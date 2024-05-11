Откройте для себя мифы и легенды Калуги с нашими экскурсиями

Найдено 4 экскурсии в категории «Мифы и легенды» в Калуге, цены от 1 890 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
О Калуге - с интересом и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
122 отзыва
Экскурсия «О Калуге - с интересом и любовью»: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу Калуги: уникальные памятники, купеческие истории и древние улицы ждут вас
Начало: На площади Победы
«У дома Терениных, ныне известном как ЗАГС, вы узнаете о трагической судьбе купцов Терениных и услышите мистическую легенду, связанную с этим зданием»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
3 800 за всё до 4 чел.
Мистическая Калуга. Легенды, рассказы, фольклор
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
20 отзывов
Мистическая Калуга: путешествие по легендам и рассказам
Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд, встретьте добрых привидений и раскройте тайны Калуги
Начало: На улице Ленина, 96А
23 июня в 15:00
26 июня в 10:30
5 000 за всё до 5 чел.
Городская скульптура: в поисках калужских легенд и историй
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2.5 часа
6 отзывов
Городская скульптура Калуги: путешествие по легендам и истории
Окунитесь в атмосферу калужских улиц, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и красоту
Начало: В сквере Чижевского
«Конечно, не обойдётся без тайн и старинных легенд»
Расписание: ежедневно в 11:00
10 июня в 11:00
13 июня в 11:00
21001 890 за человека
Таинственная Калуга под покровом ночи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
11 отзывов
Ночная экскурсия в Калуге: мистика и секреты старинного города
Погрузитесь в атмосферу тайн и легенд в компании опытного гида на уникальной экскурсии по Калуге
Начало: Палаты Коробовых
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
5 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    11 мая 2024
    Мистическая Калуга. Легенды, рассказы, фольклор
    Сегодня мы сходили с Верой на экскурсию по мистическим местам Калуги. 2.5 часа на одном дыхании. Не заметили, как пролетело
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    время. Вера рассказывает малоизвестные факты о городе, который она очень любит и прекрасно знает. Было желание слушать еще и еще. Спасибо за прекрасную прогулку)

  • О
    Ольга
    6 мая 2024
    Мистическая Калуга. Легенды, рассказы, фольклор
    Хотим поблагодарить Веру за прекрасную экскурсию. Восхищены юмором, харизмой, стилем, эрудицией и невероятно обширными знаниями. Наша экскурсия прошла на одном дыхании. Вера много
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    интересного и эксклюзивного рассказала и показала, открыла тайны знаменитых людей, живших на этой земле. Прекрасно представлена связь истории и современности! Рекомендуем всем, а молодежи на 200%. P.S. Вера, спасибо за подарки, все работает

  • И
    Илья
    1 мая 2024
    О Калуге - с интересом и любовью
    Прекрасный и интересный рассказ о городских достопримечательностях
  • К
    Ксения
    30 апреля 2024
    Таинственная Калуга под покровом ночи
    Нас сопровождала в таинственный мир Калуги, очаровательная гид Анна Было много полезной информации, ещё больше интересной, а также не обошлось без увлекательного интерактива Огромное спасибо за яркий вечер!
    Нас сопровождала в таинственный мир Калуги, очаровательная гид АннаНас сопровождала в таинственный мир Калуги, очаровательная гид АннаНас сопровождала в таинственный мир Калуги, очаровательная гид АннаНас сопровождала в таинственный мир Калуги, очаровательная гид Анна
  • В
    Вера
    15 апреля 2024
    О Калуге - с интересом и любовью
    13.04.24 Варвара нас провела по Калуге, показала красивые здания, рассказала об интересных людях, поведала старые истории и легенды. У нее
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    приятный голос, правильная речь, знание истории города. Несмотря на то, что с началом нашей экскурсии начался дождь, и гулять пришлось под зонтами, нам совсем не хотелось побыстрее свернуть прогулку. Экскурсией, проведенной Варварой, мы остались очень довольны и хотим еще раз выразить ей огромную благодарность.

  • М
    Мария
    14 апреля 2024
    О Калуге - с интересом и любовью
    Варвара очень интересно и завораживающе рассказавает, ей удалось влюбить меня в свой город! В восторге от экскурсии и города))
  • D
    Darya
    9 марта 2024
    Городская скульптура: в поисках калужских легенд и историй
    Надежда - прекрасный экскурсовод! Маршрут отлично составлен, а материал подается в легкой и доступной форме, что 3 часа пролетели незаметно.
    Надежда - прекрасный экскурсовод! Маршрут отлично составлен, а материал подается в легкой и доступной форме, что 3 часа пролетели незаметноНадежда - прекрасный экскурсовод! Маршрут отлично составлен, а материал подается в легкой и доступной форме, что 3 часа пролетели незаметноНадежда - прекрасный экскурсовод! Маршрут отлично составлен, а материал подается в легкой и доступной форме, что 3 часа пролетели незаметно
  • И
    Ирина
    1 марта 2024
    Городская скульптура: в поисках калужских легенд и историй
    Экскурсовод Надежда прекрасно провела экскурсию, было очень интересно узнавать историю города. Отлично провела время. Спасибо!
  • О
    Ольга
    20 января 2024
    Городская скульптура: в поисках калужских легенд и историй
    Прекрасная экскурсия. Надежда замечательный рассказчик влюбленная в свой город. Никаких скучных цыфр и дат. Экскурсия длилась три часа вместо заявленных двух с половиной. Рекомендую всем.
    Прекрасная экскурсия. Надежда замечательный рассказчик влюбленная в свой город. Никаких скучных цыфр и дат. Экскурсия длилась
  • К
    Ксения
    17 октября 2023
    Мистическая Калуга. Легенды, рассказы, фольклор
    Если Калуга, то только с гидом и только с Верой!!!! Обратившись к ней вы услышите истории, которые вам не расскажут
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    даже многие местные жители; «прикормите» удачу, загадаете желание, которое Точно сбудется, постоите на «крыше зимнего дворца» и вообще, получите огромное удовольствие и прекрасное впечатление от прогулки. Вере еще раз огромное спасибо за экскурсию! Очень рекомендую 👍

    Если Калуга, то только с гидом и только с Верой!!!! Обратившись к ней вы услышите историиЕсли Калуга, то только с гидом и только с Верой!!!! Обратившись к ней вы услышите историиЕсли Калуга, то только с гидом и только с Верой!!!! Обратившись к ней вы услышите историиЕсли Калуга, то только с гидом и только с Верой!!!! Обратившись к ней вы услышите истории

Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Мифы и легенды»

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  3. Городская скульптура: в поисках калужских легенд и историй
  4. Таинственная Калуга под покровом ночи
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  5. Драматический театр
  6. Памятник 600-летию Калуги
  7. Театральная улица
  8. Ракета-носитель «Восток»
  9. Дом купца Ракова
  10. Дворец Золотарева
Сколько стоит экскурсия по Калуге в июне 2024
Сейчас в Калуге в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 4 экскурсии от 1 890 до 5 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 159 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Наши экскурсии позволят вам познакомиться с мифами и легендами Калуги в увлекательной атмосфере. Гиды проведут вас по историческим местам города и расскажут о тайнах региона. Закажите экскурсию и познакомьтесь с городом в 2024 году
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