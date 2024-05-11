1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия «О Калуге - с интересом и любовью»: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу Калуги: уникальные памятники, купеческие истории и древние улицы ждут вас
Начало: На площади Победы
«У дома Терениных, ныне известном как ЗАГС, вы узнаете о трагической судьбе купцов Терениных и услышите мистическую легенду, связанную с этим зданием»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
3 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Мистическая Калуга: путешествие по легендам и рассказам
Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд, встретьте добрых привидений и раскройте тайны Калуги
Начало: На улице Ленина, 96А
23 июня в 15:00
26 июня в 10:30
5 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Мини-группа
2.5 часа
Городская скульптура Калуги: путешествие по легендам и истории
Окунитесь в атмосферу калужских улиц, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и красоту
Начало: В сквере Чижевского
«Конечно, не обойдётся без тайн и старинных легенд»
Расписание: ежедневно в 11:00
10 июня в 11:00
13 июня в 11:00
21001 890₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Ночная экскурсия в Калуге: мистика и секреты старинного города
Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд в компании опытного гида на уникальной экскурсии по Калуге
Начало: Палаты Коробовых
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья11 мая 2024Сегодня мы сходили с Верой на экскурсию по мистическим местам Калуги. 2.5 часа на одном дыхании. Не заметили, как пролетело
- ООльга6 мая 2024Хотим поблагодарить Веру за прекрасную экскурсию. Восхищены юмором, харизмой, стилем, эрудицией и невероятно обширными знаниями. Наша экскурсия прошла на одном дыхании. Вера много
- ИИлья1 мая 2024Прекрасный и интересный рассказ о городских достопримечательностях
- ККсения30 апреля 2024Нас сопровождала в таинственный мир Калуги, очаровательная гид Анна Было много полезной информации, ещё больше интересной, а также не обошлось без увлекательного интерактива Огромное спасибо за яркий вечер!
- ВВера15 апреля 202413.04.24 Варвара нас провела по Калуге, показала красивые здания, рассказала об интересных людях, поведала старые истории и легенды. У нее
- ММария14 апреля 2024Варвара очень интересно и завораживающе рассказавает, ей удалось влюбить меня в свой город! В восторге от экскурсии и города))
- DDarya9 марта 2024Надежда - прекрасный экскурсовод! Маршрут отлично составлен, а материал подается в легкой и доступной форме, что 3 часа пролетели незаметно.
- ИИрина1 марта 2024Экскурсовод Надежда прекрасно провела экскурсию, было очень интересно узнавать историю города. Отлично провела время. Спасибо!
- ООльга20 января 2024Прекрасная экскурсия. Надежда замечательный рассказчик влюбленная в свой город. Никаких скучных цыфр и дат. Экскурсия длилась три часа вместо заявленных двух с половиной. Рекомендую всем.
- ККсения17 октября 2023Если Калуга, то только с гидом и только с Верой!!!! Обратившись к ней вы услышите истории, которые вам не расскажут
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Мифы и легенды»
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