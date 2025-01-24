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не перегруженную датами и фактами. Рассказ гида был украшен занимательными историями из жизни города и его жителей, музыкальными паузами, стихами. Маршрут построен удобно. На пути были бесплатные туалеты, а также кафе, где мы взяли кофе с собой. Удобно, что в ходе экскурсии мы смогли также зайти в сувенирный магазин, где гости продегустировали и приобрели местные сладости и интересные сувениры, книгу о Циолковском. Прогулка была совсем не утомительная и душевная, все прошло на одном дыхании. Спасибо Ольге за отличную экскурсию!