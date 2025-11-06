Что вас ждет •Путешествие в древнюю Калугу начинается у входа в городской парк, на месте которого в XVI веке располагалась старая крепость.

Вы узнаете, кто принес христианство в Калужский край и с какими святынями связана история города.

Услышите рассказ о тех, кто укрывался за стенами древней крепости и о том, кто грезил о звездах и межпланетных полетах и воплощал в Калуге свои мечты в жизнь.

Увидите великолепные памятники архитектуры, узнаете об их творцах, научитесь отличать классицизм от древнерусского узорочья, колонну от пилястры, барельеф от горельефа.

Прикоснетесь к эпохе, в которой жили богатейшие купеческие семьи Калуги, узнаете имена Коробовых, Золотаревых, Билибиных, выясните, чем они прославили наш город.

Услышите музыку и стихи знаменитых калужан и тех, чья жизнь была связана с Калугой.

Раскроете тайну пропавшей библиотеки имама Шамиля и узнаете, почему он был почетным пленником в Калуге.

Узнаете о создателях первого в Калуге водопровода, пароходной пристани, полотняных мануфактур и чугунолитейного производства.

Вы не только услышите рассказы о знаменитостях Калуги, но и увидите их портреты, хранящиеся в портфеле экскурсовода. Важная информация: «Фантазия Пиранези», «маленький Константинополь», «Российская Швейцария» – это все о Калуге! Наша прогулка подойдет для тех, кто впервые приехал в наш город, а также будет интересна и тем, кто уже побывал на обзорной экскурсии и познакомился с Калугой космической, а теперь хочет погрузиться в глубину веков и больше узнать о славной истории города и ее знаменитых жителях.

