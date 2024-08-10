Калуга: история в лицах

Прогулка по историческому центру Калуги, где вы узнаете о полководцах, меценатах, купцах и учёных, оставивших след в истории города. (140 symbols)
История Калуги насыщена событиями и личностями, которые оставили свой след в развитии города.

Прогуливаясь по историческому центру, вы узнаете о тех, кто принёс христианство в Калужский край, и о святынях, связанных
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с этим событием.

Величественные памятники архитектуры и их творцы откроются перед вами, а также вы научитесь различать классицизм от древнерусского узорочья.

Погружение в эпоху богатейших купеческих семей Калуги, таких как Коробовы и Золотарёвы, позволит вам понять, чем они прославили город

5
7 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  1. 🏛️ Узнаете историю Калуги через судьбы её жителей
  2. 📜 Откроете новые страницы из прошлого города
  3. 🏰 Увидите великолепные памятники архитектуры
  4. 🖼️ Научитесь отличать классицизм от древнерусского узорочья
  5. 🎶 Услышите музыку и стихи знаменитых калужан
  6. 📚 Раскроете тайну пропавшей библиотеки имама Шамиля
  7. 🍻 Завершите экскурсию в уютной таверне
Калуга: история в лицах
Калуга: история в лицах
Калуга: история в лицах
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30

Что можно увидеть

  • Городской парк
  • Свято-Троицкий собор
  • Усадьба Золотарёвых
  • Присутственные места
  • Гостиный двор
  • Палаты Коробовых
  • Собор Георгия Победоносца «за верхом»
  • Храм Покрова Пресвятой Богородицы «на рву»

Описание экскурсии

За 2,5 часа вы:

  • Узнаете, кто принёс христианство в Калужский край и с какими святынями связана история города
  • Раскроете, кто скрывался за стенами древней крепости, кто грезил о межпланетных полётах и воплощал в Калуге свои мечты в жизнь
  • Увидите великолепные памятники архитектуры и услышите об их творцах
  • Научитесь отличать классицизм от древнерусского узорочья, колонну от пилястры, барельеф от горельефа
  • Прикоснётесь к эпохе, когда жили богатейшие купеческие семьи Калуги: Коробовы, Золотарёвы, Билибины. Выясните, чем они прославили город
  • Услышите музыку и стихи знаменитых калужан
  • Раскроете тайну пропавшей библиотеки имама Шамиля и узнаете, как он стал почётным пленником
  • Проникнетесь историями создателей первого в Калуге водопровода, пароходной пристани, полотняных мануфактур и чугунолитейного производства

Достопримечательности по маршруту

Городской парк — Свято-Троицкий собор — усадьба Золотарёвых — Присутственные места — Гостиный двор — палаты Коробовых — собор Георгия Победоносца «за верхом» — храм Покрова Пресвятой Богородицы «на рву». И многое другое!

Организационные детали

  • Все достопримечательности мы осматриваем снаружи
  • Экскурсия завершится в двух шагах от уютной таверны в стиле фэнтези. По желанию вы сможете в ней пообедать и попробовать напитки калужских пивоваров
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Ю
10 авг 2024
Отличная экскурсия!
Рекомендую экскурсовода Ольгу. По-больше бы таких мероприятий и сотрудников!
Спасибо!
М
3 авг 2024
Очень понравилась экскурсия. Ольга интересно рассказала о всех основных достопримечательностях города, много исторических событий. Получили полное представление о городе и его истории развития.
Наталья
31 июл 2024
Очень благодарны экскурсоводу Ольге за экскурсию по Калуге.
Хорошо разработан маршрут
экскурсии, мы услышали массу увлекательной
информации, увидели красоту и самобытность Калуги. Время пролетело незаметно, закончилась экскурсия, но есть
желание приехать сюда еще не раз. И это все благодаря Ольге. Побольше бы таких приятных и грамотных экскурсоводов.
Юлия
28 июл 2024
Если вы хотите погрузиться в историю становления Калуги, то вам обязательно стоит посетить эту экскурсию.
Патимат
27 июл 2024
Эта была восхитительная экскурсия с чудесным экскурсоводом Ольгой, которая удивительно легко и ненапряжно учла все наши пожелания.

Мы не только узнали, поняли и полюбили Калугу, но и увезли в своем сердце
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и в своих чемоданах с уникальным десертом - калужским тестом!

У нас были весьма разноплановые интересы: Зинаиде хотелось побывать в храме с чудотворной иконой, мне - увидеть дом, где жил Имам Шамиль, обеим - побывать на Каменном мосту, познакомиться с мсторией и архитектурой Калуги и купить вкусных калужских гостинцев для наших детей.

Ольга так классно выстроила маршрут, что все наши векторы интересов сошлись, всё случилось и все наши хотелки превосходнейшим образом реализовались!

Огромная благодарность Ольге с пожеланиями успехов и благополучия!

А
18 июл 2024
Отличная экскурсия! Спокойно, уверенно, хорошо поставленные дикции и голос - все вместе, знание исторического, биографического материала оставляют прекрасное послевкусие.
Был на экскурсии не один, привел с собой с десяток учащихся творческой
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студии, где преподаю: у всех так же восторженные отзывы. Являясь «калужанами» по месту рождения, нам всем было приятно и удивительно, скорее даже неожиданно, узнать столько нового и интересного о родном городе, привычных с детства зданиях и памятниках…
Рекомендую всем и себе в частности… Думаем, всей творческой студией, попасть на другую экскурсию Ольги Капитоновой!

Отличная экскурсия! Спокойно, уверенно, хорошо поставленные дикции и голос - все вместе, знание исторического, биографического материалаОтличная экскурсия! Спокойно, уверенно, хорошо поставленные дикции и голос - все вместе, знание исторического, биографического материалаОтличная экскурсия! Спокойно, уверенно, хорошо поставленные дикции и голос - все вместе, знание исторического, биографического материала

Входит в следующие категории Калуги

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