Калуга: история в лицах

История Калуги насыщена событиями и личностями, которые оставили свой след в развитии города.
Прогуливаясь по историческому центру, вы узнаете о тех, кто принёс христианство в Калужский край, и о святынях, связанных
Прогуливаясь по историческому центру, вы узнаете о тех, кто принёс христианство в Калужский край, и о святынях, связанных
7 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Узнаете историю Калуги через судьбы её жителей
- 📜 Откроете новые страницы из прошлого города
- 🏰 Увидите великолепные памятники архитектуры
- 🖼️ Научитесь отличать классицизм от древнерусского узорочья
- 🎶 Услышите музыку и стихи знаменитых калужан
- 📚 Раскроете тайну пропавшей библиотеки имама Шамиля
- 🍻 Завершите экскурсию в уютной таверне
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Что можно увидеть
- Городской парк
- Свято-Троицкий собор
- Усадьба Золотарёвых
- Присутственные места
- Гостиный двор
- Палаты Коробовых
- Собор Георгия Победоносца «за верхом»
- Храм Покрова Пресвятой Богородицы «на рву»
Описание экскурсии
За 2,5 часа вы:
- Узнаете, кто принёс христианство в Калужский край и с какими святынями связана история города
- Раскроете, кто скрывался за стенами древней крепости, кто грезил о межпланетных полётах и воплощал в Калуге свои мечты в жизнь
- Увидите великолепные памятники архитектуры и услышите об их творцах
- Научитесь отличать классицизм от древнерусского узорочья, колонну от пилястры, барельеф от горельефа
- Прикоснётесь к эпохе, когда жили богатейшие купеческие семьи Калуги: Коробовы, Золотарёвы, Билибины. Выясните, чем они прославили город
- Услышите музыку и стихи знаменитых калужан
- Раскроете тайну пропавшей библиотеки имама Шамиля и узнаете, как он стал почётным пленником
- Проникнетесь историями создателей первого в Калуге водопровода, пароходной пристани, полотняных мануфактур и чугунолитейного производства
Достопримечательности по маршруту
Городской парк — Свято-Троицкий собор — усадьба Золотарёвых — Присутственные места — Гостиный двор — палаты Коробовых — собор Георгия Победоносца «за верхом» — храм Покрова Пресвятой Богородицы «на рву». И многое другое!
Организационные детали
- Все достопримечательности мы осматриваем снаружи
- Экскурсия завершится в двух шагах от уютной таверны в стиле фэнтези. По желанию вы сможете в ней пообедать и попробовать напитки калужских пивоваров
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Калуге
Провели экскурсии для 31 туриста
Меня зовут Ольга, я лицензированный гид с историческим образованием. Работаю в команде с такими же профессиональными и влюблёнными в город коллегами. Мы проводим вдохновляющие и небанальные экскурсии по Калуге иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
10 авг 2024
Отличная экскурсия!
Рекомендую экскурсовода Ольгу. По-больше бы таких мероприятий и сотрудников!
Спасибо!
Рекомендую экскурсовода Ольгу. По-больше бы таких мероприятий и сотрудников!
Спасибо!
М
Михаил
3 авг 2024
Очень понравилась экскурсия. Ольга интересно рассказала о всех основных достопримечательностях города, много исторических событий. Получили полное представление о городе и его истории развития.
Наталья
31 июл 2024
Очень благодарны экскурсоводу Ольге за экскурсию по Калуге.
Хорошо разработан маршрут
экскурсии, мы услышали массу увлекательной
информации, увидели красоту и самобытность Калуги. Время пролетело незаметно, закончилась экскурсия, но есть
желание приехать сюда еще не раз. И это все благодаря Ольге. Побольше бы таких приятных и грамотных экскурсоводов.
Хорошо разработан маршрут
экскурсии, мы услышали массу увлекательной
информации, увидели красоту и самобытность Калуги. Время пролетело незаметно, закончилась экскурсия, но есть
желание приехать сюда еще не раз. И это все благодаря Ольге. Побольше бы таких приятных и грамотных экскурсоводов.
Юлия
28 июл 2024
Если вы хотите погрузиться в историю становления Калуги, то вам обязательно стоит посетить эту экскурсию.
Патимат
27 июл 2024
Эта была восхитительная экскурсия с чудесным экскурсоводом Ольгой, которая удивительно легко и ненапряжно учла все наши пожелания.
Мы не только узнали, поняли и полюбили Калугу, но и увезли в своем сердце
Мы не только узнали, поняли и полюбили Калугу, но и увезли в своем сердце
А
Андрей
18 июл 2024
Отличная экскурсия! Спокойно, уверенно, хорошо поставленные дикции и голос - все вместе, знание исторического, биографического материала оставляют прекрасное послевкусие.
Был на экскурсии не один, привел с собой с десяток учащихся творческой
Был на экскурсии не один, привел с собой с десяток учащихся творческой
Входит в следующие категории Калуги
ИндивидуальныеПешеходныеДля пенсионеровИстория и архитектураНеобычныеЛетниеНа выходныеНеобычные домаГостиный ДворПопулярные местаСкидкиУлицы и переулкиСвято-Троицкий соборСвятые местаДворец ЗолотареваДворцы, замки и особнякиУсадьба БилибинаПрисутственные МестаПалаты купцов КоробовыхСвято-Георгиевский СоборДля студентовСамое главное
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