Городская скульптура или в поиске легенд и историй

Групповая экскурсия в Калуге
Приглашаю вас на увлекательную прогулку по историческому центру Калуги.

Вы увидите типичную застройку купеческого города, перенесетесь в советскую эпоху и заглянете за край неба глазами Циолковского. А городские скульптуры, которыми украшен город, станут самой интересной частью нашей прогулки.
Городская скульптура или в поиске легенд и историй
Городская скульптура или в поиске легенд и историй
Городская скульптура или в поиске легенд и историй
Городская скульптура или в поиске легенд и историй
Городская скульптура или в поиске легенд и историй
Городская скульптура или в поиске легенд и историй
Городская скульптура или в поиске легенд и историй
Городская скульптура или в поиске легенд и историй
Ближайшие даты:
3
янв
4
янв
6
янв
7
янв
13
янв
20
янв
27
янв
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даты

Что вас ожидает:

  • Самый загадочный памятник Калуги
  • Старые купеческие дома
  • Самый маленький памятник
  • Гостиные ряды
  • Каменный мост
  • Памятник главной собаке страны

Описание

Мы с вами пройдём по историческому центру, увидим типичную застройку купеческого города, посмотрим места киносъёмок (а ведь в Калуге снято более 70 фильмов!), перенесёмся в советскую эпоху и заглянем за край неба глазами главного калужского мечтателя Константина Эдуардовича Циолковского. Что вас ждет:• Мы начнём нашу экскурсию с новой достопримечательности, которая была подарена городу на юбилей 650 лет.
  • Поговорим о калужских учёных Константине Эдуардовиче Циолковском и Александре Леонидовиче Чижевском.
  • Далее мы пройдём к памятнику, который окутан легендами и тайнами и увидим старинные купеческие дома.
  • Взглянем на глобус, который прославился на всю Россию и почешем ушки кролику, приносящему удачу.
  • Увидим своими глазами архитектурное чудо — каменный виадук, который попал в кадры фильма кинофильма «Карнавал», и на котором были сказаны сами красивые слова на свете.
  • Подержим за лапу Бима и заглянем за горизонт с главным калужским мечтателем.
  • Закончим нашу экскурсию мы на Театральной площади вместе с парочкой влюблённых и мини-квестом по поиску самой маленькой скульптуры в городе. Важная информация• Надевайте удобную обувь, а если по прогнозу дождь возьмите дождевик или зонт.
  • Экскурсия не предназначена для детей, возраст участников от 14 лет.
  • Подростки оплачивают полный билет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия
Что не входит
  • Личные расходы на сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сквер имени Чижевского
Завершение: Театральная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Экскурсия пешая протяженность около трёх километров надевайте удобную обувь, а если по прогнозу дождь возьмите дождевик или зонт.
  • Экскурсия не предназначена для детей, возраст участников от 14 лет.
  • Подростки оплачивают полный билет.
  • Экскурсия начнётся во время, просьба не опаздывать
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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