Приглашаю вас на увлекательную прогулку по историческому центру Калуги.
Вы увидите типичную застройку купеческого города, перенесетесь в советскую эпоху и заглянете за край неба глазами Циолковского. А городские скульптуры, которыми украшен город, станут самой интересной частью нашей прогулки.
Вы увидите типичную застройку купеческого города, перенесетесь в советскую эпоху и заглянете за край неба глазами Циолковского. А городские скульптуры, которыми украшен город, станут самой интересной частью нашей прогулки.
Ближайшие даты:
3
янв
янв
4
янв
янв
6
янв
янв
7
янв
янв
13
янв
янв
20
янв
янв
27
янв
янв
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Самый загадочный памятник Калуги
- Старые купеческие дома
- Самый маленький памятник
- Гостиные ряды
- Каменный мост
- Памятник главной собаке страны
Описание
Мы с вами пройдём по историческому центру, увидим типичную застройку купеческого города, посмотрим места киносъёмок (а ведь в Калуге снято более 70 фильмов!), перенесёмся в советскую эпоху и заглянем за край неба глазами главного калужского мечтателя Константина Эдуардовича Циолковского. Что вас ждет:• Мы начнём нашу экскурсию с новой достопримечательности, которая была подарена городу на юбилей 650 лет.
- Поговорим о калужских учёных Константине Эдуардовиче Циолковском и Александре Леонидовиче Чижевском.
- Далее мы пройдём к памятнику, который окутан легендами и тайнами и увидим старинные купеческие дома.
- Взглянем на глобус, который прославился на всю Россию и почешем ушки кролику, приносящему удачу.
- Увидим своими глазами архитектурное чудо — каменный виадук, который попал в кадры фильма кинофильма «Карнавал», и на котором были сказаны сами красивые слова на свете.
- Подержим за лапу Бима и заглянем за горизонт с главным калужским мечтателем.
- Закончим нашу экскурсию мы на Театральной площади вместе с парочкой влюблённых и мини-квестом по поиску самой маленькой скульптуры в городе. Важная информация• Надевайте удобную обувь, а если по прогнозу дождь возьмите дождевик или зонт.
- Экскурсия не предназначена для детей, возраст участников от 14 лет.
- Подростки оплачивают полный билет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсия
- Что не входит
- Личные расходы на сувениры
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Сквер имени ЧижевскогоЗавершение: Театральная площадь
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Экскурсия пешая протяженность около трёх километров надевайте удобную обувь, а если по прогнозу дождь возьмите дождевик или зонт.
- Экскурсия не предназначена для детей, возраст участников от 14 лет.
- Подростки оплачивают полный билет.
- Экскурсия начнётся во время, просьба не опаздывать
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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