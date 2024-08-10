Калуга: история в лицах

читать дальше

и в своих чемоданах с уникальным десертом - калужским тестом!



У нас были весьма разноплановые интересы: Зинаиде хотелось побывать в храме с чудотворной иконой, мне - увидеть дом, где жил Имам Шамиль, обеим - побывать на Каменном мосту, познакомиться с мсторией и архитектурой Калуги и купить вкусных калужских гостинцев для наших детей.



Ольга так классно выстроила маршрут, что все наши векторы интересов сошлись, всё случилось и все наши хотелки превосходнейшим образом реализовались!



Огромная благодарность Ольге с пожеланиями успехов и благополучия!