскурсия «Замки востока и эхо мира»
Завтрак.
Выселение из гостиницы г. Гусев.
09:00 Экскурсия «Замки востока и эхо мира».
Откройте для себя красоту европейского облика и погрузитесь в аутентичную атмосферу немецкой глубинки с вкраплениями российской действительности в рождественском наряде!
Начнем наше путешествие с города Черняховска — где прошлое оживает под огнями рождественских улиц.
Ваша экскурсия начнется с руин замка Инстербург, основанного Тевтонским орденом в 1336 году, где сохранились мощные стены с бойницами, часть хозяйственных строений форбурга и культурно-исторический центр.
Вы пройдете через арочные ворота, ощутите дух средневековья, представите, как когда-то рыцарские братья жили в цитадели, слушая рассказы о древних событиях и легендах.
Обед в кафе г. Черняховск.
Далее маршрут приведет нас в Тильзит (Советск) — город, буквально дышащий историей, храня память о начале Отечественной войны 1812-го и героическом броске советских войск в 1945.
Именно здесь проходила секретная встреча Александра I и Наполеона и решались судьбы мировой политики в далеком 1807 г., когда был подписан Тильзитский мир.
Наш маршрут ведет нас в одноименный музей «Тильзитского мира», где мы окунемся в эпоху Наполеоновских войн — заключению мирного договора и познакомимся с «Королевой сердец» — Луизой Прусской.
Заселение в гостиницу г. Советск.
В завершение вечера увидим собственными глазами производство, а также продегустируем готовую продукцию одного из старейших в нашем регионе предприятий — пивоварню «Тильзиткроне».
20:00 Окончание экскурсии около гостиницы «Россия», г. Советск.
Советск, Неман, Светлогорск. Замок Вальдау. Экскурсия «От средневековья до спа-оазиса»
Завтрак.
Выселение из гостиницы г. Советск.
09:00 Экскурсия «От средневековья до спа-оазиса».
Продолжим наше путешествие погружением в атмосферу средневекового праздника с экскурсией по замкам Кёнигсбергской области и почувствуем себя настоящими жителями средневековья во всей красе. Замки, пир и средневековые танцы ждут нас!
Начнем с прогулки по улицам Тильзита (Советск), узнаем все изюминки пограничного города — бесценные памятники архитектуры, мост королевы Луизы, дом Наполеона, а также замечательные здания в стиле «Модерн» начала 20 века.
Обед в ресторане г. Советск.
Далее отправимся в Орденский замок XIV-XV веков, одну из самых внушительных средневековых построек, сохранившихся в Калининградской области — замок Рагнит.
Там мы узнаем о традициях местного сыроварения и продегустируем вкуснейший сыр в сыроварне региона «Тильзит-Рагнит», которая расположена в здании бывшего немецкого ресторана.
Следующей нашей остановкой будет замок Вальдау, где каждая комната обставлена так, что создаётся впечатление — здесь до сих пор живут рыцари.
Величественные залы, старинная мебель и детали интерьера перенесут вас в эпоху средневековых балов и рыцарских торжеств.
Хозяйка замка лично встретит гостей, угостит ароматными брецелями и горячим напитком, а мастер-класс по средневековому танцу позволит вам почувствовать себя частью средневекового бала.
18:30 Окончание экскурсии.
Заселение в гостиницу г. Светлогорск.
Ужин.
За дополнительную плату можно завершить вечер в комплексе «Баден-спа», где находится крупнейший в регионе бассейн под открытым небом с подогреваемой водой, а также бани и сауны на любой вкус.
Светлогорск. Экскурсия «Рождественский бриз Балтики». Праздничный ужин
Завтрак.
14:00 Экскурсия «Рождественский бриз Балтики».
Погрузитесь в сказочную зимнюю атмосферу в городе-курорте, где море шепчет, а сердца наполняются теплом — Светлогорске. Где морской ветер и зимнее море наполняют душу.
Прогулка в прошлое и настоящее города Раушен (Светлогорск) порадует и удивит нас, а спутником станет музей «Колесо истории» — где любопытные экспонаты, предметы культуры и быта, малоизвестные фотографии и многое другое поведают историю о жизни, отдыхе, ремёслах, о людях, которые жили, творили, любили и любят это чудесный город.
Мы сможем прикоснуться к истории, насладиться атмосферой умиротворения в центре курортного города и отведать блюда Балтийской и средиземноморской кухни.
17:00 Окончание экскурсии у Музея «Колесо истории».
Вечер завершим за праздничным столом, с бокалом игристого, теплом в сердцах и наполненной душой под звук прибоя прекрасного Балтийского моря.
Праздничный ужин в честь Рождественского Сочельника в ресторане «Курхаус», который расположен в здании культурного наследия 1901 года, где сохранен не только внешний облик здания, но и ландшафтный парк с редкими растениями, собранными со всего мира.
Возвращение в гостиницу самостоятельно.
Зеленоградск
Завтрак.
Выселение из гостиницы.
09:00 Экскурсия «Балтийский шёпот прощания».
Наше путешествие на восток янтарного региона завершится в уютном приморском городке с благоустроенным променадом, курортным проспектом и старинной водонапорной башней — город Зеленоградск.
Под Новый Год Зеленоградск преображается до неузнаваемости: улицы украшают гирляндами, витрины магазинов светятся, а дома, кафе и виллы соревнуются в конкурсе «Зеленоградское сияние».
Начнем наше путешествие с уникального кафе на берегу Балтийского моря, где нас ждут согревающие напитки, уникальные деликатесы и закуски на любой вкус.
Далее каждый может выбрать собственный путь прогулки и отправиться в путешествие по городу Кранц (Зеленоградск) самостоятельно и познакомиться с этим городом лично.
На улицах Зеленоградска вас ждут украшенные улочки, нарядная ёлка, запахи праздничной выпечки и атмосфера рождественской сказки.
Попрощаетесь с Балтийским морем, которое будет вновь ждать Вас в гости.
14:30 Окончание программы в аэропорту «Храброво».
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах по маршруту.
Стоимость тура указана на 1 человека в зависимости от типа номера, руб:
Двухместное
DBL/TWIN
Двухместное, на доп. месте
DBL/TWIN +EXB
Одноместное
SNGL
|54 500
|52 000
|68 000
Варианты проживания
Отель «Навигатор»
Номера гостиницы стилизованы под каюты и носят имена знаменитых мореплавателей и первооткрывателей, 45 кают отеля, в том числе для лиц с ограниченными возможностями, рассчитаны на 115 гостей и полностью отвечают всем современным стандартам качества, предъявляемым к трехзвездочному отелю.
К услугам гостей: бесплатный доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, парковка для автомобиля, пользование сауной, услуги экскурсионного бюро, камера хранения багажа.
Ресторан отеля «Навигатор» с радостью предложит Вам изысканные и богатые своим разнообразием завтраки, обеды и ужины. Есть лобби-бар, который работает круглосуточно.
Путь до аэропорта "Храброво" займет около 15 минут на машине.
Отель «Королевский Двор»
Располагается в одном из районов Гусева. Для удобства постояльцев работает круглосуточная стойка регистрации. Кроме того, желающие могут заказать еду и напитки в номер.
Номерной фонд представлен различными категориями. В каждом имеется необходимая мебель и техника для комфортного отдыха.
Пообедать или поужинать можно в близлежащих кафе, в шаговой доступности имеется бар.
Гостиница «Россия»
Гостиница располагается в центре города. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме. На территории доступен беспроводной скоростной интернет. К услугам гостей: караоке, бар.
Уютные номера выполнены в теплых тонах, оснащены удобными кроватями и современными телевизорами. Собственная ванная комната оснащена стандартным набором сантехники.
Отдыхающие могут посетить ресторан, где подают блюда русской кухни.
Отель «Универсал»
Гостиница находится в Светлогорске в 700 м от центра и всего в 100 метрах от моря.
По-домашнему уютные и комфортные номера, многочисленные услуги гостиницы, вежливый и заботливый персонал, и конечно же окружающая природа — все это способствует полноценному отдыху каждого гостя.
Каждое утро для гостей в ресторане гостиницы сервируется завтрак.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Проживание гостиницах в Калининградской области
- Питание по программе (завтраки в гостинице со 2 дня тура)
- Дегустации сыров, пива и мясных деликатесов
- Входные билеты по программе
- Мастер-классы по программе
- Трансфер в аэропорт в последний день тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Калининграда и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Трансфер аэропорт - отель, г. Калининград в первый день тура - от 1700 руб. /легковая машина
- Посещение «Баден-спа» - от 2000 руб. /чел. (2 часа)
- Сувениры и личные расходы
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая погода будет в туре?
Погода Калининградской области очень изменчива, средняя температура в январе: 0… +2.
Рекомендуем ориентироваться на актуальный прогноз непосредственно перед выездом.
Возможны ли изменения в программе?
Мы можем поменять экскурсии местами из-за погоды, не меняя программы в целом. Мы действуем по ситуации в интересах своих гостей.
Когда расчетный час в гостиницах?
Заселение после 14:00, выселение до 12:00.