Вера проводит ещё 2 экскурсии

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Мистическая Калуга

Погулять по старинным кварталам и погрузиться в мир городских легенд

Вера
Вера – Гид из Калуги
Когда над Калугой сгущаются сумерки, в ней оживают байки и загадочные события прошлого.

В легком и веселом формате я расскажу о местных тайнах, странных историях и домах с плохой репутациях.

Познакомлю вас с добрым привидением, проведу по волшебному Каменному мосту и раскрою, как связаны с городом Гоголь и Александр II.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Мистическая Калуга
Мистическая Калуга

Что вас ожидает

«Темная» сторона Калуги
Вы отыщете таинственный дом, который местные жители прозвали «нехорошим». Пройдете по старинной Воскресенской улице и увидите место, где некогда проводили спиритические сеансы. Рассмотрите купеческий особняк, в котором не прижился ни один хозяин, и познакомитесь с добрым привидением. Кроме того, научитесь правильно загадывать желания и узнаете, как с Калугой связано убийство Александра II.

Калуга изнутри
Калуга — кладезь мистических уголков. Вы побываете на месте старой крепости, полюбуетесь панорамой Оки и найдете «точку силы» староверов. Пройдете по Каменному мосту, поздороваетесь с хозяином старейшего дома в городе и узнаете, что общего у калужского губернатора и Гоголя. В завершение заглянете в заведение, где восстановили рецепт главного местного десерта.

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Начало и место завершения
🚩 на улице Ленина, 96А
Мистическая Калуга
Мистическая Калуга
Мистическая Калуга
Мистическая Калуга

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Вера
Вера
Меня зовут Вера, я гид-экскурсовод. Работаю в туризме более 7 лет, у меня два высших образования в сфере туризма и экскурсий. Люблю Калугу и влюбляю путешественников в мой город. Мои экскурсии легкие, интерактивные, всегда с приятными сюрпризами. Работаю со взрослыми и детьми. Приезжайте в Калугу ко мне на экскурсии!
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Вера проводит ещё 2 экскурсии

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