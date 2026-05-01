3 день

Экскурсия «Замки Балтики - история, традиции, вкусы»

09:00 Экскурсия «Замки Балтики — история, традиции, вкусы».

Маршрут: пос. Родники, ос. Низовье, пос. Гурьевск.

Погрузитесь в атмосферу средневековья с экскурсией по замкам Калининградской области!

Вас ждёт кирха Арнау — старинная готическая церковь XIV века с богатой историей. Сегодня здесь на живописном берегу реки Преголи находится действующий монастырь св. Екатерины. Осмотр этого исторического памятника проводится самостоятельно, что позволяет любоваться архитектурой в своём ритме.

Далее маршрут приведёт вас в замок Вальдау. Мы побываем в части замка, которая принадлежит творческой семье и по сути является жилой. Каждая комната, являясь арт-пространством, создает яркие впечатления о каждом жителе замка со времен средневековья до наших дней.

Старинные залы и мебель, детали интерьера, сказочные персонажи, служили декорациями к многим фильмам и сказкам, которые тут снимали, и перенесут вас во времена принцесс и драконов.

Хозяева замка встретят гостей, угостят ароматными брецелями и фирменным чаем, и конечно проведут экскурсию по замку, подвалам и территории.

Сегодня замок Вальдау производит много локальных гастрономических специалитетов, которые можно купить только здесь — спаржа, вяленные колбасы и хамон, шакотис, сыры, кальвадос — все изготовлено из Калининградских продуктов.

Далее мы отправимся в замок Нойхаузен, резиденцию рыцарей Тевтонского ордена, где можно прикоснуться к прошлому и узнать историю этого величественного сооружения, увидеть мощные замковые стены и двор, посмотреть фильм об истории строительства и реконструкций. Замок открыл свои двери для гостей в 2025 году после длительной и грандиозной реконструкции.

Посмотрев эти объекты, можно создать полноценное впечатление о временах, когда замки и кирхи в Восточной Пруссии были главными сооружениями выполняя оборонительные, бытовые, светские и религиозные функции. Все, что Вы хотели увидеть о рыцарях, собрано в этой экскурсии.

14:30 Окончание экскурсии.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160