Вера проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

«Темная» сторона Калуги

Вы отыщете таинственный дом, который местные жители прозвали «нехорошим». Пройдете по старинной Воскресенской улице и увидите место, где некогда проводили спиритические сеансы. Рассмотрите купеческий особняк, в котором не прижился ни один хозяин, и познакомитесь с добрым привидением. Кроме того, научитесь правильно загадывать желания и узнаете, как с Калугой связано убийство Александра II.

Калуга изнутри

Калуга — кладезь мистических уголков. Вы побываете на месте старой крепости, полюбуетесь панорамой Оки и найдете «точку силы» староверов. Пройдете по Каменному мосту, поздороваетесь с хозяином старейшего дома в городе и узнаете, что общего у калужского губернатора и Гоголя. В завершение заглянете в заведение, где восстановили рецепт главного местного десерта.

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются дополнительно.