Мы осмотрим все главные достопримечательности Калуги! Нам не придётся всё время передвигаться на автомобиле или много ходить пешком.
Исторический центр мы исследуем ногами, а между локациями будем передвигаться на машине, что особенно удобно в непогоду. Я расскажу тайны и легенды города так, что экскурсия пройдёт легко и увлекательно.
Исторический центр мы исследуем ногами, а между локациями будем передвигаться на машине, что особенно удобно в непогоду. Я расскажу тайны и легенды города так, что экскурсия пройдёт легко и увлекательно.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Каменный мост — виадук 1778 года по проекту архитектора Никитина
- усадьбу Золотарёвых — бывший путевой дворец Романовых
- Гостиный Двор, где кипела торговля
- городской сад с обзорной площадкой
- 500-летний дуб, который, как говорят, исполняет желания
- Дом дворянского собрания, где когда-то устраивали балы и маскарады
- памятник «600-летию Калуги», который горожане называют «Шарик»
- маленькие фигурки космонавтиков, спрятанные на фасадах домов
Вы узнаете:
- откуда появилось название Калуги и почему герб города украшает золотая императорская корона
- как с Калугой связана династия Романовых и сколько крепостей существовало до переселения города на берег Оки
- чем купцы первой гильдии отличались от остальных и как выглядел регулярный план города 1778 года
- кто создал новый облик Калуги
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Chevrolet Aveo. Детского кресла нет
- Отдельно оплачиваются напитки и десерт «Калужское тесто» — по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Варвара — ваш гид в Калуге
Провела экскурсии для 2365 туристов
Добрый день! Меня зовут Варвара, я коренная калужанка. Люблю свой город и хочу познакомить вас с его историей. Я весёлая, открытая, позитивная. На совместных прогулках мы получим много приятных впечатлений! Вы — от экскурсии, а я — от общения с новыми людьми.
Входит в следующие категории Калуги
Похожие экскурсии из Калуги
Индивидуальная
до 5 чел.
Красавица Калуга: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Калуги: знакомство с архитектурой, легендами и вкусами города в увлекательной экскурсии
Завтра в 10:00
9 дек в 10:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Неформально-обзорная экскурсия по исторической Калуге
Исследуйте Калугу в уютной атмосфере: история без скучных лекций, живые рассказы и уникальные места
Начало: Около Музея истории космонавтики
Завтра в 10:00
14 дек в 15:00
7000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Первое знакомство с Калугой
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: У музея истории космонавтики
Завтра в 09:00
9 дек в 09:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.