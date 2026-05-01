Вас ждёт вечерний иммерсивный спектакль с огненным шоу и пиром богов, прогулка по
Программа тура по дням
Прибытие в Калининград. Иммерсивный спектакль
Прибытие в Калининград.
Трансфер до гостиницы за доп. плату.
Заселение в гостиницу.
18:30 Иммерсивный спектакль «Дух викингов — путешествие по девяти мирам».
Маршрут: пос. Романово, историческое поселение «Кауп».
Приглашаем вас в эпическое путешествие по девяти мирам скандинавской мифологии, где каждый станет частью древней легенды!
Противостояние великанам, Рагнарёк, пир с Богами Асгарда: добро пожаловать в атмосферу раннесредневекового эпоса, северных традиций, театра огня и гастрономических удовольствий в иммерсивном спектакле «Дух Викингов»!
В уникальном иммерсивном спектакле, который перенесёт вас в эпоху викингов, Вас ждет встреча со скандинавскими богами, огненное шоу, пир с богами, походы на драккаре, битва с драконом, руническая магия, игры и полное погружение. Ощутите на себе дух древних скандинавских богов и познайте их тайны.
Почувствуйте себя настоящим героем!
23:30 Окончание программы.
Обзорная экскурсия по Калининграду
10:00 Обзорная экскурсия по Калининграду (маршрут: г. Калининград).
Вас ждет уникальный сохранившийся Кенигсберг и современный европейский Калининград.
Экскурсия, протяженностью более 20 км, откроет для вас красивейшие районы частных вилл (19 в.), городские ворота (18-20 вв.), довоенные и современные скверы и парки, равелины, бастионы и башни (18-19 вв.), знаменитые Кенигсбергские мосты, уникальные кирхи и главный символ города — Кафедральный собор.
Во время экскурсии посетите магазин-музей «Кёнигсбергские марципаны», где сможете узнать историю возникновения деликатеса, увидите интересные экспонаты и даже попробуете на вкус это лакомство!
14:00 Окончание экскурсии.
Экскурсия «Замки Балтики - история, традиции, вкусы»
09:00 Экскурсия «Замки Балтики — история, традиции, вкусы».
Маршрут: пос. Родники, ос. Низовье, пос. Гурьевск.
Погрузитесь в атмосферу средневековья с экскурсией по замкам Калининградской области!
Вас ждёт кирха Арнау — старинная готическая церковь XIV века с богатой историей. Сегодня здесь на живописном берегу реки Преголи находится действующий монастырь св. Екатерины. Осмотр этого исторического памятника проводится самостоятельно, что позволяет любоваться архитектурой в своём ритме.
Далее маршрут приведёт вас в замок Вальдау. Мы побываем в части замка, которая принадлежит творческой семье и по сути является жилой. Каждая комната, являясь арт-пространством, создает яркие впечатления о каждом жителе замка со времен средневековья до наших дней.
Старинные залы и мебель, детали интерьера, сказочные персонажи, служили декорациями к многим фильмам и сказкам, которые тут снимали, и перенесут вас во времена принцесс и драконов.
Хозяева замка встретят гостей, угостят ароматными брецелями и фирменным чаем, и конечно проведут экскурсию по замку, подвалам и территории.
Сегодня замок Вальдау производит много локальных гастрономических специалитетов, которые можно купить только здесь — спаржа, вяленные колбасы и хамон, шакотис, сыры, кальвадос — все изготовлено из Калининградских продуктов.
Далее мы отправимся в замок Нойхаузен, резиденцию рыцарей Тевтонского ордена, где можно прикоснуться к прошлому и узнать историю этого величественного сооружения, увидеть мощные замковые стены и двор, посмотреть фильм об истории строительства и реконструкций. Замок открыл свои двери для гостей в 2025 году после длительной и грандиозной реконструкции.
Посмотрев эти объекты, можно создать полноценное впечатление о временах, когда замки и кирхи в Восточной Пруссии были главными сооружениями выполняя оборонительные, бытовые, светские и религиозные функции. Все, что Вы хотели увидеть о рыцарях, собрано в этой экскурсии.
14:30 Окончание экскурсии.
Экскурсия «В царство моря, дюн и птичьих голосов»: Куршская коса
08:30 Экскурсия «В царство моря, дюн и птичьих голосов».
Маршрут: НП Куршская коса.
Национальный парк Куршская коса — это узкая полоска суши между двумя водоёмами: Балтийским морем и пресноводным Куршским заливом, её уникальность в редком сочетании природного и культурного наследия.
Здесь можно насладиться морским бризом, прогуливаясь по белопесчаному пляжу, полюбоваться соснами, извивающимися в замысловатом танце, послушать несмолкаемые птичьи трели.
На этой атмосферной экскурсии вы заглянете в гости к орнитологам и узнаете много интересных фактов из жизни птиц, постараетесь разгадать тайну «танцующего леса», поднимитесь на самую высокую дюну российской территории косы — дюну Эфа, а оставшееся время проведете на роскошном белом пляже, под авандюной.
16:30 Окончание экскурсии.
Экскурсия «Янтарное Эльдорадо»: пос. Янтарный
09:00 Экскурсия «Янтарное Эльдорадо».
Маршрут: пос. Янтарный.
Калининградская область — уникальный регион, в котором сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря.
А в поселке Янтарный находится единственный в мире карьер, в котором промышленным способом добывают янтарь.
Мы посетим смотровую площадку карьера и своими глазами увидим, где и как добывают солнечный камень, почувствуем себя настоящими старателями и в мини-карьере и добудем для себя несколько янтариков. Сфотографируемся с ящерами — ровесниками янтаря и заглянем в «Янтарный мир».
Затем мы попадем в самое сердце ювелирного производства, где мастера расскажут о тонкостях работы с солнечным камнем, научат отличать поддельный янтарь от оригинального и продемонстрируют широкий ассортимент ювелирных изделий из натурального Балтийского янтаря.
Приятным окончанием экскурсии станет прогулка по широкому пляжу, который удостоен международной награды «Голубой флаг» и соответствует высоким требованиям безопасности, экологии и туристического сервиса.
16:00 Окончание программы.
Проживание
Тур предусматривает экскурсионный пакет без проживания или с проживанием в Калининграде в гостинице на выбор.
Стоимость тура на 1 человека (экскурсионный пакет без проживания): 6 975 руб.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Отель
|Период
|2-местное
|3-местное
|1-местное
|Доп. ночь (2-м/3-м/1-мест.)
Гостиница «Пруссия», без звезд
без питания, завтрак – 600 руб/чел.
|01.06-31.08
|32715
|31835
|47355
|3250/2840/6500
Хостел «Подмосковье», без звезд
без питания, завтрак 700 руб/чел.
|01.06-31.08
|34275
|31575
|50475
|3300/2750/6600
Гостиница «Дейма» 3*
без питания, завтрак – 600 руб. /чел.
01.06-31.08
улучшенный
|34650
|-
|51225
|3250/--/6500
01.06-31.08
улучшенный новый
|35925
|-
|53775
|3500/--/7000
Апарт-отель «Старт» 3*
без питания, завтрак 750руб/чел.
|01.06-31.08
|34395
|-
|45915
|3400/---/5800
Гостиница «Академическая» 3*
без питания, завтрак – 600 руб. /чел.
|01.06-31.08
|35175
|35175
|46875
|3400/3400/5700
Гостиница «Золотая бухта» 3*
без питания, завтрак – 860 руб/чел.
|01.06-31.08
|36075
|34075
|49275
|3750/3167/6500
Гостиница «Дона» 3*
с завтраками
(третий в номере – ребенок до 14 лет)
|01.06-31.08
|39675
|36475
|56475
|4500/3670/8000
Гостиница «Изола», без звезд
без питания, завтрак 1000 руб/чел
|01.06-31.08
|43575
|-
|69075
|5000/--/10000
Гостиница «Шерлок», без звезд
с завтраком
|01.06-31.08
|43575
|39395
|45675
|4945/4180/5405
Гостиница «Маяк», 3*
без питания, завтрак – 750 руб/чел.
|01.06-31.08
|41025
|36375
|63975
|4500/3500/9000
Гостиница «Турист», 3*
с завтраком
|01.06-31.08
|44475
|40675
|51675
|5500/4500/7000
Гостиница «Ривер сайд», 3*
без питания, завтрак – 1100 руб/чел.
|01.06-31.08
|45135
|51595
|72195
|5500/6670/11000
Гостиница «Калининград», 3*
без питания, завтрак 700 – руб/чел.
01.06-31.08
стандарт
|38235
|-
|50775
|4200/---/6780
01.06-31.08
студия
|46875
|44875
|75675
|6000/5270/12000
Двухместное размещение возможно с одной двуспальной кроватью в номере или двумя односпальными.
Расчетный час в отеле: заселение в 14:00, выселение до 12:00.
Важно: В связи со сменой сезонности стоимость отелей может незначительно меняться. Данные цены носят ознакомительный характер, актуальную стоимость уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница «Пруссия»
Гостиница «Пруссия» расположена в Калининграде, в тихом, обустроенном районе.
К размещению предоставляются комфортные номера, располагающиеся на четырех этажах и различающиеся по категориям и ценовой политике. Все они оформлены в классическом стиле, а в отделке интерьера использованы только натуральные материалы, в том числе и дерево.
Каждый номер включает в себя удобные спальные места, качественную мебель, современную технику и собственную ванную комнату.
Каждое утро в местном кафе готовятся континентальные завтраки. Здесь же можно пообедать и поужинать. В меню представлены разнообразные блюда европейской и русской кухни. В собственной пекарне готовится хлеб и другие сладости.
Гостиница расположена в тихом зеленом районе города Калининграда в нескольких остановках от Южного железнодорожного вокзала и автовокзала. На общественном транспорте можно доехать до центральной площади Калининграда за 15-20 минут. Остановка «Киноленд» находится в 30 метрах. Рядом Вы найдете детскую площадку, пиццерию, магазины и аптеки.
Хостел «Подмосковье»
Хостел «Подмосковье» находится в Калининграде, в центральном районе города. Гости могут воспользоваться бесплатным интернетом, чтобы оставаться на связи в любое время.
Размещение в номерах с собственной ванной комнатой.
Каждая комната оборудована удобными спальными местами, индивидуальными наборами постельного белья и полотенец, полкой для хранения личных вещей. В свободное время отдыхающие смогут поиграть в шахматы, посмотреть телевизор или почитать книгу в уютной гостиной.
Заезд в отель начинается с 14:00, выехать нужно до 12:00.
Приготовить обед можно самостоятельно на кухне общего пользования, полностью оснащенной бытовой техникой, посудой и столовыми приборами. В шаговой доступности находятся рестораны, гриль-бары, кафе и пабы.
Рядом с хостелом находятся смотровые площадки, кинотеатр, зоопарк, центральный парк Культуры и отдыха и несколько городских достопримечательностей.
Гостиница «Дейма»
Девятиэтажная современная гостиница «Дейма» находится в тихой и спокойной части города Калининград, в 10 минутах езды от знаменитого Кёнигсбергского замка.
Просторные номера оформлены в классических тонах. Каждая категория оборудована самым необходимым для отдыха: спальным местом, мебелью с отделкой из дерева, телевизором с кабельными каналами, холодильником. Ванные комнаты есть как собственные, так и на этаже.
Каждое утро в ресторане на территории готовится вкусный завтрак. Доступно заказное меню с широким выбором блюд, десертов и напитков.
Аэропорт расположен в 25 км от гостиничного комплекса, а железнодорожный вокзал в 4 км. Вблизи есть не только театры, музеи, но и соборы, торговые павильоны, городские достопримечательности.
Отель «Старт»
«Старт» представляет собой новый проект на 50 номеров, которые расположены в одном здании на закрытой территории, всего в 5 км от центра Калининграда, Острова Канта и Рыбной деревни.
Номера выполнены в современном стиле интерьера, оформлены качественной мебелью и техникой: кровать с белоснежным постельным бельем, вместительный шкаф для одежды, телевизор. В санузле имеется все самое необходимое: установлена сантехника и стиральная машинка, есть индивидуальные средства гигиены.
На небольшой кухне найдется техника для самостоятельного приготовления блюд: варочная панель, кофеварка, чайник, микроволновая печь, холодильник. В шаговой доступности работает продуктовый магазин.
На общественном транспорте будет удобно добраться до таких достопримечательностей, как: «Фридландские ворота», Филармония имени Е. Ф. Светланова, Кафедральный собор, Южный парк. Неподалеку находится автомагистраль, ведущая в аэропорт и курорты области. Расстояние до железнодорожного вокзала составит 5,4 км, а до аэропорта — 22,3 км.
Гостиница «Академическая»
Гостиница «Академическая» находится в Калининграде. В числе услуг: парковка для личного авто, трансфер, доступ в интернет, детская площадка, гладильная, прачечная, лифт для доступа к верхним этажам, стойка регистрации работает круглосуточно.
Номерной фонд представлен категориями «Стандарт» и «Комфорт». Все комнаты оборудованы современной техникой и необходимой мебелью, чтобы проживание вдали от дома было комфортным и беззаботным.
Вкусно и сытно поесть можно в любом ресторане или столовой неподалеку. Здесь Вы не только отведаете свои любимые блюда, но и попробуете что-то новое и необычное.
В конференц-зале можно провести переговоры или деловую встречу. Он оборудован мягкими сиденьями, флипчартом, проекционным экраном и кондиционером.
Гостиница «Золотая бухта»
Гостиница Золотая бухта находится в Калининграде в 1.5 км от центра.
Номера оформлены в классическом стиле и располагают всем необходимым для проживания. Заехать в отель можно с 14:00, а выехать необходимо до 12:00.
Завтрак в отеле подается и оплачивается гостями отдельно.
Заселение для граждан РФ осуществляется только по внутреннему гражданскому паспорту.
Удачное расположение позволяет без труда пройти к основным достопримечательностям города. Железнодорожный вокзал находится в 0,4 км.
Гостиница «Дона»
Гостиница «Дона» находится в Калининграде. Персонал разговаривает на 4-х языках.
Для гостей представлены номера разной ценовой категории, в каждом из которых есть все необходимое для комфортного проживания. Ванная комната оснащена средствами гигиены и феном. Из дополнительных услуг камера хранения багажа, бизнес-центр.
Ресторан «Dolce Vita» предлагает вам насладиться вкусными блюдами и различными напитками. Летом отдыхающие могут разместиться на летней террасе.
Поблизости располагаются Росгартенские ворота, Башня Дона, Музей янтаря, Верхнее озеро, старинная крепость Оборонительная казарма, руины Королевского замка, дом Советов. Расстояние до железнодорожного вокзала — 1,6 км, до аэропорта — 18,6 км.
Гостиница «Изола»
«Isola» представляет собой уютный и современный отель, который находится в Калининграде, на берегу живописной реки Преголя.
Номера доступны различных категорий, чтобы каждый смог подобрать подходящий вариант. В каждом имеется кровать с удобным матрасом, плотные шторы для качественного сна, прикроватные светильники для комфортного вечернего чтения, доступ к Wi-Fi, а также индивидуальный санузел с набором полотенец и гигиенических средств. В зависимости от категории в номере может быть душевая или ванна.
При отеле есть ресторан, где гости могут насладиться вкусными и изысканными блюдами итальянской кухни.
В шаговой доступности такие городские достопримечательности, как Сердце Кёнигсберга, Кафедральный собор, Остров Канта, Синагога и многое другое. До ближайшего железнодорожного вокзала «Калининград-Южный» — 1,6 км, а до аэропорта «Храброво» — 20,4 км.
Гостиница «Шерлок»
«Отель Шерлок» располагается в самом центре Калининграде. Рядом с отелем — храм Христа Спасителя, площадь Победы, скульптура Борющиеся зубры, Музей янтаря.
Инфраструктура: бесплатный Wi-Fi, бесплатная парковка для путешественников на машине.
Номера оснащены: собственная ванная комната с душем, феном, туалетно-косметическими принадлежностями, современные телевизоры на базе Android-TV.
При проживании в стоимость включен завтрак (накрытие).
Гостиница «Маяк»
Комфортабельная гостиница «Маяк» расположена в 15 минутах езды от центральной части города и рядом с остановкой общественного транспорта, с помощью которого можно добраться до любых точек Калининграда.
Номерной фонд представлен уютными и светлыми номерами, обустроенными удобным и мягким спальным местом, современной техникой, собственной ванной комнатой с гигиеническими принадлежностями.
В кафе на территории отдыхающие смогут попробовать вкуснейшие блюда или напитки по заказному меню. Рядом находятся кафе, рестораны и супермаркеты.
Расстояние до аэропорта составляет — 22,7 км, а до железнодорожного вокзала — 2,3 км. Городские достопримечательности, памятники архитектуры, театры и музеи находятся в шаговой доступности от здания.
Гостиница «Турист»
Гостиница «Турист» в Калининграде — современный отель, расположенный в Ленинградском районе на улице Александра Невского, возле озера Верхнее и Музея Янтаря.
Для заселения представлены уютные и комфортабельные номера, обставленные мебелью с отделкой из дерева и удобной кроватью, современной техникой, включая сплит-систему, сейфом и собственной ванной комнатой с феном.
На территории гостиничного комплекса работает ресторан европейской кухни и арт-ресторан, специализирующийся на высокой авторской кухне.
Рядом с отелем находятся заведения, торговые центры, развлекательные комплексы, достопримечательности и музеи. Недалеко можно прогуляться в парке или сквере. Расстояние до аэропорта 17,3 км. До ж/д вокзала - 2,3 км.
Гостиница «РиверСайд»
Ресторанно-гостиничный комплекс «РиверСайд» находится на берегу реки Новая Преголя в Ленинградском районе Калининграда.
Для размещения представлены двухместные номера различных категорий и вместительные апартаменты, оснащенные удобными спальными местами, холодильником, столом, кондиционером, телевизором и Wi-Fi. В собственной ванной комнате для гостей подготовили набор полотенец, гигиенические принадлежности, фен, тапочки, халат.
За отдельную плату доступен заказ континентального завтрака в лобби-баре.
К услугам гостей два банкетных зала для проведения торжественных мероприятий и бизнес-встреч.
На территории оборудован банный комплекс с открытым бассейном, баней, купелью, спа-зоной и большой террасой для загара. Рядом расположен Ялтинский парк — 470 м, Закхаймские ворота — 870 м, интерактивный музей «Bit и pixel» — 520 м. Расстояние до Северного ж/д вокзала — 4,2 км, до аэропорта — 27,7 км.
Гостиница «Калининград»
Отель «Калининград» располагается в одноименном городе, в непосредственной близости от основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры.
Для размещения предоставлены 206 номеров. Каждый из них оснащен всем необходимым для комфортного проживания. К услугам постояльцев охраняемая автостоянка, ресторан, химчистка, салон красоты и камера хранения.
Из окон открывается панорамный вид на острова Канта. Рядом с апартаментами находятся остановки общественного транспорта и продуктовые магазины.
До ближайшего аэропорта около 19 км, а расстояние до железнодорожного вокзала составляет 2 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Питание: 3 завтрака при размещении в гостинице "Турист", "Шерлок" и "Дона"
- Проживание в выбранной гостинице в Калининграде
- Экологические сборы
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
- Обеды и ужины при размещении в гостинице "Турист", "Шерлок" и "Дона"
- Завтраки, обеды и ужины при размещении в остальных гостиницах
- Трансфер ж/д-вокзал - гостиница - от 1200 руб. аэропорт - гостиница - от 1800 руб
- Личные расходы (сувениры и т. д.)
Место начала и завершения?
Где производится посадка на экскурсии?
- В день начала тура (к 12:00) Вы должны получить информационное письмо у администратора своего отеля, в котором указано точное место и время (местное) сбора на экскурсии.
- Время начала и окончания экскурсий в программе указано ориентировочное.
- Места посадок на экскурсии:
|Название гостиницы
|Место посадки в автобус
|Как добраться
|Турист
|У гостиницы Турист (ул. Невского, 53)
|Академическая
|У гостиницы Турист (ул. Невского, 53)
|10 мин на автобусе
|Золотая бухта
|Гостиница «Калининград»
|15-20 мин пешком
|Шерлок
|Гостиница «Калининград»
|10 мин на автобусе
|Пруссия
|Гостиница «Калининград»
|20 мин на автобусе
|Ривер Сайд
|Гостиница «Калининград»
|10 мин на автобусе
|Калининград
|Гостиница «Калининград»
|Изола
|Гостиница «Калининград»
|10-15 минут пешком
|Дейма
|Гостиница «Калининград»
|25 мин на автобусе
|Дона
|Гостиница «Калининград»
|10-15 минут пешком
|Старт
|Гостиница «Калининград»
|20 мин на автобусе
|Маяк
|Гостиница «Калининград»
|20 мин на автобусе
|Подмосковье
|Гостиница «Калининград»
|10 мин на автобусе
Возможны ли изменения в программе тура?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Как осуществляется трансфер в первый и последний день тура?
Трансфер оплачивается дополнительно. Стоимость:
- аэропорт – гостиница – от 1800 руб.;
- ж/д вокзал – гостиница – от 1200 руб.
При заказе трансфера туристов встречают с табличкой с фамилией туриста. Трансфер не является индивидуальным.
Входят ли билеты на поезд и самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.