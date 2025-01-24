Усадьба Полотняный Завод – экскурсии в Калуге

Найдено 3 экскурсии в категории «Усадьба Полотняный Завод» в Калуге, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
История Калуги в лицах
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
История Калуги в лицах
Познакомьтесь с Калугой через её выдающихся жителей. Узнайте о полководцах, купцах и учёных, оставивших след в истории этого удивительного города
Начало: Площадь Старый Торг, 4
Расписание: Ежедневно с 10-00 до 17-00
Завтра в 10:00
10 апр в 10:00
5000 ₽ за экскурсию
Полотняный завод. Гончаровы «Поставщики двора её Императорского величества»
5 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Полотняный завод-Гончаровы
Узнайте о богатой истории усадьбы Полотняный завод и судьбах её владельцев. Исследуйте старинные здания и живописные парки
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
11 апр в 09:00
6500 ₽ за экскурсию
Музей "Бузеон" - Арт-парк "Никола-Ленивец". От холста к ландшафту
9 часов
Мини-группа
до 1 чел.
Музей "Бузеон" - Арт-парк "Никола-Ленивец". От холста к ландшафту
Начало: Железнодорожный вокзал Калуга 1
Расписание: Ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
6000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    24 января 2025
    История Калуги в лицах
    Заказывал экскурсию для друзей из Севастополя. Гости остались очень довольны! Экскурсовод Ольга провела интересную экскурсию, основанную на историческом материале, но
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    не перегруженную датами и фактами. Рассказ гида был украшен занимательными историями из жизни города и его жителей, музыкальными паузами, стихами. Маршрут построен удобно. На пути были бесплатные туалеты, а также кафе, где мы взяли кофе с собой. Удобно, что в ходе экскурсии мы смогли также зайти в сувенирный магазин, где гости продегустировали и приобрели местные сладости и интересные сувениры, книгу о Циолковском. Прогулка была совсем не утомительная и душевная, все прошло на одном дыхании. Спасибо Ольге за отличную экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Усадьба Полотняный Завод»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. История Калуги в лицах
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  3. Музей "Бузеон" - Арт-парк "Никола-Ленивец". От холста к ландшафту
Какие места ещё посмотреть в Калуге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Гостиный Двор
  2. Музей космонавтики
  3. Самое главное
  4. Каменный Мост
  5. Памятник 600-летию Калуги
  6. Драматический театр
  7. Палаты купцов Коробовых
  8. Театральная улица
  9. Ракета-носитель «Восток»
  10. Дворец Золотарева
Сколько стоит экскурсия по Калуге в апреле 2025
Сейчас в Калуге в категории "Усадьба Полотняный Завод" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 6500. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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