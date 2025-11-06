Вы хотите познакомиться с Калугой, древней и современной, и узнать о ее жителях, дела и поступки которых вошли в историю города? Мой родной город знаменит отважными полководцами, деятельными купцами и промышленниками, учеными и литераторами, меценатами и благотворителями.
Мы будем гулять по историческому центру города, его тихим улицам, уютным паркам, оживленными площадям и рассматривать Калугу, одушевленную историями из жизни прославивших ее людей.
Описание экскурсии
Что вас ждет •Путешествие в древнюю Калугу начинается у входа в городской парк, на месте которого в XVI веке располагалась старая крепость.
- Вы узнаете, кто принес христианство в Калужский край и с какими святынями связана история города.
- Услышите рассказ о тех, кто укрывался за стенами древней крепости и о том, кто грезил о звездах и межпланетных полетах и воплощал в Калуге свои мечты в жизнь.
- Увидите великолепные памятники архитектуры, узнаете об их творцах, научитесь отличать классицизм от древнерусского узорочья, колонну от пилястры, барельеф от горельефа.
- Прикоснетесь к эпохе, в которой жили богатейшие купеческие семьи Калуги, узнаете имена Коробовых, Золотаревых, Билибиных, выясните, чем они прославили наш город.
- Услышите музыку и стихи знаменитых калужан и тех, чья жизнь была связана с Калугой.
- Раскроете тайну пропавшей библиотеки имама Шамиля и узнаете, почему он был почетным пленником в Калуге.
- Узнаете о создателях первого в Калуге водопровода, пароходной пристани, полотняных мануфактур и чугунолитейного производства.
- Вы не только услышите рассказы о знаменитостях Калуги, но и увидите их портреты, хранящиеся в портфеле экскурсовода. Важная информация: «Фантазия Пиранези», «маленький Константинополь», «Российская Швейцария» – это все о Калуге! Наша прогулка подойдет для тех, кто впервые приехал в наш город, а также будет интересна и тем, кто уже побывал на обзорной экскурсии и познакомился с Калугой космической, а теперь хочет погрузиться в глубину веков и больше узнать о славной истории города и ее знаменитых жителях.
Ежедневно с 10-00 до 19-00, в субботу и воскресенье можно начать экскурсию с 9-00ч.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Свято-Троицкий кафедральный собор
- Ансамбль торговых рядов Гостиный двор
- Площадь Старый торг
- Ансамбль Присутственных мест
- Каменный мост
- Усадьба Золотаревых-Кологривовых
- Палаты Коробовых
- Дом Билибина-Шамиля
- Храм Георгия Победоносца
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Посещение музеев
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Старый Торг, 4
Завершение: Улица Баумана, 14
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10-00 до 19-00, в субботу и воскресенье можно начать экскурсию с 9-00ч.
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
6 ноя 2025
Были с детьми. Отличная экскурсия. Много интересной информации с хорошей подачей.
А
Андрей
4 ноя 2025
Ольга - потрясающий гид, очень интересно рассказывает про различные исторические события в истории Калуги и региона! Экскурсия очень понравилась!
А
Абраменкова
21 июл 2025
Экскурсия прошла на одном дыхании!! Очень содержательная и познавательная. Особая благодарность гиду за отзывчивость, предупредительность, эрудированность и внимание к деталям!
Обязательно рекомендуем друзьям и знакомым посетить Калугу и побывать на данной экскурсии! Огромное спасибо за день!
Т
Тишкина
14 июл 2025
Экскурсия прошла на одном дыхании. Было интересно, познавательно и не скучно) а музыкальные паузы это отдельная любовь)
С
Сергей
24 янв 2025
Заказывал экскурсию для друзей из Севастополя. Гости остались очень довольны! Экскурсовод Ольга провела интересную экскурсию, основанную на историческом материале, но не перегруженную датами и фактами. Рассказ гида был украшен занимательными
