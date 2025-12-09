Мои заказы

Янтарное кольцо: Рождественский тур по Калининградской области

Этот удивительный кольцевой маршрут подарит вам незабываемые впечатления от зимнего путешествия по Калининградской области.

Каждый день тура — это новые открытия: от посещения замков и кирх до уникальных музеев и культурных
читать дальше

объектов.

Узнайте, как в Гусеве пересекались пути мировой истории, и погрузитесь в атмосферу Тильзита, где Александр I встречался с Наполеоном.

Вы увидите старинные форты, уютные улицы и побережье Балтики, а вечера будут наполнены гастрономическими удовольствиями и душевными встречами в местных ресторанах.

Погрузитесь в зимнюю сказку в бывшей Восточной Пруссии, где европейские традиции переплетаются с русским теплом в атмосфере янтарных чудес и новогоднего очарования.

Янтарное кольцо: Рождественский тур по Калининградской областиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Янтарное кольцо: Рождественский тур по Калининградской областиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Янтарное кольцо: Рождественский тур по Калининградской областиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Заселение в гостиницу. Экскурсия по Калининграду

Прибытие в Калининградскую область.

Самостоятельное заселение в гостиницу «Навигатор» (расчетный час 14:00). Трансфер до гостиницы за дополнительную плату.

По приезде нужно получить информационное письмо у администратора своего отеля, в котором указано место и время сбора на экскурсии.

15:00 Экскурсия «Январские тайны Кёнигсберга».

Откройте для себя зимний Калининград, где европейский шарм встречается с русским гостеприимством!

В новогоднем сиянии город превращается в сказку: рождественская атмосфера Рыбной деревни и величие острова Канта подарят вам незабываемые впечатления.

Вы увидите форт № 11 «Дёнхофф», где прошлое встречается с настоящим, превращая визит в захватывающее приключение.

Затем мы посетим бастион Обертайх, где экспозиция познакомит вас с коллекцией антиквариата, янтаря и атмосферой городского быта старого Кёнигсберга, а также продегустируем 5 видов пива и вяленого мяса, собранные в идеальном сочетании друг к другу.

Завершением экскурсии станет гастрономическое удовольствие: настоящая сказка на острове Канта в виде рождественской ярмарки, полная огней и волшебства.

Окончание экскурсии на Острове Канта ориентировочно в 19:00.

Трансфер до гостиницы осуществляется самостоятельно.

Прибытие. Заселение в гостиницу. Экскурсия по КалининградуПрибытие. Заселение в гостиницу. Экскурсия по КалининградуПрибытие. Заселение в гостиницу. Экскурсия по КалининградуПрибытие. Заселение в гостиницу. Экскурсия по КалининградуПрибытие. Заселение в гостиницу. Экскурсия по Калининграду
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Гвардейск, Гусев. Замок Тапиау. Экскурсия «Новогоднее чудо Востока»

Завтрак.

Выселение из гостиницы г. Калининграда.

09:00 Экскурсия «Новогоднее чудо Востока».

Почувствуйте магию зимы и атмосферу средневекового праздника восточной части Кёнигсбергской области, наполненной глубокой историей и сюрпризами.

Наше путешествие на восток янтарного региона, мы начнем с одной из немногих кирх на территории области, полностью сохранивших свой внешний вид после Второй Мировой Войны — Кирха Хайлигенвальде.

После отправимся в не менее старинный замок Тапиау, который может похвастаться невероятной историей. Заглянем в мрачные подвалы, примерим настоящие рыцарские доспехи и прикоснемся к эпохе рыцарей.

Следующая наша остановка — бывший город Гумбинен (Гусев), единственный русский город на территории нашей страны, где проходили действия Первой Мировой войны.

Мы познакомимся с уникальным объектом культурного и исторического наследия — фреской Отто Хайхерта. Фреска гигантских размеров расскажет об истории переселения из Австрии и не оставит равнодушным ни одного из гостей.

Дальше прогуляемся по красочной набережной и посетим Гусевский музей, который раскроет нам всю глубину истории земли Гумбинен с древнейших времен до конца XX века.

Во время экскурсии обед в ресторане г. Гвардейск.

18:00 Окончание экскурсии.

Заселение в гостиницу г. Гусев.

Ужин в ресторане г. Гусев.

Гвардейск, Гусев. Замок Тапиау. Экскурсия «Новогоднее чудо Востока»Гвардейск, Гусев. Замок Тапиау. Экскурсия «Новогоднее чудо Востока»Гвардейск, Гусев. Замок Тапиау. Экскурсия «Новогоднее чудо Востока»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Черняховск, Советск. Руины замка Инстербург. Экскурсия «Замки востока и эхо мира»

Завтрак.

Выселение из гостиницы г. Гусев.

09:00 Экскурсия «Замки востока и эхо мира».

Откройте для себя красоту европейского облика и погрузитесь в аутентичную атмосферу немецкой глубинки с вкраплениями российской действительности в рождественском наряде!

Начнем наше путешествие с города Черняховска — где прошлое оживает под огнями рождественских улиц.

Ваша экскурсия начнется с руин замка Инстербург, основанного Тевтонским орденом в 1336 году, где сохранились мощные стены с бойницами, часть хозяйственных строений форбурга и культурно-исторический центр.

Вы пройдете через арочные ворота, ощутите дух средневековья, представите, как когда-то рыцарские братья жили в цитадели, слушая рассказы о древних событиях и легендах.

Обед в кафе г. Черняховск.

Далее маршрут приведет нас в Тильзит (Советск) — город, буквально дышащий историей, храня память о начале Отечественной войны 1812-го и героическом броске советских войск в 1945.

Именно здесь проходила секретная встреча Александра I и Наполеона и решались судьбы мировой политики в далеком 1807 г., когда был подписан Тильзитский мир.

Наш маршрут ведет нас в одноименный музей «Тильзитского мира», где мы окунемся в эпоху Наполеоновских войн — заключению мирного договора и познакомимся с «Королевой сердец» — Луизой Прусской.

Заселение в гостиницу г. Советск.

В завершение вечера увидим собственными глазами производство, а также продегустируем готовую продукцию одного из старейших в нашем регионе предприятий — пивоварню «Тильзиткроне».

20:00 Окончание экскурсии около гостиницы «Россия», г. Советск.

Черняховск, Советск. Руины замка Инстербург. Экскурсия «Замки востока и эхо мира»Черняховск, Советск. Руины замка Инстербург. Экскурсия «Замки востока и эхо мира»Черняховск, Советск. Руины замка Инстербург. Экскурсия «Замки востока и эхо мира»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Советск, Неман, Светлогорск. Замок Вальдау. Экскурсия «От средневековья до спа-оазиса»

Завтрак.

Выселение из гостиницы г. Советск.

09:00 Экскурсия «От средневековья до спа-оазиса».

Продолжим наше путешествие погружением в атмосферу средневекового праздника с экскурсией по замкам Кёнигсбергской области и почувствуем себя настоящими жителями средневековья во всей красе. Замки, пир и средневековые танцы ждут нас!

Начнем с прогулки по улицам Тильзита (Советск), узнаем все изюминки пограничного города — бесценные памятники архитектуры, мост королевы Луизы, дом Наполеона, а также замечательные здания в стиле «Модерн» начала 20 века.

Обед в ресторане г. Советск.

Далее отправимся в Орденский замок XIV-XV веков, одну из самых внушительных средневековых построек, сохранившихся в Калининградской области — замок Рагнит.

Там мы узнаем о традициях местного сыроварения и продегустируем вкуснейший сыр в сыроварне региона «Тильзит-Рагнит», которая расположена в здании бывшего немецкого ресторана.

Следующей нашей остановкой будет замок Вальдау, где каждая комната обставлена так, что создаётся впечатление — здесь до сих пор живут рыцари.

Величественные залы, старинная мебель и детали интерьера перенесут вас в эпоху средневековых балов и рыцарских торжеств.

Хозяйка замка лично встретит гостей, угостит ароматными брецелями и горячим напитком, а мастер-класс по средневековому танцу позволит вам почувствовать себя частью средневекового бала.

18:30 Окончание экскурсии.

Заселение в гостиницу г. Светлогорск.

Ужин.

За дополнительную плату можно завершить вечер в комплексе «Баден-спа», где находится крупнейший в регионе бассейн под открытым небом с подогреваемой водой, а также бани и сауны на любой вкус.

Советск, Неман, Светлогорск. Замок Вальдау. Экскурсия «От средневековья до спа-оазиса»Советск, Неман, Светлогорск. Замок Вальдау. Экскурсия «От средневековья до спа-оазиса»Советск, Неман, Светлогорск. Замок Вальдау. Экскурсия «От средневековья до спа-оазиса»Советск, Неман, Светлогорск. Замок Вальдау. Экскурсия «От средневековья до спа-оазиса»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Светлогорск. Экскурсия «Рождественский бриз Балтики». Праздничный ужин

Завтрак.

14:00 Экскурсия «Рождественский бриз Балтики».

Погрузитесь в сказочную зимнюю атмосферу в городе-курорте, где море шепчет, а сердца наполняются теплом — Светлогорске. Где морской ветер и зимнее море наполняют душу.

Прогулка в прошлое и настоящее города Раушен (Светлогорск) порадует и удивит нас, а спутником станет музей «Колесо истории» — где любопытные экспонаты, предметы культуры и быта, малоизвестные фотографии и многое другое поведают историю о жизни, отдыхе, ремёслах, о людях, которые жили, творили, любили и любят это чудесный город.

Мы сможем прикоснуться к истории, насладиться атмосферой умиротворения в центре курортного города и отведать блюда Балтийской и средиземноморской кухни.

17:00 Окончание экскурсии у Музея «Колесо истории».

Вечер завершим за праздничным столом, с бокалом игристого, теплом в сердцах и наполненной душой под звук прибоя прекрасного Балтийского моря.

Праздничный ужин в честь Рождественского Сочельника в ресторане «Курхаус», который расположен в здании культурного наследия 1901 года, где сохранен не только внешний облик здания, но и ландшафтный парк с редкими растениями, собранными со всего мира.

Возвращение в гостиницу самостоятельно.

Светлогорск. Экскурсия «Рождественский бриз Балтики». Праздничный ужинСветлогорск. Экскурсия «Рождественский бриз Балтики». Праздничный ужинСветлогорск. Экскурсия «Рождественский бриз Балтики». Праздничный ужинСветлогорск. Экскурсия «Рождественский бриз Балтики». Праздничный ужинСветлогорск. Экскурсия «Рождественский бриз Балтики». Праздничный ужин
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Зеленоградск

Завтрак.

Выселение из гостиницы.

09:00 Экскурсия «Балтийский шёпот прощания».

Наше путешествие на восток янтарного региона завершится в уютном приморском городке с благоустроенным променадом, курортным проспектом и старинной водонапорной башней — город Зеленоградск.

Под Новый Год Зеленоградск преображается до неузнаваемости: улицы украшают гирляндами, витрины магазинов светятся, а дома, кафе и виллы соревнуются в конкурсе «Зеленоградское сияние».

Начнем наше путешествие с уникального кафе на берегу Балтийского моря, где нас ждут согревающие напитки, уникальные деликатесы и закуски на любой вкус.

Далее каждый может выбрать собственный путь прогулки и отправиться в путешествие по городу Кранц (Зеленоградск) самостоятельно и познакомиться с этим городом лично.

На улицах Зеленоградска вас ждут украшенные улочки, нарядная ёлка, запахи праздничной выпечки и атмосфера рождественской сказки.

Попрощаетесь с Балтийским морем, которое будет вновь ждать Вас в гости.

14:30 Окончание программы в аэропорту «Храброво».

ЗеленоградскЗеленоградскЗеленоградскЗеленоградск
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах по маршруту.

Стоимость тура указана на 1 человека в зависимости от типа номера, руб:

Двухместное

DBL/TWIN

Двухместное, на доп. месте

DBL/TWIN +EXB

Одноместное

SNGL

54 50052 00068 000

Варианты проживания

Отель «Навигатор»

1 ночь

Номера гостиницы стилизованы под каюты и носят имена знаменитых мореплавателей и первооткрывателей, 45 кают отеля, в том числе для лиц с ограниченными возможностями, рассчитаны на 115 гостей и полностью отвечают всем современным стандартам качества, предъявляемым к трехзвездочному отелю.

К услугам гостей: бесплатный доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, парковка для автомобиля, пользование сауной, услуги экскурсионного бюро, камера хранения багажа.

Ресторан отеля «Навигатор» с радостью предложит Вам изысканные и богатые своим разнообразием завтраки, обеды и ужины. Есть лобби-бар, который работает круглосуточно.

Путь до аэропорта "Храброво" займет около 15 минут на машине.

Отель «Навигатор»Отель «Навигатор»Отель «Навигатор»Отель «Навигатор»Отель «Навигатор»Отель «Навигатор»Отель «Навигатор»Отель «Навигатор»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Королевский Двор»

1 ночь

Располагается в одном из районов Гусева. Для удобства постояльцев работает круглосуточная стойка регистрации. Кроме того, желающие могут заказать еду и напитки в номер.

Номерной фонд представлен различными категориями. В каждом имеется необходимая мебель и техника для комфортного отдыха.

Пообедать или поужинать можно в близлежащих кафе, в шаговой доступности имеется бар.

Отель «Королевский Двор»Отель «Королевский Двор»Отель «Королевский Двор»Отель «Королевский Двор»Отель «Королевский Двор»Отель «Королевский Двор»Отель «Королевский Двор»Отель «Королевский Двор»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Россия»

1 ночь

Гостиница располагается в центре города. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме. На территории доступен беспроводной скоростной интернет. К услугам гостей: караоке, бар.

Уютные номера выполнены в теплых тонах, оснащены удобными кроватями и современными телевизорами. Собственная ванная комната оснащена стандартным набором сантехники.

Отдыхающие могут посетить ресторан, где подают блюда русской кухни.

Гостиница «Россия»Гостиница «Россия»Гостиница «Россия»Гостиница «Россия»Гостиница «Россия»Гостиница «Россия»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Универсал»

2 ночи

Гостиница находится в Светлогорске в 700 м от центра и всего в 100 метрах от моря.

По-домашнему уютные и комфортные номера, многочисленные услуги гостиницы, вежливый и заботливый персонал, и конечно же окружающая природа — все это способствует полноценному отдыху каждого гостя.

Каждое утро для гостей в ресторане гостиницы сервируется завтрак.

Отель «Универсал»Отель «Универсал»Отель «Универсал»Отель «Универсал»Отель «Универсал»Отель «Универсал»Отель «Универсал»Отель «Универсал»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
  • Проживание гостиницах в Калининградской области
  • Питание по программе (завтраки в гостинице со 2 дня тура)
  • Дегустации сыров, пива и мясных деликатесов
  • Входные билеты по программе
  • Мастер-классы по программе
  • Трансфер в аэропорт в последний день тура
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Калининграда и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансфер аэропорт - отель, г. Калининград в первый день тура - от 1700 руб. /легковая машина
  • Посещение «Баден-спа» - от 2000 руб. /чел. (2 часа)
  • Сувениры и личные расходы
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какая погода будет в туре?

Погода Калининградской области очень изменчива, средняя температура в январе: 0… +2.

Рекомендуем ориентироваться на актуальный прогноз непосредственно перед выездом.

Возможны ли изменения в программе?

Мы можем поменять экскурсии местами из-за погоды, не меняя программы в целом. Мы действуем по ситуации в интересах своих гостей.

Когда расчетный час в гостиницах?

Заселение после 14:00, выселение до 12:00.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Калининграда

Похожие туры из Калининграда

АмберЛэнд. Тур по Калининградской области
На автобусе
5 дней
2 отзыва
АмберЛэнд. Тур по Калининградской области
Начало: Калининград
3 апр в 10:00
10 апр в 10:00
от 14 500 ₽ за человека
Янтарный вояж. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 5 дней
На автобусе
5 дней
1 отзыв
Янтарный вояж. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 5 дней
Начало: Калининград
27 апр в 10:00
2 мая в 10:00
от 23 085 ₽ за человека
Янтарный вояж. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 7 дней
На автобусе
7 дней
3 отзыва
Янтарный вояж. Экскурсионный тур в Калининградскую область на 7 дней
Начало: Калининград
30 апр в 10:00
5 мая в 10:00
от 34 630 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Калининграде
Все туры из Калининграда