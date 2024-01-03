Поговорим о калужских учёных Константине Эдуардовиче Циолковском и Александре Леонидовиче Чижевском.

Далее мы пройдём к памятнику, который окутан легендами и тайнами и увидим старинные купеческие дома.

Взглянем на глобус, который прославился на всю Россию и почешем ушки кролику, приносящему удачу.

Увидим своими глазами архитектурное чудо — каменный виадук, который попал в кадры фильма кинофильма «Карнавал», и на котором были сказаны сами красивые слова на свете.

Подержим за лапу Бима и заглянем за горизонт с главным калужским мечтателем.

Закончим нашу экскурсию мы на Театральной площади вместе с парочкой влюблённых и мини-квестом по поиску самой маленькой скульптуры в городе. Важная информация• Надевайте удобную обувь, а если по прогнозу дождь возьмите дождевик или зонт.

Экскурсия не предназначена для детей, возраст участников от 14 лет.

Подростки оплачивают полный билет.

Мы с вами пройдём по историческому центру, увидим типичную застройку купеческого города, посмотрим места киносъёмок (а ведь в Калуге снято более 70 фильмов!), перенесёмся в советскую эпоху и заглянем за край неба глазами главного калужского мечтателя Константина Эдуардовича Циолковского. Что вас ждет:• Мы начнём нашу экскурсию с новой достопримечательности, которая была подарена городу на юбилей 650 лет.