Индивидуальная
до 1 чел.
История Калуги в лицах
Познакомьтесь с Калугой через её выдающихся жителей. Узнайте о полководцах, купцах и учёных, оставивших след в истории этого удивительного города
Начало: Площадь Старый Торг, 4
Расписание: Ежедневно с 10-00 до 17-00
Завтра в 10:00
10 апр в 10:00
5000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Полотняный завод-Гончаровы
Узнайте о богатой истории усадьбы Полотняный завод и судьбах её владельцев. Исследуйте старинные здания и живописные парки
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
11 апр в 09:00
6500 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Музей "Бузеон" - Арт-парк "Никола-Ленивец". От холста к ландшафту
Начало: Железнодорожный вокзал Калуга 1
Расписание: Ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
6000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей24 января 2025Заказывал экскурсию для друзей из Севастополя. Гости остались очень довольны! Экскурсовод Ольга провела интересную экскурсию, основанную на историческом материале, но
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Усадьба Полотняный Завод»
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